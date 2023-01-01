大般若波羅蜜多經卷第三百三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分魔事品第四十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分魔事品第四十之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛已讚說為證無上正等菩提，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛國，諸善男子、善女人等所有功德。世尊！云何是善男子、善女人等，為證無上正等菩提修諸行時，留難魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛已讚說為證無上正等菩提，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛國，諸善男子、善女人等所有功德。世尊！云何是善男子、善女人等，為證無上正等菩提修諸行時，留難魔事？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，當知是為菩薩魔事。」

「世尊！何故是菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，是為魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何故是菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，是為魔事？」

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所修般若波羅蜜多難得圓滿，所修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多難得圓滿。由此緣故，是菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所修般若波羅蜜多難得圓滿，所修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多難得圓滿。由此緣故，是菩薩摩訶薩樂說法要，辯不即生，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」

「世尊！何故是菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，是為魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何故是菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，是為魔事？」

「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無巧便故，辯乃卒生。由此緣故，是菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無巧便故，辯乃卒生。由此緣故，是菩薩摩訶薩樂修勝行，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時忽然戲笑，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時忽然戲笑，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時互相輕蔑，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時互相輕蔑，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時身心擾亂，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時身心擾亂，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時心生異解，文句倒錯，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時心生異解，文句倒錯，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時欻有事起令不究竟，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時欻有事起令不究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時忽作是念：『我於此經不得滋味，何用書寫？』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時忽作是念：『我於此經不得滋味，何用書寫？』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時忽然戲笑，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時忽然戲笑，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時互相輕蔑，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時互相輕蔑，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時身心擾亂，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時身心擾亂，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時心生異解，文句倒錯，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時心生異解，文句倒錯，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時欻有事起令不究竟，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時欻有事起令不究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦？』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦？』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是善男子、善女人等，於此深經不得滋味，便棄捨去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是善男子、善女人等，於此深經不得滋味，便棄捨去？」

佛言：「善現！是善男子、善女人等，於過去世未久修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，是故於此甚深般若波羅蜜多不得滋味，便棄捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是善男子、善女人等，於過去世未久修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，是故於此甚深般若波羅蜜多不得滋味，便棄捨去。

「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，便作是念：『我等於此不得受記，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，便作是念：『我等於此不得受記，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不授彼記而令捨去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不授彼記而令捨去？」

佛言：「善現！菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記。

「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，便作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，便作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩名字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩名字？」

佛言：「善現！菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。

「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，生如是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，生如是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨，便從座起棄捨而去，當知是為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」

佛言：「善現！若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩，聞說般若波羅蜜多，心不清淨而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾所劫數功德，獲爾所劫障菩提罪，受彼罪已更爾所時，發勤精進求趣無上正等菩提方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩，聞說般若波羅蜜多，心不清淨而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾所劫數功德，獲爾所劫障菩提罪，受彼罪已更爾所時，發勤精進求趣無上正等菩提方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？善現！是善男子、善女人等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得大菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？善現！是善男子、善女人等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得大菩提故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等餘經猶如枝葉，不能引發一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等餘經猶如枝葉，不能引發一切智智？」

佛言：「善現！若說二乘相應之法，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等所有諸經，若善男子、善女人等於中修學，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智，有大勢力猶如樹根。是善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典求學餘經，定不能得一切智智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經典，出生一切菩薩摩訶薩世間、出世間功德法故。善現！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則為修學一切世間、出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若說二乘相應之法，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等所有諸經，若善男子、善女人等於中修學，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果、得獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智，有大勢力猶如樹根。是善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典求學餘經，定不能得一切智智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經典，出生一切菩薩摩訶薩世間、出世間功德法故。善現！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則為修學一切世間、出世間法。

「復次，善現！譬如餓狗捨其主食，返從僕使而求覓之，於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如餓狗捨其主食，返從僕使而求覓之，於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於汝意云何？是人有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸返觀牛跡，作是念言：『大海中水淺深多少豈及此耶？』於汝意云何？是人有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸返觀牛跡，作是念言：『大海中水淺深多少豈及此耶？』於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而返揆摸日月宮殿。於意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有工匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而返揆摸日月宮殿。於意云何？如是工匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！於汝意云何？是人有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智，是愚癡類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是人無智，是愚癡類。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等，能得無上佛菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等，能得無上佛菩提不？」

善現答言「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言「不也！世尊！」

佛言：「善現！於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善現答言：「是愚癡類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是愚癡類。」

佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如人求見轉輪聖王，見已不識捨至餘處，見凡小王取其形相，作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於汝意云何？是人有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如人求見轉輪聖王，見已不識捨至餘處，見凡小王取其形相，作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等，為能證得大菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，欲求無上正等菩提，棄捨如是甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等，為能證得大菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛言：「善現！於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善現答言：「是愚癡類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是愚癡類。」

佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有飢人得百味食，棄而求噉兩月穀飯。於汝意云何？是人有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有飢人得百味食，棄而求噉兩月穀飯。於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善現答言：「是愚癡類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是愚癡類。」

佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而求取迦遮末尼。於汝意云何？是人有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而求取迦遮末尼。於汝意云何？是人有智不？」

善現答言：「是人無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是人無智。」

佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於當來世有菩薩乘諸善男子、善女人等，棄大般若波羅蜜多甚深經典，求學二乘相應經典，於中欲求一切智智亦復如是。於意云何？是善男子、善女人等是黠慧不？」

善現答言：「是愚癡類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是愚癡類。」

佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書大般若波羅蜜多甚深經時，眾辯競起，樂說種種差別法門，令所書寫甚深般若波羅蜜多不得究竟，當知是為菩薩魔事。所謂樂說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，樂說欲界、色、無色界，樂說受持、讀誦、宣說，樂說看病、修餘福業，樂說色，樂說受、想、行、識；樂說眼處，樂說耳、鼻、舌、身、意處；樂說色處，樂說聲、香、味、觸、法處；樂說眼界，樂說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；樂說耳界，樂說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；樂說鼻界，樂說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；樂說舌界，樂說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；樂說身界，樂說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；樂說意界，樂說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；樂說地界，樂說水、火、風、空、識界；樂說無明，樂說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；樂說布施波羅蜜多，樂說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；樂說內空，樂說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；樂說真如，樂說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；樂說苦聖諦，樂說集、滅、道聖諦；樂說四靜慮，樂說四無量、四無色定；樂說八解脫，樂說八勝處、九次第定、十遍處；樂說四念住，樂說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；樂說空解脫門，樂說無相、無願解脫門；樂說菩薩十地；樂說五眼，樂說六神通；樂說佛十力，樂說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；樂說無忘失法，樂說恒住捨性；樂說一切智，樂說道相智、一切相智；樂說一切陀羅尼門，樂說一切三摩地門；樂說預流果，樂說一來、不還、阿羅漢果；樂說獨覺菩提；樂說一切菩薩摩訶薩行；樂說諸佛阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書大般若波羅蜜多甚深經時，眾辯競起，樂說種種差別法門，令所書寫甚深般若波羅蜜多不得究竟，當知是為菩薩魔事。所謂樂說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，樂說欲界、色、無色界，樂說受持、讀誦、宣說，樂說看病、修餘福業，樂說色，樂說受、想、行、識；樂說眼處，樂說耳、鼻、舌、身、意處；樂說色處，樂說聲、香、味、觸、法處；樂說眼界，樂說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；樂說耳界，樂說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；樂說鼻界，樂說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；樂說舌界，樂說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；樂說身界，樂說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；樂說意界，樂說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；樂說地界，樂說水、火、風、空、識界；樂說無明，樂說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；樂說布施波羅蜜多，樂說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；樂說內空，樂說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；樂說真如，樂說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；樂說苦聖諦，樂說集、滅、道聖諦；樂說四靜慮，樂說四無量、四無色定；樂說八解脫，樂說八勝處、九次第定、十遍處；樂說四念住，樂說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；樂說空解脫門，樂說無相、無願解脫門；樂說菩薩十地；樂說五眼，樂說六神通；樂說佛十力，樂說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；樂說無忘失法，樂說恒住捨性；樂說一切智，樂說道相智、一切相智；樂說一切陀羅尼門，樂說一切三摩地門；樂說預流果，樂說一來、不還、阿羅漢果；樂說獨覺菩提；樂說一切菩薩摩訶薩行；樂說諸佛阿耨多羅三藐三菩提。

「何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中無樂說相故，甚深般若波羅蜜多難思議故，甚深般若波羅蜜多無思慮故，甚深般若波羅蜜多無生滅故，甚深般若波羅蜜多無染淨故，甚深般若波羅蜜多無定亂故，甚深般若波羅蜜多離名言故，甚深般若波羅蜜多不可說故，甚深般若波羅蜜多不可得故。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多中，如前所說諸法皆無所有都不可得。住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心令不究竟，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中無樂說相故，甚深般若波羅蜜多難思議故，甚深般若波羅蜜多無思慮故，甚深般若波羅蜜多無生滅故，甚深般若波羅蜜多無染淨故，甚深般若波羅蜜多無定亂故，甚深般若波羅蜜多離名言故，甚深般若波羅蜜多不可說故，甚深般若波羅蜜多不可得故。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多中，如前所說諸法皆無所有都不可得。住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心令不究竟，當知是為菩薩魔事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多不可書寫。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，色自性無所有不可得，受、想、行、識自性無所有不可得；眼處自性無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處自性無所有不可得；色處自性無所有不可得，聲、香、味、觸、法處自性無所有不可得；眼界自性無所有不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受自性無所有不可得；耳界自性無所有不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受自性無所有不可得；鼻界自性無所有不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受自性無所有不可得；舌界自性無所有不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受自性無所有不可得；身界自性無所有不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受自性無所有不可得；意界自性無所有不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受自性無所有不可得；地界自性無所有不可得，水、火、風、空、識界自性無所有不可得；無明自性無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無所有不可得；布施波羅蜜多自性無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無所有不可得；內空自性無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無所有不可得；真如自性無所有不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性無所有不可得；苦聖諦自性無所有不可得，集、滅、道聖諦自性無所有不可得；四靜慮自性無所有不可得，四無量、四無色定自性無所有不可得；八解脫自性無所有不可得，八勝處、九次第定、十遍處自性無所有不可得；四念住自性無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無所有不可得；空解脫門自性無所有不可得，無相、無願解脫門自性無所有不可得；菩薩十地自性無所有不可得；五眼自性無所有不可得，六神通自性無所有不可得；佛十力自性無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性無所有不可得；無忘失法自性無所有不可得，恒住捨性自性無所有不可得；一切智自性無所有不可得，道相智、一切相智自性無所有不可得；一切陀羅尼門自性無所有不可得，一切三摩地門自性無所有不可得；預流果自性無所有不可得，一來、不還、阿羅漢果自性無所有不可得；獨覺菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多不可書寫。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，色自性無所有不可得，受、想、行、識自性無所有不可得；眼處自性無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處自性無所有不可得；色處自性無所有不可得，聲、香、味、觸、法處自性無所有不可得；眼界自性無所有不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受自性無所有不可得；耳界自性無所有不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受自性無所有不可得；鼻界自性無所有不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受自性無所有不可得；舌界自性無所有不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受自性無所有不可得；身界自性無所有不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受自性無所有不可得；意界自性無所有不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受自性無所有不可得；地界自性無所有不可得，水、火、風、空、識界自性無所有不可得；無明自性無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱自性無所有不可得；布施波羅蜜多自性無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無所有不可得；內空自性無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空自性無所有不可得；真如自性無所有不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界自性無所有不可得；苦聖諦自性無所有不可得，集、滅、道聖諦自性無所有不可得；四靜慮自性無所有不可得，四無量、四無色定自性無所有不可得；八解脫自性無所有不可得，八勝處、九次第定、十遍處自性無所有不可得；四念住自性無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支自性無所有不可得；空解脫門自性無所有不可得，無相、無願解脫門自性無所有不可得；菩薩十地自性無所有不可得；五眼自性無所有不可得，六神通自性無所有不可得；佛十力自性無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法自性無所有不可得；無忘失法自性無所有不可得，恒住捨性自性無所有不可得；一切智自性無所有不可得，道相智、一切相智自性無所有不可得；一切陀羅尼門自性無所有不可得，一切三摩地門自性無所有不可得；預流果自性無所有不可得，一來、不還、阿羅漢果自性無所有不可得；獨覺菩

提自性無所有不可得；一切菩薩摩訶薩行自性無所有不可得；諸佛無上正等菩提自性無所有不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提自性無所有不可得；一切菩薩摩訶薩行自性無所有不可得；諸佛無上正等菩提自性無所有不可得。

「善現！諸法自性皆無所有不可得故即是無性，如是無性即是般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故般若波羅蜜多不可書寫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸法自性皆無所有不可得故即是無性，如是無性即是般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故般若波羅蜜多不可書寫。

「善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等作如是念：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無性是色，無性是受、想、行、識；無性是眼處，無性是耳、鼻、舌、身、意處；無性是色處，無性是聲、香、味、觸、法處；無性是眼界，無性是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；無性是耳界，無性是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；無性是鼻界，無性是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；無性是舌界，無性是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；無性是身界，無性是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；無性是意界，無性是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；無性是地界，無性是水、火、風、空、識界；無性是無明，無性是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；無性是布施波羅蜜多，無性是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；無性是內空，無性是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；無性是真如，無性是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；無性是苦聖諦，無性是集、滅、道聖諦；無性是四靜慮，無性是四無量、四無色定；無性是八解脫，無性是八勝處、九次第定、十遍處；無性是四念住，無性是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；無性是空解脫門，無性是無相、無願解脫門；無性是菩薩十地；無性是五眼，無性是六神通；無性是佛十力，無性是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；無性是無忘失法，無性是恒住捨性；無性是一切智，無性是道相智、一切相智；無性是一切陀羅尼門，無性是一切三摩地門；無性是預流果，無性是一來、不還、阿羅漢果；無性是獨覺菩提；無性是一切菩薩摩訶薩行；無性是諸佛無上正等菩提。』當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等作如是念：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無性是色，無性是受、想、行、識；無性是眼處，無性是耳、鼻、舌、身、意處；無性是色處，無性是聲、香、味、觸、法處；無性是眼界，無性是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；無性是耳界，無性是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；無性是鼻界，無性是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；無性是舌界，無性是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；無性是身界，無性是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；無性是意界，無性是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；無性是地界，無性是水、火、風、空、識界；無性是無明，無性是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；無性是布施波羅蜜多，無性是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；無性是內空，無性是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；無性是真如，無性是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；無性是苦聖諦，無性是集、滅、道聖諦；無性是四靜慮，無性是四無量、四無色定；無性是八解脫，無性是八勝處、九次第定、十遍處；無性是四念住，無性是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；無性是空解脫門，無性是無相、無願解脫門；無性是菩薩十地；無性是五眼，無性是六神通；無性是佛十力，無性是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；無性是無忘失法，無性是恒住捨性；無性是一切智，無性是道相智、一切相智；無性是一切陀羅尼門，無性是一切三摩地門；無性是預流果，無性是一來、不還、阿羅漢果；無性是獨覺菩提；無性是一切菩薩摩訶薩行；無性是諸佛無上正等菩提。』當知是為菩薩魔事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多。』彼執文字能書般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫如是甚深般若波羅蜜多，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多。』彼執文字能書般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。何以故？

「世尊！於此般若波羅蜜多甚深經中，色無文字，受、想、行、識無文字；眼處無文字，耳、鼻、舌、身、意處無文字；色處無文字，聲、香、味、觸、法處無文字；眼界無文字，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無文字；耳界無文字，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無文字；鼻界無文字，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無文字；舌界無文字，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無文字；身界無文字，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無文字；意界無文字，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無文字；地界無文字，水、火、風、空、識界無文字；無明無文字，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無文字；布施波羅蜜多無文字，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無文字；內空無文字，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無文字；真如無文字，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無文字；苦聖諦無文字，集、滅、道聖諦無文字；四靜慮無文字，四無量、四無色定無文字；八解脫無文字，八勝處、九次第定、十遍處無文字；四念住無文字，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無文字；空解脫門無文字，無相、無願解脫門無文字；菩薩十地無文字；五眼無文字，六神通無文字；佛十力無文字，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無文字；無忘失法無文字，恒住捨性無文字；一切智無文字，道相智、一切相智無文字；一切陀羅尼門無文字，一切三摩地門無文字；預流果無文字，一來、不還、阿羅漢果無文字；獨覺菩提無文字；一切菩薩摩訶薩行無文字；諸佛無上正等菩提無文字。是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！於此般若波羅蜜多甚深經中，色無文字，受、想、行、識無文字；眼處無文字，耳、鼻、舌、身、意處無文字；色處無文字，聲、香、味、觸、法處無文字；眼界無文字，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無文字；耳界無文字，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無文字；鼻界無文字，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無文字；舌界無文字，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無文字；身界無文字，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無文字；意界無文字，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無文字；地界無文字，水、火、風、空、識界無文字；無明無文字，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無文字；布施波羅蜜多無文字，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無文字；內空無文字，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無文字；真如無文字，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無文字；苦聖諦無文字，集、滅、道聖諦無文字；四靜慮無文字，四無量、四無色定無文字；八解脫無文字，八勝處、九次第定、十遍處無文字；四念住無文字，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無文字；空解脫門無文字，無相、無願解脫門無文字；菩薩十地無文字；五眼無文字，六神通無文字；佛十力無文字，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無文字；無忘失法無文字，恒住捨性無文字；一切智無文字，道相智、一切相智無文字；一切陀羅尼門無文字，一切三摩地門無文字；預流果無文字，一來、不還、阿羅漢果無文字；獨覺菩提無文字；一切菩薩摩訶薩行無文字；諸佛無上正等菩提無文字。是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。

「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等作如是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無文字是色，無文字是受、想、行、識；無文字是眼處，無文字是耳、鼻、舌、身、意處；無文字是色處，無文字是聲、香、味、觸、法處；無文字是眼界，無文字是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；無文字是耳界，無文字是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；無文字是鼻界，無文字是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；無文字是舌界，無文字是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；無文字是身界，無文字是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；無文字是意界，無文字是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；無文字是地界，無文字是水、火、風、空、識界；無文字是無明，無文字是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；無文字是布施波羅蜜多，無文字是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；無文字是內空，無文字是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；無文字是真如，無文字是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；無文字是苦聖諦，無文字是集、滅、道聖諦；無文字是四靜慮，無文字是四無量、四無色定；無文字是八解脫，無文字是八勝處、九次第定、十遍處；無文字是四念住，無文字是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；無文字是空解脫門，無文字是無相、無願解脫門；無文字是菩薩十地；無文字是五眼，無文字是六神通；無文字是佛十力，無文字是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；無文字是無忘失法，無文字是恒住捨性；無文字是一切智，無文字是道相智、一切相智；無文字是一切陀羅尼門，無文字是一切三摩地門；無文字是預流果，無文字是一來、不還、阿羅漢果；無文字是獨覺菩提；無文字是一切菩薩摩訶薩行；無文字是諸佛無上正等菩提。』當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等作如是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，無文字是色，無文字是受、想、行、識；無文字是眼處，無文字是耳、鼻、舌、身、意處；無文字是色處，無文字是聲、香、味、觸、法處；無文字是眼界，無文字是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；無文字是耳界，無文字是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；無文字是鼻界，無文字是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；無文字是舌界，無文字是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；無文字是身界，無文字是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；無文字是意界，無文字是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；無文字是地界，無文字是水、火、風、空、識界；無文字是無明，無文字是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；無文字是布施波羅蜜多，無文字是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；無文字是內空，無文字是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；無文字是真如，無文字是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；無文字是苦聖諦，無文字是集、滅、道聖諦；無文字是四靜慮，無文字是四無量、四無色定；無文字是八解脫，無文字是八勝處、九次第定、十遍處；無文字是四念住，無文字是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；無文字是空解脫門，無文字是無相、無願解脫門；無文字是菩薩十地；無文字是五眼，無文字是六神通；無文字是佛十力，無文字是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；無文字是無忘失法，無文字是恒住捨性；無文字是一切智，無文字是道相智、一切相智；無文字是一切陀羅尼門，無文字是一切三摩地門；無文字是預流果，無文字是一來、不還、阿羅漢果；無文字是獨覺菩提；無文字是一切菩薩摩訶薩行；無文字是諸佛無上正等菩提。』當知是為菩薩魔事。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起國土念，若起城邑念，若起王都念，若起方處念，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起國土念，若起城邑念，若起王都念，若起方處念，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起親教軌範念，若起同學善友念，若起父母妻子念，若起兄弟姊妹念，若起親戚朋侶念，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起親教軌範念，若起同學善友念，若起父母妻子念，若起兄弟姊妹念，若起親戚朋侶念，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起惡賊惡獸念，若起惡人惡鬼念，若起眾會遊戲念，若起婬女歡娛念，若起報恩報怨念，若起諸餘無量異念，皆是惡魔之所引發，為障般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若起惡賊惡獸念，若起惡人惡鬼念，若起眾會遊戲念，若起婬女歡娛念，若起報恩報怨念，若起諸餘無量異念，皆是惡魔之所引發，為障般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，得大名譽恭敬供養，所謂衣服、飲食、臥具、醫藥、資財，是善男子、善女人等愛著是事廢所作業，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，得大名譽恭敬供養，所謂衣服、飲食、臥具、醫藥、資財，是善男子、善女人等愛著是事廢所作業，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、界、處、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義趣深奧，應勤修學捨所習經。是菩薩乘諸善男子、善女人等善巧方便，不應愛著惡魔所與世俗書論或二乘經。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切智智，非趣無上正等菩提巧方便故。善現！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便，若於此中精勤修學，速證無上正等菩提。若菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，受學惡魔世俗書論或二乘經，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、界、處、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義趣深奧，應勤修學捨所習經。是菩薩乘諸善男子、善女人等善巧方便，不應愛著惡魔所與世俗書論或二乘經。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切智智，非趣無上正等菩提巧方便故。善現！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便，若於此中精勤修學，速證無上正等菩提。若菩薩乘諸善男子、善女人等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，受學惡魔世俗書論或二乘經，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者愛樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者愛樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂不欲聽受，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂不欲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者愛樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲適他方不獲為說，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者愛樂聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲適他方不獲為說，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲適他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲適他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥、供養、資財，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥、供養、資財，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥、供養、資財，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥、供養、資財，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者受行十二杜多功德：一、住阿練若處，二、常乞食，三、糞掃衣，四、一受食，五、一坐食，六、隨得食，七、塚間住，八、露地住，九、樹下住，十、常坐不臥，十一、隨得敷具，十二、但三衣。能聽法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處，乃至不受但三衣，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者受行十二杜多功德：一、住阿練若處，二、常乞食，三、糞掃衣，四、一受食，五、一坐食，六、隨得食，七、塚間住，八、露地住，九、樹下住，十、常坐不臥，十一、隨得敷具，十二、但三衣。能聽法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處，乃至不受但三衣，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者受行十二杜多功德，謂住阿練若處，乃至受但三衣，能說法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處，乃至不受但三衣，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者受行十二杜多功德，謂住阿練若處，乃至受但三衣，能說法者不受十二杜多功德，謂不住阿練若處，乃至不受但三衣，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者有信、有戒、有善意樂，欲為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、無戒、無善意樂，不樂聽受，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者有信、有戒、有善意樂，欲為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、無戒、無善意樂，不樂聽受，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者有信、有戒、有善意樂，求欲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒、無善意樂、不欲為說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者有信、有戒、有善意樂，求欲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒、無善意樂、不欲為說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心無慳悋一切能捨，能聽法者心有慳悋不能棄捨，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者心無慳悋一切能捨，能聽法者心有慳悋不能棄捨，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者心無慳悋一切能捨，能說法者心有慳悋不能棄捨，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者心無慳悋一切能捨，能說法者心有慳悋不能棄捨，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲求供給能聽法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能聽法者不樂受用，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲求供給能聽法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能聽法者不樂受用，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者成就開智唯樂略說，能說法者成就演智唯樂廣說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者成就開智唯樂略說，能說法者成就演智唯樂廣說，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經、應頌、記莂、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經、應頌、記莂、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，能說法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，能說法者不樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論義，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已成就六波羅蜜多，能聽法者未成就六波羅蜜多，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者已成就六波羅蜜多，能聽法者未成就六波羅蜜多，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

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