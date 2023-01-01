大般若波羅蜜多經卷第三百二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難聞功德品第三十九之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難聞功德品第三十九之六

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是清淨聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是清淨聚。」

佛言：「如是！善現！色清淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！善現！色清淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！眼處清淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處清淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！色處清淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處清淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！眼界清淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界清淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！耳界清淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界清淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！舌界清淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界清淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！身界清淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界清淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！意界清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！地界清淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界清淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！無明清淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明清淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！內空清淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空清淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！真如清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！四念住清淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住清淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！五眼清淨故般若波羅蜜多清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼清淨故般若波羅蜜多清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！一切智清淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智清淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！預流果清淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果清淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。

「是故般若波羅蜜多名清淨聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故般若波羅蜜多名清淨聚。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多，以極甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多，以極甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」

佛言：「善現！如是！如是！甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，若欲書寫應疾書寫，若欲讀誦應疾讀誦，若欲受持應疾受持，若欲修習應疾修習，若欲思惟應疾思惟，若欲宣說應疾宣說。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫、讀誦、受持、修習、思惟、為他說者留難事起不究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，若欲書寫應疾書寫，若欲讀誦應疾讀誦，若欲受持應疾受持，若欲修習應疾修習，若欲思惟應疾思惟，若欲宣說應疾宣說。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫、讀誦、受持、修習、思惟、為他說者留難事起不究竟故。

「善現！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一歲，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫，經爾所時令得究竟。善現！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一歲，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、修習、思惟、為他宣說能究竟者，應勤精進繫念受持乃至宣說，經爾所時令得究竟。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無價寶珠多留難故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一歲，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫，經爾所時令得究竟。善現！是善男子、善女人等，若欲一月、或二、或三、或四、或五、或六、或七、乃至一歲，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、修習、思惟、為他宣說能究竟者，應勤精進繫念受持乃至宣說，經爾所時令得究竟。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無價寶珠多留難故。」

爾時，善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多，無價寶珠多諸留難，而有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他說者，惡魔於彼欲作留難，令不書寫乃至演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多，無價寶珠多諸留難，而有書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他說者，惡魔於彼欲作留難，令不書寫乃至演說。」

佛言：「善現！惡魔於此甚深般若波羅蜜多，雖欲留難令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，而彼無力可能留難是菩薩摩訶薩書寫、受持般若等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！惡魔於此甚深般若波羅蜜多，雖欲留難令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，而彼無力可能留難是菩薩摩訶薩書寫、受持般若等事。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！是佛神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難一切菩薩摩訶薩眾令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說甚深般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！是佛神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多。又，舍利子！諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難一切菩薩摩訶薩眾令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說甚深般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸佛世尊皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。

「舍利子！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，法爾應為十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。舍利子！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說甚深般若波羅蜜多，皆是十方無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者神力護念。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，法爾應為十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。舍利子！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說甚深般若波羅蜜多，皆是十方無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者神力護念。』」

時，舍利子復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，一切皆是十方世界諸佛如來神力護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，一切皆是十方世界諸佛如來神力護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知皆是一切如來、應、正等覺神力護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知皆是一切如來、應、正等覺神力護念。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者，皆共識知是善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，由此因緣歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺現說法者，皆共識知是善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，由此因緣歡喜護念。

「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，是善男子、善女人等，恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，是善男子、善女人等，恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所修善業速得成辦。舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能於此甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知是善男子、善女人等已近無上正等菩提，諸惡魔怨不能留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說甚深般若波羅蜜多，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺現說法者佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所修善業速得成辦。舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能於此甚深般若波羅蜜多，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知是善男子、善女人等已近無上正等菩提，諸惡魔怨不能留難。」

「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能書寫甚深般若波羅蜜多種種莊嚴，受持、讀誦，當知是善男子、善女人等於此般若波羅蜜多深生信解。若復於此甚深般若波羅蜜多，以諸華香、寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎，當知是善男子、善女人等常為如來、應、正等覺佛眼觀見識知護念，由是因緣定當獲得大財、大勝利、大果、大異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能書寫甚深般若波羅蜜多種種莊嚴，受持、讀誦，當知是善男子、善女人等於此般若波羅蜜多深生信解。若復於此甚深般若波羅蜜多，以諸華香、寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎，當知是善男子、善女人等常為如來、應、正等覺佛眼觀見識知護念，由是因緣定當獲得大財、大勝利、大果、大異熟。

「舍利子！是善男子、善女人等以能書寫、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，由此善根乃至獲得不退轉地，於其中間常不離佛，恒聞正法不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等以能書寫、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，由此善根乃至獲得不退轉地，於其中間常不離佛，恒聞正法不墮惡趣。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施波羅蜜多，常不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施波羅蜜多，常不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離內空，常不遠離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離內空，常不遠離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離真如，常不遠離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離真如，常不遠離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離苦聖諦，常不遠離集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離苦聖諦，常不遠離集、滅、道聖諦。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離四靜慮，常不遠離四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離四靜慮，常不遠離四無量、四無色定。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離八解脫，常不遠離八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離八解脫，常不遠離八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離四念住，常不遠離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離四念住，常不遠離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離空解脫門，常不遠離無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離空解脫門，常不遠離無相、無願解脫門。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修五眼，常不遠離修六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修五眼，常不遠離修六神通。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修佛十力，常不遠離修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修佛十力，常不遠離修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修無忘失法，常不遠離修恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修無忘失法，常不遠離修恒住捨性。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修一切智，常不遠離修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修一切智，常不遠離修道相智、一切相智。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修一切陀羅尼門，常不遠離修一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離修一切陀羅尼門，常不遠離修一切三摩地門。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離方便善巧，教諸有情得預流果而自不證；常不遠離方便善巧，教諸有情得一來、不還、阿羅漢果而自不證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離方便善巧，教諸有情得預流果而自不證；常不遠離方便善巧，教諸有情得一來、不還、阿羅漢果而自不證。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離方便善巧，教諸有情得獨覺菩提而自不證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離方便善巧，教諸有情得獨覺菩提而自不證。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離遊戲菩薩自在神通，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離遊戲菩薩自在神通，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離嚴淨佛土、成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離嚴淨佛土、成熟有情。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離自在神通遊諸佛土，勸請諸佛轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離自在神通遊諸佛土，勸請諸佛轉妙法輪度無量眾。

「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離一切菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離一切菩薩摩訶薩行。

「舍利子！由此因緣，住菩薩乘諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此因緣，住菩薩乘諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，佛滅度後何方興盛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，佛滅度後何方興盛？」

佛言：「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後至東南方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後至東南方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從東南方轉至南方漸當興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從東南方轉至南方漸當興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後復從南方至西南方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後復從南方至西南方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從西南方至西北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從西南方至西北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從西北方轉至北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬，尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後從西北方轉至北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬，尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後復從北方至東北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！甚深般若波羅蜜多，我滅度後復從北方至東北方當漸興盛。彼方當有住菩薩乘苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王、大臣、長者、居士，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸嶮惡趣，常生天人中受富貴妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多令速圓滿，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而趣出離。

「舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，甚深般若波羅蜜多於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法即是般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多。舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多信解、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，我常護念是善男子、善女人等令無惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，甚深般若波羅蜜多於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法即是般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多。舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多信解、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，我常護念是善男子、善女人等令無惱害。

「舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，若能書寫甚深般若波羅蜜多，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，我定說彼諸善男子、善女人等，由此善根畢竟不墮諸嶮惡趣，生天人中常受妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見證知、稱譽讚歎是善男子、善女人等所獲功德，東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼觀見證知、稱譽讚歎是善男子、善女人等所獲功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，若能書寫甚深般若波羅蜜多，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，我定說彼諸善男子、善女人等，由此善根畢竟不墮諸嶮惡趣，生天人中常受妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多，因此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法漸次修習而般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見證知、稱譽讚歎是善男子、善女人等所獲功德，東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼觀見證知、稱譽讚歎是善男子、善女人等所獲功德。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，佛滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，佛滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！甚深般若波羅蜜多，我滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方當廣流布。舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，彼東北方諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知彼善男子、善女人等久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，多供養諸佛，多事諸善友，所種善根皆已成熟，由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！甚深般若波羅蜜多，我滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方當廣流布。舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，彼東北方諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，當知彼善男子、善女人等久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，多供養諸佛，多事諸善友，所種善根皆已成熟，由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！佛滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方當有幾許住菩薩乘諸善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！佛滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方當有幾許住菩薩乘諸善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信解，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說？」

佛言：「舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方雖有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深生信解，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。舍利子！彼善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，甚為希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！我滅度已，後時、後分、後五百歲，於東北方雖有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深生信解，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他廣說。舍利子！彼善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，甚為希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多，不久定當圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多，不久定當圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿內空，不久定當圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿內空，不久定當圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿真如，不久定當圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿真如，不久定當圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿苦聖諦，不久定當圓滿集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿苦聖諦，不久定當圓滿集、滅、道聖諦。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿四靜慮，不久定當圓滿四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿四靜慮，不久定當圓滿四無量、四無色定。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿八解脫，不久定當圓滿八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿八解脫，不久定當圓滿八勝處、九次第定、十遍處。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿四念住，不久定當圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿四念住，不久定當圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿空解脫門，不久定當圓滿無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿空解脫門，不久定當圓滿無相、無願解脫門。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿菩薩十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿菩薩十地。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿五眼，不久定當圓滿六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿五眼，不久定當圓滿六神通。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿佛十力，不久定當圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿佛十力，不久定當圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿無忘失法，不久定當圓滿恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿無忘失法，不久定當圓滿恒住捨性。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切智，不久定當圓滿道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切智，不久定當圓滿道相智、一切相智。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切陀羅尼門，不久定當圓滿一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切陀羅尼門，不久定當圓滿一切三摩地門。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿一切菩薩摩訶薩行。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，舍利子！彼善男子、善女人等一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所住持故，為欲饒益多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼諸善男子、善女人等說一切智智相應之法，過去如來、應、正等覺亦常為彼諸善男子、善女人等，說一切智智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！彼善男子、善女人等一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所住持故，為欲饒益多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼諸善男子、善女人等說一切智智相應之法，過去如來、應、正等覺亦常為彼諸善男子、善女人等，說一切智智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。

「舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多，能沮其心不令求趣無上正覺！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多，能沮其心不令求趣無上正覺！

「舍利子！如是大乘諸善男子、善女人等聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量眾生於勝善法，令趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是大乘諸善男子、善女人等聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量眾生於勝善法，令趣無上正等菩提。

「舍利子！是善男子、善女人等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』

「舍利子！我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「舍利子！是善男子、善女人等亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』

「舍利子！過去諸佛亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！過去諸佛亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，所發弘願心語相應，彼善男子、善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「舍利子！是善男子、善女人等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種殖廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報專為利樂一切有情，於諸有情能捨內外一切所有。彼迴如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處，彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種殖廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報專為利樂一切有情，於諸有情能捨內外一切所有。彼迴如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處，彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千俱胝那庾多諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」

時，舍利子復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！佛於過去未來現在諸所有法無不證知，於一切法、真如、法界及法性等無不證知，於諸法教無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於未來佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於現在佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於十方界一切如來、應、正等覺及所說法菩薩、聲聞、佛土等事無不證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！佛於過去未來現在諸所有法無不證知，於一切法、真如、法界及法性等無不證知，於諸法教無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於未來佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於現在佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於十方界一切如來、應、正等覺及所說法菩薩、聲聞、佛土等事無不證知。

「世尊！若菩薩摩訶薩於六波羅蜜多，勇猛精進恒求不息，彼於此六波羅蜜多，為有得時、不得時不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩於六波羅蜜多，勇猛精進恒求不息，彼於此六波羅蜜多，為有得時、不得時不？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」

舍利子言：「世尊！彼善男子、善女人等若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！彼善男子、善女人等若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經無有是處。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根，隨所生處常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦、勇猛精進、如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！彼善男子、善女人等恒於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經無有是處。何以故？舍利子！彼善男子、善女人等為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根，隨所生處常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦、勇猛精進、如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」