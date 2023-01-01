大般若波羅蜜多經卷第三百一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難聞功德品第三十九之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難聞功德品第三十九之五

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於布施波羅蜜多不起不思議想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於布施波羅蜜多不起不思議想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於內空不起不思議想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於內空不起不思議想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於真如不起不思議想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於真如不起不思議想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於苦聖諦不起不思議想，於集、滅、道聖諦不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於苦聖諦不起不思議想，於集、滅、道聖諦不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於四靜慮不起不思議想，於四無量、四無色定不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於四靜慮不起不思議想，於四無量、四無色定不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於八解脫不起不思議想，於八勝處、九次第定、十遍處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於八解脫不起不思議想，於八勝處、九次第定、十遍處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於四念住不起不思議想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於四念住不起不思議想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於空解脫門不起不思議想，於無相、無願解脫門不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於空解脫門不起不思議想，於無相、無願解脫門不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於菩薩十地不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於菩薩十地不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於五眼不起不思議想，於六神通不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於五眼不起不思議想，於六神通不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於佛十力不起不思議想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於佛十力不起不思議想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於無忘失法不起不思議想，於恒住捨性不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於無忘失法不起不思議想，於恒住捨性不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切智不起不思議想，於道相智、一切相智不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切智不起不思議想，於道相智、一切相智不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門不起不思議想，於一切三摩地門不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門不起不思議想，於一切三摩地門不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於預流果不起不思議想，於一來、不還、阿羅漢果不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於預流果不起不思議想，於一來、不還、阿羅漢果不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於獨覺菩提不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於獨覺菩提不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於諸佛無上正等菩提不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於諸佛無上正等菩提不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多理趣甚深，誰能信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多理趣甚深，誰能信解？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友，是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友，是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！齊何應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！齊何應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別色，不思惟分別受、想、行、識；不思惟分別色相，不思惟分別受、想、行、識相；不思惟分別色性，不思惟分別受、想、行、識性。何以故？色乃至識不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別色，不思惟分別受、想、行、識；不思惟分別色相，不思惟分別受、想、行、識相；不思惟分別色性，不思惟分別受、想、行、識性。何以故？色乃至識不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別眼處，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處；不思惟分別眼處相，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處相；不思惟分別眼處性，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處性。何以故？眼處乃至意處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別眼處，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處；不思惟分別眼處相，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處相；不思惟分別眼處性，不思惟分別耳、鼻、舌、身、意處性。何以故？眼處乃至意處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別色處，不思惟分別聲、香、味、觸、法處；不思惟分別色處相，不思惟分別聲、香、味、觸、法處相；不思惟分別色處性，不思惟分別聲、香、味、觸、法處性。何以故？色處乃至法處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別色處，不思惟分別聲、香、味、觸、法處；不思惟分別色處相，不思惟分別聲、香、味、觸、法處相；不思惟分別色處性，不思惟分別聲、香、味、觸、法處性。何以故？色處乃至法處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別眼界，不思惟分別色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；不思惟分別眼界相，不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受相；不思惟分別眼界性，不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受性。何以故？眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別眼界，不思惟分別色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；不思惟分別眼界相，不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受相；不思惟分別眼界性，不思惟分別色界乃至眼觸為緣所生諸受性。何以故？眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別耳界、不思惟分別聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；不思惟分別耳界相，不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受相；不思惟分別耳界性，不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受性。何以故？耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別耳界、不思惟分別聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；不思惟分別耳界相，不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受相；不思惟分別耳界性，不思惟分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受性。何以故？耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別鼻界，不思惟分別香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；不思惟分別鼻界相，不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受相；不思惟分別鼻界性，不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受性。何以故？鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別鼻界，不思惟分別香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；不思惟分別鼻界相，不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受相；不思惟分別鼻界性，不思惟分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受性。何以故？鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別舌界，不思惟分別味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；不思惟分別舌界相，不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受相；不思惟分別舌界性，不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受性。何以故？舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別舌界，不思惟分別味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；不思惟分別舌界相，不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受相；不思惟分別舌界性，不思惟分別味界乃至舌觸為緣所生諸受性。何以故？舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別身界，不思惟分別觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；不思惟分別身界相，不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受相；不思惟分別身界性，不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受性。何以故？身界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別身界，不思惟分別觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；不思惟分別身界相，不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受相；不思惟分別身界性，不思惟分別觸界乃至身觸為緣所生諸受性。何以故？身界乃至身觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別意界，不思惟分別法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；不思惟分別意界相，不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受相；不思惟分別意界性，不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受性。何以故？意界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別意界，不思惟分別法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；不思惟分別意界相，不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受相；不思惟分別意界性，不思惟分別法界乃至意觸為緣所生諸受性。何以故？意界乃至意觸為緣所生諸受不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別地界，不思惟分別水、火、風、空、識界；不思惟分別地界相，不思惟分別水、火、風、空、識界相；不思惟分別地界性，不思惟分別水、火、風、空、識界性。何以故？地界乃至識界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別地界，不思惟分別水、火、風、空、識界；不思惟分別地界相，不思惟分別水、火、風、空、識界相；不思惟分別地界性，不思惟分別水、火、風、空、識界性。何以故？地界乃至識界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別無明，不思惟分別行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不思惟分別無明相，不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱相；不思惟分別無明性，不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱性。何以故？無明乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別無明，不思惟分別行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不思惟分別無明相，不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱相；不思惟分別無明性，不思惟分別行乃至老死愁歎苦憂惱性。何以故？無明乃至老死愁歎苦憂惱不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別欲界，不思惟分別色、無色界；不思惟分別欲界相，不思惟分別色、無色界相；不思惟分別欲界性，不思惟分別色、無色界性。何以故？欲界、色無色界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別欲界，不思惟分別色、無色界；不思惟分別欲界相，不思惟分別色、無色界相；不思惟分別欲界性，不思惟分別色、無色界性。何以故？欲界、色無色界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別布施波羅蜜多，不思惟分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不思惟分別布施波羅蜜多相，不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多相；不思惟分別布施波羅蜜多性，不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多性。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別布施波羅蜜多，不思惟分別淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不思惟分別布施波羅蜜多相，不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多相；不思惟分別布施波羅蜜多性，不思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多性。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別內空，不思惟分別外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不思惟分別內空相，不思惟分別外空乃至無性自性空相；不思惟分別內空性，不思惟分別外空乃至無性自性空性。何以故？內空乃至無性自性空不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別內空，不思惟分別外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不思惟分別內空相，不思惟分別外空乃至無性自性空相；不思惟分別內空性，不思惟分別外空乃至無性自性空性。何以故？內空乃至無性自性空不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別真如，不思惟分別法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不思惟分別真如相，不思惟分別法界乃至不思議界相；不思惟分別真如性，不思惟分別法界乃至不思議界性。何以故？真如乃至不思議界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別真如，不思惟分別法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不思惟分別真如相，不思惟分別法界乃至不思議界相；不思惟分別真如性，不思惟分別法界乃至不思議界性。何以故？真如乃至不思議界不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別苦聖諦，不思惟分別集、滅、道聖諦；不思惟分別苦聖諦相，不思惟分別集、滅、道聖諦相；不思惟分別苦聖諦性，不思惟分別集、滅、道聖諦性。何以故？苦聖諦、集、滅、道聖諦不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別苦聖諦，不思惟分別集、滅、道聖諦；不思惟分別苦聖諦相，不思惟分別集、滅、道聖諦相；不思惟分別苦聖諦性，不思惟分別集、滅、道聖諦性。何以故？苦聖諦、集、滅、道聖諦不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別四靜慮，不思惟分別四無量、四無色定；不思惟分別四靜慮相，不思惟分別四無量、四無色定相；不思惟分別四靜慮性，不思惟分別四無量、四無色定性。何以故？四靜慮、四無量、四無色定不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別四靜慮，不思惟分別四無量、四無色定；不思惟分別四靜慮相，不思惟分別四無量、四無色定相；不思惟分別四靜慮性，不思惟分別四無量、四無色定性。何以故？四靜慮、四無量、四無色定不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別八解脫，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處；不思惟分別八解脫相，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處相；不思惟分別八解脫性，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處性。何以故？八解脫、八勝處、九次第定、十遍處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別八解脫，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處；不思惟分別八解脫相，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處相；不思惟分別八解脫性，不思惟分別八勝處、九次第定、十遍處性。何以故？八解脫、八勝處、九次第定、十遍處不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別四念住，不思惟分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不思惟分別四念住相，不思惟分別四正斷乃至八聖道支相；不思惟分別四念住性，不思惟分別四正斷乃至八聖道支性。何以故？四念住乃至八聖道支不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別四念住，不思惟分別四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不思惟分別四念住相，不思惟分別四正斷乃至八聖道支相；不思惟分別四念住性，不思惟分別四正斷乃至八聖道支性。何以故？四念住乃至八聖道支不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別空解脫門，不思惟分別無相、無願解脫門；不思惟分別空解脫門相，不思惟分別無相、無願解脫門相；不思惟分別空解脫門性，不思惟分別無相、無願解脫門性。何以故？空解脫門、無相、無願解脫門不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別空解脫門，不思惟分別無相、無願解脫門；不思惟分別空解脫門相，不思惟分別無相、無願解脫門相；不思惟分別空解脫門性，不思惟分別無相、無願解脫門性。何以故？空解脫門、無相、無願解脫門不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別菩薩十地，不思惟分別菩薩十地相，不思惟分別菩薩十地性。何以故？菩薩十地不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別菩薩十地，不思惟分別菩薩十地相，不思惟分別菩薩十地性。何以故？菩薩十地不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別五眼，不思惟分別六神通；不思惟分別五眼相，不思惟分別六神通相；不思惟分別五眼性，不思惟分別六神通性。何以故？五眼、六神通不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別五眼，不思惟分別六神通；不思惟分別五眼相，不思惟分別六神通相；不思惟分別五眼性，不思惟分別六神通性。何以故？五眼、六神通不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別佛十力，不思惟分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不思惟分別佛十力相，不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法相；不思惟分別佛十力性，不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法性。何以故？佛十力乃至十八佛不共法不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別佛十力，不思惟分別四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不思惟分別佛十力相，不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法相；不思惟分別佛十力性，不思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法性。何以故？佛十力乃至十八佛不共法不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別無忘失法，不思惟分別恒住捨性；不思惟分別無忘失法相，不思惟分別恒住捨性相；不思惟分別無忘失法性，不思惟分別恒住捨性性。何以故？無忘失法、恒住捨性不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別無忘失法，不思惟分別恒住捨性；不思惟分別無忘失法相，不思惟分別恒住捨性相；不思惟分別無忘失法性，不思惟分別恒住捨性性。何以故？無忘失法、恒住捨性不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切智，不思惟分別道相智、一切相智；不思惟分別一切智相，不思惟分別道相智、一切相智相；不思惟分別一切智性，不思惟分別道相智、一切相智性。何以故？一切智、道相智、一切相智不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切智，不思惟分別道相智、一切相智；不思惟分別一切智相，不思惟分別道相智、一切相智相；不思惟分別一切智性，不思惟分別道相智、一切相智性。何以故？一切智、道相智、一切相智不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切陀羅尼門，不思惟分別一切三摩地門；不思惟分別一切陀羅尼門相，不思惟分別一切三摩地門相；不思惟分別一切陀羅尼門性，不思惟分別一切三摩地門性。何以故？一切陀羅尼門、一切三摩地門不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切陀羅尼門，不思惟分別一切三摩地門；不思惟分別一切陀羅尼門相，不思惟分別一切三摩地門相；不思惟分別一切陀羅尼門性，不思惟分別一切三摩地門性。何以故？一切陀羅尼門、一切三摩地門不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別預流果，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果；不思惟分別預流果相，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果相；不思惟分別預流果性，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果性。何以故？預流果、一來、不還、阿羅漢果不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別預流果，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果；不思惟分別預流果相，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果相；不思惟分別預流果性，不思惟分別一來、不還、阿羅漢果性。何以故？預流果、一來、不還、阿羅漢果不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別獨覺菩提，不思惟分別獨覺菩提相，不思惟分別獨覺菩提性。何以故？獨覺菩提不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別獨覺菩提，不思惟分別獨覺菩提相，不思惟分別獨覺菩提性。何以故？獨覺菩提不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行相，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行性。何以故？一切菩薩摩訶薩行不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行相，不思惟分別一切菩薩摩訶薩行性。何以故？一切菩薩摩訶薩行不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別諸佛無上正等菩提，不思惟分別諸佛無上正等菩提相，不思惟分別諸佛無上正等菩提性。何以故？諸佛無上正等菩提不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不思惟分別諸佛無上正等菩提，不思惟分別諸佛無上正等菩提相，不思惟分別諸佛無上正等菩提性。何以故？諸佛無上正等菩提不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩已久修六波羅蜜多，已久種善根，已供養多佛，已事多善友。」

具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。」

佛言：「如是！善現！色甚深故般若波羅蜜多甚深，受、想、行、識甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！善現！色甚深故般若波羅蜜多甚深，受、想、行、識甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！眼處甚深故般若波羅蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處甚深故般若波羅蜜多甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！色處甚深故般若波羅蜜多甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處甚深故般若波羅蜜多甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！眼界甚深故般若波羅蜜多甚深，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界甚深故般若波羅蜜多甚深，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！耳界甚深故般若波羅蜜多甚深，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界甚深故般若波羅蜜多甚深，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！鼻界甚深故般若波羅蜜多甚深，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界甚深故般若波羅蜜多甚深，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！舌界甚深故般若波羅蜜多甚深，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界甚深故般若波羅蜜多甚深，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！身界甚深故般若波羅蜜多甚深，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界甚深故般若波羅蜜多甚深，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！意界甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！地界甚深故般若波羅蜜多甚深，水、火、風、空、識界甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界甚深故般若波羅蜜多甚深，水、火、風、空、識界甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！無明甚深故般若波羅蜜多甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明甚深故般若波羅蜜多甚深，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！布施波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！內空甚深故般若波羅蜜多甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空甚深故般若波羅蜜多甚深，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！真如甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如甚深故般若波羅蜜多甚深，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！苦聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深，集、滅、道聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深，集、滅、道聖諦甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！四靜慮甚深故般若波羅蜜多甚深，四無量、四無色定甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮甚深故般若波羅蜜多甚深，四無量、四無色定甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！八解脫甚深故般若波羅蜜多甚深，八勝處、九次第定、十遍處甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫甚深故般若波羅蜜多甚深，八勝處、九次第定、十遍處甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！四念住甚深故般若波羅蜜多甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住甚深故般若波羅蜜多甚深，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！空解脫門甚深故般若波羅蜜多甚深，無相、無願解脫門甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門甚深故般若波羅蜜多甚深，無相、無願解脫門甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！菩薩十地甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！五眼甚深故般若波羅蜜多甚深，六神通甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼甚深故般若波羅蜜多甚深，六神通甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！佛十力甚深故般若波羅蜜多甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力甚深故般若波羅蜜多甚深，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！無忘失法甚深故般若波羅蜜多甚深，恒住捨性甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法甚深故般若波羅蜜多甚深，恒住捨性甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！一切智甚深故般若波羅蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智甚深故般若波羅蜜多甚深，道相智、一切相智甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！一切陀羅尼門甚深故般若波羅蜜多甚深，一切三摩地門甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門甚深故般若波羅蜜多甚深，一切三摩地門甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！預流果甚深故般若波羅蜜多甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果甚深故般若波羅蜜多甚深，一來、不還、阿羅漢果甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！獨覺菩提甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！一切菩薩摩訶薩行甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行甚深故般若波羅蜜多甚深。

「善現！諸佛無上正等菩提甚深故般若波羅蜜多甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提甚深故般若波羅蜜多甚深。

「是故般若波羅蜜多名極甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故般若波羅蜜多名極甚深。」

具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大寶聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大寶聚。」

佛言：「如是！能與有情功德寶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能與有情功德寶故。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界諸聖諦寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界諸聖諦寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情空、無相、無願解脫門寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情空、無相、無願解脫門寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情菩薩十地寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情菩薩十地寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情五眼、六神通寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情五眼、六神通寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情無忘失法、恒住捨性寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情無忘失法、恒住捨性寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切智、道相智、一切相智寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切智、道相智、一切相智寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切陀羅尼門、一切三摩地門寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切陀羅尼門、一切三摩地門寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情預流、一來、不還、阿羅漢果寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情預流、一來、不還、阿羅漢果寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情獨覺菩提寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情獨覺菩提寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切菩薩摩訶薩行寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情一切菩薩摩訶薩行寶。

「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情諸佛無上正等菩提轉法輪寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情諸佛無上正等菩提轉法輪寶。

「是故般若波羅蜜多名大寶聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故般若波羅蜜多名大寶聚。」