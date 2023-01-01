大般若波羅蜜多經卷第三百三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難聞功德品第三十九之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難聞功德品第三十九之四

爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說菩薩譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說菩薩譬喻。」

佛言：「舍利子！隨汝意說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！隨汝意說。」

舍利子言：「世尊！如住大乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，坐於道場證無上覺，當知是善男子、善女人等尚近無上正等菩提，何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不速成無上正覺！世尊！是菩薩摩訶薩不久當坐菩提樹下，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！如住大乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，坐於道場證無上覺，當知是善男子、善女人等尚近無上正等菩提，何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不速成無上正覺！世尊！是菩薩摩訶薩不久當坐菩提樹下，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如教修行，當知是善男子、善女人等久學大乘善根成熟，多供養諸佛，多事諸善友，植眾德本，能成是事。世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等或已得受大菩提記，或近當受大菩提記。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩薩摩訶薩，疾得無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、隨教修行、為他演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如教修行，當知是善男子、善女人等久學大乘善根成熟，多供養諸佛，多事諸善友，植眾德本，能成是事。世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等或已得受大菩提記，或近當受大菩提記。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩薩摩訶薩，疾得無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、隨教修行、為他演說。

「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過險路百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見諸相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得受記或已得受，速證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過險路百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見諸相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得受記或已得受，速證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力當復說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力當復說之。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經於多時，不見山林便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？夫近海岸地必漸下定無山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾所劫，若經百劫、若經千劫、若經百千劫，乃至若經百千俱胝那庾多劫，當得無上正等菩提。』而應自知受記非遠。何以故？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經於多時，不見山林便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？夫近海岸地必漸下定無山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾所劫，若經百劫、若經千劫、若經百千劫，乃至若經百千俱胝那庾多劫，當得無上正等菩提。』而應自知受記非遠。何以故？是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。

「世尊！譬如春時花果樹等，陳葉已落枝條滋潤，眾人見已咸作是言：『新花果葉當出不久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，見此相已歡喜踊躍，皆作是言：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，當知宿世善根成熟，多供養佛，多事善友，不久當受大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故。今見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多，讀誦、受持、深生信解、如理思惟、隨力修習。』世尊！此會中有諸天子眾，見過去佛說是法者，皆生歡喜咸共議言：『昔諸菩薩聞說般若波羅蜜多便得受記，今諸菩薩既聞說此甚深般若波羅蜜多，不久定當受菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如春時花果樹等，陳葉已落枝條滋潤，眾人見已咸作是言：『新花果葉當出不久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，見此相已歡喜踊躍，皆作是言：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，當知宿世善根成熟，多供養佛，多事善友，不久當受大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故。今見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多，讀誦、受持、深生信解、如理思惟、隨力修習。』世尊！此會中有諸天子眾，見過去佛說是法者，皆生歡喜咸共議言：『昔諸菩薩聞說般若波羅蜜多便得受記，今諸菩薩既聞說此甚深般若波羅蜜多，不久定當受菩提記。』

「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不喜多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿種善根多供養佛，久事善友善根熟故，今得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修習。世尊！當知是菩薩摩訶薩由此因緣，不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不喜多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿種善根多供養佛，久事善友善根熟故，今得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修習。世尊！當知是菩薩摩訶薩由此因緣，不久得受阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝善能說得聞如是甚深般若波羅蜜多菩薩譬喻，當知皆是佛威神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝善能說得聞如是甚深般若波羅蜜多菩薩譬喻，當知皆是佛威神力。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切如來、應、正等覺甚奇希有，善能付囑諸菩薩摩訶薩，善能攝受諸菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切如來、應、正等覺甚奇希有，善能付囑諸菩薩摩訶薩，善能攝受諸菩薩摩訶薩。」

佛言：「善現！如是！如是！何以故？善現！諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天、人故。是諸菩薩摩訶薩行菩薩道時，為欲饒益無量百千俱胝那庾多諸有情類故，以四攝事而攝受之。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。亦安立彼令勤修習十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！何以故？善現！諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天、人故。是諸菩薩摩訶薩行菩薩道時，為欲饒益無量百千俱胝那庾多諸有情類故，以四攝事而攝受之。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。亦安立彼令勤修習十善業道。

「善現！是諸菩薩摩訶薩，自行四靜慮亦教他行四靜慮，自行四無量亦教他行四無量，自行四無色定亦教他行四無色定，自行六波羅蜜多亦教他行六波羅蜜多。善現！是諸菩薩摩訶薩，依止般若波羅蜜多巧方便力，雖教有情證預流果而自不證，雖教有情證一來、不還、阿羅漢果而自不證，雖教有情證獨覺菩提而自不證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩，自行四靜慮亦教他行四靜慮，自行四無量亦教他行四無量，自行四無色定亦教他行四無色定，自行六波羅蜜多亦教他行六波羅蜜多。善現！是諸菩薩摩訶薩，依止般若波羅蜜多巧方便力，雖教有情證預流果而自不證，雖教有情證一來、不還、阿羅漢果而自不證，雖教有情證獨覺菩提而自不證。

「善現！是諸菩薩摩訶薩，自修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，自住不退轉地亦勸彼住不退轉地，自嚴淨佛土亦勸彼嚴淨佛土，自成熟有情亦勸彼成熟有情，自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通，自修陀羅尼門亦勸彼修陀羅尼門，自修三摩地門亦勸彼修三摩地門，自具無礙辯亦勸彼具無礙辯，自具妙色身亦勸彼具妙色身，自具諸相好亦勸彼具諸相好，自具童真行亦勸彼具童真行，自修四念住亦教彼修四念住，自修四正斷亦教彼修四正斷，自修四神足亦教彼修四神足，自修五根亦教彼修五根，自修五力亦教彼修五力，自修七等覺支亦教彼修七等覺支，自修八聖道支亦教彼修八聖道支，自住內空亦教彼住內空，自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦教彼住外空乃至無性自性空，自住真如亦教彼住真如，自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦教彼住法界乃至不思議界，自住苦聖諦亦教彼住苦聖諦，自住集、滅、道聖諦亦教彼住集、滅、道聖諦，自修四靜慮亦教彼修四靜慮，自修四無量亦教彼修四無量，自修四無色定亦教彼修四無色定，自修八解脫亦教彼修八解脫，自修八勝處亦教彼修八勝處，自修九次第定亦教彼修九次第定，自修十遍處亦教彼修十遍處，自修三解脫門亦教彼修三解脫門，自修菩薩十地亦教彼修菩薩十地，自修五眼亦教彼修五眼，自修六神通亦教彼修六神通，自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門，自修一切三摩地門亦教彼修一切三摩地門，自修佛十力亦教彼修佛十力，自修四無礙解亦教彼修四無礙解，自修大慈、大悲、大喜、大捨亦教彼修大慈、大悲、大喜、大捨，自修十八佛不共法亦教彼修十八佛不共法，自修一切智亦教彼修一切智，自修道相智、一切相智亦教彼修道相智、一切相智，自修無忘失法、恒住捨性亦教彼修無忘失法、恒住捨性，自斷一切煩惱習氣亦教彼斷一切煩惱習氣，自證無上正等菩提、轉妙法輪、度無量眾亦教彼證無上正等菩提、轉妙法輪、度無量眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩，自修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，自住不退轉地亦勸彼住不退轉地，自嚴淨佛土亦勸彼嚴淨佛土，自成熟有情亦勸彼成熟有情，自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通，自修陀羅尼門亦勸彼修陀羅尼門，自修三摩地門亦勸彼修三摩地門，自具無礙辯亦勸彼具無礙辯，自具妙色身亦勸彼具妙色身，自具諸相好亦勸彼具諸相好，自具童真行亦勸彼具童真行，自修四念住亦教彼修四念住，自修四正斷亦教彼修四正斷，自修四神足亦教彼修四神足，自修五根亦教彼修五根，自修五力亦教彼修五力，自修七等覺支亦教彼修七等覺支，自修八聖道支亦教彼修八聖道支，自住內空亦教彼住內空，自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦教彼住外空乃至無性自性空，自住真如亦教彼住真如，自住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦教彼住法界乃至不思議界，自住苦聖諦亦教彼住苦聖諦，自住集、滅、道聖諦亦教彼住集、滅、道聖諦，自修四靜慮亦教彼修四靜慮，自修四無量亦教彼修四無量，自修四無色定亦教彼修四無色定，自修八解脫亦教彼修八解脫，自修八勝處亦教彼修八勝處，自修九次第定亦教彼修九次第定，自修十遍處亦教彼修十遍處，自修三解脫門亦教彼修三解脫門，自修菩薩十地亦教彼修菩薩十地，自修五眼亦教彼修五眼，自修六神通亦教彼修六神通，自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門，自修一切三摩地門亦教彼修一切三摩地門，自修佛十力亦教彼修佛十力，自修四無礙解亦教彼修四無礙解，自修大慈、大悲、大喜、大捨亦教彼修大慈、大悲、大喜、大捨，自修十八佛不共法亦教彼修十八佛不共法，自修一切智亦教彼修一切智，自修道相智、一切相智亦教彼修道相智、一切相智，自修無忘失法、恒住捨性亦教彼修無忘失法、恒住捨性，自斷一切煩惱習氣亦教彼斷一切煩惱習氣，自證無上正等菩提、轉妙法輪、度無量眾亦教彼證無上正等菩提、轉妙法輪、度無量眾。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是諸菩薩摩訶薩眾，成就如是大功德聚，為欲饒益一切有情，修行般若波羅蜜多，求證無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是諸菩薩摩訶薩眾，成就如是大功德聚，為欲饒益一切有情，修行般若波羅蜜多，求證無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼界若增若減，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼界若增若減，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見耳界若增若減，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見耳界若增若減，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見鼻界若增若減，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見鼻界若增若減，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見舌界若增若減，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見舌界若增若減，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見身界若增若減，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見身界若增若減，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見意界若增若減，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見意界若增若減，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見地界若增若減，不見水、火、風、空、識界若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見地界若增若減，不見水、火、風、空、識界若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無明若增若減，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無明若增若減，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空若增若減，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空若增若減，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如若增若減，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如若增若減，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦若增若減，不見集、滅、道聖諦若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦若增若減，不見集、滅、道聖諦若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮若增若減，不見四無量、四無色定若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮若增若減，不見四無量、四無色定若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫若增若減，不見八勝處、九次第定、十遍處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫若增若減，不見八勝處、九次第定、十遍處若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門若增若減，不見無相、無願解脫門若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門若增若減，不見無相、無願解脫門若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見菩薩十地若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見菩薩十地若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼若增若減，不見六神通若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼若增若減，不見六神通若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法若增若減，不見恒住捨性若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法若增若減，不見恒住捨性若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見預流果若增若減，不見一來、不還、阿羅漢果若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見預流果若增若減，不見一來、不還、阿羅漢果若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見獨覺菩提若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見獨覺菩提若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切菩薩摩訶薩行若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切菩薩摩訶薩行若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見諸佛無上正等菩提若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見諸佛無上正等菩提若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見是法、不見非法，不見有漏、不見無漏，不見有為、不見無為，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見是法、不見非法，不見有漏、不見無漏，不見有為、不見無為，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見過去、不見未來、不見現在，不見善、不見不善、不見無記，不見欲界、不見色界、不見無色界，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見過去、不見未來、不見現在，不見善、不見不善、不見無記，不見欲界、不見色界、不見無色界，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮，不見四無量、四無色定，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見四靜慮，不見四無量、四無色定，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門，不見無相、無願解脫門，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見空解脫門，不見無相、無願解脫門，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼，不見六神通，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見五眼，不見六神通，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門，不見一切三摩地門，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門，不見一切三摩地門，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法，不見恒住捨性，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見無忘失法，不見恒住捨性，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智，不見道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見一切智，不見道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「何以故？善現！以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、性不堅實、不自在故，無覺受故，離我、有情、命者、生者廣說乃至知、見者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、性不堅實、不自在故，無覺受故，離我、有情、命者、生者廣說乃至知、見者故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來所說不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來所說不可思議。」

佛告善現：「如是！如是！如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如來所說不可思議。

「善現！色不可思議故如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色不可思議故如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故如來所說不可思議。

「善現！眼處不可思議故如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意處不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處不可思議故如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意處不可思議故如來所說不可思議。

「善現！色處不可思議故如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法處不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處不可思議故如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法處不可思議故如來所說不可思議。

「善現！眼界不可思議故如來所說不可思議，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界不可思議故如來所說不可思議，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。

「善現！耳界不可思議故如來所說不可思議，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界不可思議故如來所說不可思議，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。

「善現！鼻界不可思議故如來所說不可思議，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界不可思議故如來所說不可思議，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。

「善現！舌界不可思議故如來所說不可思議，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界不可思議故如來所說不可思議，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。

「善現！身界不可思議故如來所說不可思議，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界不可思議故如來所說不可思議，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。

「善現！意界不可思議故如來所說不可思議，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界不可思議故如來所說不可思議，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可思議故如來所說不可思議。

「善現！地界不可思議故如來所說不可思議，水、火、風、空、識界不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界不可思議故如來所說不可思議，水、火、風、空、識界不可思議故如來所說不可思議。

「善現！無明不可思議故如來所說不可思議，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明不可思議故如來所說不可思議，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可思議故如來所說不可思議。

「善現！布施波羅蜜多不可思議故如來所說不可思議，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多不可思議故如來所說不可思議，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可思議故如來所說不可思議。

「善現！內空不可思議故如來所說不可思議，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空不可思議故如來所說不可思議，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可思議故如來所說不可思議。

「善現！真如不可思議故如來所說不可思議，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如不可思議故如來所說不可思議，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可思議故如來所說不可思議。

「善現！苦聖諦不可思議故如來所說不可思議，集、滅、道聖諦不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦不可思議故如來所說不可思議，集、滅、道聖諦不可思議故如來所說不可思議。

「善現！四靜慮不可思議故如來所說不可思議，四無量、四無色定不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮不可思議故如來所說不可思議，四無量、四無色定不可思議故如來所說不可思議。

「善現！八解脫不可思議故如來所說不可思議，八勝處、九次第定、十遍處不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫不可思議故如來所說不可思議，八勝處、九次第定、十遍處不可思議故如來所說不可思議。

「善現！四念住不可思議故如來所說不可思議，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住不可思議故如來所說不可思議，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可思議故如來所說不可思議。

「善現！空解脫門不可思議故如來所說不可思議，無相、無願解脫門不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門不可思議故如來所說不可思議，無相、無願解脫門不可思議故如來所說不可思議。

「善現！菩薩十地不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地不可思議故如來所說不可思議。

「善現！五眼不可思議故如來所說不可思議，六神通不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼不可思議故如來所說不可思議，六神通不可思議故如來所說不可思議。

「善現！佛十力不可思議故如來所說不可思議，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力不可思議故如來所說不可思議，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可思議故如來所說不可思議。

「善現！無忘失法不可思議故如來所說不可思議，恒住捨性不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法不可思議故如來所說不可思議，恒住捨性不可思議故如來所說不可思議。

「善現！一切智不可思議故如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智不可思議故如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故如來所說不可思議。

「善現！一切陀羅尼門不可思議故如來所說不可思議，一切三摩地門不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門不可思議故如來所說不可思議，一切三摩地門不可思議故如來所說不可思議。

「善現！預流果不可思議故如來所說不可思議，一來、不還、阿羅漢果不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果不可思議故如來所說不可思議，一來、不還、阿羅漢果不可思議故如來所說不可思議。

「善現！獨覺菩提不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提不可思議故如來所說不可思議。

「善現！一切菩薩摩訶薩行不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行不可思議故如來所說不可思議。

「善現！諸佛無上正等菩提不可思議故如來所說不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提不可思議故如來所說不可思議。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於色不起不思議想，於受、想、行、識不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於色不起不思議想，於受、想、行、識不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於眼處不起不思議想，於耳、鼻、舌、身、意處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於眼處不起不思議想，於耳、鼻、舌、身、意處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於色處不起不思議想，於聲、香、味、觸、法處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於色處不起不思議想，於聲、香、味、觸、法處不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於眼界不起不思議想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於眼界不起不思議想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於耳界不起不思議想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於耳界不起不思議想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於鼻界不起不思議想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於鼻界不起不思議想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於舌界不起不思議想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於舌界不起不思議想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於身界不起不思議想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於身界不起不思議想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於意界不起不思議想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於意界不起不思議想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於地界不起不思議想，於水、火、風、空、識界不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於地界不起不思議想，於水、火、風、空、識界不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於無明不起不思議想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於無明不起不思議想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不起不思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。