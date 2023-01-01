大般若波羅蜜多經卷第二百九十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分波羅蜜多品第三十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分波羅蜜多品第三十八之二

「世尊！如是般若波羅蜜多是佛十力波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是佛十力波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法難屈伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法難屈伏故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四無所畏波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四無所畏波羅蜜多。」

佛言：「如是！得道相智無退沒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！得道相智無退沒故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。」

佛言：「如是！得一切相智無滯礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！得一切相智無滯礙故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大慈波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大慈波羅蜜多。」

佛言：「如是！安樂一切有情故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！安樂一切有情故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大悲波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大悲波羅蜜多。」

佛言：「如是！利益一切有情故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！利益一切有情故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大喜波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大喜波羅蜜多。」

佛言：「如是！不捨一切有情故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！不捨一切有情故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大捨波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大捨波羅蜜多。」

佛言：「如是！於諸有情心平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於諸有情心平等故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。」

佛言：「如是！超過一切聲聞、獨覺法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！超過一切聲聞、獨覺法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無忘失法波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無忘失法波羅蜜多。」

佛言：「如是！無忘失事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無忘失事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是恒住捨性波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是恒住捨性波羅蜜多。」

佛言：「如是！恒住捨性事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！恒住捨性事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切陀羅尼門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切陀羅尼門波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸總持事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸總持事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切三摩地門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切三摩地門波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸等持事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸等持事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切智波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切智波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切智事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切智事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是道相智波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是道相智波羅蜜多。」

佛言：「如是！道相智事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！道相智事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切相智波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切相智波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切相智事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切相智事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切菩薩摩訶薩行波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切菩薩摩訶薩行波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切菩薩摩訶薩行事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切菩薩摩訶薩行事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是諸佛無上正等菩提波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是諸佛無上正等菩提波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸佛無上正等菩提事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸佛無上正等菩提事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」

佛言：「如是！能如實說一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能如實說一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法得自在故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法得自在故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法能正等覺一切相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法能正等覺一切相故。」

初分難聞功德品第三十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難聞功德品第三十九之一

時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等，曾於過去無量如來、應、正等覺親近供養，發弘誓願種諸善根，多善知識之所攝受，今乃得聞如是般若波羅蜜多功德名字，況能書寫、讀誦、受持、如理思惟、為他演說，或能隨力如說修行！當知是人已於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、尊重讚歎、植眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教而行，或於此經能問能答，由斯福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞此般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，聞已信樂，如說修行，當知是人多俱胝劫已曾修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，於今生能成此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等，曾於過去無量如來、應、正等覺親近供養，發弘誓願種諸善根，多善知識之所攝受，今乃得聞如是般若波羅蜜多功德名字，況能書寫、讀誦、受持、如理思惟、為他演說，或能隨力如說修行！當知是人已於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、尊重讚歎、植眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教而行，或於此經能問能答，由斯福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞此般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，聞已信樂，如說修行，當知是人多俱胝劫已曾修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，於今生能成此事。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，聞此般若波羅蜜多甚深義趣，其心不驚、不恐、不怖，聞已書寫、讀誦、受持、如理思惟、為他演說，或復隨力如教修行，當知是人如不退位諸菩薩摩訶薩。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，豈暫得聞即能信解？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，聞此般若波羅蜜多甚深義趣，其心不驚、不恐、不怖，聞已書寫、讀誦、受持、如理思惟、為他演說，或復隨力如教修行，當知是人如不退位諸菩薩摩訶薩。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，豈暫得聞即能信解？

「世尊！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多毀訾誹謗，當知是人先世於此甚深般若波羅蜜多亦曾毀謗。何以故？世尊！是善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，由宿習力不信不樂，心不清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多毀訾誹謗，當知是人先世於此甚深般若波羅蜜多亦曾毀謗。何以故？世尊！是善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，由宿習力不信不樂，心不清淨。

「世尊！是善男子、善女人等，未曾親近諸佛菩薩及弟子眾，未曾請問：云何應行布施波羅蜜多？云何應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何應住內空？云何應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何應住真如？云何應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何應住苦聖諦？云何應住集、滅、道聖諦？云何應修四靜慮？云何應修四無量、四無色定？云何應修八解脫？云何應修八勝處、九次第定、十遍處？云何應修四念住？云何應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何應修空解脫門？云何應修無相、無願解脫門？云何應修五眼？云何應修六神通？云何應修佛十力？云何應修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何應修無忘失法？云何應修恒住捨性？云何應修一切智？云何應修道相智、一切相智？云何應修一切陀羅尼門？云何應修一切三摩地門？云何應修一切菩薩摩訶薩行？云何應修諸佛無上正等菩提？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是善男子、善女人等，未曾親近諸佛菩薩及弟子眾，未曾請問：云何應行布施波羅蜜多？云何應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何應住內空？云何應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何應住真如？云何應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何應住苦聖諦？云何應住集、滅、道聖諦？云何應修四靜慮？云何應修四無量、四無色定？云何應修八解脫？云何應修八勝處、九次第定、十遍處？云何應修四念住？云何應修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何應修空解脫門？云何應修無相、無願解脫門？云何應修五眼？云何應修六神通？云何應修佛十力？云何應修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何應修無忘失法？云何應修恒住捨性？云何應修一切智？云何應修道相智、一切相智？云何應修一切陀羅尼門？云何應修一切三摩地門？云何應修一切菩薩摩訶薩行？云何應修諸佛無上正等菩提？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」

爾時，天帝釋謂舍利子言：「大德！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若善男子、善女人等，於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未久信解、不久修行，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於四聖諦未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於四靜慮、四無量、四無色定，或八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或空、無相、無願解脫門，或菩薩十地未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於五眼、六神通，或佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或無忘失法、恒住捨性，或一切智、道相智、一切相智，或一切陀羅尼門、一切三摩地門未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於諸菩薩摩訶薩行，或佛無上正等菩提未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。大德！我今敬禮甚深般若波羅蜜多，敬禮般若波羅蜜多即為敬禮一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋謂舍利子言：「大德！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若善男子、善女人等，於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未久信解、不久修行，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於四聖諦未久信解、不久安住，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於四靜慮、四無量、四無色定，或八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或空、無相、無願解脫門，或菩薩十地未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於五眼、六神通，或佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或無忘失法、恒住捨性，或一切智、道相智、一切相智，或一切陀羅尼門、一切三摩地門未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。若善男子、善女人等，於諸菩薩摩訶薩行，或佛無上正等菩提未久信解、不久修習，聞說般若波羅蜜多不能信解或生毀謗，未為希有。大德！我今敬禮甚深般若波羅蜜多，敬禮般若波羅蜜多即為敬禮一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多即為敬禮一切智智。何以故？憍尸迦！諸佛世尊一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多即為敬禮一切智智。何以故？憍尸迦！諸佛世尊一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲住諸佛一切智智，當住般若波羅蜜多；欲起一切智、道相智、一切相智，當學般若波羅蜜多；欲斷一切煩惱習氣，當學般若波羅蜜多；欲證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或自欲學，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於佛無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於諸菩薩摩訶薩行令不退轉，或自欲行，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏眾魔摧諸外道，當學般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩欲善攝受諸苾芻僧，當學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲住諸佛一切智智，當住般若波羅蜜多；欲起一切智、道相智、一切相智，當學般若波羅蜜多；欲斷一切煩惱習氣，當學般若波羅蜜多；欲證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或自欲學，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於佛無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。若善男子、善女人等，欲方便善巧安立有情於諸菩薩摩訶薩行令不退轉，或自欲行，當學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏眾魔摧諸外道，當學般若波羅蜜多；若菩薩摩訶薩欲善攝受諸苾芻僧，當學般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何習色？云何習受、想、行、識？云何住眼處？云何住耳、鼻、舌、身、意處？云何習眼處？云何習耳、鼻、舌、身、意處？云何住色處？云何住聲、香、味、觸、法處？云何習色處？云何習聲、香、味、觸、法處？云何住眼界？云何住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？云何習眼界？云何習色界乃至眼觸為緣所生諸受？云何住耳界？云何住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？云何習耳界？云何習聲界乃至耳觸為緣所生諸受？云何住鼻界？云何住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？云何習鼻界？云何習香界乃至鼻觸為緣所生諸受？云何住舌界？云何住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？云何習舌界？云何習味界乃至舌觸為緣所生諸受？云何住身界？云何住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？云何習身界？云何習觸界乃至身觸為緣所生諸受？云何住意界？云何住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？云何習意界？云何習法界乃至意觸為緣所生諸受？云何住地界？云何住水、火、風、空、識界？云何習地界？云何習水、火、風、空、識界？云何住無明？云何住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？云何習無明？云何習行乃至老死愁歎苦憂惱？云何住布施波羅蜜多？云何住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何習布施波羅蜜多？云何習淨戒乃至般若波羅蜜多？云何住內空？云何住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何習內空？云何習外空乃至無性自性空？云何住真如？云何住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何習真如？云何習法界乃至不思議界？云何住苦聖諦？云何住集、滅、道聖諦？云何習苦聖諦？云何習集、滅、道聖諦？云何住四靜慮？云何住四無量、四無色定？云何習四靜慮？云何習四無量、四無色定？云何住八解脫？云何住八勝處、九次第定、十遍處？云何習八解脫？云何習八勝處、九次第定、十遍處？云何住四念住？云何住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何習四念住？云何習四正斷乃至八聖道支？云何住空解脫門？云何住無相、無願解脫門？云何習空解脫門？云何習無相、無願解脫門？云何住菩薩十地？云何習菩薩十地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何習色？云何習受、想、行、識？云何住眼處？云何住耳、鼻、舌、身、意處？云何習眼處？云何習耳、鼻、舌、身、意處？云何住色處？云何住聲、香、味、觸、法處？云何習色處？云何習聲、香、味、觸、法處？云何住眼界？云何住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？云何習眼界？云何習色界乃至眼觸為緣所生諸受？云何住耳界？云何住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？云何習耳界？云何習聲界乃至耳觸為緣所生諸受？云何住鼻界？云何住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？云何習鼻界？云何習香界乃至鼻觸為緣所生諸受？云何住舌界？云何住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？云何習舌界？云何習味界乃至舌觸為緣所生諸受？云何住身界？云何住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？云何習身界？云何習觸界乃至身觸為緣所生諸受？云何住意界？云何住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？云何習意界？云何習法界乃至意觸為緣所生諸受？云何住地界？云何住水、火、風、空、識界？云何習地界？云何習水、火、風、空、識界？云何住無明？云何住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？云何習無明？云何習行乃至老死愁歎苦憂惱？云何住布施波羅蜜多？云何住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何習布施波羅蜜多？云何習淨戒乃至般若波羅蜜多？云何住內空？云何住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何習內空？云何習外空乃至無性自性空？云何住真如？云何住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何習真如？云何習法界乃至不思議界？云何住苦聖諦？云何住集、滅、道聖諦？云何習苦聖諦？云何習集、滅、道聖諦？云何住四靜慮？云何住四無量、四無色定？云何習四靜慮？云何習四無量、四無色定？云何住八解脫？云何住八勝處、九次第定、十遍處？云何習八解脫？云何習八勝處、九次第定、十遍處？云何住四念住？云何住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何習四念住？云何習四正斷乃至八聖道支？云何住空解脫門？云何住無相、無願解脫門？云何習空解脫門？云何習無相、無願解脫門？云何住菩薩十地？云何習菩薩十地

？云何住五眼？云何住六神通？云何習五眼？云何習六神通？云何住佛十力？云何住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何習佛十力？云何習四無所畏乃至十八佛不共法？云何住無忘失法？云何住恒住捨性？云何習無忘失法？云何習恒住捨性？云何住一切智？云何住道相智、一切相智？云何習一切智？云何習道相智、一切相智？云何住一切陀羅尼門？云何住一切三摩地門？云何習一切陀羅尼門？云何習一切三摩地門？云何住預流果？云何住一來、不還、阿羅漢果？云何習預流果？云何習一來、不還、阿羅漢果？云何住獨覺菩提？云何習獨覺菩提？云何住一切菩薩摩訶薩行？云何習一切菩薩摩訶薩行？云何住諸佛無上正等菩提？云何習諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？云何住五眼？云何住六神通？云何習五眼？云何習六神通？云何住佛十力？云何住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？云何習佛十力？云何習四無所畏乃至十八佛不共法？云何住無忘失法？云何住恒住捨性？云何習無忘失法？云何習恒住捨性？云何住一切智？云何住道相智、一切相智？云何習一切智？云何習道相智、一切相智？云何住一切陀羅尼門？云何住一切三摩地門？云何習一切陀羅尼門？云何習一切三摩地門？云何住預流果？云何住一來、不還、阿羅漢果？云何習預流果？云何習一來、不還、阿羅漢果？云何住獨覺菩提？云何習獨覺菩提？云何住一切菩薩摩訶薩行？云何習一切菩薩摩訶薩行？云何住諸佛無上正等菩提？云何習諸佛無上正等菩提？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說！

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識。何以故？憍尸迦！以所住習色乃至識不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識。何以故？憍尸迦！以所住習色乃至識不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼處不住不習，是為住習眼處；若於耳、鼻、舌、身、意處不住不習，是為住習耳、鼻、舌、身、意處。何以故？憍尸迦！以所住習眼處乃至意處不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼處不住不習，是為住習眼處；若於耳、鼻、舌、身、意處不住不習，是為住習耳、鼻、舌、身、意處。何以故？憍尸迦！以所住習眼處乃至意處不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色處不住不習，是為住習色處；若於聲、香、味、觸、法處不住不習，是為住習聲、香、味、觸、法處。何以故？憍尸迦！以所住習色處乃至法處不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色處不住不習，是為住習色處；若於聲、香、味、觸、法處不住不習，是為住習聲、香、味、觸、法處。何以故？憍尸迦！以所住習色處乃至法處不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼界不住不習，是為住習眼界；若於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不住不習，是為住習色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼界不住不習，是為住習眼界；若於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不住不習，是為住習色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習眼界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於耳界不住不習，是為住習耳界；若於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不住不習，是為住習聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於耳界不住不習，是為住習耳界；若於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不住不習，是為住習聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習耳界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於鼻界不住不習，是為住習鼻界；若於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不住不習，是為住習香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於鼻界不住不習，是為住習鼻界；若於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不住不習，是為住習香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於舌界不住不習，是為住習舌界；若於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不住不習，是為住習味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於舌界不住不習，是為住習舌界；若於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不住不習，是為住習味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習舌界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於身界不住不習，是為住習身界；若於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不住不習，是為住習觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習身界乃至身觸為緣所生諸受不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於身界不住不習，是為住習身界；若於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不住不習，是為住習觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習身界乃至身觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於意界不住不習，是為住習意界；若於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不住不習，是為住習法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習意界乃至意觸為緣所生諸受不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於意界不住不習，是為住習意界；若於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不住不習，是為住習法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！以所住習意界乃至意觸為緣所生諸受不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於地界不住不習，是為住習地界；若於水、火、風、空、識界不住不習，是為住習水、火、風、空、識界。何以故？憍尸迦！以所住習地界乃至識界不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於地界不住不習，是為住習地界；若於水、火、風、空、識界不住不習，是為住習水、火、風、空、識界。何以故？憍尸迦！以所住習地界乃至識界不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無明不住不習，是為住習無明；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不住不習，是為住習行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？憍尸迦！以所住習無明乃至老死愁歎苦憂惱不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無明不住不習，是為住習無明；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不住不習，是為住習行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？憍尸迦！以所住習無明乃至老死愁歎苦憂惱不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多不住不習，是為住習布施波羅蜜多；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不住不習，是為住習淨戒乃至般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！以所住習布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多不住不習，是為住習布施波羅蜜多；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不住不習，是為住習淨戒乃至般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！以所住習布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於內空不住不習，是為住習內空；若於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不住不習，是為住習外空乃至無性自性空。何以故？憍尸迦！以所住習內空乃至無性自性空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於內空不住不習，是為住習內空；若於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不住不習，是為住習外空乃至無性自性空。何以故？憍尸迦！以所住習內空乃至無性自性空不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於真如不住不習，是為住習真如；若於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不住不習，是為住習法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦！以所住習真如乃至不思議界不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於真如不住不習，是為住習真如；若於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不住不習，是為住習法界乃至不思議界。何以故？憍尸迦！以所住習真如乃至不思議界不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於苦聖諦不住不習，是為住習苦聖諦；若於集、滅、道聖諦不住不習，是為住習集、滅、道聖諦。何以故？憍尸迦！以所住習苦聖諦、集、滅、道聖諦不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於苦聖諦不住不習，是為住習苦聖諦；若於集、滅、道聖諦不住不習，是為住習集、滅、道聖諦。何以故？憍尸迦！以所住習苦聖諦、集、滅、道聖諦不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四靜慮不住不習，是為住習四靜慮；若於四無量、四無色定不住不習，是為住習四無量、四無色定。何以故？憍尸迦！以所住習四靜慮、四無量、四無色定不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四靜慮不住不習，是為住習四靜慮；若於四無量、四無色定不住不習，是為住習四無量、四無色定。何以故？憍尸迦！以所住習四靜慮、四無量、四無色定不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於八解脫不住不習，是為住習八解脫；若於八勝處、九次第定、十遍處不住不習，是為住習八勝處、九次第定、十遍處。何以故？憍尸迦！以所住習八解脫乃至十遍處不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於八解脫不住不習，是為住習八解脫；若於八勝處、九次第定、十遍處不住不習，是為住習八勝處、九次第定、十遍處。何以故？憍尸迦！以所住習八解脫乃至十遍處不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四念住不住不習，是為住習四念住；若於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不住不習，是為住習四正斷乃至八聖道支。何以故？憍尸迦！以所住習四念住乃至八聖道支不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於四念住不住不習，是為住習四念住；若於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不住不習，是為住習四正斷乃至八聖道支。何以故？憍尸迦！以所住習四念住乃至八聖道支不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於空解脫門不住不習，是為住習空解脫門；若於無相、無願解脫門不住不習，是為住習無相、無願解脫門。何以故？憍尸迦！以所住習空解脫門、無相、無願解脫門不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於空解脫門不住不習，是為住習空解脫門；若於無相、無願解脫門不住不習，是為住習無相、無願解脫門。何以故？憍尸迦！以所住習空解脫門、無相、無願解脫門不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於菩薩十地不住不習，是為住習菩薩十地。何以故？憍尸迦！以所住習菩薩十地不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於菩薩十地不住不習，是為住習菩薩十地。何以故？憍尸迦！以所住習菩薩十地不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於五眼不住不習，是為住習五眼；若於六神通不住不習，是為住習六神通。何以故？憍尸迦！以所住習五眼、六神通不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於五眼不住不習，是為住習五眼；若於六神通不住不習，是為住習六神通。何以故？憍尸迦！以所住習五眼、六神通不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於佛十力不住不習，是為住習佛十力；若於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不住不習，是為住習四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！以所住習佛十力乃至十八佛不共法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於佛十力不住不習，是為住習佛十力；若於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不住不習，是為住習四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！以所住習佛十力乃至十八佛不共法不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無忘失法不住不習，是為住習無忘失法；若於恒住捨性不住不習，是為住習恒住捨性。何以故？憍尸迦！以所住習無忘失法、恒住捨性不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無忘失法不住不習，是為住習無忘失法；若於恒住捨性不住不習，是為住習恒住捨性。何以故？憍尸迦！以所住習無忘失法、恒住捨性不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切智不住不習，是為住習一切智；若於道相智、一切相智不住不習，是為住習道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！以所住習一切智、道相智、一切相智不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切智不住不習，是為住習一切智；若於道相智、一切相智不住不習，是為住習道相智、一切相智。何以故？憍尸迦！以所住習一切智、道相智、一切相智不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切陀羅尼門不住不習，是為住習一切陀羅尼門；若於一切三摩地門不住不習，是為住習一切三摩地門。何以故？憍尸迦！以所住習一切陀羅尼門、一切三摩地門不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切陀羅尼門不住不習，是為住習一切陀羅尼門；若於一切三摩地門不住不習，是為住習一切三摩地門。何以故？憍尸迦！以所住習一切陀羅尼門、一切三摩地門不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於預流果不住不習，是為住習預流果；若於一來、不還、阿羅漢果不住不習，是為住習一來、不還、阿羅漢果。何以故？憍尸迦！以所住習預流、一來、不還、阿羅漢果不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於預流果不住不習，是為住習預流果；若於一來、不還、阿羅漢果不住不習，是為住習一來、不還、阿羅漢果。何以故？憍尸迦！以所住習預流、一來、不還、阿羅漢果不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於獨覺菩提不住不習，是為住習獨覺菩提。何以故？憍尸迦！以所住習獨覺菩提不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於獨覺菩提不住不習，是為住習獨覺菩提。何以故？憍尸迦！以所住習獨覺菩提不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切菩薩摩訶薩行不住不習，是為住習一切菩薩摩訶薩行。何以故？憍尸迦！以所住習一切菩薩摩訶薩行不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於一切菩薩摩訶薩行不住不習，是為住習一切菩薩摩訶薩行。何以故？憍尸迦！以所住習一切菩薩摩訶薩行不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於諸佛無上正等菩提不住不習，是為住習諸佛無上正等菩提。何以故？憍尸迦！以所住習諸佛無上正等菩提不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於諸佛無上正等菩提不住不習，是為住習諸佛無上正等菩提。何以故？憍尸迦！以所住習諸佛無上正等菩提不可得故。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀色乃至識前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀色乃至識前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼處非住非不住、非習非不習，是為住習眼處；若於耳、鼻、舌、身、意處非住非不住、非習非不習，是為住習耳、鼻、舌、身、意處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀眼處乃至意處前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼處非住非不住、非習非不習，是為住習眼處；若於耳、鼻、舌、身、意處非住非不住、非習非不習，是為住習耳、鼻、舌、身、意處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀眼處乃至意處前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色處非住非不住、非習非不習，是為住習色處；若於聲、香、味、觸、法處非住非不住、非習非不習，是為住習聲、香、味、觸、法處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀色處乃至法處前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於色處非住非不住、非習非不習，是為住習色處；若於聲、香、味、觸、法處非住非不住、非習非不習，是為住習聲、香、味、觸、法處。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀色處乃至法處前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼界非住非不住、非習非不習，是為住習眼界；若於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀眼界乃至眼觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於眼界非住非不住、非習非不習，是為住習眼界；若於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習色界乃至眼觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀眼界乃至眼觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於耳界非住非不住、非習非不習，是為住習耳界；若於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀耳界乃至耳觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於耳界非住非不住、非習非不習，是為住習耳界；若於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習聲界乃至耳觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀耳界乃至耳觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於鼻界非住非不住、非習非不習，是為住習鼻界；若於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於鼻界非住非不住、非習非不習，是為住習鼻界；若於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習香界乃至鼻觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於舌界非住非不住、非習非不習，是為住習舌界；若於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀舌界乃至舌觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於舌界非住非不住、非習非不習，是為住習舌界；若於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習味界乃至舌觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀舌界乃至舌觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於身界非住非不住、非習非不習，是為住習身界；若於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀身界乃至身觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於身界非住非不住、非習非不習，是為住習身界；若於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習觸界乃至身觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀身界乃至身觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於意界非住非不住、非習非不習，是為住習意界；若於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀意界乃至意觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於意界非住非不住、非習非不習，是為住習意界；若於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非住非不住、非習非不習，是為住習法界乃至意觸為緣所生諸受。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀意界乃至意觸為緣所生諸受前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於地界非住非不住、非習非不習，是為住習地界；若於水、火、風、空、識界非住非不住、非習非不習，是為住習水、火、風、空、識界。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀地界乃至識界前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於地界非住非不住、非習非不習，是為住習地界；若於水、火、風、空、識界非住非不住、非習非不習，是為住習水、火、風、空、識界。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀地界乃至識界前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無明非住非不住、非習非不習，是為住習無明；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非住非不住、非習非不習，是為住習行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀無明乃至老死愁歎苦憂惱前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於無明非住非不住、非習非不習，是為住習無明；若於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非住非不住、非習非不習，是為住習行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀無明乃至老死愁歎苦憂惱前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習布施波羅蜜多；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習淨戒乃至般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於布施波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習布施波羅蜜多；若於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習淨戒乃至般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多前、後、中際不可得故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於內空非住非不住、非習非不習，是為住習內空；若於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非住非不住、非習非不習，是為住習外空乃至無性自性空。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀內空乃至無性自性空前、後、中際不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若於內空非住非不住、非習非不習，是為住習內空；若於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非住非不住、非習非不習，是為住習外空乃至無性自性空。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩觀內空乃至無性自性空前、後、中際不可得故。