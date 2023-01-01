大般若波羅蜜多經卷第二百九十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分說般若相品第三十七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分說般若相品第三十七之五

佛言：「善現！五眼不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，六神通不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！五眼不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，六神通不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？六神通不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？六神通不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼畢竟空故不生不滅、不染不淨，六神通畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼畢竟空故不生不滅、不染不淨，六神通畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛十力不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力畢竟空故不生不滅、不染不淨，四無所畏乃至十八佛不共法畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力畢竟空故不生不滅、不染不淨，四無所畏乃至十八佛不共法畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無忘失法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無忘失法畢竟空故不生不滅、不染不淨，恒住捨性畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法畢竟空故不生不滅、不染不淨，恒住捨性畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切智畢竟空故不生不滅、不染不淨，道相智、一切相智畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智畢竟空故不生不滅、不染不淨，道相智、一切相智畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切陀羅尼門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切陀羅尼門畢竟空故不生不滅、不染不淨，一切三摩地門畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門畢竟空故不生不滅、不染不淨，一切三摩地門畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！預流果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何預流果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！預流果畢竟空故不生不滅、不染不淨，一來、不還、阿羅漢果畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果畢竟空故不生不滅、不染不淨，一來、不還、阿羅漢果畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！獨覺菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！獨覺菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何獨覺菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！獨覺菩提畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切菩薩摩訶薩行畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！諸佛無上正等菩提畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何虛空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等六根無患支體具足，身不衰朽亦無夭壽，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐護念。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，是諸天眾俱來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等，由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等六根無患支體具足，身不衰朽亦無夭壽，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐護念。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，是諸天眾俱來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等，由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等六根無患支體具足，身不衰朽亦無夭壽，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐護念。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至色究竟天，俱來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等六根無患支體具足，身不衰朽亦無夭壽，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐護念。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至色究竟天，俱來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。

「何以故？善現！如是般若波羅蜜多是大寶藏，由此般若波羅蜜多大寶藏故，能脫無量無邊有情地獄、傍生、鬼界、人、天等趣貧窮大苦，能與無量無邊有情剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族富貴快樂，能與無量無邊有情四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天富貴快樂，能與無量無邊有情梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天富貴快樂，能與無量無邊有情空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天富貴快樂，能與無量無邊有情預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提富貴安樂，能與無量無邊有情無上正等菩提富貴安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！如是般若波羅蜜多是大寶藏，由此般若波羅蜜多大寶藏故，能脫無量無邊有情地獄、傍生、鬼界、人、天等趣貧窮大苦，能與無量無邊有情剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族富貴快樂，能與無量無邊有情四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天富貴快樂，能與無量無邊有情梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天富貴快樂，能與無量無邊有情空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天富貴快樂，能與無量無邊有情預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提富貴安樂，能與無量無邊有情無上正等菩提富貴安樂。

「所以者何？如是般若波羅蜜多大寶藏中，廣說開示十善業道、四靜慮、四無量、四無色定，廣說開示四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四聖諦、佛法僧寶，廣說開示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧、願、力、智波羅蜜多、菩薩十地、一切菩薩摩訶薩行、內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，廣說開示五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切陀羅尼門、一切三摩地門。如是無量大法珍寶，無數有情於中修學生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，無數有情於中修學生四大王眾天乃至他化自在天，無數有情於中修學生梵眾天乃至色究竟天，無數有情於中修學生空無邊處天乃至非想非非想處天，無數有情於中修學得預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，無數有情於中修學得獨覺菩提，無數有情於中修學得入菩薩正性離生，無數有情於中修學證得無上正等菩提。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名大寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？如是般若波羅蜜多大寶藏中，廣說開示十善業道、四靜慮、四無量、四無色定，廣說開示四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、四聖諦、佛法僧寶，廣說開示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧、願、力、智波羅蜜多、菩薩十地、一切菩薩摩訶薩行、內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空、真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，廣說開示五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切陀羅尼門、一切三摩地門。如是無量大法珍寶，無數有情於中修學生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，無數有情於中修學生四大王眾天乃至他化自在天，無數有情於中修學生梵眾天乃至色究竟天，無數有情於中修學生空無邊處天乃至非想非非想處天，無數有情於中修學得預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，無數有情於中修學得獨覺菩提，無數有情於中修學得入菩薩正性離生，無數有情於中修學證得無上正等菩提。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名大寶藏。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。所以者何？以無少法可生可滅、可染可淨、可取可捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。所以者何？以無少法可生可滅、可染可淨、可取可捨。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是世間是出世間、是有漏是無漏、是有罪是無罪、是雜染是清淨、是有為是無為。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是世間是出世間、是有漏是無漏、是有罪是無罪、是雜染是清淨、是有為是無為。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污。所以者何？以無少法可染污故。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無染污大法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污。所以者何？以無少法可染污故。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無染污大法寶藏。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無如是想，無如是分別，無如是得，無如是戲論：『我行般若波羅蜜多，我修般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩能如實修行般若波羅蜜多，亦能親近禮事諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無如是想，無如是分別，無如是得，無如是戲論：『我行般若波羅蜜多，我修般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩能如實修行般若波羅蜜多，亦能親近禮事諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提。

「善現！如是般若波羅蜜多於一切法不向不背、不引不賓、不取不捨、不生不滅、不染不淨、不常不斷、不一不異、不來不去、不入不出、不增不減。善現！如是般若波羅蜜多非過去、非未來、非現在。善現！如是般若波羅蜜多不超欲界不住欲界，不超色界不住色界，不超無色界不住無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多於一切法不向不背、不引不賓、不取不捨、不生不滅、不染不淨、不常不斷、不一不異、不來不去、不入不出、不增不減。善現！如是般若波羅蜜多非過去、非未來、非現在。善現！如是般若波羅蜜多不超欲界不住欲界，不超色界不住色界，不超無色界不住無色界。

「善現！如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不與不捨，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧、願、力、智波羅蜜多不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多不與不捨，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、巧、願、力、智波羅蜜多不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於內空不與不捨，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於內空不與不捨，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於真如不與不捨，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於真如不與不捨，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於苦聖諦不與不捨，於集、滅、道聖諦不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於苦聖諦不與不捨，於集、滅、道聖諦不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於四靜慮不與不捨，於四無量、四無色定不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於四靜慮不與不捨，於四無量、四無色定不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於八解脫不與不捨，於八勝處、九次第定、十遍處不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於八解脫不與不捨，於八勝處、九次第定、十遍處不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於四念住不與不捨，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於四念住不與不捨，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於空解脫門不與不捨，於無相、無願解脫門不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於空解脫門不與不捨，於無相、無願解脫門不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於菩薩十地不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於菩薩十地不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於五眼不與不捨，於六神通不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於五眼不與不捨，於六神通不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於佛十力不與不捨，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於佛十力不與不捨，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於無忘失法不與不捨，於恒住捨性不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於無忘失法不與不捨，於恒住捨性不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於一切智不與不捨，於道相智、一切相智不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於一切智不與不捨，於道相智、一切相智不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不與不捨，於一切三摩地門不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於一切陀羅尼門不與不捨，於一切三摩地門不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於預流果不與不捨，於一來、不還、阿羅漢果不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於預流果不與不捨，於一來、不還、阿羅漢果不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於獨覺菩提不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於獨覺菩提不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於一切菩薩摩訶薩行不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提不與不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於諸佛無上正等菩提不與不捨。

「善現！如是般若波羅蜜多，不與聲聞法不捨異生法，不與獨覺法不捨聲聞法，不與諸佛法不捨獨覺法，不與無為法不捨有為法。所以者何？善現！若佛出世若不出世，如是諸法常無變易，法性、法界、法定、法住，一切如來等覺現觀，既自等覺、自現觀已，為諸有情宣說開示、分別顯了，令同悟入，離諸妄想分別顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，不與聲聞法不捨異生法，不與獨覺法不捨聲聞法，不與諸佛法不捨獨覺法，不與無為法不捨有為法。所以者何？善現！若佛出世若不出世，如是諸法常無變易，法性、法界、法定、法住，一切如來等覺現觀，既自等覺、自現觀已，為諸有情宣說開示、分別顯了，令同悟入，離諸妄想分別顛倒。」

爾時，無量百千天子住虛空中歡喜踊躍，以天所有嗢鉢羅華、鉢特摩華、拘母陀華、奔荼利華、微妙香華及諸香末而散佛上，互相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子聞說般若波羅蜜多，俱時證得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量百千天子住虛空中歡喜踊躍，以天所有嗢鉢羅華、鉢特摩華、拘母陀華、奔荼利華、微妙香華及諸香末而散佛上，互相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子聞說般若波羅蜜多，俱時證得無生法忍。

爾時，佛告具壽善現言：「如是法輪非第一轉，非第二轉。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多於一切法，不為轉故、不為還故出現於世。何以故？以無性自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「如是法輪非第一轉，非第二轉。所以者何？善現！如是般若波羅蜜多於一切法，不為轉故、不為還故出現於世。何以故？以無性自性空故。」

具壽善現白佛言：「世尊！以何等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現於世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！以何等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現於世？」

佛言：「善現！以般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！以般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多靜慮乃至布施波羅蜜多性空故。

「善現！以內空內空性空故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以內空內空性空故，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空故。

「善現！以真如真如性空故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以真如真如性空故，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空故。

「善現！苦聖諦苦聖諦性空故，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦苦聖諦性空故，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空故。

「善現！以四靜慮四靜慮性空故，四無量、四無色定四無量、四無色定性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以四靜慮四靜慮性空故，四無量、四無色定四無量、四無色定性空故。

「善現！以八解脫八解脫性空故，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以八解脫八解脫性空故，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空故。

「善現！以四念住四念住性空故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以四念住四念住性空故，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空故。

「善現！以空解脫門空解脫門性空故，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以空解脫門空解脫門性空故，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空故。

「善現！以菩薩十地菩薩十地性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以菩薩十地菩薩十地性空故。

「善現！以佛十力佛十力性空故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以佛十力佛十力性空故，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空故。

「善現！以無忘失法無忘失法性空故，恒住捨性恒住捨性性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以無忘失法無忘失法性空故，恒住捨性恒住捨性性空故。

「善現！以一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故。

「善現！以一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故，一切三摩地門一切三摩地門性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故，一切三摩地門一切三摩地門性空故。

「善現！以預流果預流果性空故，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以預流果預流果性空故，一來、不還、阿羅漢果一來、不還、阿羅漢果性空故。

「善現！以獨覺菩提獨覺菩提性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以獨覺菩提獨覺菩提性空故。

「善現！以一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故。

「善現！以諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提性空故。

「善現！以如是等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以如是等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現於世。」

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多，達一切法自性空故。雖達一切法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩因此般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。雖證菩提而無所證，證、不證法不可得故。雖轉法輪而無所轉，轉法、還法不可得故。雖度有情而無所度，見、不見法不可得故。世尊！如是大般若波羅蜜多中，轉法輪事畢竟不可得，以一切法皆永不生故。所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還事。世尊！於此般若波羅蜜多，若能如是宣說開示、分別顯了、令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者，既無說者及受者故，諸能證者亦不可得，無證者故亦無有能得涅槃者，於此般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施、受、施物皆性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多，達一切法自性空故。雖達一切法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩因此般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。雖證菩提而無所證，證、不證法不可得故。雖轉法輪而無所轉，轉法、還法不可得故。雖度有情而無所度，見、不見法不可得故。世尊！如是大般若波羅蜜多中，轉法輪事畢竟不可得，以一切法皆永不生故。所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還事。世尊！於此般若波羅蜜多，若能如是宣說開示、分別顯了、令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者，既無說者及受者故，諸能證者亦不可得，無證者故亦無有能得涅槃者，於此般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施、受、施物皆性空故。」

初分波羅蜜多品第三十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分波羅蜜多品第三十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」

佛言：「如是！猶如虛空無邊際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！猶如虛空無邊際故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法性平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法性平等故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」

佛言：「如是！畢竟空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！畢竟空故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無足迹波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無足迹波羅蜜多。」

佛言：「如是！無名體故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無名體故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」

佛言：「如是！入息、出息不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！入息、出息不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中尋伺不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中尋伺不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」

佛言：「如是！受、想、行、識不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！受、想、行、識不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無去來故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無去來故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可奪波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可奪波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法不可取故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法不可取故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是盡波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是盡波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法畢竟盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法畢竟盡故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不生滅波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不生滅波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無生滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無生滅故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」

佛言：「如是！以諸作者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以諸作者不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」

佛言：「如是！以諸知者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以諸知者不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多。」

佛言：「如是！以死生者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以死生者不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無失壞波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無失壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無失壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無失壞故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如夢波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如夢波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如夢所見不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法如夢所見不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如響波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如響波羅蜜多。」

佛言：「如是！能所聞說不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能所聞說不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法皆如光鏡所現不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法皆如光鏡所現不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如流變相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法如流變相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如變化事波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如變化事波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法皆如所變化故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法皆如所變化故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法皆如尋香城故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法皆如尋香城故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸染淨因不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸染淨因不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無所得波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無所得波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法所依不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法所依不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」

佛言：「如是！破壞一切戲論事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！破壞一切戲論事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」

佛言：「如是！破壞一切慢執事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！破壞一切慢執事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」

佛言：「如是！住法界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！住法界故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是離染著波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是離染著波羅蜜多。」

佛言：「如是！覺一切法不虛妄故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！覺一切法不虛妄故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法無分別故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是極寂靜波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是極寂靜波羅蜜多。」

佛言：「如是！於諸法相無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於諸法相無所得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸貪欲事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸貪欲事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多。」

佛言：「如是！破壞一切瞋恚事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！破壞一切瞋恚事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無愚癡波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無愚癡波羅蜜多。」

佛言：「如是！滅諸無知黑闇事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！滅諸無知黑闇事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」

佛言：「如是！離分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！離分別故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」

佛言：「如是！達諸有情無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達諸有情無所有故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無等起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無等起故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」

佛言：「如是！離二邊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！離二邊故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！知一切法無雜壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知一切法無雜壞故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」

佛言：「如是！超過聲聞獨覺地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！超過聲聞獨覺地故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切分別不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切分別不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無分量波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無分量波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法分限不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法分限不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法無滯礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法無滯礙故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無常波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無常波羅蜜多。」

佛言：「如是！能永壞滅一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能永壞滅一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是苦波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是苦波羅蜜多。」

佛言：「如是！能永驅遣一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能永驅遣一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法無執著故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法無執著故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是空波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法無所得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無相波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無相波羅蜜多。」

佛言：「如是！證一切法無生相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！證一切法無生相故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了達內法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了達內法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是外空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是外空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了達外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了達外法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是內外空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是內外空波羅蜜多。」

佛言：「如是！知內外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知內外法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了空空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了空空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了大空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了大空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是勝義空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是勝義空波羅蜜多。」

佛言：「如是！勝義空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！勝義空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是有為空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是有為空波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸有為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸有為法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸無為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸無為法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多。」

佛言：「如是！畢竟空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！畢竟空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無際空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無際空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無際空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無際空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是散空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是散空波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸散空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸散空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無變異空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無變異空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！有為無為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！有為無為法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法離自相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法離自相故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法離共相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法離共相故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多。」

佛言：「如是！知內外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知內外法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無性空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！自性空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無性自性空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無性自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是真如波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是真如波羅蜜多。」

佛言：「如是！知真如性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知真如性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是法界波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是法界波羅蜜多。」

佛言：「如是！達諸法界不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達諸法界不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是法性波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是法性波羅蜜多。」

佛言：「如是！達諸法性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達諸法性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不虛妄性波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不虛妄性波羅蜜多。」

佛言：「如是！不虛妄性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！不虛妄性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不變異性波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不變異性波羅蜜多。」

佛言：「如是！不變異性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！不變異性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是平等性波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是平等性波羅蜜多。」

佛言：「如是！達平等性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達平等性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是離生性波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是離生性波羅蜜多。」

佛言：「如是！知離生性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知離生性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是法定波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是法定波羅蜜多。」

佛言：「如是！了達法定不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了達法定不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是法住波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是法住波羅蜜多。」

佛言：「如是！了達法住不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了達法住不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是實際波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是實際波羅蜜多。」

佛言：「如是！了實際性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了實際性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空界波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空界波羅蜜多。」

佛言：「如是！了虛空界不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了虛空界不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不思議界波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不思議界波羅蜜多。」

佛言：「如是！不思議界不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！不思議界不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四聖諦波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四聖諦波羅蜜多。」

佛言：「如是！了四聖諦不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了四聖諦不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜多。」

佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多。」

佛言：「如是！善不善法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！善不善法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四神足波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四神足波羅蜜多。」

佛言：「如是！四神足性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！四神足性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是五根波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是五根波羅蜜多。」

佛言：「如是！五根自性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！五根自性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多。」

佛言：「如是！五力自性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！五力自性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多。」

佛言：「如是！七等覺支性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！七等覺支性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是八聖道支波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是八聖道支波羅蜜多。」

佛言：「如是！八聖道支性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！八聖道支性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是空解脫門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是空解脫門波羅蜜多。」

佛言：「如是！空離行相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！空離行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無相解脫門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無相解脫門波羅蜜多。」

佛言：「如是！寂靜行相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！寂靜行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無願解脫門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無願解脫門波羅蜜多。」

佛言：「如是！無願行相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無願行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜多。」

佛言：「如是！八解脫性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！八解脫性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是八勝處波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是八勝處波羅蜜多。」

佛言：「如是！八勝處性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！八勝處性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是九次第定波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是九次第定波羅蜜多。」

佛言：「如是！九次第定性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！九次第定性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是十遍處波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是十遍處波羅蜜多。」

佛言：「如是！十遍處性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！十遍處性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是布施波羅蜜多。」

佛言：「如是！布施、慳悋不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！布施、慳悋不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多。」

佛言：「如是！持戒、犯戒不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！持戒、犯戒不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是安忍波羅蜜多。」

佛言：「如是！忍辱、瞋恚不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！忍辱、瞋恚不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是精進波羅蜜多。」

佛言：「如是！精進、懈怠不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！精進、懈怠不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多。」

佛言：「如是！靜慮、散亂不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！靜慮、散亂不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是般若波羅蜜多。」

佛言：「如是！善慧、惡慧不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！善慧、惡慧不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是方便善巧波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是方便善巧波羅蜜多。」

佛言：「如是！方便善巧、無方便善巧不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！方便善巧、無方便善巧不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是願波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是願波羅蜜多。」

佛言：「如是！願、不願事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！願、不願事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是力波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是力波羅蜜多。」

佛言：「如是！力、無力事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！力、無力事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是智波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是智波羅蜜多。」

佛言：「如是！智、無智事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！智、無智事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是菩薩十地波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是菩薩十地波羅蜜多。」

佛言：「如是！十地、十障不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！十地、十障不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四靜慮波羅蜜多。」

佛言：「如是！四靜慮事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！四靜慮事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四無量波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四無量波羅蜜多。」

佛言：「如是！四無量事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！四無量事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四無色定波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四無色定波羅蜜多。」

佛言：「如是！四無色定事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！四無色定事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是五眼波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是五眼波羅蜜多。」

佛言：「如是！五眼境事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！五眼境事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是六神通波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是六神通波羅蜜多。」

佛言：「如是！六神通事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！六神通事不可得故。」