大般若波羅蜜多經卷第二百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分說般若相品第三十七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分說般若相品第三十七之四

佛言：「善現！五眼不可說故般若波羅蜜多清淨，六神通不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！五眼不可說故般若波羅蜜多清淨，六神通不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼不可說故般若波羅蜜多清淨？六神通不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼不可說故般若波羅蜜多清淨？六神通不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼無可說事故不可說，六神通無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼無可說事故不可說，六神通無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力不可說故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛十力不可說故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力不可說故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力不可說故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力無可說事故不可說，四無所畏乃至十八佛不共法無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力無可說事故不可說，四無所畏乃至十八佛不共法無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法不可說故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無忘失法不可說故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法不可說故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法不可說故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無忘失法無可說事故不可說，恒住捨性無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法無可說事故不可說，恒住捨性無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智不可說故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智不可說故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智不可說故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智不可說故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切智無可說事故不可說，道相智、一切相智無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智無可說事故不可說，道相智、一切相智無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門不可說故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切陀羅尼門不可說故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門不可說故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門不可說故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切陀羅尼門無可說事故不可說，一切三摩地門無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門無可說事故不可說，一切三摩地門無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果不可說故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不可說故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！預流果不可說故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不可說故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何預流果不可說故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果不可說故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！預流果無可說事故不可說，一來、不還、阿羅漢果無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果無可說事故不可說，一來、不還、阿羅漢果無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！獨覺菩提不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！獨覺菩提不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何獨覺菩提不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！獨覺菩提無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切菩薩摩訶薩行無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！諸佛無上正等菩提無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空不可說故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空不可說故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何虛空不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！色不可得故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色不可得故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色不可得故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色不可得故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色無可得事故不可得，受、想、行、識無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色無可得事故不可得，受、想、行、識無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處不可得故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼處不可得故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處不可得故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處不可得故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼處無可得事故不可得，耳、鼻、舌、身、意處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處無可得事故不可得，耳、鼻、舌、身、意處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處不可得故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色處不可得故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處不可得故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處不可得故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處無可得事故不可得，聲、香、味、觸、法處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處無可得事故不可得，聲、香、味、觸、法處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界不可得故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼界不可得故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界不可得故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界不可得故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼界無可得事故不可得，色界乃至眼觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界無可得事故不可得，色界乃至眼觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界不可得故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！耳界不可得故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界不可得故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何耳界不可得故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！耳界無可得事故不可得，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界無可得事故不可得，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界不可得故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！鼻界不可得故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何鼻界不可得故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何鼻界不可得故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！鼻界無可得事故不可得，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界無可得事故不可得，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！舌界不可得故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！舌界不可得故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何舌界不可得故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何舌界不可得故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！舌界無可得事故不可得，味界乃至舌觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界無可得事故不可得，味界乃至舌觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！身界不可得故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！身界不可得故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何身界不可得故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何身界不可得故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！身界無可得事故不可得，觸界乃至身觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界無可得事故不可得，觸界乃至身觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界不可得故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！意界不可得故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何意界不可得故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何意界不可得故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！意界無可得事故不可得，法界乃至意觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界無可得事故不可得，法界乃至意觸為緣所生諸受無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！地界不可得故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！地界不可得故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界不可得故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界不可得故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界無可得事故不可得，水、火、風、空、識界無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界無可得事故不可得，水、火、風、空、識界無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明不可得故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無明不可得故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無明不可得故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明不可得故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無明無可得事故不可得，行乃至老死愁歎苦憂惱無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明無可得事故不可得，行乃至老死愁歎苦憂惱無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！布施波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！布施波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何布施波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！布施波羅蜜多無可得事故不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多無可得事故不可得，淨戒乃至般若波羅蜜多無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！內空不可得故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空不可得故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何內空不可得故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空不可得故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！內空無可得事故不可得，外空乃至無性自性空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空無可得事故不可得，外空乃至無性自性空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如不可得故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！真如不可得故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何真如不可得故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如不可得故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！真如無可得事故不可得，法界乃至不思議界無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如無可得事故不可得，法界乃至不思議界無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！苦聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！苦聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！苦聖諦無可得事故不可得，集、滅、道聖諦無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦無可得事故不可得，集、滅、道聖諦無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四靜慮不可得故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四靜慮不可得故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮不可得故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮不可得故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四靜慮無可得事故不可得，四無量、四無色定無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮無可得事故不可得，四無量、四無色定無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！八解脫不可得故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！八解脫不可得故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫不可得故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫不可得故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！八解脫無可得事故不可得，八勝處、九次第定、十遍處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫無可得事故不可得，八勝處、九次第定、十遍處無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住不可得故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四念住不可得故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住不可得故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住不可得故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四念住無可得事故不可得，四正斷乃至八聖道支無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住無可得事故不可得，四正斷乃至八聖道支無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！空解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！空解脫門無可得事故不可得，無相、無願解脫門無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門無可得事故不可得，無相、無願解脫門無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩十地不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩十地不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！五眼不可得故般若波羅蜜多清淨，六神通不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！五眼不可得故般若波羅蜜多清淨，六神通不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼不可得故般若波羅蜜多清淨？六神通不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼不可得故般若波羅蜜多清淨？六神通不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼無可得事故不可得，六神通無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼無可得事故不可得，六神通無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力不可得故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛十力不可得故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力不可得故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力不可得故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力無可得事故不可得，四無所畏乃至十八佛不共法無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力無可得事故不可得，四無所畏乃至十八佛不共法無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法不可得故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無忘失法不可得故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法不可得故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法不可得故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無忘失法無可得事故不可得，恒住捨性無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法無可得事故不可得，恒住捨性無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智不可得故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智不可得故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智不可得故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智不可得故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切智無可得事故不可得，道相智、一切相智無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智無可得事故不可得，道相智、一切相智無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門不可得故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切陀羅尼門不可得故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門不可得故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門不可得故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切陀羅尼門無可得事故不可得，一切三摩地門無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門無可得事故不可得，一切三摩地門無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果不可得故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不可得故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！預流果不可得故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果不可得故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何預流果不可得故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果不可得故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！預流果無可得事故不可得，一來、不還、阿羅漢果無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果無可得事故不可得，一來、不還、阿羅漢果無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！獨覺菩提不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！獨覺菩提不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何獨覺菩提不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！獨覺菩提無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切菩薩摩訶薩行無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不可得故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸佛無上正等菩提不可得故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！諸佛無上正等菩提無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空不可得故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空不可得故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何虛空不可得故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不可得故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！色不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色畢竟空故不生不滅、不染不淨，受、想、行、識畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色畢竟空故不生不滅、不染不淨，受、想、行、識畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼處畢竟空故不生不滅、不染不淨，耳、鼻、舌、身、意處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處畢竟空故不生不滅、不染不淨，耳、鼻、舌、身、意處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處畢竟空故不生不滅、不染不淨，聲、香、味、觸、法處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處畢竟空故不生不滅、不染不淨，聲、香、味、觸、法處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼界畢竟空故不生不滅、不染不淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界畢竟空故不生不滅、不染不淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！耳界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何耳界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！耳界畢竟空故不生不滅、不染不淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界畢竟空故不生不滅、不染不淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！鼻界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何鼻界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何鼻界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！鼻界畢竟空故不生不滅、不染不淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界畢竟空故不生不滅、不染不淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！舌界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！舌界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何舌界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何舌界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！舌界畢竟空故不生不滅、不染不淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界畢竟空故不生不滅、不染不淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！身界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！身界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何身界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何身界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！身界畢竟空故不生不滅、不染不淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界畢竟空故不生不滅、不染不淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！意界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何意界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何意界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！意界畢竟空故不生不滅、不染不淨，法界乃至意觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界畢竟空故不生不滅、不染不淨，法界乃至意觸為緣所生諸受畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！地界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！地界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界畢竟空故不生不滅、不染不淨，水、火、風、空、識界畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界畢竟空故不生不滅、不染不淨，水、火、風、空、識界畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無明不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無明不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無明畢竟空故不生不滅、不染不淨，行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明畢竟空故不生不滅、不染不淨，行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！布施波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！布施波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何布施波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！布施波羅蜜多畢竟空故不生不滅、不染不淨，淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多畢竟空故不生不滅、不染不淨，淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！內空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何內空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！內空畢竟空故不生不滅、不染不淨，外空乃至無性自性空畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空畢竟空故不生不滅、不染不淨，外空乃至無性自性空畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！真如不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何真如不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！真如畢竟空故不生不滅、不染不淨，法界乃至不思議界畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如畢竟空故不生不滅、不染不淨，法界乃至不思議界畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！苦聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！苦聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「善現！苦聖諦畢竟空故不生不滅、不染不淨，集、滅、道聖諦畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦畢竟空故不生不滅、不染不淨，集、滅、道聖諦畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四靜慮不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四靜慮不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四靜慮畢竟空故不生不滅、不染不淨，四無量、四無色定畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮畢竟空故不生不滅、不染不淨，四無量、四無色定畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！八解脫不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！八解脫不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！八解脫畢竟空故不生不滅、不染不淨，八勝處、九次第定、十遍處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫畢竟空故不生不滅、不染不淨，八勝處、九次第定、十遍處畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四念住不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「善現！四念住畢竟空故不生不滅、不染不淨，四正斷乃至八聖道支畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住畢竟空故不生不滅、不染不淨，四正斷乃至八聖道支畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！空解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！空解脫門畢竟空故不生不滅、不染不淨，無相、無願解脫門畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門畢竟空故不生不滅、不染不淨，無相、無願解脫門畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩十地不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩十地不生不滅、不染不淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地畢竟空故不生不滅、不染不淨，由此般若波羅蜜多清淨。」