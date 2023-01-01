大般若波羅蜜多經卷第二百九十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分說般若相品第三十七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分說般若相品第三十七之三

佛言：「善現！八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！八解脫不可取故無染污，八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨；八勝處、九次第定、十遍處不可取故無染污，八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫不可取故無染污，八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨；八勝處、九次第定、十遍處不可取故無染污，八勝處、九次第定、十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住無染污故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四念住無染污故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住無染污故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住無染污故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四念住不可取故無染污，四念住無染污故般若波羅蜜多清淨；四正斷乃至八聖道支不可取故無染污，四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住不可取故無染污，四念住無染污故般若波羅蜜多清淨；四正斷乃至八聖道支不可取故無染污，四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！空解脫門不可取故無染污，空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨；無相、無願解脫門不可取故無染污，無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門不可取故無染污，空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨；無相、無願解脫門不可取故無染污，無相、無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地不可取故無染污，菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地不可取故無染污，菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！五眼無染污故般若波羅蜜多清淨，六神通無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！五眼無染污故般若波羅蜜多清淨，六神通無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼無染污故般若波羅蜜多清淨？六神通無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼無染污故般若波羅蜜多清淨？六神通無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼不可取故無染污，五眼無染污故般若波羅蜜多清淨；六神通不可取故無染污，六神通無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼不可取故無染污，五眼無染污故般若波羅蜜多清淨；六神通不可取故無染污，六神通無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力不可取故無染污，佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨；四無所畏乃至十八佛不共法不可取故無染污，四無所畏乃至十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力不可取故無染污，佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨；四無所畏乃至十八佛不共法不可取故無染污，四無所畏乃至十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無忘失法不可取故無染污，無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨；恒住捨性不可取故無染污，恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法不可取故無染污，無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨；恒住捨性不可取故無染污，恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智無染污故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智無染污故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智無染污故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智無染污故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切智不可取故無染污，一切智無染污故般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智不可取故無染污，道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智不可取故無染污，一切智無染污故般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智不可取故無染污，道相智、一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切陀羅尼門不可取故無染污，一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨；一切三摩地門不可取故無染污，一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門不可取故無染污，一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨；一切三摩地門不可取故無染污，一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果無染污故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！預流果無染污故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何預流果無染污故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果無染污故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！預流果不可取故無染污，預流果無染污故般若波羅蜜多清淨；一來、不還、阿羅漢果不可取故無染污，一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果不可取故無染污，預流果無染污故般若波羅蜜多清淨；一來、不還、阿羅漢果不可取故無染污，一來、不還、阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！獨覺菩提不可取故無染污，獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提不可取故無染污，獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切菩薩摩訶薩行不可取故無染污，一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行不可取故無染污，一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！諸佛無上正等菩提不可取故無染污，諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提不可取故無染污，諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空無染污故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空無染污故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何虛空無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！色唯假說故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色唯假說故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色唯假說故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色唯假說故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，色乃至識亦復如是唯有假說，色乃至識唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，色乃至識亦復如是唯有假說，色乃至識唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，眼處乃至意處亦復如是唯有假說，眼處乃至意處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，眼處乃至意處亦復如是唯有假說，眼處乃至意處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處唯假說故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色處唯假說故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處唯假說故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處唯假說故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，色處乃至法處亦復如是唯有假說，色處乃至法處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，色處乃至法處亦復如是唯有假說，色處乃至法處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界唯假說故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼界唯假說故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界唯假說故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界唯假說故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，眼界乃至眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，眼界乃至眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，耳界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，耳界乃至耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，耳界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，耳界乃至耳觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界唯假說故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！鼻界唯假說故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何鼻界唯假說故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何鼻界唯假說故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！舌界唯假說故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！舌界唯假說故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何舌界唯假說故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何舌界唯假說故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，舌界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，舌界乃至舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，舌界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，舌界乃至舌觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！身界唯假說故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！身界唯假說故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何身界唯假說故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何身界唯假說故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，身界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，身界乃至身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，身界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，身界乃至身觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界唯假說故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！意界唯假說故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何意界唯假說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何意界唯假說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，意界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，意界乃至意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，意界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是唯有假說，意界乃至意觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！地界唯假說故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！地界唯假說故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界唯假說故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界唯假說故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，地界乃至識界亦復如是唯有假說，地界乃至識界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，地界乃至識界亦復如是唯有假說，地界乃至識界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明唯假說故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無明唯假說故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無明唯假說故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明唯假說故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，無明乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是唯有假說，無明乃至老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，無明乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是唯有假說，無明乃至老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦復如是唯有假說，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦復如是唯有假說，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！內空唯假說故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空唯假說故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何內空唯假說故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空唯假說故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，內空乃至無性自性空亦復如是唯有假說，內空乃至無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，內空乃至無性自性空亦復如是唯有假說，內空乃至無性自性空唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如唯假說故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！真如唯假說故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何真如唯假說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如唯假說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，真如乃至不思議界亦復如是唯有假說，真如乃至不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，真如乃至不思議界亦復如是唯有假說，真如乃至不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！苦聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！苦聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，苦、集、滅、道聖諦亦復如是唯有假說，苦、集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，苦、集、滅、道聖諦亦復如是唯有假說，苦、集、滅、道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四靜慮唯假說故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四靜慮唯假說故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮唯假說故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮唯假說故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，四靜慮、四無量、四無色定亦復如是唯有假說，四靜慮、四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，四靜慮、四無量、四無色定亦復如是唯有假說，四靜慮、四無量、四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！八解脫唯假說故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！八解脫唯假說故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫唯假說故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫唯假說故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦復如是唯有假說，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦復如是唯有假說，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住唯假說故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四念住唯假說故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住唯假說故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住唯假說故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，四念住乃至八聖道支亦復如是唯有假說，四念住乃至八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，四念住乃至八聖道支亦復如是唯有假說，四念住乃至八聖道支唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！空解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，空、無相、無願解脫門亦復如是唯有假說，空、無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，空、無相、無願解脫門亦復如是唯有假說，空、無相、無願解脫門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，菩薩十地亦復如是唯有假說，菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，菩薩十地亦復如是唯有假說，菩薩十地唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！五眼唯假說故般若波羅蜜多清淨，六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！五眼唯假說故般若波羅蜜多清淨，六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼唯假說故般若波羅蜜多清淨？六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼唯假說故般若波羅蜜多清淨？六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，五眼、六神通亦復如是唯有假說，五眼、六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，五眼、六神通亦復如是唯有假說，五眼、六神通唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力唯假說故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛十力唯假說故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力唯假說故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力唯假說故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，佛十力乃至十八佛不共法亦復如是唯有假說，佛十力乃至十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，佛十力乃至十八佛不共法亦復如是唯有假說，佛十力乃至十八佛不共法唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法唯假說故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無忘失法唯假說故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法唯假說故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法唯假說故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，無忘失法、恒住捨性亦復如是唯有假說，無忘失法、恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，無忘失法、恒住捨性亦復如是唯有假說，無忘失法、恒住捨性唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智唯假說故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智唯假說故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智唯假說故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智唯假說故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，一切智、道相智、一切相智亦復如是唯有假說，一切智、道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，一切智、道相智、一切相智亦復如是唯有假說，一切智、道相智、一切相智唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門唯假說故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切陀羅尼門唯假說故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門唯假說故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門唯假說故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦復如是唯有假說，一切陀羅尼門、一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦復如是唯有假說，一切陀羅尼門、一切三摩地門唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果唯假說故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！預流果唯假說故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何預流果唯假說故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果唯假說故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，預流乃至阿羅漢果亦復如是唯有假說，預流乃至阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，預流乃至阿羅漢果亦復如是唯有假說，預流乃至阿羅漢果唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，獨覺菩提亦復如是唯有假說，獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，獨覺菩提亦復如是唯有假說，獨覺菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，一切菩薩摩訶薩行亦復如是唯有假說，一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，一切菩薩摩訶薩行亦復如是唯有假說，一切菩薩摩訶薩行唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現，諸佛無上正等菩提亦復如是唯有假說，諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現，諸佛無上正等菩提亦復如是唯有假說，諸佛無上正等菩提唯假說故般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空唯假說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二事響現唯有假說，唯假說故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二事響現唯有假說，唯假說故般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！色不可說故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色不可說故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色不可說故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色不可說故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色無可說事故不可說，受、想、行、識無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色無可說事故不可說，受、想、行、識無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處不可說故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼處不可說故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處不可說故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處不可說故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼處無可說事故不可說，耳、鼻、舌、身、意處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處無可說事故不可說，耳、鼻、舌、身、意處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處不可說故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色處不可說故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處不可說故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處不可說故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處無可說事故不可說，聲、香、味、觸、法處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處無可說事故不可說，聲、香、味、觸、法處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界不可說故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼界不可說故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界不可說故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界不可說故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼界無可說事故不可說，色界乃至眼觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界無可說事故不可說，色界乃至眼觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界不可說故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！耳界不可說故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界不可說故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何耳界不可說故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！耳界無可說事故不可說，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界無可說事故不可說，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界不可說故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！鼻界不可說故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何鼻界不可說故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何鼻界不可說故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？

「善現！鼻界無可說事故不可說，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界無可說事故不可說，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！舌界不可說故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！舌界不可說故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何舌界不可說故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何舌界不可說故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！舌界無可說事故不可說，味界乃至舌觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界無可說事故不可說，味界乃至舌觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！身界不可說故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！身界不可說故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何身界不可說故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何身界不可說故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！身界無可說事故不可說，觸界乃至身觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界無可說事故不可說，觸界乃至身觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界不可說故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！意界不可說故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何意界不可說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何意界不可說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！意界無可說事故不可說，法界乃至意觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界無可說事故不可說，法界乃至意觸為緣所生諸受無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！地界不可說故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！地界不可說故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界不可說故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界不可說故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界無可說事故不可說，水、火、風、空、識界無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界無可說事故不可說，水、火、風、空、識界無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明不可說故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無明不可說故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無明不可說故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明不可說故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無明無可說事故不可說，行乃至老死愁歎苦憂惱無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明無可說事故不可說，行乃至老死愁歎苦憂惱無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！布施波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！布施波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何布施波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！布施波羅蜜多無可說事故不可說，淨戒乃至般若波羅蜜多無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多無可說事故不可說，淨戒乃至般若波羅蜜多無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！內空不可說故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空不可說故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何內空不可說故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空不可說故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！內空無可說事故不可說，外空乃至無性自性空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空無可說事故不可說，外空乃至無性自性空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如不可說故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！真如不可說故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何真如不可說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如不可說故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！真如無可說事故不可說，法界乃至不思議界無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如無可說事故不可說，法界乃至不思議界無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！苦聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！苦聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！苦聖諦無可說事故不可說，集、滅、道聖諦無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦無可說事故不可說，集、滅、道聖諦無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四靜慮不可說故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四靜慮不可說故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮不可說故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮不可說故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四靜慮無可說事故不可說，四無量、四無色定無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮無可說事故不可說，四無量、四無色定無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！八解脫不可說故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！八解脫不可說故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫不可說故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫不可說故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！八解脫無可說事故不可說，八勝處、九次第定、十遍處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫無可說事故不可說，八勝處、九次第定、十遍處無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住不可說故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四念住不可說故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住不可說故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住不可說故般若波羅蜜多清淨？四正斷乃至八聖道支不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四念住無可說事故不可說，四正斷乃至八聖道支無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住無可說事故不可說，四正斷乃至八聖道支無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！空解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！空解脫門無可說事故不可說，無相、無願解脫門無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門無可說事故不可說，無相、無願解脫門無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地不可說故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩十地不可說故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地不可說故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩十地不可說故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。」