大般若波羅蜜多經卷第二百九十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分說般若相品第三十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分說般若相品第三十七之二

「證布施波羅蜜多畢竟淨法，說布施波羅蜜多畢竟淨法，證淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨法，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨法；證內空畢竟淨法，說內空畢竟淨法，證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨法，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨法；證真如畢竟淨法，說真如畢竟淨法，證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨法，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨法；證苦聖諦畢竟淨法，說苦聖諦畢竟淨法，證集、滅、道聖諦畢竟淨法，說集、滅、道聖諦畢竟淨法；證四靜慮畢竟淨法，說四靜慮畢竟淨法，證四無量、四無色定畢竟淨法，說四無量、四無色定畢竟淨法；證八解脫畢竟淨法，說八解脫畢竟淨法，證八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨法，說八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨法；證四念住畢竟淨法，說四念住畢竟淨法，證四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨法，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨法；證空解脫門畢竟淨法，說空解脫門畢竟淨法，證無相、無願解脫門畢竟淨法，說無相、無願解脫門畢竟淨法；證菩薩十地畢竟淨法，說菩薩十地畢竟淨法；證五眼畢竟淨法，說五眼畢竟淨法，證六神通畢竟淨法，說六神通畢竟淨法；證佛十力畢竟淨法，說佛十力畢竟淨法，證四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨法，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨法；證無忘失法畢竟淨法，說無忘失法畢竟淨法，證恒住捨性畢竟淨法，說恒住捨性畢竟淨法；證一切智畢竟淨法，說一切智畢竟淨法，證道相智、一切相智畢竟淨法，說道相智、一切相智畢竟淨法；證一切陀羅尼門畢竟淨法，說一切陀羅尼門畢竟淨法，證一切三摩地門畢竟淨法，說一切三摩地門畢竟淨法；證預流果畢竟淨法，說預流果畢竟淨法，證一來、不還、阿羅漢果畢竟淨法，說一來、不還、阿羅漢果畢竟淨法；證獨覺菩提畢竟淨法，說獨覺菩提畢竟淨法；證一切菩薩摩訶薩行畢竟淨法，說一切菩薩摩訶薩行畢竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「證布施波羅蜜多畢竟淨法，說布施波羅蜜多畢竟淨法，證淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨法，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨法；證內空畢竟淨法，說內空畢竟淨法，證外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨法，說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨法；證真如畢竟淨法，說真如畢竟淨法，證法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨法，說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨法；證苦聖諦畢竟淨法，說苦聖諦畢竟淨法，證集、滅、道聖諦畢竟淨法，說集、滅、道聖諦畢竟淨法；證四靜慮畢竟淨法，說四靜慮畢竟淨法，證四無量、四無色定畢竟淨法，說四無量、四無色定畢竟淨法；證八解脫畢竟淨法，說八解脫畢竟淨法，證八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨法，說八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨法；證四念住畢竟淨法，說四念住畢竟淨法，證四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨法，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨法；證空解脫門畢竟淨法，說空解脫門畢竟淨法，證無相、無願解脫門畢竟淨法，說無相、無願解脫門畢竟淨法；證菩薩十地畢竟淨法，說菩薩十地畢竟淨法；證五眼畢竟淨法，說五眼畢竟淨法，證六神通畢竟淨法，說六神通畢竟淨法；證佛十力畢竟淨法，說佛十力畢竟淨法，證四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨法，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨法；證無忘失法畢竟淨法，說無忘失法畢竟淨法，證恒住捨性畢竟淨法，說恒住捨性畢竟淨法；證一切智畢竟淨法，說一切智畢竟淨法，證道相智、一切相智畢竟淨法，說道相智、一切相智畢竟淨法；證一切陀羅尼門畢竟淨法，說一切陀羅尼門畢竟淨法，證一切三摩地門畢竟淨法，說一切三摩地門畢竟淨法；證預流果畢竟淨法，說預流果畢竟淨法，證一來、不還、阿羅漢果畢竟淨法，說一來、不還、阿羅漢果畢竟淨法；證獨覺菩提畢竟淨法，說獨覺菩提畢竟淨法；證一切菩薩摩訶薩行畢竟淨法，說一切菩薩摩訶薩行畢竟

淨法；證諸佛無上正等菩提畢竟淨法，說諸佛無上正等菩提畢竟淨法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法；證諸佛無上正等菩提畢竟淨法，說諸佛無上正等菩提畢竟淨法。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多云何清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多云何清淨？」

佛言：「善現！色清淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色清淨故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色清淨故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色清淨故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無生無滅、無染無淨故清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無生無滅、無染無淨故清淨，受、想、行、識清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處清淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼處清淨故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處清淨故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處清淨故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼處無生無滅、無染無淨故清淨，眼處清淨故般若波羅蜜多清淨；耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨故清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處無生無滅、無染無淨故清淨，眼處清淨故般若波羅蜜多清淨；耳、鼻、舌、身、意處無生無滅、無染無淨故清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處清淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色處清淨故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處清淨故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處清淨故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處無生無滅、無染無淨故清淨，色處清淨故般若波羅蜜多清淨；聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨故清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處無生無滅、無染無淨故清淨，色處清淨故般若波羅蜜多清淨；聲、香、味、觸、法處無生無滅、無染無淨故清淨，聲、香、味、觸、法處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界清淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼界清淨故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界清淨故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界清淨故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼界無生無滅、無染無淨故清淨，眼界清淨故般若波羅蜜多清淨；色界乃至眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界無生無滅、無染無淨故清淨，眼界清淨故般若波羅蜜多清淨；色界乃至眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界清淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！耳界清淨故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界清淨故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何耳界清淨故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！耳界無生無滅、無染無淨故清淨，耳界清淨故般若波羅蜜多清淨；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界無生無滅、無染無淨故清淨，耳界清淨故般若波羅蜜多清淨；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！鼻界無生無滅、無染無淨故清淨，鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界無生無滅、無染無淨故清淨，鼻界清淨故般若波羅蜜多清淨；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！舌界清淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！舌界清淨故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何舌界清淨故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何舌界清淨故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！舌界無生無滅、無染無淨故清淨，舌界清淨故般若波羅蜜多清淨；味界乃至舌觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界無生無滅、無染無淨故清淨，舌界清淨故般若波羅蜜多清淨；味界乃至舌觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！身界清淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！身界清淨故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何身界清淨故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何身界清淨故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！身界無生無滅、無染無淨故清淨，身界清淨故般若波羅蜜多清淨；觸界乃至身觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界無生無滅、無染無淨故清淨，身界清淨故般若波羅蜜多清淨；觸界乃至身觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！意界清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何意界清淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何意界清淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！意界無生無滅、無染無淨故清淨，意界清淨故般若波羅蜜多清淨；法界乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界無生無滅、無染無淨故清淨，意界清淨故般若波羅蜜多清淨；法界乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨故清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！地界清淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！地界清淨故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界清淨故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界清淨故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界無生無滅、無染無淨故清淨，地界清淨故般若波羅蜜多清淨；水、火、風、空、識界無生無滅、無染無淨故清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界無生無滅、無染無淨故清淨，地界清淨故般若波羅蜜多清淨；水、火、風、空、識界無生無滅、無染無淨故清淨，水、火、風、空、識界清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明清淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無明清淨故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無明清淨故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明清淨故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無明無生無滅、無染無淨故清淨，無明清淨故般若波羅蜜多清淨；行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無淨故清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明無生無滅、無染無淨故清淨，無明清淨故般若波羅蜜多清淨；行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅、無染無淨故清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨？淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨？淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨故清淨，布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨；淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無生無滅、無染無淨故清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨故清淨，布施波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨；淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無生無滅、無染無淨故清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！內空清淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空清淨故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何內空清淨故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空清淨故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！內空無生無滅、無染無淨故清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨；外空乃至無性自性空無生無滅、無染無淨故清淨，外空乃至無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空無生無滅、無染無淨故清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨；外空乃至無性自性空無生無滅、無染無淨故清淨，外空乃至無性自性空清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！真如清淨故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何真如清淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如清淨故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！真如無生無滅、無染無淨故清淨，真如清淨故般若波羅蜜多清淨；法界乃至不思議界無生無滅、無染無淨故清淨，法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如無生無滅、無染無淨故清淨，真如清淨故般若波羅蜜多清淨；法界乃至不思議界無生無滅、無染無淨故清淨，法界乃至不思議界清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！苦聖諦無生無滅、無染無淨故清淨，苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨；集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨故清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦無生無滅、無染無淨故清淨，苦聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨；集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨故清淨，集、滅、道聖諦清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四靜慮無生無滅、無染無淨故清淨，四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨；四無量、四無色定無生無滅、無染無淨故清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮無生無滅、無染無淨故清淨，四靜慮清淨故般若波羅蜜多清淨；四無量、四無色定無生無滅、無染無淨故清淨，四無量、四無色定清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨？八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！八解脫無生無滅、無染無淨故清淨，八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨；八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨故清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫無生無滅、無染無淨故清淨，八解脫清淨故般若波羅蜜多清淨；八勝處、九次第定、十遍處無生無滅、無染無淨故清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四念住清淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四念住清淨故般若波羅蜜多清淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四念住清淨故般若波羅蜜多清淨？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四念住清淨故般若波羅蜜多清淨？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四念住無生無滅、無染無淨故清淨，四念住清淨故般若波羅蜜多清淨；四正斷乃至八聖道支無生無滅、無染無淨故清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住無生無滅、無染無淨故清淨，四念住清淨故般若波羅蜜多清淨；四正斷乃至八聖道支無生無滅、無染無淨故清淨，四正斷乃至八聖道支清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨？無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！空解脫門無生無滅、無染無淨故清淨，空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨；無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨故清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門無生無滅、無染無淨故清淨，空解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨；無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨故清淨，無相、無願解脫門清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！菩薩十地無生無滅、無染無淨故清淨，菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地無生無滅、無染無淨故清淨，菩薩十地清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！五眼清淨故般若波羅蜜多清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！五眼清淨故般若波羅蜜多清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何五眼清淨故般若波羅蜜多清淨？六神通清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何五眼清淨故般若波羅蜜多清淨？六神通清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！五眼無生無滅、無染無淨故清淨，五眼清淨故般若波羅蜜多清淨；六神通無生無滅、無染無淨故清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼無生無滅、無染無淨故清淨，五眼清淨故般若波羅蜜多清淨；六神通無生無滅、無染無淨故清淨，六神通清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨？四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！佛十力無生無滅、無染無淨故清淨，佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨；四無所畏乃至十八佛不共法無生無滅、無染無淨故清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力無生無滅、無染無淨故清淨，佛十力清淨故般若波羅蜜多清淨；四無所畏乃至十八佛不共法無生無滅、無染無淨故清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨？恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無忘失法無生無滅、無染無淨故清淨，無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨；恒住捨性無生無滅、無染無淨故清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法無生無滅、無染無淨故清淨，無忘失法清淨故般若波羅蜜多清淨；恒住捨性無生無滅、無染無淨故清淨，恒住捨性清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切智清淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切智清淨故般若波羅蜜多清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切智清淨故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切智清淨故般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「善現！一切智無生無滅、無染無淨故清淨，一切智清淨故般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智無生無滅、無染無淨故清淨，一切智清淨故般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，道相智、一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨？一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨故清淨，一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨；一切三摩地門無生無滅、無染無淨故清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨故清淨，一切陀羅尼門清淨故般若波羅蜜多清淨；一切三摩地門無生無滅、無染無淨故清淨，一切三摩地門清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！預流果清淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！預流果清淨故般若波羅蜜多清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何預流果清淨故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何預流果清淨故般若波羅蜜多清淨？一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！預流果無生無滅、無染無淨故清淨，預流果清淨故般若波羅蜜多清淨；一來、不還、阿羅漢果無生無滅、無染無淨故清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果無生無滅、無染無淨故清淨，預流果清淨故般若波羅蜜多清淨；一來、不還、阿羅漢果無生無滅、無染無淨故清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！獨覺菩提無生無滅、無染無淨故清淨，獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提無生無滅、無染無淨故清淨，獨覺菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨故清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨故清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨故清淨，諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨故清淨，諸佛無上正等菩提清淨故般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空清淨故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空清淨故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何虛空清淨故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空清淨故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！色無染污故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色無染污故般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色無染污故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色無染污故般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色不可取故無染污，色無染污故般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識不可取故無染污，受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色不可取故無染污，色無染污故般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識不可取故無染污，受、想、行、識無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼處無染污故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼處無染污故般若波羅蜜多清淨，耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼處無染污故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼處無染污故般若波羅蜜多清淨？耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼處不可取故無染污，眼處無染污故般若波羅蜜多清淨；耳、鼻、舌、身、意處不可取故無染污，耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處不可取故無染污，眼處無染污故般若波羅蜜多清淨；耳、鼻、舌、身、意處不可取故無染污，耳、鼻、舌、身、意處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！色處無染污故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色處無染污故般若波羅蜜多清淨，聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何色處無染污故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色處無染污故般若波羅蜜多清淨？聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！色處不可取故無染污，色處無染污故般若波羅蜜多清淨；聲、香、味、觸、法處不可取故無染污，聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處不可取故無染污，色處無染污故般若波羅蜜多清淨；聲、香、味、觸、法處不可取故無染污，聲、香、味、觸、法處無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！眼界無染污故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！眼界無染污故般若波羅蜜多清淨，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何眼界無染污故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何眼界無染污故般若波羅蜜多清淨？色界乃至眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！眼界不可取故無染污，眼界無染污故般若波羅蜜多清淨；色界乃至眼觸為緣所生諸受不可取故無染污，色界乃至眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界不可取故無染污，眼界無染污故般若波羅蜜多清淨；色界乃至眼觸為緣所生諸受不可取故無染污，色界乃至眼觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！耳界無染污故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！耳界無染污故般若波羅蜜多清淨，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何耳界無染污故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何耳界無染污故般若波羅蜜多清淨？聲界乃至耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！耳界不可取故無染污，耳界無染污故般若波羅蜜多清淨；聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可取故無染污，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界不可取故無染污，耳界無染污故般若波羅蜜多清淨；聲界乃至耳觸為緣所生諸受不可取故無染污，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨？香界乃至鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！鼻界不可取故無染污，鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨；香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可取故無染污，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界不可取故無染污，鼻界無染污故般若波羅蜜多清淨；香界乃至鼻觸為緣所生諸受不可取故無染污，香界乃至鼻觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！舌界無染污故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！舌界無染污故般若波羅蜜多清淨，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何舌界無染污故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何舌界無染污故般若波羅蜜多清淨？味界乃至舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！舌界不可取故無染污，舌界無染污故般若波羅蜜多清淨；味界乃至舌觸為緣所生諸受不可取故無染污，味界乃至舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界不可取故無染污，舌界無染污故般若波羅蜜多清淨；味界乃至舌觸為緣所生諸受不可取故無染污，味界乃至舌觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！身界無染污故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！身界無染污故般若波羅蜜多清淨，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何身界無染污故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何身界無染污故般若波羅蜜多清淨？觸界乃至身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！身界不可取故無染污，身界無染污故般若波羅蜜多清淨；觸界乃至身觸為緣所生諸受不可取故無染污，觸界乃至身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界不可取故無染污，身界無染污故般若波羅蜜多清淨；觸界乃至身觸為緣所生諸受不可取故無染污，觸界乃至身觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！意界無染污故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！意界無染污故般若波羅蜜多清淨，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何意界無染污故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何意界無染污故般若波羅蜜多清淨？法界乃至意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！意界不可取故無染污，意界無染污故般若波羅蜜多清淨；法界乃至意觸為緣所生諸受不可取故無染污，法界乃至意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界不可取故無染污，意界無染污故般若波羅蜜多清淨；法界乃至意觸為緣所生諸受不可取故無染污，法界乃至意觸為緣所生諸受無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！地界無染污故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！地界無染污故般若波羅蜜多清淨，水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何地界無染污故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地界無染污故般若波羅蜜多清淨？水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！地界不可取故無染污，地界無染污故般若波羅蜜多清淨；水、火、風、空、識界不可取故無染污，水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界不可取故無染污，地界無染污故般若波羅蜜多清淨；水、火、風、空、識界不可取故無染污，水、火、風、空、識界無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！無明無染污故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無明無染污故般若波羅蜜多清淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何無明無染污故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無明無染污故般若波羅蜜多清淨？行乃至老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！無明不可取故無染污，無明無染污故般若波羅蜜多清淨；行乃至老死愁歎苦憂惱不可取故無染污，行乃至老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明不可取故無染污，無明無染污故般若波羅蜜多清淨；行乃至老死愁歎苦憂惱不可取故無染污，行乃至老死愁歎苦憂惱無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨？淨戒乃至般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！布施波羅蜜多不可取故無染污，布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨；淨戒乃至般若波羅蜜多不可取故無染污，淨戒乃至般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多不可取故無染污，布施波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨；淨戒乃至般若波羅蜜多不可取故無染污，淨戒乃至般若波羅蜜多無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！內空無染污故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！內空無染污故般若波羅蜜多清淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何內空無染污故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何內空無染污故般若波羅蜜多清淨？外空乃至無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！內空不可取故無染污，內空無染污故般若波羅蜜多清淨；外空乃至無性自性空不可取故無染污，外空乃至無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空不可取故無染污，內空無染污故般若波羅蜜多清淨；外空乃至無性自性空不可取故無染污，外空乃至無性自性空無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！真如無染污故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！真如無染污故般若波羅蜜多清淨，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何真如無染污故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如無染污故般若波羅蜜多清淨？法界乃至不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！真如不可取故無染污，真如無染污故般若波羅蜜多清淨；法界乃至不思議界不可取故無染污，法界乃至不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如不可取故無染污，真如無染污故般若波羅蜜多清淨；法界乃至不思議界不可取故無染污，法界乃至不思議界無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨，集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨？集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「善現！苦聖諦不可取故無染污，苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨；集、滅、道聖諦不可取故無染污，集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦不可取故無染污，苦聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨；集、滅、道聖諦不可取故無染污，集、滅、道聖諦無染污故般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「善現！四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨，四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨？四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨？」

「善現！四靜慮不可取故無染污，四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨；四無量、四無色定不可取故無染污，四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮不可取故無染污，四靜慮無染污故般若波羅蜜多清淨；四無量、四無色定不可取故無染污，四無量、四無色定無染污故般若波羅蜜多清淨。」