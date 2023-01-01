大般若波羅蜜多經卷第二百九十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分著不著相品第三十六之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分著不著相品第三十六之六

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是八解脫，是八勝處、九次第定、十遍處；亦不執由八解脫，由八勝處、九次第定、十遍處；亦不執屬八解脫，屬八勝處、九次第定、十遍處；亦不執依八解脫，依八勝處、九次第定、十遍處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是八解脫，是八勝處、九次第定、十遍處；亦不執由八解脫，由八勝處、九次第定、十遍處；亦不執屬八解脫，屬八勝處、九次第定、十遍處；亦不執依八解脫，依八勝處、九次第定、十遍處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是四念住，是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦不執由四念住，由四正斷乃至八聖道支；亦不執屬四念住，屬四正斷乃至八聖道支；亦不執依四念住，依四正斷乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是四念住，是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦不執由四念住，由四正斷乃至八聖道支；亦不執屬四念住，屬四正斷乃至八聖道支；亦不執依四念住，依四正斷乃至八聖道支。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是空解脫門，是無相、無願解脫門；亦不執由空解脫門，由無相、無願解脫門；亦不執屬空解脫門，屬無相、無願解脫門；亦不執依空解脫門，依無相、無願解脫門。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是空解脫門，是無相、無願解脫門；亦不執由空解脫門，由無相、無願解脫門；亦不執屬空解脫門，屬無相、無願解脫門；亦不執依空解脫門，依無相、無願解脫門。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是菩薩十地，亦不執由菩薩十地，亦不執屬菩薩十地，亦不執依菩薩十地。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是菩薩十地，亦不執由菩薩十地，亦不執屬菩薩十地，亦不執依菩薩十地。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是五眼，是六神通；亦不執由五眼，由六神通；亦不執屬五眼，屬六神通；亦不執依五眼，依六神通。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是五眼，是六神通；亦不執由五眼，由六神通；亦不執屬五眼，屬六神通；亦不執依五眼，依六神通。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是佛十力，是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦不執由佛十力，由四無所畏乃至十八佛不共法；亦不執屬佛十力，屬四無所畏乃至十八佛不共法；亦不執依佛十力，依四無所畏乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是佛十力，是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦不執由佛十力，由四無所畏乃至十八佛不共法；亦不執屬佛十力，屬四無所畏乃至十八佛不共法；亦不執依佛十力，依四無所畏乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是無忘失法，是恒住捨性；亦不執由無忘失法，由恒住捨性；亦不執屬無忘失法，屬恒住捨性；亦不執依無忘失法，依恒住捨性。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是無忘失法，是恒住捨性；亦不執由無忘失法，由恒住捨性；亦不執屬無忘失法，屬恒住捨性；亦不執依無忘失法，依恒住捨性。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切智，是道相智、一切相智；亦不執由一切智，由道相智、一切相智；亦不執屬一切智，屬道相智、一切相智；亦不執依一切智，依道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切智，是道相智、一切相智；亦不執由一切智，由道相智、一切相智；亦不執屬一切智，屬道相智、一切相智；亦不執依一切智，依道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切陀羅尼門，是一切三摩地門；亦不執由一切陀羅尼門，由一切三摩地門；亦不執屬一切陀羅尼門，屬一切三摩地門；亦不執依一切陀羅尼門，依一切三摩地門。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切陀羅尼門，是一切三摩地門；亦不執由一切陀羅尼門，由一切三摩地門；亦不執屬一切陀羅尼門，屬一切三摩地門；亦不執依一切陀羅尼門，依一切三摩地門。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是預流果，是一來、不還、阿羅漢果；亦不執由預流果，由一來、不還、阿羅漢果；亦不執屬預流果，屬一來、不還、阿羅漢果；亦不執依預流果，依一來、不還、阿羅漢果。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是預流果，是一來、不還、阿羅漢果；亦不執由預流果，由一來、不還、阿羅漢果；亦不執屬預流果，屬一來、不還、阿羅漢果；亦不執依預流果，依一來、不還、阿羅漢果。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是獨覺菩提，亦不執由獨覺菩提，亦不執屬獨覺菩提，亦不執依獨覺菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是獨覺菩提，亦不執由獨覺菩提，亦不執屬獨覺菩提，亦不執依獨覺菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切菩薩摩訶薩行，亦不執由一切菩薩摩訶薩行，亦不執屬一切菩薩摩訶薩行，亦不執依一切菩薩摩訶薩行。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是一切菩薩摩訶薩行，亦不執由一切菩薩摩訶薩行，亦不執屬一切菩薩摩訶薩行，亦不執依一切菩薩摩訶薩行。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是諸佛無上正等菩提，亦不執由諸佛無上正等菩提，亦不執屬諸佛無上正等菩提，亦不執依諸佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是諸佛無上正等菩提，亦不執由諸佛無上正等菩提，亦不執屬諸佛無上正等菩提，亦不執依諸佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩不執是幻、是夢、是響、是像、是陽焰、是光影、是變化事、是尋香城，亦不執由幻、由夢、由響、由像、由陽焰、由光影、由變化事、由尋香城，亦不執屬幻、屬夢、屬響、屬像、屬陽焰、屬光影、屬變化事、屬尋香城，亦不執依幻、依夢、依響、依像、依陽焰、依光影、依變化事、依尋香城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩不執是幻、是夢、是響、是像、是陽焰、是光影、是變化事、是尋香城，亦不執由幻、由夢、由響、由像、由陽焰、由光影、由變化事、由尋香城，亦不執屬幻、屬夢、屬響、屬像、屬陽焰、屬光影、屬變化事、屬尋香城，亦不執依幻、依夢、依響、依像、依陽焰、依光影、依變化事、依尋香城。」

初分說般若相品第三十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分說般若相品第三十七之一

爾時，佛神力故，於此三千大千世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，如是諸天各以天妙栴檀香末遙散佛上，來詣佛所頂禮雙足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，於此三千大千世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，如是諸天各以天妙栴檀香末遙散佛上，來詣佛所頂禮雙足却住一面。

時，四天王天主帝釋、索訶界主大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果天及淨居天等，由善憶念佛神力故，於十方面各見千佛宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多苾芻上首皆名善現，問難般若波羅蜜多天眾上首皆名帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，四天王天主帝釋、索訶界主大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果天及淨居天等，由善憶念佛神力故，於十方面各見千佛宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多苾芻上首皆名善現，問難般若波羅蜜多天眾上首皆名帝釋。

爾時，世尊告具壽善現言：「彌勒菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提時，亦於此處宣說如是甚深般若波羅蜜多，此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說如是甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告具壽善現言：「彌勒菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提時，亦於此處宣說如是甚深般若波羅蜜多，此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說如是甚深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以何法諸行、相、狀，宣說如是甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以何法諸行、相、狀，宣說如是甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以受、想、行、識非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以受、想、行、識非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以眼處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以耳、鼻、舌、身、意處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以眼處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以耳、鼻、舌、身、意處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以色處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以聲、香、味、觸、法處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以色處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以聲、香、味、觸、法處非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以眼界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以眼界非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

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「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以佛十力非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以佛十力非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以無忘失法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以恒住捨性非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以無忘失法非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以恒住捨性非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以道相智、一切相智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以道相智、一切相智非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切陀羅尼門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以一切三摩地門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切陀羅尼門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以一切三摩地門非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以預流果非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以一來、不還、阿羅漢果非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以預流果非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多；當以一來、不還、阿羅漢果非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以獨覺菩提非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以獨覺菩提非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切菩薩摩訶薩行非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以一切菩薩摩訶薩行非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以諸佛無上正等菩提非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，當以諸佛無上正等菩提非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨、非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離、非縛非解、非有非空、非過去非未來非現在，宣說如是甚深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，證何等法？復說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，證何等法？復說何法？」

佛言：「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，證色畢竟淨法，說色畢竟淨法，證受、想、行、識畢竟淨法，說受、想、行、識畢竟淨法；證眼處畢竟淨法，說眼處畢竟淨法，證耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨法，說耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨法；證色處畢竟淨法，說色處畢竟淨法，證聲、香、味、觸、法處畢竟淨法，說聲、香、味、觸、法處畢竟淨法；證眼界畢竟淨法，說眼界畢竟淨法，證色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨法，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨法；證耳界畢竟淨法，說耳界畢竟淨法，證聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨法，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨法；證鼻界畢竟淨法，說鼻界畢竟淨法，證香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨法，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨法；證舌界畢竟淨法，說舌界畢竟淨法，證味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨法，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨法；證身界畢竟淨法，說身界畢竟淨法，證觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨法，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨法；證意界畢竟淨法，說意界畢竟淨法，證法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨法，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨法；證地界畢竟淨法，說地界畢竟淨法，證水、火、風、空、識界畢竟淨法，說水、火、風、空、識界畢竟淨法；證無明畢竟淨法，說無明畢竟淨法，證行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨法，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，證色畢竟淨法，說色畢竟淨法，證受、想、行、識畢竟淨法，說受、想、行、識畢竟淨法；證眼處畢竟淨法，說眼處畢竟淨法，證耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨法，說耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨法；證色處畢竟淨法，說色處畢竟淨法，證聲、香、味、觸、法處畢竟淨法，說聲、香、味、觸、法處畢竟淨法；證眼界畢竟淨法，說眼界畢竟淨法，證色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨法，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨法；證耳界畢竟淨法，說耳界畢竟淨法，證聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨法，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨法；證鼻界畢竟淨法，說鼻界畢竟淨法，證香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨法，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨法；證舌界畢竟淨法，說舌界畢竟淨法，證味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨法，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨法；證身界畢竟淨法，說身界畢竟淨法，證觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨法，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨法；證意界畢竟淨法，說意界畢竟淨法，證法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨法，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨法；證地界畢竟淨法，說地界畢竟淨法，證水、火、風、空、識界畢竟淨法，說水、火、風、空、識界畢竟淨法；證無明畢竟淨法，說無明畢竟淨法，證行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨法，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨法。