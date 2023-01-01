大般若波羅蜜多經卷第二百九十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分著不著相品第三十六之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分著不著相品第三十六之五

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼著不著相是行般若波羅蜜多，不行六神通著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼著不著相是行般若波羅蜜多，不行六神通著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力著不著相是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力著不著相是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法著不著相是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法著不著相是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智著不著相是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智著不著相是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門著不著相是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門著不著相是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果著不著相是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果著不著相是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於色不起著不著想，於受、想、行、識不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於色不起著不著想，於受、想、行、識不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於眼處不起著不著想，於耳、鼻、舌、身、意處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於眼處不起著不著想，於耳、鼻、舌、身、意處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於色處不起著不著想，於聲、香、味、觸、法處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於色處不起著不著想，於聲、香、味、觸、法處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於眼界不起著不著想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於眼界不起著不著想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於耳界不起著不著想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於耳界不起著不著想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於鼻界不起著不著想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於鼻界不起著不著想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於舌界不起著不著想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於舌界不起著不著想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於身界不起著不著想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於身界不起著不著想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於意界不起著不著想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於意界不起著不著想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於地界不起著不著想，於水、火、風、空、識界不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於地界不起著不著想，於水、火、風、空、識界不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於無明不起著不著想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於無明不起著不著想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於布施波羅蜜多不起著不著想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於布施波羅蜜多不起著不著想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於內空不起著不著想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於內空不起著不著想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於真如不起著不著想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於真如不起著不著想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於苦聖諦不起著不著想，於集、滅、道聖諦不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於苦聖諦不起著不著想，於集、滅、道聖諦不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於四靜慮不起著不著想，於四無量、四無色定不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於四靜慮不起著不著想，於四無量、四無色定不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於八解脫不起著不著想，於八勝處、九次第定、十遍處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於八解脫不起著不著想，於八勝處、九次第定、十遍處不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於四念住不起著不著想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於四念住不起著不著想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於空解脫門不起著不著想，於無相、無願解脫門不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於空解脫門不起著不著想，於無相、無願解脫門不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於菩薩十地不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於菩薩十地不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於五眼不起著不著想，於六神通不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於五眼不起著不著想，於六神通不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於佛十力不起著不著想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於佛十力不起著不著想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於無忘失法不起著不著想，於恒住捨性不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於無忘失法不起著不著想，於恒住捨性不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切智不起著不著想，於道相智、一切相智不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切智不起著不著想，於道相智、一切相智不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門不起著不著想，於一切三摩地門不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切陀羅尼門不起著不著想，於一切三摩地門不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於預流果不起著不著想，於一來、不還、阿羅漢果不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於預流果不起著不著想，於一來、不還、阿羅漢果不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於獨覺菩提不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於獨覺菩提不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行不起著不著想，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於一切菩薩摩訶薩行不起著不著想，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於諸佛無上正等菩提不起著不著想，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，於諸佛無上正等菩提不起著不著想，是行般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「甚奇！世尊！如是般若波羅蜜多甚深法性，若說若不說，俱不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「甚奇！世尊！如是般若波羅蜜多甚深法性，若說若不說，俱不增不減。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多甚深法性，若說不說俱無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多甚深法性，若說不說俱無增減。

「善現！假使如來、應、正等覺，盡其壽住讚毀虛空，而彼虛空無增無減，如是般若波羅蜜多甚深法性亦復如是，若讚若毀不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！假使如來、應、正等覺，盡其壽住讚毀虛空，而彼虛空無增無減，如是般若波羅蜜多甚深法性亦復如是，若讚若毀不增不減。

「善現！譬如幻士於毀讚時不減不增、無憂無喜，如是般若波羅蜜多甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如幻士於毀讚時不減不增、無憂無喜，如是般若波羅蜜多甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事，謂此般若波羅蜜多，若修不修無增無減亦無向背，而勤修學如是般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提曾無退轉。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事，謂此般若波羅蜜多，若修不修無增無減亦無向背，而勤修學如是般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提曾無退轉。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。

「世尊！如虛空中，無色可施設，無受、想、行、識可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無色可施設，無受、想、行、識可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無眼處可施設，無耳、鼻、舌、身、意處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無眼處可施設，無耳、鼻、舌、身、意處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無色處可施設，無聲、香、味、觸、法處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無色處可施設，無聲、香、味、觸、法處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無眼界可施設，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無眼界可施設，無色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無耳界可施設，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無耳界可施設，無聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無鼻界可施設，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無鼻界可施設，無香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無舌界可施設，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無舌界可施設，無味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無身界可施設，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無身界可施設，無觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無意界可施設，無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無意界可施設，無法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無地界可施設，無水、火、風、空、識界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無地界可施設，無水、火、風、空、識界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無無明可施設，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無無明可施設，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無布施波羅蜜多可施設，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無布施波羅蜜多可施設，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無內空可施設，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無內空可施設，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無真如可施設，無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無真如可施設，無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無苦聖諦可施設，無集、滅、道聖諦可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無苦聖諦可施設，無集、滅、道聖諦可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無四靜慮可施設，無四無量、四無色定可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無四靜慮可施設，無四無量、四無色定可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無八解脫可施設，無八勝處、九次第定、十遍處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無八解脫可施設，無八勝處、九次第定、十遍處可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無四念住可施設，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無四念住可施設，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無空解脫門可施設，無無相、無願解脫門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無空解脫門可施設，無無相、無願解脫門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無菩薩十地可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無菩薩十地可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無五眼可施設，無六神通可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無五眼可施設，無六神通可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無佛十力可施設，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無佛十力可施設，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無無忘失法可施設，無恒住捨性可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無無忘失法可施設，無恒住捨性可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無一切智可施設，無道相智、一切相智可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無一切智可施設，無道相智、一切相智可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無一切陀羅尼門可施設，無一切三摩地門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無一切陀羅尼門可施設，無一切三摩地門可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無預流果可施設，無一來、不還、阿羅漢果可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無預流果可施設，無一來、不還、阿羅漢果可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無獨覺菩提可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無獨覺菩提可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無一切菩薩摩訶薩行可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無一切菩薩摩訶薩行可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。

「世尊！如虛空中，無諸佛無上正等菩提可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如虛空中，無諸佛無上正等菩提可施設，所修般若波羅蜜多亦復如是。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧，我等有情皆應敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧，我等有情皆應敬禮。

「世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。

「世尊！若菩薩摩訶薩為欲成熟解脫有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫擐功德鎧發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為欲成熟解脫有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫擐功德鎧發勤精進。

「世尊！若菩薩摩訶薩為一切法擐大功德鎧勤精進者，如為虛空擐大功德鎧發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為一切法擐大功德鎧勤精進者，如為虛空擐大功德鎧發勤精進。

「世尊！若菩薩摩訶薩為拔有情令出生死擐功德鎧勤精進者，如為舉虛空置高勝處擐大功德鎧發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩為拔有情令出生死擐功德鎧勤精進者，如為舉虛空置高勝處擐大功德鎧發勤精進。

「世尊！菩薩摩訶薩得大精進波羅蜜多，為如虛空諸有情類速脫生死發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩得大精進波羅蜜多，為如虛空諸有情類速脫生死發趣無上正等菩提。

「世尊！菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海擐大功德鎧發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海擐大功德鎧發趣無上正等菩提。

「世尊！菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空諸佛無上正等菩提擐功德鎧發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空諸佛無上正等菩提擐功德鎧發勤精進。

「世尊！菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類勤修苦行，欲證無上正等菩提，甚為希有。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類勤修苦行，欲證無上正等菩提，甚為希有。何以故？

「世尊！假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、𥯤、甘𧀹等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、𥯤、甘𧀹等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。

「世尊！假使十方各如殑伽沙數世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、𥯤、甘𧀹等林，若經一劫或一劫餘為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！假使十方各如殑伽沙數世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、𥯤、甘𧀹等林，若經一劫或一劫餘為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。

「世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、𥯤、甘𧀹等林，若經一劫或一劫餘為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、𥯤、甘𧀹等林，若經一劫或一劫餘為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃究竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有，性遠離故。

「世尊！由是因緣我作是說：菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫勤修苦行，欲證無上正等菩提，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是因緣我作是說：菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫勤修苦行，欲證無上正等菩提，甚為希有。」

爾時，會中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多，此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流果、一來果、不還果、阿羅漢果施設可得，亦有獨覺菩提施設可得，亦有無上正等菩提施設可得，亦有佛、法、僧寶施設可得，亦有轉妙法輪度有情類施設可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多，此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流果、一來果、不還果、阿羅漢果施設可得，亦有獨覺菩提施設可得，亦有無上正等菩提施設可得，亦有佛、法、僧寶施設可得，亦有轉妙法輪度有情類施設可得。」

佛知其念告言：「苾芻！如是！如是！甚深般若波羅蜜多微妙難測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念告言：「苾芻！如是！如是！甚深般若波羅蜜多微妙難測。」

爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如何學？」

善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如虛空學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲學甚深般若波羅蜜多，當如虛空學。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此所說甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，我當云何而為守護？唯願世尊垂哀示教！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此所說甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，我當云何而為守護？唯願世尊垂哀示教！」

爾時，具壽善現謂天帝釋言：「憍尸迦！汝見有法可守護不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現謂天帝釋言：「憍尸迦！汝見有法可守護不？」

天帝釋言：「不也！大德！我不見法是可守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！我不見法是可守護。」

善現言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，住如所說甚深般若波羅蜜多，即為守護。若善男子、善女人等，住如所說甚深般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。憍尸迦！若欲守護住如所說甚深般若波羅蜜多諸菩薩者，無異為欲守護虛空。憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者，唐設劬勞都無所益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，住如所說甚深般若波羅蜜多，即為守護。若善男子、善女人等，住如所說甚深般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。憍尸迦！若欲守護住如所說甚深般若波羅蜜多諸菩薩者，無異為欲守護虛空。憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、陽焰、光影及變化事、尋香城不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、陽焰、光影及變化事、尋香城不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護一切如來、應、正等覺及佛所作變化事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於意云何？有能守護一切如來、應、正等覺及佛所作變化事不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。

「憍尸迦！於意云何？有能守護真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於意云何？有能守護真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸菩薩者亦復如是，唐設劬勞都無所益。」

爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩，不執是幻、是夢、是響、是像、是陽焰、是光影、是變化事、是尋香城，亦不執由幻、由夢、由響由像、由陽焰、由光影、由變化事、由尋香城，亦不執屬幻、屬夢、屬響、屬像、屬陽焰、屬光影、屬變化事、屬尋香城，亦不執依幻、依夢、依響、依像、依陽焰、依光影、依變化事、依尋香城？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩，不執是幻、是夢、是響、是像、是陽焰、是光影、是變化事、是尋香城，亦不執由幻、由夢、由響由像、由陽焰、由光影、由變化事、由尋香城，亦不執屬幻、屬夢、屬響、屬像、屬陽焰、屬光影、屬變化事、屬尋香城，亦不執依幻、依夢、依響、依像、依陽焰、依光影、依變化事、依尋香城？」

善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是色，是受、想、行、識；亦不執由色，由受、想、行、識；亦不執屬色，屬受、想、行、識；亦不執依色，依受、想、行、識。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是色，是受、想、行、識；亦不執由色，由受、想、行、識；亦不執屬色，屬受、想、行、識；亦不執依色，依受、想、行、識。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是眼處，是耳、鼻、舌、身、意處；亦不執由眼處，由耳、鼻、舌、身、意處；亦不執屬眼處，屬耳、鼻、舌、身、意處；亦不執依眼處，依耳、鼻、舌、身、意處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是眼處，是耳、鼻、舌、身、意處；亦不執由眼處，由耳、鼻、舌、身、意處；亦不執屬眼處，屬耳、鼻、舌、身、意處；亦不執依眼處，依耳、鼻、舌、身、意處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是色處，是聲、香、味、觸、法處；亦不執由色處，由聲、香、味、觸、法處；亦不執屬色處，屬聲、香、味、觸、法處；亦不執依色處，依聲、香、味、觸、法處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是色處，是聲、香、味、觸、法處；亦不執由色處，由聲、香、味、觸、法處；亦不執屬色處，屬聲、香、味、觸、法處；亦不執依色處，依聲、香、味、觸、法處。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是眼界，是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；亦不執由眼界，由色界乃至眼觸為緣所生諸受；亦不執屬眼界，屬色界乃至眼觸為緣所生諸受；亦不執依眼界，依色界乃至眼觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是眼界，是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；亦不執由眼界，由色界乃至眼觸為緣所生諸受；亦不執屬眼界，屬色界乃至眼觸為緣所生諸受；亦不執依眼界，依色界乃至眼觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是耳界，是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；亦不執由耳界，由聲界乃至耳觸為緣所生諸受；亦不執屬耳界，屬聲界乃至耳觸為緣所生諸受；亦不執依耳界，依聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是耳界，是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；亦不執由耳界，由聲界乃至耳觸為緣所生諸受；亦不執屬耳界，屬聲界乃至耳觸為緣所生諸受；亦不執依耳界，依聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是鼻界，是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；亦不執由鼻界，由香界乃至鼻觸為緣所生諸受；亦不執屬鼻界，屬香界乃至鼻觸為緣所生諸受；亦不執依鼻界，依香界乃至鼻觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是鼻界，是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；亦不執由鼻界，由香界乃至鼻觸為緣所生諸受；亦不執屬鼻界，屬香界乃至鼻觸為緣所生諸受；亦不執依鼻界，依香界乃至鼻觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是舌界，是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；亦不執由舌界，由味界乃至舌觸為緣所生諸受；亦不執屬舌界，屬味界乃至舌觸為緣所生諸受；亦不執依舌界，依味界乃至舌觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是舌界，是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；亦不執由舌界，由味界乃至舌觸為緣所生諸受；亦不執屬舌界，屬味界乃至舌觸為緣所生諸受；亦不執依舌界，依味界乃至舌觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是身界，是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；亦不執由身界，由觸界乃至身觸為緣所生諸受；亦不執屬身界，屬觸界乃至身觸為緣所生諸受；亦不執依身界，依觸界乃至身觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是身界，是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；亦不執由身界，由觸界乃至身觸為緣所生諸受；亦不執屬身界，屬觸界乃至身觸為緣所生諸受；亦不執依身界，依觸界乃至身觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是意界，是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；亦不執由意界，由法界乃至意觸為緣所生諸受；亦不執屬意界，屬法界乃至意觸為緣所生諸受；亦不執依意界，依法界乃至意觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是意界，是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；亦不執由意界，由法界乃至意觸為緣所生諸受；亦不執屬意界，屬法界乃至意觸為緣所生諸受；亦不執依意界，依法界乃至意觸為緣所生諸受。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是地界，是水、火、風、空、識界；亦不執由地界，由水、火、風、空、識界；亦不執屬地界，屬水、火、風、空、識界；亦不執依地界，依水、火、風、空、識界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是地界，是水、火、風、空、識界；亦不執由地界，由水、火、風、空、識界；亦不執屬地界，屬水、火、風、空、識界；亦不執依地界，依水、火、風、空、識界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是無明，是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；亦不執由無明，由行乃至老死愁歎苦憂惱；亦不執屬無明，屬行乃至老死愁歎苦憂惱；亦不執依無明，依行乃至老死愁歎苦憂惱。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是無明，是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；亦不執由無明，由行乃至老死愁歎苦憂惱；亦不執屬無明，屬行乃至老死愁歎苦憂惱；亦不執依無明，依行乃至老死愁歎苦憂惱。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是布施波羅蜜多，是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦不執由布施波羅蜜多，由淨戒乃至般若波羅蜜多；亦不執屬布施波羅蜜多，屬淨戒乃至般若波羅蜜多；亦不執依布施波羅蜜多，依淨戒乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是布施波羅蜜多，是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦不執由布施波羅蜜多，由淨戒乃至般若波羅蜜多；亦不執屬布施波羅蜜多，屬淨戒乃至般若波羅蜜多；亦不執依布施波羅蜜多，依淨戒乃至般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是內空，是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦不執由內空，由外空乃至無性自性空；亦不執屬內空，屬外空乃至無性自性空；亦不執依內空，依外空乃至無性自性空。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是內空，是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦不執由內空，由外空乃至無性自性空；亦不執屬內空，屬外空乃至無性自性空；亦不執依內空，依外空乃至無性自性空。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是真如，是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦不執由真如，由法界乃至不思議界；亦不執屬真如，屬法界乃至不思議界；亦不執依真如，依法界乃至不思議界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是真如，是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；亦不執由真如，由法界乃至不思議界；亦不執屬真如，屬法界乃至不思議界；亦不執依真如，依法界乃至不思議界。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是苦聖諦，是集、滅、道聖諦；亦不執由苦聖諦，由集、滅、道聖諦；亦不執屬苦聖諦，屬集、滅、道聖諦；亦不執依苦聖諦，依集、滅、道聖諦。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是苦聖諦，是集、滅、道聖諦；亦不執由苦聖諦，由集、滅、道聖諦；亦不執屬苦聖諦，屬集、滅、道聖諦；亦不執依苦聖諦，依集、滅、道聖諦。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是四靜慮，是四無量、四無色定；亦不執由四靜慮，由四無量、四無色定；亦不執屬四靜慮，屬四無量、四無色定；亦不執依四靜慮，依四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執是四靜慮，是四無量、四無色定；亦不執由四靜慮，由四無量、四無色定；亦不執屬四靜慮，屬四無量、四無色定；亦不執依四靜慮，依四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而不執是幻乃至是尋香城，亦不執由幻乃至由尋香城，亦不執屬幻乃至屬尋香城，亦不執依幻乃至依尋香城。