大般若波羅蜜多經卷第二百九十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百九十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分著不著相品第三十六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分著不著相品第三十六之四

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智是行般若波羅蜜多；不行一切智若常若無常是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若常若無常是行般若波羅蜜多；不行一切智若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行一切智若我若無我是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若我若無我是行般若波羅蜜多；不行一切智若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切智性尚無所有，況有一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！道相智、一切相智性尚無所有，況有道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智是行般若波羅蜜多；不行一切智若常若無常是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若常若無常是行般若波羅蜜多；不行一切智若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行一切智若我若無我是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若我若無我是行般若波羅蜜多；不行一切智若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行道相智、一切相智若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切智性尚無所有，況有一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！道相智、一切相智性尚無所有，況有道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若常若無常是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若我若無我是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切陀羅尼門性尚無所有，況有一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！一切三摩地門性尚無所有，況有一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若常若無常是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若我若無我是行般若波羅蜜多；不行一切陀羅尼門若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行一切三摩地門若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切陀羅尼門性尚無所有，況有一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！一切三摩地門性尚無所有，況有一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果是行般若波羅蜜多；不行預流果若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若常若無常是行般若波羅蜜多；不行預流果若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行預流果若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若我若無我是行般若波羅蜜多；不行預流果若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！預流果性尚無所有，況有預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！一來、不還、阿羅漢果性尚無所有，況有一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果是行般若波羅蜜多；不行預流果若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若常若無常是行般若波羅蜜多；不行預流果若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行預流果若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若我若無我是行般若波羅蜜多；不行預流果若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行一來、不還、阿羅漢果若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！預流果性尚無所有，況有預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！一來、不還、阿羅漢果性尚無所有，況有一來、不還、阿羅漢果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若常若無常是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若我若無我是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！獨覺菩提性尚無所有，況有獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若常若無常是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若我若無我是行般若波羅蜜多，不行獨覺菩提若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！獨覺菩提性尚無所有，況有獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切菩薩摩訶薩行性尚無所有，況有一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若常若無常是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若我若無我是行般若波羅蜜多，不行一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！一切菩薩摩訶薩行性尚無所有，況有一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若常若無常是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若我若無我是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！諸佛無上正等菩提性尚無所有，況有諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若常若無常是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若我若無我是行般若波羅蜜多，不行諸佛無上正等菩提若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！諸佛無上正等菩提性尚無所有，況有諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色圓滿及不圓滿俱不名色，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行受、想、行、識圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若受、想、行、識圓滿及不圓滿俱不名受、想、行、識，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色圓滿及不圓滿俱不名色，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行受、想、行、識圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若受、想、行、識圓滿及不圓滿俱不名受、想、行、識，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若眼處圓滿及不圓滿俱不名眼處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行耳、鼻、舌、身、意處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若耳、鼻、舌、身、意處圓滿及不圓滿俱不名耳、鼻、舌、身、意處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若眼處圓滿及不圓滿俱不名眼處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行耳、鼻、舌、身、意處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若耳、鼻、舌、身、意處圓滿及不圓滿俱不名耳、鼻、舌、身、意處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色處圓滿及不圓滿俱不名色處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行聲、香、味、觸、法處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若聲、香、味、觸、法處圓滿及不圓滿俱不名聲、香、味、觸、法處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色處圓滿及不圓滿俱不名色處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行聲、香、味、觸、法處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若聲、香、味、觸、法處圓滿及不圓滿俱不名聲、香、味、觸、法處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若眼界圓滿及不圓滿俱不名眼界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色界乃至眼觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若眼界圓滿及不圓滿俱不名眼界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若色界乃至眼觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名色界乃至眼觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

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「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若鼻界圓滿及不圓滿俱不名鼻界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若香界乃至鼻觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若鼻界圓滿及不圓滿俱不名鼻界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若香界乃至鼻觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名香界乃至鼻觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若舌界圓滿及不圓滿俱不名舌界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若味界乃至舌觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若舌界圓滿及不圓滿俱不名舌界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若味界乃至舌觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名味界乃至舌觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若身界圓滿及不圓滿俱不名身界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若觸界乃至身觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若身界圓滿及不圓滿俱不名身界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若觸界乃至身觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名觸界乃至身觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若意界圓滿及不圓滿俱不名意界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若法界乃至意觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若意界圓滿及不圓滿俱不名意界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若法界乃至意觸為緣所生諸受圓滿及不圓滿俱不名法界乃至意觸為緣所生諸受，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若地界圓滿及不圓滿俱不名地界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行水、火、風、空、識界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若水、火、風、空、識界圓滿及不圓滿俱不名水、火、風、空、識界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若地界圓滿及不圓滿俱不名地界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行水、火、風、空、識界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若水、火、風、空、識界圓滿及不圓滿俱不名水、火、風、空、識界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若無明圓滿及不圓滿俱不名無明，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故！善現！若行乃至老死愁歎苦憂惱圓滿及不圓滿俱不名行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若無明圓滿及不圓滿俱不名無明，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故！善現！若行乃至老死愁歎苦憂惱圓滿及不圓滿俱不名行乃至老死愁歎苦憂惱，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若布施波羅蜜多圓滿及不圓滿俱不名布施波羅蜜多，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若淨戒乃至般若波羅蜜多圓滿及不圓滿俱不名淨戒乃至般若波羅蜜多，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若布施波羅蜜多圓滿及不圓滿俱不名布施波羅蜜多，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若淨戒乃至般若波羅蜜多圓滿及不圓滿俱不名淨戒乃至般若波羅蜜多，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若內空圓滿及不圓滿俱不名內空，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若外空乃至無性自性空圓滿及不圓滿俱不名外空乃至無性自性空，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若內空圓滿及不圓滿俱不名內空，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若外空乃至無性自性空圓滿及不圓滿俱不名外空乃至無性自性空，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若真如圓滿及不圓滿俱不名真如，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若法界乃至不思議界圓滿及不圓滿俱不名法界乃至不思議界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若真如圓滿及不圓滿俱不名真如，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若法界乃至不思議界圓滿及不圓滿俱不名法界乃至不思議界，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若苦聖諦圓滿及不圓滿俱不名苦聖諦，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行集、滅、道聖諦圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若集、滅、道聖諦圓滿及不圓滿俱不名集、滅、道聖諦，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若苦聖諦圓滿及不圓滿俱不名苦聖諦，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行集、滅、道聖諦圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若集、滅、道聖諦圓滿及不圓滿俱不名集、滅、道聖諦，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四靜慮圓滿及不圓滿俱不名四靜慮，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四無量、四無色定圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四無量、四無色定圓滿及不圓滿俱不名四無量、四無色定，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四靜慮圓滿及不圓滿俱不名四靜慮，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四無量、四無色定圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四無量、四無色定圓滿及不圓滿俱不名四無量、四無色定，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若八解脫圓滿及不圓滿俱不名八解脫，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行八勝處、九次第定、十遍處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若八勝處、九次第定、十遍處圓滿及不圓滿俱不名八勝處、九次第定、十遍處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若八解脫圓滿及不圓滿俱不名八解脫，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行八勝處、九次第定、十遍處圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若八勝處、九次第定、十遍處圓滿及不圓滿俱不名八勝處、九次第定、十遍處，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四念住圓滿及不圓滿俱不名四念住，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四正斷乃至八聖道支圓滿及不圓滿俱不名四正斷乃至八聖道支，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若四念住圓滿及不圓滿俱不名四念住，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四正斷乃至八聖道支圓滿及不圓滿俱不名四正斷乃至八聖道支，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若空解脫門圓滿及不圓滿俱不名空解脫門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行無相、無願解脫門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無相、無願解脫門圓滿及不圓滿俱不名無相、無願解脫門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若空解脫門圓滿及不圓滿俱不名空解脫門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行無相、無願解脫門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無相、無願解脫門圓滿及不圓滿俱不名無相、無願解脫門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若菩薩十地圓滿及不圓滿俱不名菩薩十地，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若菩薩十地圓滿及不圓滿俱不名菩薩十地，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若五眼圓滿及不圓滿俱不名五眼，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行六神通圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若六神通圓滿及不圓滿俱不名六神通，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若五眼圓滿及不圓滿俱不名五眼，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行六神通圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若六神通圓滿及不圓滿俱不名六神通，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若佛十力圓滿及不圓滿俱不名佛十力，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四無所畏乃至十八佛不共法圓滿及不圓滿俱不名四無所畏乃至十八佛不共法，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若佛十力圓滿及不圓滿俱不名佛十力，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四無所畏乃至十八佛不共法圓滿及不圓滿俱不名四無所畏乃至十八佛不共法，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若無忘失法圓滿及不圓滿俱不名無忘失法，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行恒住捨性圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若恒住捨性圓滿及不圓滿俱不名恒住捨性，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若無忘失法圓滿及不圓滿俱不名無忘失法，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行恒住捨性圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若恒住捨性圓滿及不圓滿俱不名恒住捨性，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切智圓滿及不圓滿俱不名一切智，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行道相智、一切相智圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若道相智、一切相智圓滿及不圓滿俱不名道相智、一切相智，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切智圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切智圓滿及不圓滿俱不名一切智，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行道相智、一切相智圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若道相智、一切相智圓滿及不圓滿俱不名道相智、一切相智，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切陀羅尼門圓滿及不圓滿俱不名一切陀羅尼門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行一切三摩地門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切三摩地門圓滿及不圓滿俱不名一切三摩地門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切陀羅尼門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切陀羅尼門圓滿及不圓滿俱不名一切陀羅尼門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行一切三摩地門圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切三摩地門圓滿及不圓滿俱不名一切三摩地門，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若預流果圓滿及不圓滿俱不名預流果，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行一來、不還、阿羅漢果圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一來、不還、阿羅漢果圓滿及不圓滿俱不名一來、不還、阿羅漢果，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行預流果圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若預流果圓滿及不圓滿俱不名預流果，亦不如是行是行般若波羅蜜多。若不行一來、不還、阿羅漢果圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一來、不還、阿羅漢果圓滿及不圓滿俱不名一來、不還、阿羅漢果，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若獨覺菩提圓滿及不圓滿俱不名獨覺菩提，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行獨覺菩提圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若獨覺菩提圓滿及不圓滿俱不名獨覺菩提，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切菩薩摩訶薩行圓滿及不圓滿俱不名一切菩薩摩訶薩行，亦不如是行是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行一切菩薩摩訶薩行圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若一切菩薩摩訶薩行圓滿及不圓滿俱不名一切菩薩摩訶薩行，亦不如是行是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若諸佛無上正等菩提圓滿及不圓滿俱不名諸佛無上正等菩提，亦不如是行是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行諸佛無上正等菩提圓滿及不圓滿是行般若波羅蜜多。何以故？善現！若諸佛無上正等菩提圓滿及不圓滿俱不名諸佛無上正等菩提，亦不如是行是行般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說種種著不著相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說種種著不著相。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說種種著不著相，令學般若波羅蜜多，離諸染著速得究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說種種著不著相，令學般若波羅蜜多，離諸染著速得究竟。

「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色著不著相是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色著不著相是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處著不著相是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處著不著相是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處著不著相是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處著不著相是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界著不著相是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界著不著相是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界著不著相是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界著不著相是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界著不著相是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界著不著相是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界著不著相是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界著不著相是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界著不著相是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界著不著相是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界著不著相是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界著不著相是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界著不著相是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界著不著相是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明著不著相是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明著不著相是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多著不著相是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多著不著相是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空著不著相是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空著不著相是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如著不著相是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如著不著相是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦著不著相是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦著不著相是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮著不著相是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮著不著相是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定著不著相是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫著不著相是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫著不著相是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處著不著相是行般若波羅蜜多。

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「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地著不著相是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地著不著相是行般若波羅蜜多。