大般若波羅蜜多經卷第二百八十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百八十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分著不著相品第三十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分著不著相品第三十六之三

具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩應云何行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩應云何行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識是行般若波羅蜜多；不行色若常若無常是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若常若無常是行般若波羅蜜多；不行色若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行色若我若無我是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若我若無我是行般若波羅蜜多；不行色若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！色性尚無所有，況有色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！受、想、行、識性尚無所有，況有受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識是行般若波羅蜜多；不行色若常若無常是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若常若無常是行般若波羅蜜多；不行色若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行色若我若無我是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若我若無我是行般若波羅蜜多；不行色若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！色性尚無所有，況有色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！受、想、行、識性尚無所有，況有受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處是行般若波羅蜜多；不行眼處若常若無常是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行眼處若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行眼處若我若無我是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行眼處若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！眼處性尚無所有，況有眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！耳、鼻、舌、身、意處性尚無所有，況有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼處是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處是行般若波羅蜜多；不行眼處若常若無常是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行眼處若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行眼處若我若無我是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行眼處若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！眼處性尚無所有，況有眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！耳、鼻、舌、身、意處性尚無所有，況有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處是行般若波羅蜜多；不行色處若常若無常是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行色處若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行色處若我若無我是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行色處若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！色處性尚無所有，況有色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！聲、香、味、觸、法處性尚無所有，況有聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色處是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處是行般若波羅蜜多；不行色處若常若無常是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行色處若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行色處若我若無我是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行色處若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行聲、香、味、觸、法處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！色處性尚無所有，況有色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！聲、香、味、觸、法處性尚無所有，況有聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行眼界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行眼界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行眼界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行眼界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！眼界性尚無所有，況有眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！色界乃至眼觸為緣所生諸受性尚無所有，況有色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行眼界是行般若波羅蜜多，不行色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行眼界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行眼界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行眼界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行眼界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！眼界性尚無所有，況有眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！色界乃至眼觸為緣所生諸受性尚無所有，況有色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行耳界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行耳界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行耳界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行耳界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！耳界性尚無所有，況有耳界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！聲界乃至耳觸為緣所生諸受性尚無所有，況有聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行耳界是行般若波羅蜜多，不行聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行耳界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行耳界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行耳界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行耳界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！耳界性尚無所有，況有耳界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！聲界乃至耳觸為緣所生諸受性尚無所有，況有聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行鼻界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行鼻界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行鼻界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行鼻界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！鼻界性尚無所有，況有鼻界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！香界乃至鼻觸為緣所生諸受性尚無所有，況有香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行鼻界是行般若波羅蜜多，不行香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行鼻界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行鼻界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行鼻界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行鼻界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！鼻界性尚無所有，況有鼻界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！香界乃至鼻觸為緣所生諸受性尚無所有，況有香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行舌界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行舌界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行舌界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行舌界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！舌界性尚無所有，況有舌界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！味界乃至舌觸為緣所生諸受性尚無所有，況有味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行舌界是行般若波羅蜜多，不行味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行舌界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行舌界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行舌界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行舌界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！舌界性尚無所有，況有舌界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！味界乃至舌觸為緣所生諸受性尚無所有，況有味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行身界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行身界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行身界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行身界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！身界性尚無所有，況有身界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！觸界乃至身觸為緣所生諸受性尚無所有，況有觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行身界是行般若波羅蜜多，不行觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行身界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行身界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行身界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行身界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！身界性尚無所有，況有身界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！觸界乃至身觸為緣所生諸受性尚無所有，況有觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行意界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行意界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行意界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行意界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！意界性尚無所有，況有意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！法界乃至意觸為緣所生諸受性尚無所有，況有法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行意界是行般若波羅蜜多，不行法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是行般若波羅蜜多；不行意界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常是行般若波羅蜜多；不行意界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行意界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我是行般若波羅蜜多；不行意界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！意界性尚無所有，況有意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！法界乃至意觸為緣所生諸受性尚無所有，況有法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界是行般若波羅蜜多；不行地界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若常若無常是行般若波羅蜜多；不行地界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行地界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若我若無我是行般若波羅蜜多；不行地界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！地界性尚無所有，況有地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！水、火、風、空、識界性尚無所有，況有水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行地界是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界是行般若波羅蜜多；不行地界若常若無常是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若常若無常是行般若波羅蜜多；不行地界若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行地界若我若無我是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若我若無我是行般若波羅蜜多；不行地界若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行水、火、風、空、識界若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！地界性尚無所有，況有地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！水、火、風、空、識界性尚無所有，況有水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是行般若波羅蜜多；不行無明若常若無常是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常是行般若波羅蜜多；不行無明若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行無明若我若無我是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是行般若波羅蜜多；不行無明若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無明性尚無所有，況有無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！行乃至老死愁歎苦憂惱性尚無所有，況有行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無明是行般若波羅蜜多，不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是行般若波羅蜜多；不行無明若常若無常是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常是行般若波羅蜜多；不行無明若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行無明若我若無我是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是行般若波羅蜜多；不行無明若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無明性尚無所有，況有無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！行乃至老死愁歎苦憂惱性尚無所有，況有行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若常若無常是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若我若無我是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！布施波羅蜜多性尚無所有，況有布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！淨戒乃至般若波羅蜜多性尚無所有，況有淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行布施波羅蜜多是行般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若常若無常是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若我若無我是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！布施波羅蜜多性尚無所有，況有布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！淨戒乃至般若波羅蜜多性尚無所有，況有淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是行般若波羅蜜多；不行內空若常若無常是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若常若無常是行般若波羅蜜多；不行內空若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行內空若我若無我是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若我若無我是行般若波羅蜜多；不行內空若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！內空性尚無所有，況有內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！外空乃至無性自性空性尚無所有，況有外空乃至無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行內空是行般若波羅蜜多，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是行般若波羅蜜多；不行內空若常若無常是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若常若無常是行般若波羅蜜多；不行內空若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行內空若我若無我是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若我若無我是行般若波羅蜜多；不行內空若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行外空乃至無性自性空若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！內空性尚無所有，況有內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！外空乃至無性自性空性尚無所有，況有外空乃至無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是行般若波羅蜜多；不行真如若常若無常是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若常若無常是行般若波羅蜜多；不行真如若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行真如若我若無我是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若我若無我是行般若波羅蜜多；不行真如若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！真如性尚無所有，況有真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！法界乃至不思議界性尚無所有，況有法界乃至不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行真如是行般若波羅蜜多，不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是行般若波羅蜜多；不行真如若常若無常是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若常若無常是行般若波羅蜜多；不行真如若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行真如若我若無我是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若我若無我是行般若波羅蜜多；不行真如若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行法界乃至不思議界若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！真如性尚無所有，況有真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！法界乃至不思議界性尚無所有，況有法界乃至不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若常若無常是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若常若無常是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若我若無我是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若我若無我是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！苦聖諦性尚無所有，況有苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！集、滅、道聖諦性尚無所有，況有集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行苦聖諦是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若常若無常是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若常若無常是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若我若無我是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若我若無我是行般若波羅蜜多；不行苦聖諦若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行集、滅、道聖諦若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！苦聖諦性尚無所有，況有苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！集、滅、道聖諦性尚無所有，況有集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若常若無常是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若我若無我是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四靜慮性尚無所有，況有四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四無量、四無色定性尚無所有，況有四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四靜慮是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若常若無常是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若我若無我是行般若波羅蜜多；不行四靜慮若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四無量、四無色定若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四靜慮性尚無所有，況有四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四無量、四無色定性尚無所有，況有四無量、四無色定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處是行般若波羅蜜多；不行八解脫若常若無常是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行八解脫若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行八解脫若我若無我是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行八解脫若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！八解脫性尚無所有，況有八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！八勝處、九次第定、十遍處性尚無所有，況有八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行八解脫是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處是行般若波羅蜜多；不行八解脫若常若無常是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若常若無常是行般若波羅蜜多；不行八解脫若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行八解脫若我若無我是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若我若無我是行般若波羅蜜多；不行八解脫若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行八勝處、九次第定、十遍處若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！八解脫性尚無所有，況有八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！八勝處、九次第定、十遍處性尚無所有，況有八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是行般若波羅蜜多；不行四念住若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若常若無常是行般若波羅蜜多；不行四念住若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行四念住若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若我若無我是行般若波羅蜜多；不行四念住若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四念住性尚無所有，況有四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四正斷乃至八聖道支性尚無所有，況有四正斷乃至八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行四念住是行般若波羅蜜多，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是行般若波羅蜜多；不行四念住若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若常若無常是行般若波羅蜜多；不行四念住若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行四念住若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若我若無我是行般若波羅蜜多；不行四念住若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四正斷乃至八聖道支若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！四念住性尚無所有，況有四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四正斷乃至八聖道支性尚無所有，況有四正斷乃至八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若常若無常是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若常若無常是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若我若無我是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若我若無我是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！空解脫門性尚無所有，況有空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！無相、無願解脫門性尚無所有，況有無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行空解脫門是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若常若無常是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若常若無常是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若我若無我是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若我若無我是行般若波羅蜜多；不行空解脫門若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行無相、無願解脫門若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！空解脫門性尚無所有，況有空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！無相、無願解脫門性尚無所有，況有無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若常若無常是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若我若無我是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩十地性尚無所有，況有菩薩十地若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行菩薩十地是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若常若無常是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若我若無我是行般若波羅蜜多，不行菩薩十地若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩十地性尚無所有，況有菩薩十地若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼是行般若波羅蜜多，不行六神通是行般若波羅蜜多；不行五眼若常若無常是行般若波羅蜜多，不行六神通若常若無常是行般若波羅蜜多；不行五眼若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行六神通若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行五眼若我若無我是行般若波羅蜜多，不行六神通若我若無我是行般若波羅蜜多；不行五眼若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行六神通若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！五眼性尚無所有，況有五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！六神通性尚無所有，況有六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行五眼是行般若波羅蜜多，不行六神通是行般若波羅蜜多；不行五眼若常若無常是行般若波羅蜜多，不行六神通若常若無常是行般若波羅蜜多；不行五眼若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行六神通若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行五眼若我若無我是行般若波羅蜜多，不行六神通若我若無我是行般若波羅蜜多；不行五眼若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行六神通若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！五眼性尚無所有，況有五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！六神通性尚無所有，況有六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是行般若波羅蜜多；不行佛十力若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常是行般若波羅蜜多；不行佛十力若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行佛十力若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我是行般若波羅蜜多；不行佛十力若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！佛十力性尚無所有，況有佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四無所畏乃至十八佛不共法性尚無所有，況有四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行佛十力是行般若波羅蜜多，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是行般若波羅蜜多；不行佛十力若常若無常是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常是行般若波羅蜜多；不行佛十力若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行佛十力若我若無我是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我是行般若波羅蜜多；不行佛十力若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！佛十力性尚無所有，況有佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！四無所畏乃至十八佛不共法性尚無所有，況有四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若常若無常是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若常若無常是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若我若無我是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若我若無我是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無忘失法性尚無所有，況有無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！恒住捨性性尚無所有，況有恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行無忘失法是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若常若無常是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若常若無常是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若樂若苦是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若樂若苦是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若我若無我是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若我若無我是行般若波羅蜜多；不行無忘失法若淨若不淨是行般若波羅蜜多，不行恒住捨性若淨若不淨是行般若波羅蜜多。何以故？善現！無忘失法性尚無所有，況有無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！恒住捨性性尚無所有，況有恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！