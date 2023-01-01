大般若波羅蜜多經卷第二百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分著不著相品第三十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分著不著相品第三十六之二

「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若以有所得為方便，從初發心於布施波羅蜜多起行想著，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多起行想著；若於內空起行想著，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空起行想著；若於真如起行想著，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界起行想著；若於苦聖諦起行想著，於集、滅、道聖諦起行想著；若於四靜慮起行想著，於四無量、四無色定起行想著；若於八解脫起行想著，於八勝處、九次第定、十遍處起行想著；若於四念住起行想著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支起行想著；若於空解脫門起行想著，於無相、無願解脫門起行想著；若於菩薩十地起行想著；若於五眼起行想著，於六神通起行想著；若於佛十力起行想著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法起行想著；若於無忘失法起行想著，於恒住捨性起行想著；若於一切智起行想著，於道相智、一切相智起行想著；若於一切陀羅尼門起行想著；於一切三摩地門起行想著；若於預流果起行想著，於一來、不還、阿羅漢果起行想著；若於獨覺菩提起行想著；若於一切菩薩摩訶薩行起行想著；若於諸佛無上正等菩提起行想著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若以有所得為方便，從初發心於布施波羅蜜多起行想著，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多起行想著；若於內空起行想著，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空起行想著；若於真如起行想著，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界起行想著；若於苦聖諦起行想著，於集、滅、道聖諦起行想著；若於四靜慮起行想著，於四無量、四無色定起行想著；若於八解脫起行想著，於八勝處、九次第定、十遍處起行想著；若於四念住起行想著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支起行想著；若於空解脫門起行想著，於無相、無願解脫門起行想著；若於菩薩十地起行想著；若於五眼起行想著，於六神通起行想著；若於佛十力起行想著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法起行想著；若於無忘失法起行想著，於恒住捨性起行想著；若於一切智起行想著，於道相智、一切相智起行想著；若於一切陀羅尼門起行想著；於一切三摩地門起行想著；若於預流果起行想著，於一來、不還、阿羅漢果起行想著；若於獨覺菩提起行想著；若於一切菩薩摩訶薩行起行想著；若於諸佛無上正等菩提起行想著。

「舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若無方便善巧，以有所得為方便，起如是等種種想著名為著相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若無方便善巧，以有所得為方便，起如是等種種想著名為著相。

「復次，舍利子！先所問言『云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不著相？』者，舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時有方便善巧，於色不起空、不空想，於受、想、行、識亦不起空、不空想；於眼處不起空、不空想，於耳、鼻、舌、身、意處亦不起空、不空想；於色處不起空、不空想，於聲、香、味、觸、法處亦不起空、不空想；於眼界不起空、不空想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於耳界不起空、不空想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不起空、不空想，於鼻界不起空、不空想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於舌界不起空、不空想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於身界不起空、不空想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於意界不起空、不空想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於地界不起空、不空想，於水、火、風、空、識界亦不起空、不空想；於無明不起空、不空想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起空、不空想；於布施波羅蜜多不起空、不空想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起空、不空想；於內空不起空、不空想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起空、不空想；於真如不起空、不空想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起空、不空想；於苦聖諦不起空、不空想，於集、滅、道聖諦亦不起空、不空想；於四靜慮不起空、不空想，於四無量、四無色定亦不起空、不空想；於八解脫不起空、不空想，於八勝處、九次第定、十遍處亦不起空、不空想；於四念住不起空、不空想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起空、不空想；於空解脫門不起空、不空想，於無相、無願解脫門亦不起空、不空想；於菩薩十地不起空、不空想；於五眼不起空、不空想，於六神通亦不起空、不空想；於佛十力不起空、不空想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起空、不空想；於無忘失法不起空、不空想，於恒住捨性亦不起空、不空想；於一切智不起空、不空想，於道相智、一切相智亦不起空、不空想；於一切陀羅尼門不起空、不空想，於一切三摩地門亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！先所問言『云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不著相？』者，舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時有方便善巧，於色不起空、不空想，於受、想、行、識亦不起空、不空想；於眼處不起空、不空想，於耳、鼻、舌、身、意處亦不起空、不空想；於色處不起空、不空想，於聲、香、味、觸、法處亦不起空、不空想；於眼界不起空、不空想，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於耳界不起空、不空想，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不起空、不空想，於鼻界不起空、不空想，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於舌界不起空、不空想，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於身界不起空、不空想，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於意界不起空、不空想，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不起空、不空想；於地界不起空、不空想，於水、火、風、空、識界亦不起空、不空想；於無明不起空、不空想，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不起空、不空想；於布施波羅蜜多不起空、不空想，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不起空、不空想；於內空不起空、不空想，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不起空、不空想；於真如不起空、不空想，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不起空、不空想；於苦聖諦不起空、不空想，於集、滅、道聖諦亦不起空、不空想；於四靜慮不起空、不空想，於四無量、四無色定亦不起空、不空想；於八解脫不起空、不空想，於八勝處、九次第定、十遍處亦不起空、不空想；於四念住不起空、不空想，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不起空、不空想；於空解脫門不起空、不空想，於無相、無願解脫門亦不起空、不空想；於菩薩十地不起空、不空想；於五眼不起空、不空想，於六神通亦不起空、不空想；於佛十力不起空、不空想，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不起空、不空想；於無忘失法不起空、不空想，於恒住捨性亦不起空、不空想；於一切智不起空、不空想，於道相智、一切相智亦不起空、不空想；於一切陀羅尼門不起空、不空想，於一切三摩地門亦

不起空、不空想；於預流果不起空、不空想，於一來、不還、阿羅漢果亦不起空、不空想；於獨覺菩提不起空、不空想；於一切菩薩摩訶薩行不起空、不空想；於諸佛無上正等菩提不起空、不空想；於過去法不起空、不空想，於未來、現在法不起空、不空想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起空、不空想；於預流果不起空、不空想，於一來、不還、阿羅漢果亦不起空、不空想；於獨覺菩提不起空、不空想；於一切菩薩摩訶薩行不起空、不空想；於諸佛無上正等菩提不起空、不空想；於過去法不起空、不空想，於未來、現在法不起空、不空想。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以無所得為方便，不作是念：『我能行施惠彼受者，此所施物及惠施性。』不作是念：『我能護戒，此所護戒。』不作是念：『我能修忍，此所修忍。』不作是念：『我能精進，此所精進。』不作是念：『我能入定，此所入定。』不作是念：『我能修慧，此所修慧。』不作是念：『我能植福，此所植福及所得果。』不作是念：『我能入菩薩正性離生。』不作是念：『我能成熟有情。』不作是念：『我能嚴淨佛土。』不作是念：『我能證得一切智智。』不作是念：『我能住空證法實性。』不作是念：『我能修習諸菩薩行。』不作是念：『我能具證諸佛功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，以無所得為方便，不作是念：『我能行施惠彼受者，此所施物及惠施性。』不作是念：『我能護戒，此所護戒。』不作是念：『我能修忍，此所修忍。』不作是念：『我能精進，此所精進。』不作是念：『我能入定，此所入定。』不作是念：『我能修慧，此所修慧。』不作是念：『我能植福，此所植福及所得果。』不作是念：『我能入菩薩正性離生。』不作是念：『我能成熟有情。』不作是念：『我能嚴淨佛土。』不作是念：『我能證得一切智智。』不作是念：『我能住空證法實性。』不作是念：『我能修習諸菩薩行。』不作是念：『我能具證諸佛功德。』

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧，以無所得為方便行般若波羅蜜多時，無如是等一切分別妄想執著，由善通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。舍利子！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時有方便善巧，無所得為方便無執著相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧，以無所得為方便行般若波羅蜜多時，無如是等一切分別妄想執著，由善通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。舍利子！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時有方便善巧，無所得為方便無執著相。」

爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，云何著相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問具壽善現言：「大德！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，云何著相？」

善現答言：「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，有所得為方便，起心想著；起布施波羅蜜多想著，起淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想著；起內空想著，起外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想著；起真如想著，起法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界想著；起苦聖諦想著，起集、滅、道聖諦想著；起四靜慮想著，起四無量、四無色定想著；起八解脫想著，起八勝處、九次第定、十遍處想著；起四念住想著，起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想著；起空解脫門想著，起無相、無願解脫門想著；起菩薩十地想著；起五眼想著，起六神通想著；起佛十力想著，起四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想著；起無忘失法想著，起恒住捨性想著；起一切智想著，起道相智、一切相智想著；起一切陀羅尼門想著，起一切三摩地門想著；起預流果想著，起一來、不還、阿羅漢果想著；起獨覺菩提想著；起一切菩薩摩訶薩行想著；起諸佛無上正等菩提想著；起諸菩薩摩訶薩想著；起諸如來、應、正等覺想著；起於佛所種諸善根想著；起以如是所種善根和合，迴向阿耨多羅三藐三菩提想著。憍尸迦！是名住菩薩乘諸善男子、善女人等，無方便善巧，有所得為方便，修行般若波羅蜜多時所有著相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，無方便善巧，有所得為方便，起心想著；起布施波羅蜜多想著，起淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想著；起內空想著，起外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想著；起真如想著，起法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界想著；起苦聖諦想著，起集、滅、道聖諦想著；起四靜慮想著，起四無量、四無色定想著；起八解脫想著，起八勝處、九次第定、十遍處想著；起四念住想著，起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想著；起空解脫門想著，起無相、無願解脫門想著；起菩薩十地想著；起五眼想著，起六神通想著；起佛十力想著，起四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想著；起無忘失法想著，起恒住捨性想著；起一切智想著，起道相智、一切相智想著；起一切陀羅尼門想著，起一切三摩地門想著；起預流果想著，起一來、不還、阿羅漢果想著；起獨覺菩提想著；起一切菩薩摩訶薩行想著；起諸佛無上正等菩提想著；起諸菩薩摩訶薩想著；起諸如來、應、正等覺想著；起於佛所種諸善根想著；起以如是所種善根和合，迴向阿耨多羅三藐三菩提想著。憍尸迦！是名住菩薩乘諸善男子、善女人等，無方便善巧，有所得為方便，修行般若波羅蜜多時所有著相。

「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等，由著想故，不能修行無著般若波羅蜜多，迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，非受、想、行、識本性可能迴向故；非眼處本性可能迴向，非耳、鼻、舌、身、意處本性可能迴向故；非色處本性可能迴向，非聲、香、味、觸、法處本性可能迴向故；非眼界本性可能迴向，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非耳界本性可能迴向，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非鼻界本性可能迴向，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非舌界本性可能迴向，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非身界本性可能迴向，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非意界本性可能迴向，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非地界本性可能迴向，非水、火、風、空、識界本性可能迴向故；非無明本性可能迴向，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性可能迴向故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等，由著想故，不能修行無著般若波羅蜜多，迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，非受、想、行、識本性可能迴向故；非眼處本性可能迴向，非耳、鼻、舌、身、意處本性可能迴向故；非色處本性可能迴向，非聲、香、味、觸、法處本性可能迴向故；非眼界本性可能迴向，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非耳界本性可能迴向，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非鼻界本性可能迴向，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非舌界本性可能迴向，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非身界本性可能迴向，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非意界本性可能迴向，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性可能迴向故；非地界本性可能迴向，非水、火、風、空、識界本性可能迴向故；非無明本性可能迴向，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性可能迴向故。

「憍尸迦！非布施波羅蜜多本性可能迴向，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性可能迴向故；非內空本性可能迴向，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性可能迴向故；非真如本性可能迴向，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界本性可能迴向故；非苦聖諦本性可能迴向，非集、滅、道聖諦本性可能迴向故；非四靜慮本性可能迴向，非四無量、四無色定本性可能迴向故；非八解脫本性可能迴向，非八勝處、九次第定、十遍處本性可能迴向故；非四念住本性可能迴向，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性可能迴向故；非空解脫門本性可能迴向，非無相、無願解脫門本性可能迴向故；非菩薩十地本性可能迴向故；非五眼本性可能迴向，非六神通本性可能迴向故；非佛十力本性可能迴向，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性可能迴向故；非無忘失法本性可能迴向，非恒住捨性本性可能迴向故；非一切智本性可能迴向，非道相智、一切相智本性可能迴向故；非一切陀羅尼門本性可能迴向，非一切三摩地門本性可能迴向故；非預流果本性可能迴向，非一來、不還、阿羅漢果本性可能迴向故；非獨覺菩提本性可能迴向故；非一切菩薩摩訶薩行本性可能迴向故；非諸佛無上正等菩提本性可能迴向故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非布施波羅蜜多本性可能迴向，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性可能迴向故；非內空本性可能迴向，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性可能迴向故；非真如本性可能迴向，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界本性可能迴向故；非苦聖諦本性可能迴向，非集、滅、道聖諦本性可能迴向故；非四靜慮本性可能迴向，非四無量、四無色定本性可能迴向故；非八解脫本性可能迴向，非八勝處、九次第定、十遍處本性可能迴向故；非四念住本性可能迴向，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性可能迴向故；非空解脫門本性可能迴向，非無相、無願解脫門本性可能迴向故；非菩薩十地本性可能迴向故；非五眼本性可能迴向，非六神通本性可能迴向故；非佛十力本性可能迴向，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性可能迴向故；非無忘失法本性可能迴向，非恒住捨性本性可能迴向故；非一切智本性可能迴向，非道相智、一切相智本性可能迴向故；非一切陀羅尼門本性可能迴向，非一切三摩地門本性可能迴向故；非預流果本性可能迴向，非一來、不還、阿羅漢果本性可能迴向故；非獨覺菩提本性可能迴向故；非一切菩薩摩訶薩行本性可能迴向故；非諸佛無上正等菩提本性可能迴向故。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現教導勸勵讚喜他有情者，應以如實相意示現教導勸勵讚喜。復應如是示現教導勸勵讚喜，謂行布施波羅蜜多時，不應分別我能惠捨；若行淨戒波羅蜜多時，不應分別我能護戒；若行安忍波羅蜜多時，不應分別我能修忍；若行精進波羅蜜多時，不應分別我能精進；若行靜慮波羅蜜多時，不應分別我能入定；若行般若波羅蜜多時，不應分別我能習慧。若行內空時，不應分別我能住內空；若行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，不應分別我能住外空乃至無性自性空。若行真如時，不應分別我能住真如；若行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，不應分別我能住法界乃至不思議界。若行苦聖諦時，不應分別我能住苦聖諦；若行集、滅、道聖諦時，不應分別我能住集、滅、道聖諦。若行四靜慮時，不應分別我能修四靜慮；若行四無量、四無色定時，不應分別我能修四無量、四無色定。若行八解脫時，不應分別我能修八解脫；若行八勝處、九次第定、十遍處時，不應分別我能修八勝處、九次第定、十遍處。若行四念住時，不應分別我能修四念住；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，不應分別我能修四正斷乃至八聖道支。若行空解脫門時，不應分別我能修空解脫門；若行無相、無願解脫門時，不應分別我能修無相、無願解脫門。若行菩薩十地時，不應分別我能修菩薩十地；若行五眼時，不應分別我能修五眼；若行六神通時，不應分別我能修六神通。若行佛十力時，不應分別我能修佛十力；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，不應分別我能修四無所畏乃至十八佛不共法。若行無忘失法時，不應分別我能修無忘失法；若行恒住捨性時，不應分別我能修恒住捨性。若行一切智時，不應分別我能修一切智；若行道相智、一切相智時，不應分別我能修道相智、一切相智。若行一切陀羅尼門時，不應分別我能修一切陀羅尼門；若行一切三摩地門時，不應分別我能修一切三摩地門。若行預流果相似法時，不應分別我能修預流果相似法；若行一來、不還、阿羅漢果相似法時，不應分別我能修一來、不還、阿羅漢果相似法。若行獨覺菩提相似法時，不應分別我能修獨覺菩提相似法。若行一切菩薩摩訶薩行時，不應分別我能修一切菩薩摩訶薩行。若行諸佛無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現教導勸勵讚喜他有情者，應以如實相意示現教導勸勵讚喜。復應如是示現教導勸勵讚喜，謂行布施波羅蜜多時，不應分別我能惠捨；若行淨戒波羅蜜多時，不應分別我能護戒；若行安忍波羅蜜多時，不應分別我能修忍；若行精進波羅蜜多時，不應分別我能精進；若行靜慮波羅蜜多時，不應分別我能入定；若行般若波羅蜜多時，不應分別我能習慧。若行內空時，不應分別我能住內空；若行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，不應分別我能住外空乃至無性自性空。若行真如時，不應分別我能住真如；若行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，不應分別我能住法界乃至不思議界。若行苦聖諦時，不應分別我能住苦聖諦；若行集、滅、道聖諦時，不應分別我能住集、滅、道聖諦。若行四靜慮時，不應分別我能修四靜慮；若行四無量、四無色定時，不應分別我能修四無量、四無色定。若行八解脫時，不應分別我能修八解脫；若行八勝處、九次第定、十遍處時，不應分別我能修八勝處、九次第定、十遍處。若行四念住時，不應分別我能修四念住；若行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，不應分別我能修四正斷乃至八聖道支。若行空解脫門時，不應分別我能修空解脫門；若行無相、無願解脫門時，不應分別我能修無相、無願解脫門。若行菩薩十地時，不應分別我能修菩薩十地；若行五眼時，不應分別我能修五眼；若行六神通時，不應分別我能修六神通。若行佛十力時，不應分別我能修佛十力；若行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，不應分別我能修四無所畏乃至十八佛不共法。若行無忘失法時，不應分別我能修無忘失法；若行恒住捨性時，不應分別我能修恒住捨性。若行一切智時，不應分別我能修一切智；若行道相智、一切相智時，不應分別我能修道相智、一切相智。若行一切陀羅尼門時，不應分別我能修一切陀羅尼門；若行一切三摩地門時，不應分別我能修一切三摩地門。若行預流果相似法時，不應分別我能修預流果相似法；若行一來、不還、阿羅漢果相似法時，不應分別我能修一來、不還、阿羅漢果相似法。若行獨覺菩提相似法時，不應分別我能修獨覺菩提相似法。若行一切菩薩摩訶薩行時，不應分別我能修一切菩薩摩訶薩行。若行諸佛無

上正等菩提時，不應分別我能修諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上正等菩提時，不應分別我能修諸佛無上正等菩提。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於無上正等菩提應如是示現教導勸勵讚喜他有情類，若菩薩摩訶薩於無上正等菩提能如是示現教導勸勵讚喜他有情者，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現教導勸勵讚喜諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於無上正等菩提應如是示現教導勸勵讚喜他有情類，若菩薩摩訶薩於無上正等菩提能如是示現教導勸勵讚喜他有情者，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現教導勸勵讚喜諸有情故。

「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能如是示現教導勸勵讚喜趣菩薩乘諸有情類，便能遠離一切想著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能如是示現教導勸勵讚喜趣菩薩乘諸有情類，便能遠離一切想著。」

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！如汝所說。汝今善能為諸菩薩說執著相。善現！復有此餘微細著相當為汝說，汝應諦聽，極善思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！如汝所說。汝今善能為諸菩薩說執著相。善現！復有此餘微細著相當為汝說，汝應諦聽，極善思惟！」

善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無著功德，從初發心乃至法住所有善根取相憶念，既憶念已，迴向無上正等菩提，如是一切取相憶念皆名執著；若於一切如來弟子及餘有情所修善法取相憶念迴向無上正等菩提，如是一切亦名執著。所以者何？一切如來、應、正等覺所有無著功德善根不應取相而憶念故，於佛弟子及餘有情所有善法不應取相而憶念故，諸取相者皆虛妄故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無著功德，從初發心乃至法住所有善根取相憶念，既憶念已，迴向無上正等菩提，如是一切取相憶念皆名執著；若於一切如來弟子及餘有情所修善法取相憶念迴向無上正等菩提，如是一切亦名執著。所以者何？一切如來、應、正等覺所有無著功德善根不應取相而憶念故，於佛弟子及餘有情所有善法不應取相而憶念故，諸取相者皆虛妄故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法本性離故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多皆應禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多皆應禮敬。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造無作，無能覺者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造無作，無能覺者。」

具壽善現復白佛言：「世尊！一切法性皆難可覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！一切法性皆難可覺。」

佛言：「如是！以一切法一性非二。善現！當知諸法一性即是無性，諸法無性即是一性，如是諸法一性無性、無造無作，若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性、無造無作，則能遠離一切執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法一性非二。善現！當知諸法一性即是無性，諸法無性即是一性，如是諸法一性無性、無造無作，若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性、無造無作，則能遠離一切執著。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可覺了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可覺了。」

佛言：「如是！由此般若波羅蜜多無能見者、無能聞者、無能覺者、無能知者，離證相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！由此般若波羅蜜多無能見者、無能聞者、無能覺者、無能知者，離證相故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多不可思議。」

佛言：「如是！所以者何？如是般若波羅蜜多不可以心知，離心相故。如是般若波羅蜜多不可以色知，離色相故；不可以受、想、行、識知，離受、想、行、識相故。如是般若波羅蜜多不可以眼處知，離眼處相故；不可以耳、鼻、舌、身、意處知，離耳、鼻、舌、身、意處相故。如是般若波羅蜜多不可以色處知，離色處相故；不可以聲、香、味、觸、法處知，離聲、香、味、觸、法處相故。如是般若波羅蜜多不可以眼界知，離眼界相故；不可以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受知，離色界乃至眼觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以耳界知，離耳界相故；不可以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受知，離聲界乃至耳觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以鼻界知，離鼻界相故；不可以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受知，離香界乃至鼻觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以舌界知，離舌界相故；不可以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受知，離味界乃至舌觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以身界知，離身界相故；不可以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受知，離觸界乃至身觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以意界知，離意界相故；不可以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受知，離法界乃至意觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以地界知，離地界相故；不可以水、火、風、空、識界知，離水、火、風、空、識界相故。如是般若波羅蜜多不可以無明知，離無明相故；不可以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱知，離行乃至老死愁歎苦憂惱相故。如是般若波羅蜜多不可以布施波羅蜜多知，離布施波羅蜜多相故；不可以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多知，離淨戒乃至般若波羅蜜多相故。如是般若波羅蜜多不可以內空知，離內空相故；不可以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空知，離外空乃至無性自性空相故。如是般若波羅蜜多不可以真如知，離真如相故；不可以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界知，離法界乃至不思議界相故。如是般若波羅蜜多不可以苦聖諦知，離苦聖諦相故；不可以集、滅、道聖諦知，離集、滅、道聖諦相故。如是般若波羅蜜多不可以四靜慮知，離四靜慮相故；不可以四無量、四無色定知，離四無量、四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！所以者何？如是般若波羅蜜多不可以心知，離心相故。如是般若波羅蜜多不可以色知，離色相故；不可以受、想、行、識知，離受、想、行、識相故。如是般若波羅蜜多不可以眼處知，離眼處相故；不可以耳、鼻、舌、身、意處知，離耳、鼻、舌、身、意處相故。如是般若波羅蜜多不可以色處知，離色處相故；不可以聲、香、味、觸、法處知，離聲、香、味、觸、法處相故。如是般若波羅蜜多不可以眼界知，離眼界相故；不可以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受知，離色界乃至眼觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以耳界知，離耳界相故；不可以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受知，離聲界乃至耳觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以鼻界知，離鼻界相故；不可以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受知，離香界乃至鼻觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以舌界知，離舌界相故；不可以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受知，離味界乃至舌觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以身界知，離身界相故；不可以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受知，離觸界乃至身觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以意界知，離意界相故；不可以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受知，離法界乃至意觸為緣所生諸受相故。如是般若波羅蜜多不可以地界知，離地界相故；不可以水、火、風、空、識界知，離水、火、風、空、識界相故。如是般若波羅蜜多不可以無明知，離無明相故；不可以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱知，離行乃至老死愁歎苦憂惱相故。如是般若波羅蜜多不可以布施波羅蜜多知，離布施波羅蜜多相故；不可以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多知，離淨戒乃至般若波羅蜜多相故。如是般若波羅蜜多不可以內空知，離內空相故；不可以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空知，離外空乃至無性自性空相故。如是般若波羅蜜多不可以真如知，離真如相故；不可以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界知，離法界乃至不思議界相故。如是般若波羅蜜多不可以苦聖諦知，離苦聖諦相故；不可以集、滅、道聖諦知，離集、滅、道聖諦相故。如是般若波羅蜜多不可以四靜慮知，離四靜慮相故；不可以四無量、四無色定知，離四無量、四

無色定相故。如是般若波羅蜜多不可以八解脫知，離八解脫相故；不可以八勝處、九次第定、十遍處知，離八勝處、九次第定、十遍處相故。如是般若波羅蜜多不可以四念住知，離四念住相故；不可以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支知，離四正斷乃至八聖道支相故。如是般若波羅蜜多不可以空解脫門知，離空解脫門相故；不可以無相、無願解脫門知，離無相、無願解脫門相故。如是般若波羅蜜多不可以菩薩十地知，離菩薩十地相故。如是般若波羅蜜多不可以五眼知，離五眼相故；不可以六神通知，離六神通相故。如是般若波羅蜜多不可以佛十力知，離佛十力相故；不可以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法知，離四無所畏乃至十八佛不共法相故。如是般若波羅蜜多不可以無忘失法知，離無忘失法相故；不可以恒住捨性知，離恒住捨性相故。如是般若波羅蜜多不可以一切智知，離一切智相故；不可以道相智、一切相智知，離道相智、一切相智相故。如是般若波羅蜜多不可以一切陀羅尼門知，離一切陀羅尼門相故；不可以一切三摩地門知，離一切三摩地門相故。如是般若波羅蜜多不可以預流果知，離預流果相故；不可以一來、不還、阿羅漢果知，離一來、不還、阿羅漢果相故。如是般若波羅蜜多不可以獨覺菩提知，離獨覺菩提相故。如是般若波羅蜜多不可以一切菩薩摩訶薩行知，離一切菩薩摩訶薩行相故。如是般若波羅蜜多不可以諸佛無上正等菩提知，離諸佛無上正等菩提相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色定相故。如是般若波羅蜜多不可以八解脫知，離八解脫相故；不可以八勝處、九次第定、十遍處知，離八勝處、九次第定、十遍處相故。如是般若波羅蜜多不可以四念住知，離四念住相故；不可以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支知，離四正斷乃至八聖道支相故。如是般若波羅蜜多不可以空解脫門知，離空解脫門相故；不可以無相、無願解脫門知，離無相、無願解脫門相故。如是般若波羅蜜多不可以菩薩十地知，離菩薩十地相故。如是般若波羅蜜多不可以五眼知，離五眼相故；不可以六神通知，離六神通相故。如是般若波羅蜜多不可以佛十力知，離佛十力相故；不可以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法知，離四無所畏乃至十八佛不共法相故。如是般若波羅蜜多不可以無忘失法知，離無忘失法相故；不可以恒住捨性知，離恒住捨性相故。如是般若波羅蜜多不可以一切智知，離一切智相故；不可以道相智、一切相智知，離道相智、一切相智相故。如是般若波羅蜜多不可以一切陀羅尼門知，離一切陀羅尼門相故；不可以一切三摩地門知，離一切三摩地門相故。如是般若波羅蜜多不可以預流果知，離預流果相故；不可以一來、不還、阿羅漢果知，離一來、不還、阿羅漢果相故。如是般若波羅蜜多不可以獨覺菩提知，離獨覺菩提相故。如是般若波羅蜜多不可以一切菩薩摩訶薩行知，離一切菩薩摩訶薩行相故。如是般若波羅蜜多不可以諸佛無上正等菩提知，離諸佛無上正等菩提相故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多無所造作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多無所造作。」

佛言：「如是！以諸作者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以諸作者不可得故。

「善現！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得。

「善現！眼處不可得故作者不可得，耳、鼻、舌、身、意處不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處不可得故作者不可得，耳、鼻、舌、身、意處不可得故作者不可得。

「善現！色處不可得故作者不可得，聲、香、味、觸、法處不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處不可得故作者不可得，聲、香、味、觸、法處不可得故作者不可得。

「善現！眼界不可得故作者不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界不可得故作者不可得，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。

「善現！耳界不可得故作者不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界不可得故作者不可得，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。

「善現！鼻界不可得故作者不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界不可得故作者不可得，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。

「善現！舌界不可得故作者不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界不可得故作者不可得，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。

「善現！身界不可得故作者不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界不可得故作者不可得，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。

「善現！意界不可得故作者不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界不可得故作者不可得，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得故作者不可得。

「善現！地界不可得故作者不可得，水、火、風、空、識界不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界不可得故作者不可得，水、火、風、空、識界不可得故作者不可得。

「善現！無明不可得故作者不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明不可得故作者不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得故作者不可得。

「善現！布施波羅蜜多不可得故作者不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多不可得故作者不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得故作者不可得。

「善現！內空不可得故作者不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空不可得故作者不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可得故作者不可得。

「善現！真如不可得故作者不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如不可得故作者不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不可得故作者不可得。

「善現！四靜慮不可得故作者不可得，四無量、四無色定不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮不可得故作者不可得，四無量、四無色定不可得故作者不可得。

「善現！八解脫不可得故作者不可得，八勝處、九次第定、十遍處不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫不可得故作者不可得，八勝處、九次第定、十遍處不可得故作者不可得。

「善現！四念住不可得故作者不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住不可得故作者不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得故作者不可得。

「善現！空解脫門不可得故作者不可得，無相、無願解脫門不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門不可得故作者不可得，無相、無願解脫門不可得故作者不可得。

「善現！菩薩十地不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地不可得故作者不可得。

「善現！五眼不可得故作者不可得，六神通不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼不可得故作者不可得，六神通不可得故作者不可得。

「善現！佛十力不可得故作者不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力不可得故作者不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可得故作者不可得。

「善現！無忘失法不可得故作者不可得，恒住捨性不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法不可得故作者不可得，恒住捨性不可得故作者不可得。

「善現！一切智不可得故作者不可得，道相智、一切相智不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智不可得故作者不可得，道相智、一切相智不可得故作者不可得。

「善現！一切陀羅尼門不可得故作者不可得，一切三摩地門不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門不可得故作者不可得，一切三摩地門不可得故作者不可得。

「善現！預流果不可得故作者不可得，一來、不還、阿羅漢果不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果不可得故作者不可得，一來、不還、阿羅漢果不可得故作者不可得。

「善現！獨覺菩提不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提不可得故作者不可得。

「善現！一切菩薩摩訶薩行不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行不可得故作者不可得。

「善現！諸佛無上正等菩提不可得故作者不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提不可得故作者不可得。

「善現！由諸作者及色等法不可得故，如是般若波羅蜜多無所造作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由諸作者及色等法不可得故，如是般若波羅蜜多無所造作。」