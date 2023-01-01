大般若波羅蜜多經卷第二百八十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百八十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚清淨品第三十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚清淨品第三十五之二

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無生無顯；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無生無顯；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨無生無顯；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨無生無顯；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨無生無顯；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨無生無顯；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨無生無顯；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨無生無顯；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨無生無顯；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨無生無顯；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨無生無顯；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨無生無顯；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨無生無顯；六神通畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨無生無顯；六神通畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨無生無顯；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨無生無顯；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨無生無顯；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨無生無顯；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨無生無顯；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨無生無顯；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨無生無顯；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨無生無顯；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨無生無顯；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨無生無顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨無生無顯。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨不生欲界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨不生欲界。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何如是清淨不生欲界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何如是清淨不生欲界？」

佛言：「欲界自性不可得故，如是清淨不生欲界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲界自性不可得故，如是清淨不生欲界。」

舍利子言：「如是清淨不生色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是清淨不生色界。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何如是清淨不生色界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何如是清淨不生色界？」

佛言：「色界自性不可得故，如是清淨不生色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色界自性不可得故，如是清淨不生色界。」

舍利子言：「如是清淨不生無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是清淨不生無色界。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何如是清淨不生無色界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何如是清淨不生無色界？」

佛言：「無色界自性不可得故，如是清淨不生無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無色界自性不可得故，如是清淨不生無色界。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本性無知。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何如是清淨本性無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何如是清淨本性無知？」

佛言：「以一切法本性鈍故，如是清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以一切法本性鈍故，如是清淨本性無知。」

舍利子言：「色性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「色性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何色性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何色性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，色性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，色性無知即是清淨。」

舍利子言：「受、想、行、識性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「受、想、行、識性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何受、想、行、識性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何受、想、行、識性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，受、想、行、識性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，受、想、行、識性無知即是清淨。」

舍利子言：「眼處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「眼處性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何眼處性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何眼處性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，眼處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，眼處性無知即是清淨。」

舍利子言：「耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，耳、鼻、舌、身、意處性無知即是清淨。」

舍利子言：「色處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「色處性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何色處性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何色處性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，色處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，色處性無知即是清淨。」

舍利子言：「聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，聲、香、味、觸、法處性無知即是清淨。」

舍利子言：「眼界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「眼界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何眼界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何眼界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，眼界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，眼界性無知即是清淨。」

舍利子言：「色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何色界乃至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何色界乃至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，色界乃至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

舍利子言：「耳界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「耳界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何耳界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何耳界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，耳界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，耳界性無知即是清淨。」

舍利子言：「聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

舍利子言：「鼻界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「鼻界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何鼻界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何鼻界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，鼻界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，鼻界性無知即是清淨。」

舍利子言：「香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

舍利子言：「舌界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「舌界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何舌界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何舌界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，舌界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，舌界性無知即是清淨。」

舍利子言：「味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何味界乃至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何味界乃至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，味界乃至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

舍利子言：「身界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「身界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何身界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何身界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，身界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，身界性無知即是清淨。」

舍利子言：「觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何觸界乃至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何觸界乃至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，觸界乃至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

舍利子言：「意界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「意界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何意界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何意界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，意界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，意界性無知即是清淨。」

舍利子言：「法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何法界乃至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何法界乃至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，法界乃至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，法界乃至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨。」

舍利子言：「地界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「地界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何地界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何地界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，地界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，地界性無知即是清淨。」

舍利子言：「水、火、風、空、識界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「水、火、風、空、識界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何水、火、風、空、識界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何水、火、風、空、識界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，水、火、風、空、識界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，水、火、風、空、識界性無知即是清淨。」

舍利子言：「無明性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無明性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何無明性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何無明性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，無明性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，無明性無知即是清淨。」

舍利子言：「行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何行乃至老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何行乃至老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，行乃至老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，行乃至老死愁歎苦憂惱性無知即是清淨。」

舍利子言：「布施波羅蜜多性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「布施波羅蜜多性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何布施波羅蜜多性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何布施波羅蜜多性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，布施波羅蜜多性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，布施波羅蜜多性無知即是清淨。」

舍利子言：「淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨。」

舍利子言：「內空性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「內空性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何內空性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何內空性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，內空性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，內空性無知即是清淨。」

舍利子言：「外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何外空乃至無性自性空性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何外空乃至無性自性空性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，外空乃至無性自性空性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，外空乃至無性自性空性無知即是清淨。」

舍利子言：「真如性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「真如性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何真如性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何真如性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，真如性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，真如性無知即是清淨。」

舍利子言：「法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何法界乃至不思議界性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何法界乃至不思議界性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，法界乃至不思議界性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，法界乃至不思議界性無知即是清淨。」

舍利子言：「苦聖諦性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「苦聖諦性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何苦聖諦性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何苦聖諦性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，苦聖諦性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，苦聖諦性無知即是清淨。」

舍利子言：「集、滅、道聖諦性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「集、滅、道聖諦性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何集、滅、道聖諦性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何集、滅、道聖諦性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，集、滅、道聖諦性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，集、滅、道聖諦性無知即是清淨。」

舍利子言：「四靜慮性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「四靜慮性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何四靜慮性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何四靜慮性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，四靜慮性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，四靜慮性無知即是清淨。」

舍利子言：「四無量、四無色定性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「四無量、四無色定性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何四無量、四無色定性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何四無量、四無色定性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，四無量、四無色定性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，四無量、四無色定性無知即是清淨。」

舍利子言：「八解脫性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「八解脫性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何八解脫性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何八解脫性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，八解脫性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，八解脫性無知即是清淨。」

舍利子言：「八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，八勝處、九次第定、十遍處性無知即是清淨。」

舍利子言：「四念住性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「四念住性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何四念住性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何四念住性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，四念住性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，四念住性無知即是清淨。」

舍利子言：「四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨。」

舍利子言：「空解脫門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「空解脫門性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何空解脫門性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何空解脫門性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，空解脫門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，空解脫門性無知即是清淨。」

舍利子言：「無相、無願解脫門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無相、無願解脫門性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何無相、無願解脫門性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何無相、無願解脫門性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，無相、無願解脫門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，無相、無願解脫門性無知即是清淨。」

舍利子言：「菩薩十地性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「菩薩十地性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何菩薩十地性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何菩薩十地性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，菩薩十地性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，菩薩十地性無知即是清淨。」

舍利子言：「五眼性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「五眼性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何五眼性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何五眼性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，五眼性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，五眼性無知即是清淨。」

舍利子言：「六神通性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「六神通性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何六神通性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何六神通性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，六神通性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，六神通性無知即是清淨。」

舍利子言：「佛十力性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「佛十力性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何佛十力性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何佛十力性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，佛十力性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，佛十力性無知即是清淨。」

舍利子言：「四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何四無所畏乃至十八佛不共法性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何四無所畏乃至十八佛不共法性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，四無所畏乃至十八佛不共法性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，四無所畏乃至十八佛不共法性無知即是清淨。」

舍利子言：「無忘失法性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無忘失法性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何無忘失法性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何無忘失法性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，無忘失法性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，無忘失法性無知即是清淨。」

舍利子言：「恒住捨性性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「恒住捨性性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何恒住捨性性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何恒住捨性性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，恒住捨性性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，恒住捨性性無知即是清淨。」

舍利子言：「一切智性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一切智性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一切智性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一切智性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，一切智性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，一切智性無知即是清淨。」

舍利子言：「道相智、一切相智性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「道相智、一切相智性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何道相智、一切相智性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何道相智、一切相智性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，道相智、一切相智性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，道相智、一切相智性無知即是清淨。」

舍利子言：「一切陀羅尼門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一切陀羅尼門性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一切陀羅尼門性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一切陀羅尼門性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，一切陀羅尼門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，一切陀羅尼門性無知即是清淨。」

舍利子言：「一切三摩地門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一切三摩地門性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一切三摩地門性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一切三摩地門性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，一切三摩地門性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，一切三摩地門性無知即是清淨。」

舍利子言：「預流果性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「預流果性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何預流果性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何預流果性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，預流果性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，預流果性無知即是清淨。」

舍利子言：「一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，一來、不還、阿羅漢果性無知即是清淨。」

舍利子言：「獨覺菩提性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「獨覺菩提性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何獨覺菩提性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何獨覺菩提性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，獨覺菩提性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，獨覺菩提性無知即是清淨。」

舍利子言：「一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，一切菩薩摩訶薩行性無知即是清淨。」

舍利子言：「諸佛無上正等菩提性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「諸佛無上正等菩提性無知即是清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何諸佛無上正等菩提性無知即是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何諸佛無上正等菩提性無知即是清淨？」

佛言：「自相空故，諸佛無上正等菩提性無知即是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故，諸佛無上正等菩提性無知即是清淨。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切智智無益無損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切智智無益無損？」

佛言：「舍利子！法界常住故，般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！法界常住故，般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受？」

佛言：「舍利子！法界不動故，清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！法界不動故，清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我清淨故色清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我清淨故色清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故色清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故色清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故色無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故色無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故受、想、行、識清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故受、想、行、識清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故受、想、行、識清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故受、想、行、識清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故受、想、行、識無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故受、想、行、識無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故眼處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故眼處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故眼處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故眼處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故眼處無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故眼處無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故耳、鼻、舌、身、意處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故耳、鼻、舌、身、意處無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故耳、鼻、舌、身、意處無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故色處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故色處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故色處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故色處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故色處無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故色處無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故聲、香、味、觸、法處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故聲、香、味、觸、法處無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故聲、香、味、觸、法處無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故眼界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故眼界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故眼界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故眼界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故眼界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故眼界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故耳界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故耳界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故耳界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故耳界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故耳界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故耳界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故鼻界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故鼻界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故鼻界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故鼻界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故鼻界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故鼻界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故香界乃至鼻觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故舌界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故舌界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故舌界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故舌界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故舌界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故舌界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故身界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故身界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故身界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故身界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故身界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故身界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故觸界乃至身觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故意界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故意界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故意界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故意界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故意界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故意界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故法界乃至意觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故法界乃至意觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故地界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故地界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故地界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故地界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故地界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故地界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故水、火、風、空、識界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故水、火、風、空、識界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故水、火、風、空、識界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故水、火、風、空、識界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故水、火、風、空、識界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故水、火、風、空、識界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故無明清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故無明清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故無明清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故無明清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故無明無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故無明無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故行乃至老死愁歎苦憂惱清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故行乃至老死愁歎苦憂惱清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故行乃至老死愁歎苦憂惱無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故行乃至老死愁歎苦憂惱無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故布施波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故布施波羅蜜多清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故布施波羅蜜多清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故布施波羅蜜多清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故布施波羅蜜多無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故布施波羅蜜多無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故淨戒乃至般若波羅蜜多無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故淨戒乃至般若波羅蜜多無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故內空清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故內空清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故內空清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故內空清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故內空無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故內空無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故外空乃至無性自性空清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故外空乃至無性自性空清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故外空乃至無性自性空無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故外空乃至無性自性空無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故真如清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故真如清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故真如清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故真如清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故真如無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故真如無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故法界乃至不思議界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故法界乃至不思議界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故法界乃至不思議界無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故法界乃至不思議界無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故苦聖諦清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故苦聖諦清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故苦聖諦清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故苦聖諦清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故苦聖諦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故苦聖諦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故集、滅、道聖諦清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故集、滅、道聖諦清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故集、滅、道聖諦清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故集、滅、道聖諦清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故集、滅、道聖諦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故集、滅、道聖諦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故四靜慮清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故四靜慮清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故四靜慮清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故四靜慮清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故四靜慮無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故四靜慮無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故四無量、四無色定清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故四無量、四無色定清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故四無量、四無色定清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故四無量、四無色定清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故四無量、四無色定無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故四無量、四無色定無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故八解脫清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故八解脫清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故八解脫清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故八解脫清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故八解脫無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故八解脫無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故八勝處、九次第定、十遍處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故八勝處、九次第定、十遍處無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故八勝處、九次第定、十遍處無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故四念住清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故四念住清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故四念住清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故四念住清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故四念住無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故四念住無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故四正斷乃至八聖道支清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故四正斷乃至八聖道支清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故四正斷乃至八聖道支無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故四正斷乃至八聖道支無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故空解脫門清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故空解脫門清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故空解脫門清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故空解脫門清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故空解脫門無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故空解脫門無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故無相、無願解脫門清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故無相、無願解脫門清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故無相、無願解脫門清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故無相、無願解脫門清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故無相、無願解脫門無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故無相、無願解脫門無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故菩薩十地清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故菩薩十地清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故菩薩十地清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故菩薩十地清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故菩薩十地無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故菩薩十地無所有是畢竟淨。」