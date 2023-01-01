大般若波羅蜜多經卷第二百八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百八十五

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚清淨品第三十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚清淨品第三十五之一

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨最為甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨最為甚深？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨最為甚深；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨最為甚深；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨最為甚深；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨最為甚深；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨最為甚深；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨最為甚深；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨最為甚深；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨最為甚深；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨最為甚深；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨最為甚深；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨最為甚深；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨最為甚深；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨最為甚深；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨最為甚深；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨最為甚深；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨最為甚深；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨最為甚深；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨最為甚深；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨最為甚深；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨最為甚深；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨最為甚深；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨最為甚深；六神通畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨最為甚深；六神通畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨最為甚深；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨最為甚深；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨最為甚深；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨最為甚深；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨最為甚深；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨最為甚深；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨最為甚深；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨最為甚深；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨最為甚深；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨最為甚深。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨最為甚深。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨極為明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨極為明了。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨極為明了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨極為明了？」

佛言：「舍利子！般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨極為明了；靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨極為明了；靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨極為明了；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨極為明了；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨極為明了；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨極為明了；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨極為明了；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨極為明了；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨極為明了；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨極為明了；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨極為明了；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨極為明了；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨極為明了；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨極為明了；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨極為明了；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨極為明了；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨極為明了；六神通畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨極為明了；六神通畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨極為明了；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨極為明了；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨極為明了；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨極為明了；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨極為明了；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨極為明了；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨極為明了；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨極為明了；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨極為明了；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨極為明了；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨極為明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨極為明了。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨極為明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨極為明了。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨不轉不續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨不轉不續。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨不轉不續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨不轉不續？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨不轉不續；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨不轉不續；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨不轉不續；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨不轉不續；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨不轉不續；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨不轉不續；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

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「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨不轉不續；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨不轉不續；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨不轉不續；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨不轉不續；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨不轉不續；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨不轉不續；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨不轉不續；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨不轉不續；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨不轉不續；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨不轉不續；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨不轉不續；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨不轉不續；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨不轉不續；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨不轉不續；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨不轉不續；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨不轉不續；六神通畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨不轉不續；六神通畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨不轉不續；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨不轉不續；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨不轉不續；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨不轉不續；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨不轉不續；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨不轉不續；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨不轉不續；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨不轉不續；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨不轉不續；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨不轉不續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨不轉不續。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨不轉不續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨不轉不續。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本無雜染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本無雜染。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨本無雜染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨本無雜染？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨本無雜染；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨本無雜染；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨本無雜染；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨本無雜染；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨本無雜染；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨本無雜染；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨本無雜染；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨本無雜染；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨本無雜染；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本無雜染；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本無雜染；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨本無雜染；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨本無雜染；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨本無雜染；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨本無雜染；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨本無雜染；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨本無雜染；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨本無雜染；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨本無雜染；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨本無雜染；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨本無雜染；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨本無雜染；六神通畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨本無雜染；六神通畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨本無雜染；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨本無雜染；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨本無雜染；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨本無雜染；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨本無雜染；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨本無雜染；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨本無雜染；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨本無雜染；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨本無雜染；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨本無雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨本無雜染。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨本無雜染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨本無雜染。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本性光潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨本性光潔。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨本性光潔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨本性光潔？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨本性光潔；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨本性光潔；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨本性光潔；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨本性光潔；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨本性光潔；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨本性光潔；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

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「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨本性光潔；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨本性光潔；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨本性光潔；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本性光潔；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本性光潔；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨本性光潔；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨本性光潔；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨本性光潔；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨本性光潔；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨本性光潔；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨本性光潔；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨本性光潔；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨本性光潔；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨本性光潔；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨本性光潔；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨本性光潔；六神通畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨本性光潔；六神通畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨本性光潔；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨本性光潔；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨本性光潔；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨本性光潔；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨本性光潔；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨本性光潔；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨本性光潔；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨本性光潔；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨本性光潔；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨本性光潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨本性光潔。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨本性光潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨本性光潔。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨無得無觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨無得無觀。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨無得無觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨無得無觀？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨無得無觀；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨無得無觀；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨無得無觀；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨無得無觀；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨無得無觀；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨無得無觀；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨無得無觀；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨無得無觀；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨無得無觀；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無得無觀；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無得無觀；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨無得無觀；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空畢竟淨故，說是清淨無得無觀；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨無得無觀；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如畢竟淨故，說是清淨無得無觀；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨無得無觀；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦畢竟淨故，說是清淨無得無觀；集、滅、道聖諦畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四無量、四無色定畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨無得無觀；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫畢竟淨故，說是清淨無得無觀；八勝處、九次第定、十遍處畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨無得無觀；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門畢竟淨故，說是清淨無得無觀；無相、無願解脫門畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩十地畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨無得無觀；六神通畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼畢竟淨故，說是清淨無得無觀；六神通畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力畢竟淨故，說是清淨無得無觀；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨無得無觀；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法畢竟淨故，說是清淨無得無觀；恒住捨性畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨無得無觀；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智畢竟淨故，說是清淨無得無觀；道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨無得無觀；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門畢竟淨故，說是清淨無得無觀；一切三摩地門畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨無得無觀；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流果畢竟淨故，說是清淨無得無觀；一來、不還、阿羅漢果畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺菩提畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨無得無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是清淨無得無觀。

「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨無得無觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是清淨無得無觀。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨無生無顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是清淨無生無顯。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨無生無顯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何法畢竟淨故，說是清淨無生無顯？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨無生無顯；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是清淨無生無顯；受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨無生無顯；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處畢竟淨故，說是清淨無生無顯；耳、鼻、舌、身、意處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨無生無顯；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處畢竟淨故，說是清淨無生無顯；聲、香、味、觸、法處畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界畢竟淨故，說是清淨無生無顯；水、火、風、空、識界畢竟淨故，說是清淨無生無顯。

「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨無生無顯；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨無生無顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明畢竟淨故，說是清淨無生無顯；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱畢竟淨故，說是清淨無生無顯。