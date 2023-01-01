大般若波羅蜜多經卷第二百四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二百四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難信解品第三十四之二十三

「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨。何以故？是色清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故想清淨，想清淨故受清淨。何以故？是受清淨與想清淨，無二、無二分、無別、無斷故。想清淨故行清淨，行清淨故想清淨。何以故？是想清淨與行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨，識清淨故行清淨。何以故？是行清淨與識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故眼處清淨，眼處清淨故識清淨。何以故？是識清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨。何以故？是色清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故想清淨，想清淨故受清淨。何以故？是受清淨與想清淨，無二、無二分、無別、無斷故。想清淨故行清淨，行清淨故想清淨。何以故？是想清淨與行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨，識清淨故行清淨。何以故？是行清淨與識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故眼處清淨，眼處清淨故識清淨。何以故？是識清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「眼處清淨故耳處清淨，耳處清淨故眼處清淨。何以故？是眼處清淨與耳處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳處清淨故鼻處清淨，鼻處清淨故耳處清淨。何以故？是耳處清淨與鼻處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻處清淨故舌處清淨，舌處清淨故鼻處清淨。何以故？是鼻處清淨與舌處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌處清淨故身處清淨，身處清淨故舌處清淨。何以故？是舌處清淨與身處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身處清淨故意處清淨，意處清淨故身處清淨。何以故？是身處清淨與意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意處清淨故色處清淨，色處清淨故意處清淨。何以故？是意處清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼處清淨故耳處清淨，耳處清淨故眼處清淨。何以故？是眼處清淨與耳處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳處清淨故鼻處清淨，鼻處清淨故耳處清淨。何以故？是耳處清淨與鼻處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻處清淨故舌處清淨，舌處清淨故鼻處清淨。何以故？是鼻處清淨與舌處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌處清淨故身處清淨，身處清淨故舌處清淨。何以故？是舌處清淨與身處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身處清淨故意處清淨，意處清淨故身處清淨。何以故？是身處清淨與意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意處清淨故色處清淨，色處清淨故意處清淨。何以故？是意處清淨與色處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「色處清淨故聲處清淨，聲處清淨故色處清淨。何以故？是色處清淨與聲處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲處清淨故香處清淨，香處清淨故聲處清淨。何以故？是聲處清淨與香處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香處清淨故味處清淨，味處清淨故香處清淨。何以故？是香處清淨與味處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味處清淨故觸處清淨，觸處清淨故味處清淨。何以故？是味處清淨與觸處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸處清淨故法處清淨，法處清淨故觸處清淨。何以故？是觸處清淨與法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法處清淨故眼界清淨，眼界清淨故法處清淨。何以故？是法處清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色處清淨故聲處清淨，聲處清淨故色處清淨。何以故？是色處清淨與聲處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲處清淨故香處清淨，香處清淨故聲處清淨。何以故？是聲處清淨與香處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香處清淨故味處清淨，味處清淨故香處清淨。何以故？是香處清淨與味處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味處清淨故觸處清淨，觸處清淨故味處清淨。何以故？是味處清淨與觸處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸處清淨故法處清淨，法處清淨故觸處清淨。何以故？是觸處清淨與法處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法處清淨故眼界清淨，眼界清淨故法處清淨。何以故？是法處清淨與眼界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「眼界清淨故色界清淨，色界清淨故眼界清淨。何以故？是眼界清淨與色界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界清淨故眼識界清淨，眼識界清淨故色界清淨。何以故？是色界清淨與眼識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼識界清淨故眼觸清淨，眼觸清淨故眼識界清淨。何以故？是眼識界清淨與眼觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受清淨，眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨。何以故？是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼觸為緣所生諸受清淨故耳界清淨，耳界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是眼觸為緣所生諸受清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼界清淨故色界清淨，色界清淨故眼界清淨。何以故？是眼界清淨與色界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界清淨故眼識界清淨，眼識界清淨故色界清淨。何以故？是色界清淨與眼識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼識界清淨故眼觸清淨，眼觸清淨故眼識界清淨。何以故？是眼識界清淨與眼觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受清淨，眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨。何以故？是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。眼觸為緣所生諸受清淨故耳界清淨，耳界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是眼觸為緣所生諸受清淨與耳界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「耳界清淨故聲界清淨，聲界清淨故耳界清淨。何以故？是耳界清淨與聲界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界清淨故耳識界清淨，耳識界清淨故聲界清淨。何以故？是聲界清淨與耳識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳識界清淨故耳觸清淨，耳觸清淨故耳識界清淨。何以故？是耳識界清淨與耳觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳觸清淨故耳觸為緣所生諸受清淨，耳觸為緣所生諸受清淨故耳觸清淨。何以故？是耳觸清淨與耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「耳界清淨故聲界清淨，聲界清淨故耳界清淨。何以故？是耳界清淨與聲界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界清淨故耳識界清淨，耳識界清淨故聲界清淨。何以故？是聲界清淨與耳識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳識界清淨故耳觸清淨，耳觸清淨故耳識界清淨。何以故？是耳識界清淨與耳觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳觸清淨故耳觸為緣所生諸受清淨，耳觸為緣所生諸受清淨故耳觸清淨。何以故？是耳觸清淨與耳觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界清淨，鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「鼻界清淨故香界清淨，香界清淨故鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與香界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界清淨故鼻識界清淨，鼻識界清淨故香界清淨。何以故？是香界清淨與鼻識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻識界清淨故鼻觸清淨，鼻觸清淨故鼻識界清淨。何以故？是鼻識界清淨與鼻觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨，鼻觸為緣所生諸受清淨故鼻觸清淨。何以故？是鼻觸清淨與鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸為緣所生諸受清淨故舌界清淨，舌界清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是鼻觸為緣所生諸受清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鼻界清淨故香界清淨，香界清淨故鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與香界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界清淨故鼻識界清淨，鼻識界清淨故香界清淨。何以故？是香界清淨與鼻識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻識界清淨故鼻觸清淨，鼻觸清淨故鼻識界清淨。何以故？是鼻識界清淨與鼻觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨，鼻觸為緣所生諸受清淨故鼻觸清淨。何以故？是鼻觸清淨與鼻觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。鼻觸為緣所生諸受清淨故舌界清淨，舌界清淨故鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是鼻觸為緣所生諸受清淨與舌界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「舌界清淨故味界清淨，味界清淨故舌界清淨。何以故？是舌界清淨與味界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界清淨故舌識界清淨，舌識界清淨故味界清淨。何以故？是味界清淨與舌識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌識界清淨故舌觸清淨，舌觸清淨故舌識界清淨。何以故？是舌識界清淨與舌觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌觸清淨故舌觸為緣所生諸受清淨，舌觸為緣所生諸受清淨故舌觸清淨。何以故？是舌觸清淨與舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌觸為緣所生諸受清淨故身界清淨，身界清淨故舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是舌觸為緣所生諸受清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舌界清淨故味界清淨，味界清淨故舌界清淨。何以故？是舌界清淨與味界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界清淨故舌識界清淨，舌識界清淨故味界清淨。何以故？是味界清淨與舌識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌識界清淨故舌觸清淨，舌觸清淨故舌識界清淨。何以故？是舌識界清淨與舌觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌觸清淨故舌觸為緣所生諸受清淨，舌觸為緣所生諸受清淨故舌觸清淨。何以故？是舌觸清淨與舌觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。舌觸為緣所生諸受清淨故身界清淨，身界清淨故舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是舌觸為緣所生諸受清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「身界清淨故觸界清淨，觸界清淨故身界清淨。何以故？是身界清淨與觸界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界清淨故身識界清淨，身識界清淨故觸界清淨。何以故？是觸界清淨與身識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身識界清淨故身觸清淨，身觸清淨故身識界清淨。何以故？是身識界清淨與身觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身觸清淨故身觸為緣所生諸受清淨，身觸為緣所生諸受清淨故身觸清淨。何以故？是身觸清淨與身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身觸為緣所生諸受清淨故意界清淨，意界清淨故身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是身觸為緣所生諸受清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身界清淨故觸界清淨，觸界清淨故身界清淨。何以故？是身界清淨與觸界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界清淨故身識界清淨，身識界清淨故觸界清淨。何以故？是觸界清淨與身識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身識界清淨故身觸清淨，身觸清淨故身識界清淨。何以故？是身識界清淨與身觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身觸清淨故身觸為緣所生諸受清淨，身觸為緣所生諸受清淨故身觸清淨。何以故？是身觸清淨與身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。身觸為緣所生諸受清淨故意界清淨，意界清淨故身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是身觸為緣所生諸受清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意界清淨故法界清淨，法界清淨故意界清淨。何以故？是意界清淨與法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故意識界清淨，意識界清淨故法界清淨。何以故？是法界清淨與意識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意識界清淨故意觸清淨，意觸清淨故意識界清淨。何以故？是意識界清淨與意觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意觸清淨故意觸為緣所生諸受清淨，意觸為緣所生諸受清淨故意觸清淨。何以故？是意觸清淨與意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意觸為緣所生諸受清淨故地界清淨，地界清淨故意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是意觸為緣所生諸受清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意界清淨故法界清淨，法界清淨故意界清淨。何以故？是意界清淨與法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故意識界清淨，意識界清淨故法界清淨。何以故？是法界清淨與意識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意識界清淨故意觸清淨，意觸清淨故意識界清淨。何以故？是意識界清淨與意觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意觸清淨故意觸為緣所生諸受清淨，意觸為緣所生諸受清淨故意觸清淨。何以故？是意觸清淨與意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意觸為緣所生諸受清淨故地界清淨，地界清淨故意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是意觸為緣所生諸受清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「地界清淨故水界清淨，水界清淨故地界清淨。何以故？是地界清淨與水界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水界清淨故火界清淨，火界清淨故水界清淨。何以故？是水界清淨與火界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。火界清淨故風界清淨，風界清淨故火界清淨。何以故？是火界清淨與風界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。風界清淨故空界清淨，空界清淨故風界清淨。何以故？是風界清淨與空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空界清淨故識界清淨，識界清淨故空界清淨。何以故？是空界清淨與識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識界清淨故無明清淨，無明清淨故識界清淨。何以故？是識界清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地界清淨故水界清淨，水界清淨故地界清淨。何以故？是地界清淨與水界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水界清淨故火界清淨，火界清淨故水界清淨。何以故？是水界清淨與火界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。火界清淨故風界清淨，風界清淨故火界清淨。何以故？是火界清淨與風界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。風界清淨故空界清淨，空界清淨故風界清淨。何以故？是風界清淨與空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空界清淨故識界清淨，識界清淨故空界清淨。何以故？是空界清淨與識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識界清淨故無明清淨，無明清淨故識界清淨。何以故？是識界清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「無明清淨故行清淨，行清淨故無明清淨。何以故？是無明清淨與行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨，識清淨故行清淨。何以故？是行清淨與識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故名色清淨，名色清淨故識清淨。何以故？是識清淨與名色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。名色清淨故六處清淨，六處清淨故名色清淨。何以故？是名色清淨與六處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六處清淨故觸清淨，觸清淨故六處清淨。何以故？是六處清淨與觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸清淨故受清淨，受清淨故觸清淨。何以故？是觸清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故愛清淨，愛清淨故受清淨。何以故？是受清淨與愛清淨，無二、無二分、無別、無斷故。愛清淨故取清淨，取清淨故愛清淨。何以故？是愛清淨與取清淨，無二、無二分、無別、無斷故。取清淨故有清淨，有清淨故取清淨。何以故？是取清淨與有清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有清淨故生清淨，生清淨故有清淨。何以故？是有清淨與生清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生清淨故老死愁歎苦憂惱清淨，老死愁歎苦憂惱清淨故生清淨。何以故？是生清淨與老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。老死愁歎苦憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明清淨故行清淨，行清淨故無明清淨。何以故？是無明清淨與行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行清淨故識清淨，識清淨故行清淨。何以故？是行清淨與識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。識清淨故名色清淨，名色清淨故識清淨。何以故？是識清淨與名色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。名色清淨故六處清淨，六處清淨故名色清淨。何以故？是名色清淨與六處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六處清淨故觸清淨，觸清淨故六處清淨。何以故？是六處清淨與觸清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸清淨故受清淨，受清淨故觸清淨。何以故？是觸清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受清淨故愛清淨，愛清淨故受清淨。何以故？是受清淨與愛清淨，無二、無二分、無別、無斷故。愛清淨故取清淨，取清淨故愛清淨。何以故？是愛清淨與取清淨，無二、無二分、無別、無斷故。取清淨故有清淨，有清淨故取清淨。何以故？是取清淨與有清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有清淨故生清淨，生清淨故有清淨。何以故？是有清淨與生清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生清淨故老死愁歎苦憂惱清淨，老死愁歎苦憂惱清淨故生清淨。何以故？是生清淨與老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。老死愁歎苦憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨，淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨，安忍波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒波羅蜜多清淨與安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨，精進波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？是安忍波羅蜜多清淨與精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨，靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？是精進波羅蜜多清淨與靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？是靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？是般若波羅蜜多清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨，淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨，安忍波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒波羅蜜多清淨與安忍波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。安忍波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨，精進波羅蜜多清淨故安忍波羅蜜多清淨。何以故？是安忍波羅蜜多清淨與精進波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨，靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜多清淨。何以故？是精進波羅蜜多清淨與靜慮波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨。何以故？是靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。般若波羅蜜多清淨故內空清淨，內空清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？是般若波羅蜜多清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「內空清淨故外空清淨，外空清淨故內空清淨。何以故？是內空清淨與外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故內外空清淨，內外空清淨故外空清淨。何以故？是外空清淨與內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故空空清淨，空空清淨故內外空清淨。何以故？是內外空清淨與空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故大空清淨，大空清淨故空空清淨。何以故？是空空清淨與大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故勝義空清淨，勝義空清淨故大空清淨。何以故？是大空清淨與勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故有為空清淨，有為空清淨故勝義空清淨。何以故？是勝義空清淨與有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故無為空清淨，無為空清淨故有為空清淨。何以故？是有為空清淨與無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故畢竟空清淨，畢竟空清淨故無為空清淨。何以故？是無為空清淨與畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故無際空清淨，無際空清淨故畢竟空清淨。何以故？是畢竟空清淨與無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故散空清淨，散空清淨故無際空清淨。何以故？是無際空清淨與散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故無變異空清淨，無變異空清淨故散空清淨。何以故？是散空清淨與無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故本性空清淨，本性空清淨故無變異空清淨。何以故？是無變異空清淨與本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故自相空清淨，自相空清淨故本性空清淨。何以故？是本性空清淨與自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故共相空清淨，共相空清淨故自相空清淨。何以故？是自相空清淨與共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故一切法空清淨，一切法空清淨故共相空清淨。何以故？是共相空清淨與一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故不可得空清淨，不可得空清淨故一切法空清淨。何以故？是一切法空清淨與不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故無性空清淨，無性空清淨故不可得空清淨。何以故？是不可得空清淨與無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故自性空清淨，自性空清淨故無性空清淨。何以故？是無性空清淨與自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故無性自性空清淨，無性自性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內空清淨故外空清淨，外空清淨故內空清淨。何以故？是內空清淨與外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空清淨故內外空清淨，內外空清淨故外空清淨。何以故？是外空清淨與內外空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。內外空清淨故空空清淨，空空清淨故內外空清淨。何以故？是內外空清淨與空空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。空空清淨故大空清淨，大空清淨故空空清淨。何以故？是空空清淨與大空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大空清淨故勝義空清淨，勝義空清淨故大空清淨。何以故？是大空清淨與勝義空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。勝義空清淨故有為空清淨，有為空清淨故勝義空清淨。何以故？是勝義空清淨與有為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有為空清淨故無為空清淨，無為空清淨故有為空清淨。何以故？是有為空清淨與無為空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無為空清淨故畢竟空清淨，畢竟空清淨故無為空清淨。何以故？是無為空清淨與畢竟空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。畢竟空清淨故無際空清淨，無際空清淨故畢竟空清淨。何以故？是畢竟空清淨與無際空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無際空清淨故散空清淨，散空清淨故無際空清淨。何以故？是無際空清淨與散空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。散空清淨故無變異空清淨，無變異空清淨故散空清淨。何以故？是散空清淨與無變異空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無變異空清淨故本性空清淨，本性空清淨故無變異空清淨。何以故？是無變異空清淨與本性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。本性空清淨故自相空清淨，自相空清淨故本性空清淨。何以故？是本性空清淨與自相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自相空清淨故共相空清淨，共相空清淨故自相空清淨。何以故？是自相空清淨與共相空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。共相空清淨故一切法空清淨，一切法空清淨故共相空清淨。何以故？是共相空清淨與一切法空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切法空清淨故不可得空清淨，不可得空清淨故一切法空清淨。何以故？是一切法空清淨與不可得空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不可得空清淨故無性空清淨，無性空清淨故不可得空清淨。何以故？是不可得空清淨與無性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性空清淨故自性空清淨，自性空清淨故無性空清淨。何以故？是無性空清淨與自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。自性空清淨故無性自性空清淨，無性自性

空清淨故自性空清淨。何以故？是自性空清淨與無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故真如清淨，真如清淨故無性自性空清淨。何以故？是無性自性空清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空清淨故自性空清淨。何以故？是自性空清淨與無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無性自性空清淨故真如清淨，真如清淨故無性自性空清淨。何以故？是無性自性空清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「真如清淨故法界清淨，法界清淨故真如清淨。何以故？是真如清淨與法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故法性清淨，法性清淨故法界清淨。何以故？是法界清淨與法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故不虛妄性清淨，不虛妄性清淨故法性清淨。何以故？是法性清淨與不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故不變異性清淨，不變異性清淨故不虛妄性清淨。何以故？是不虛妄性清淨與不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故平等性清淨，平等性清淨故不變異性清淨。何以故？是不變異性清淨與平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故離生性清淨，離生性清淨故平等性清淨。何以故？是平等性清淨與離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故法定清淨，法定清淨故離生性清淨。何以故？是離生性清淨與法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故法住清淨，法住清淨故法定清淨。何以故？是法定清淨與法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故實際清淨，實際清淨故法住清淨。何以故？是法住清淨與實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故虛空界清淨，虛空界清淨故實際清淨。何以故？是實際清淨與虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故不思議界清淨，不思議界清淨故虛空界清淨。何以故？是虛空界清淨與不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不思議界清淨。何以故？是不思議界清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如清淨故法界清淨，法界清淨故真如清淨。何以故？是真如清淨與法界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界清淨故法性清淨，法性清淨故法界清淨。何以故？是法界清淨與法性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法性清淨故不虛妄性清淨，不虛妄性清淨故法性清淨。何以故？是法性清淨與不虛妄性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不虛妄性清淨故不變異性清淨，不變異性清淨故不虛妄性清淨。何以故？是不虛妄性清淨與不變異性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不變異性清淨故平等性清淨，平等性清淨故不變異性清淨。何以故？是不變異性清淨與平等性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。平等性清淨故離生性清淨，離生性清淨故平等性清淨。何以故？是平等性清淨與離生性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。離生性清淨故法定清淨，法定清淨故離生性清淨。何以故？是離生性清淨與法定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法定清淨故法住清淨，法住清淨故法定清淨。何以故？是法定清淨與法住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法住清淨故實際清淨，實際清淨故法住清淨。何以故？是法住清淨與實際清淨，無二、無二分、無別、無斷故。實際清淨故虛空界清淨，虛空界清淨故實際清淨。何以故？是實際清淨與虛空界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。虛空界清淨故不思議界清淨，不思議界清淨故虛空界清淨。何以故？是虛空界清淨與不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不思議界清淨故苦聖諦清淨，苦聖諦清淨故不思議界清淨。何以故？是不思議界清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「苦聖諦清淨故集聖諦清淨，集聖諦清淨故苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故滅聖諦清淨，滅聖諦清淨故集聖諦清淨。何以故？是集聖諦清淨與滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故道聖諦清淨，道聖諦清淨故滅聖諦清淨。何以故？是滅聖諦清淨與道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故道聖諦清淨。何以故？是道聖諦清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦聖諦清淨故集聖諦清淨，集聖諦清淨故苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與集聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集聖諦清淨故滅聖諦清淨，滅聖諦清淨故集聖諦清淨。何以故？是集聖諦清淨與滅聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。滅聖諦清淨故道聖諦清淨，道聖諦清淨故滅聖諦清淨。何以故？是滅聖諦清淨與道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道聖諦清淨故四靜慮清淨，四靜慮清淨故道聖諦清淨。何以故？是道聖諦清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「四靜慮清淨故四無量清淨，四無量清淨故四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故四無量清淨。何以故？是四無量清淨與四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無色定清淨。何以故？是四無色定清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四靜慮清淨故四無量清淨，四無量清淨故四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與四無量清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量清淨故四無色定清淨，四無色定清淨故四無量清淨。何以故？是四無量清淨與四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無色定清淨故八解脫清淨，八解脫清淨故四無色定清淨。何以故？是四無色定清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「八解脫清淨故八勝處清淨，八勝處清淨故八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故九次第定清淨，九次第定清淨故八勝處清淨。何以故？是八勝處清淨與九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故十遍處清淨，十遍處清淨故九次第定清淨。何以故？是九次第定清淨與十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四念住清淨，四念住清淨故十遍處清淨。何以故？是十遍處清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八解脫清淨故八勝處清淨，八勝處清淨故八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與八勝處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處清淨故九次第定清淨，九次第定清淨故八勝處清淨。何以故？是八勝處清淨與九次第定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。九次第定清淨故十遍處清淨，十遍處清淨故九次第定清淨。何以故？是九次第定清淨與十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十遍處清淨故四念住清淨，四念住清淨故十遍處清淨。何以故？是十遍處清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「四念住清淨故四正斷清淨，四正斷清淨故四念住清淨。何以故？是四念住清淨與四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四神足清淨，四神足清淨故四正斷清淨。何以故？是四正斷清淨與四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故五根清淨，五根清淨故四神足清淨。何以故？是四神足清淨與五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故五力清淨，五力清淨故五根清淨。何以故？是五根清淨與五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故七等覺支清淨，七等覺支清淨故五力清淨。何以故？是五力清淨與七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故八聖道支清淨，八聖道支清淨故七等覺支清淨。何以故？是七等覺支清淨與八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故八聖道支清淨。何以故？是八聖道支清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四念住清淨故四正斷清淨，四正斷清淨故四念住清淨。何以故？是四念住清淨與四正斷清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷清淨故四神足清淨，四神足清淨故四正斷清淨。何以故？是四正斷清淨與四神足清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四神足清淨故五根清淨，五根清淨故四神足清淨。何以故？是四神足清淨與五根清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五根清淨故五力清淨，五力清淨故五根清淨。何以故？是五根清淨與五力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。五力清淨故七等覺支清淨，七等覺支清淨故五力清淨。何以故？是五力清淨與七等覺支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。七等覺支清淨故八聖道支清淨，八聖道支清淨故七等覺支清淨。何以故？是七等覺支清淨與八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八聖道支清淨故空解脫門清淨，空解脫門清淨故八聖道支清淨。何以故？是八聖道支清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「空解脫門清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故無相解脫門清淨。何以故？是無相解脫門清淨與無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無願解脫門清淨。何以故？是無願解脫門清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空解脫門清淨故無相解脫門清淨，無相解脫門清淨故空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與無相解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相解脫門清淨故無願解脫門清淨，無願解脫門清淨故無相解脫門清淨。何以故？是無相解脫門清淨與無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無願解脫門清淨故菩薩十地清淨，菩薩十地清淨故無願解脫門清淨。何以故？是無願解脫門清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「菩薩十地清淨故五眼清淨，五眼清淨故菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩十地清淨故五眼清淨，五眼清淨故菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「五眼清淨故六神通清淨，六神通清淨故五眼清淨。何以故？是五眼清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故六神通清淨。何以故？是六神通清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五眼清淨故六神通清淨，六神通清淨故五眼清淨。何以故？是五眼清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨故佛十力清淨，佛十力清淨故六神通清淨。何以故？是六神通清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「佛十力清淨故四無所畏清淨，四無所畏清淨故佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四無礙解清淨，四無礙解清淨故四無所畏清淨。何以故？是四無所畏清淨與四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故大慈清淨，大慈清淨故四無礙解清淨。何以故？是四無礙解清淨與大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故大悲清淨，大悲清淨故大慈清淨。何以故？是大慈清淨與大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故大喜清淨，大喜清淨故大悲清淨。何以故？是大悲清淨與大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故大捨清淨，大捨清淨故大喜清淨。何以故？是大喜清淨與大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故十八佛不共法清淨，十八佛不共法清淨故大捨清淨。何以故？是大捨清淨與十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故十八佛不共法清淨。何以故？是十八佛不共法清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛十力清淨故四無所畏清淨，四無所畏清淨故佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與四無所畏清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏清淨故四無礙解清淨，四無礙解清淨故四無所畏清淨。何以故？是四無所畏清淨與四無礙解清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無礙解清淨故大慈清淨，大慈清淨故四無礙解清淨。何以故？是四無礙解清淨與大慈清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大慈清淨故大悲清淨，大悲清淨故大慈清淨。何以故？是大慈清淨與大悲清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大悲清淨故大喜清淨，大喜清淨故大悲清淨。何以故？是大悲清淨與大喜清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大喜清淨故大捨清淨，大捨清淨故大喜清淨。何以故？是大喜清淨與大捨清淨，無二、無二分、無別、無斷故。大捨清淨故十八佛不共法清淨，十八佛不共法清淨故大捨清淨。何以故？是大捨清淨與十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。十八佛不共法清淨故無忘失法清淨，無忘失法清淨故十八佛不共法清淨。何以故？是十八佛不共法清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「無忘失法清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故一切智清淨，一切智清淨故恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無忘失法清淨故恒住捨性清淨，恒住捨性清淨故無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨故一切智清淨，一切智清淨故恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智清淨。何以故？是一切智清淨與道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智清淨。何以故？是一切智清淨與道相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨故一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨故預流果清淨，預流果清淨故一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「預流果清淨故一來果清淨，一來果清淨故預流果清淨。何以故？是預流果清淨與一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故不還果清淨，不還果清淨故一來果清淨。何以故？是一來果清淨與不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故阿羅漢果清淨，阿羅漢果清淨故不還果清淨。何以故？是不還果清淨與阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故阿羅漢果清淨。何以故？是阿羅漢果清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「預流果清淨故一來果清淨，一來果清淨故預流果清淨。何以故？是預流果清淨與一來果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來果清淨故不還果清淨，不還果清淨故一來果清淨。何以故？是一來果清淨與不還果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。不還果清淨故阿羅漢果清淨，阿羅漢果清淨故不還果清淨。何以故？是不還果清淨與阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨故阿羅漢果清淨。何以故？是阿羅漢果清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「獨覺菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獨覺菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。