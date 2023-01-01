大般若波羅蜜多經卷第一百八十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百八十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難信解品第三十四之八

「復次，善現！我清淨即一切智清淨，一切智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即一切智清淨，一切智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我清淨。何以故？是我清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即一切智清淨，一切智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即一切智清淨，一切智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即一切智清淨，一切智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即一切智清淨，一切智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即一切智清淨，一切智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即一切智清淨，一切智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即一切智清淨，一切智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即一切智清淨，一切智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即一切智清淨，一切智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即一切智清淨，一切智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即一切智清淨，一切智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即一切智清淨，一切智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即一切智清淨，一切智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即一切智清淨，一切智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即一切智清淨，一切智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即一切智清淨，一切智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即一切智清淨，一切智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即一切智清淨，一切智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即一切智清淨，一切智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即一切智清淨，一切智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即一切智清淨，一切智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即一切智清淨，一切智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即一切陀羅尼門清淨。一切陀羅尼門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即一切陀羅尼門清淨，一切陀羅尼門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切陀羅尼門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一切三摩地門清淨，一切三摩地門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切三摩地門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即預流果清淨，預流果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即預流果清淨，預流果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即預流果清淨，預流果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即預流果清淨，預流果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即預流果清淨，預流果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即預流果清淨，預流果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即預流果清淨，預流果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即預流果清淨，預流果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即預流果清淨，預流果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即預流果清淨，預流果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即預流果清淨，預流果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即預流果清淨，預流果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即預流果清淨，預流果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即預流果清淨，預流果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即預流果清淨，預流果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即預流果清淨，預流果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即預流果清淨，預流果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即預流果清淨，預流果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即預流果清淨，預流果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即預流果清淨，預流果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即預流果清淨，預流果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即預流果清淨，預流果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即預流果清淨，預流果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即預流果清淨，預流果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即預流果清淨，預流果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即預流果清淨，預流果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與預流果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨，一來、不還、阿羅漢果清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一來、不還、阿羅漢果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即獨覺菩提清淨，獨覺菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與獨覺菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即我清淨。何以故？是我清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，一切菩薩摩訶薩行清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即我清淨。何以故？是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即諸佛無上正等菩提清淨，諸佛無上正等菩提清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與諸佛無上正等菩提清淨，無二、無二分、無別、無斷故。