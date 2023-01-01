大般若波羅蜜多經卷第一百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難信解品第三十四之七

「復次，善現！我清淨即四念住清淨，四念住清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即四念住清淨，四念住清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即四念住清淨，四念住清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即四念住清淨，四念住清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即四念住清淨，四念住清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即四念住清淨，四念住清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即四念住清淨，四念住清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即四念住清淨，四念住清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即四念住清淨，四念住清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即四念住清淨，四念住清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即四念住清淨，四念住清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即四念住清淨，四念住清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即四念住清淨，四念住清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即四念住清淨，四念住清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即四念住清淨，四念住清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即四念住清淨，四念住清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即四念住清淨，四念住清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即四念住清淨，四念住清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即四念住清淨，四念住清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即四念住清淨，四念住清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即四念住清淨，四念住清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即四念住清淨，四念住清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即四念住清淨，四念住清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即四念住清淨，四念住清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即四念住清淨，四念住清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即四念住清淨，四念住清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四念住清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨，四正斷乃至八聖道支清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四正斷乃至八聖道支清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

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「養育者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

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「受者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即空解脫門清淨，空解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與空解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即無相、無願解脫門清淨，無相、無願解脫門清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無相、無願解脫門清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即我清淨。何以故？是我清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即我清淨。何以故？是我清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即菩薩十地清淨，菩薩十地清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與菩薩十地清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即五眼清淨，五眼清淨即我清淨。何以故？是我清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即六神通清淨，六神通清淨即我清淨。何以故？是我清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即五眼清淨，五眼清淨即我清淨。何以故？是我清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即六神通清淨，六神通清淨即我清淨。何以故？是我清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即五眼清淨，五眼清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即六神通清淨，六神通清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即五眼清淨，五眼清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即六神通清淨，六神通清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即五眼清淨，五眼清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即六神通清淨，六神通清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即五眼清淨，五眼清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即六神通清淨，六神通清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即五眼清淨，五眼清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即六神通清淨，六神通清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即五眼清淨，五眼清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即六神通清淨，六神通清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即五眼清淨，五眼清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即六神通清淨，六神通清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即五眼清淨，五眼清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即六神通清淨，六神通清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即五眼清淨，五眼清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即六神通清淨，六神通清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即五眼清淨，五眼清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即六神通清淨，六神通清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即五眼清淨，五眼清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即六神通清淨，六神通清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即五眼清淨，五眼清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即六神通清淨，六神通清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即五眼清淨，五眼清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即六神通清淨，六神通清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即五眼清淨，五眼清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即六神通清淨，六神通清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即五眼清淨，五眼清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即六神通清淨，六神通清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即五眼清淨，五眼清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即六神通清淨，六神通清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即五眼清淨，五眼清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即六神通清淨，六神通清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即五眼清淨，五眼清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即六神通清淨，六神通清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即五眼清淨，五眼清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即六神通清淨，六神通清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即五眼清淨，五眼清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即六神通清淨，六神通清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即五眼清淨，五眼清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即六神通清淨，六神通清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即五眼清淨，五眼清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即六神通清淨，六神通清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即五眼清淨，五眼清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即六神通清淨，六神通清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即五眼清淨，五眼清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與五眼清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即六神通清淨，六神通清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與六神通清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即我清淨。何以故？是我清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即我清淨。何以故？是我清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即佛十力清淨，佛十力清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與佛十力清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨，四無所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即我清淨。何以故？是我清淨與恒住捨性清淨。無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即我清淨。何以故？是我清淨與恒住捨性清淨。無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即無忘失法清淨，無忘失法清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無忘失法清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即恒住捨性清淨，恒住捨性清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與恒住捨性清淨，無二、無二分、無別、無斷故。