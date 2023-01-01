大般若波羅蜜多經卷第一百八十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百八十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難信解品第三十四之六

「復次，善現！我清淨即內空清淨，內空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即內空清淨，內空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即我清淨。何以故？是我清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即內空清淨，內空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即內空清淨，內空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即內空清淨，內空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即內空清淨，內空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即內空清淨，內空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即內空清淨，內空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即內空清淨，內空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即內空清淨，內空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即內空清淨，內空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即內空清淨，內空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即內空清淨，內空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即內空清淨，內空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即內空清淨，內空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即內空清淨，內空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即內空清淨，內空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即內空清淨，內空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即內空清淨，內空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即內空清淨，內空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即內空清淨，內空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即內空清淨，內空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即內空清淨，內空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即內空清淨，內空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即內空清淨，內空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即內空清淨，內空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與內空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨，外空乃至無性自性空清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與外空乃至無性自性空清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即真如清淨，真如清淨即我清淨。何以故？是我清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即真如清淨，真如清淨即我清淨。何以故？是我清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即真如清淨，真如清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即真如清淨，真如清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

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「養育者清淨即真如清淨，真如清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即真如清淨，真如清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即真如清淨，真如清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即真如清淨，真如清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即真如清淨，真如清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即真如清淨，真如清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即真如清淨，真如清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即真如清淨，真如清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即真如清淨，真如清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即真如清淨，真如清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即真如清淨，真如清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即真如清淨，真如清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即真如清淨，真如清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即真如清淨，真如清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即真如清淨，真如清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即真如清淨，真如清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即真如清淨，真如清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即真如清淨，真如清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與真如清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨，法界乃至不思議界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至不思議界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即我清淨。何以故？是我清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即苦聖諦清淨，苦聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與苦聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即集、滅、道聖諦清淨，集、滅、道聖諦清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與集、滅、道聖諦清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

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「有情清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

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「養育者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

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「補特伽羅清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即四靜慮清淨，四靜慮清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四靜慮清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即四無量、四無色定清淨，四無量、四無色定清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與四無量、四無色定清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即八解脫清淨，八解脫清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八解脫清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨，八勝處、九次第定、十遍處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與八勝處、九次第定、十遍處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。