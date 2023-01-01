大般若波羅蜜多經卷第一百八十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百八十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難信解品第三十四之五

「復次，善現！我清淨即身界清淨，身界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即身界清淨，身界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即身界清淨，身界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即身界清淨，身界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即身界清淨，身界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即身界清淨，身界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即身界清淨，身界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即身界清淨，身界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即身界清淨，身界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即身界清淨，身界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即身界清淨，身界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即身界清淨，身界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即身界清淨，身界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即身界清淨，身界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即身界清淨，身界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即身界清淨，身界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即身界清淨，身界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即身界清淨，身界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即身界清淨，身界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即身界清淨，身界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即身界清淨，身界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即身界清淨，身界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即身界清淨，身界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即身界清淨，身界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即身界清淨，身界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即身界清淨，身界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與身界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨，觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即意界清淨，意界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即意界清淨，意界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即我清淨。何以故？是我清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即意界清淨，意界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即意界清淨，意界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即意界清淨，意界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即意界清淨，意界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即意界清淨，意界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即意界清淨，意界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即意界清淨，意界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即意界清淨，意界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即意界清淨，意界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即意界清淨，意界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即意界清淨，意界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即意界清淨，意界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即意界清淨，意界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即意界清淨，意界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即意界清淨，意界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即意界清淨，意界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即意界清淨，意界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即意界清淨，意界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即意界清淨，意界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即意界清淨，意界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即意界清淨，意界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即意界清淨，意界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即意界清淨，意界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即意界清淨，意界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與意界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨，法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即地界清淨，地界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即地界清淨，地界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即我清淨。何以故？是我清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即地界清淨，地界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即地界清淨，地界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即地界清淨，地界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與地界清淨，無二、無二分，無別、無斷故。命者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即地界清淨，地界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與地界清淨，無二、無二分，無別、無斷故。命者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即地界清淨，地界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即地界清淨，地界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即地界清淨，地界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即地界清淨，地界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即地界清淨，地界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即地界清淨，地界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即地界清淨，地界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即地界清淨，地界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即地界清淨，地界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即地界清淨，地界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即地界清淨，地界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即地界清淨，地界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即地界清淨，地界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即地界清淨，地界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即地界清淨，地界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即地界清淨，地界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即地界清淨，地界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即地界清淨，地界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即地界清淨，地界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即地界清淨，地界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與地界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即水、火、風、空、識界清淨，水、火、風、空、識界清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與水、火、風、空、識界清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即無明清淨，無明清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。何以故？是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即無明清淨，無明清淨即我清淨。何以故？是我清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即我清淨。何以故？是我清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即無明清淨，無明清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即無明清淨，無明清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即無明清淨，無明清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即無明清淨，無明清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即無明清淨，無明清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即無明清淨，無明清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即無明清淨，無明清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即無明清淨，無明清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即無明清淨，無明清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即無明清淨，無明清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即無明清淨，無明清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即無明清淨，無明清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即無明清淨，無明清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即無明清淨，無明清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即無明清淨，無明清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即無明清淨，無明清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即無明清淨，無明清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即無明清淨，無明清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即無明清淨，無明清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即無明清淨，無明清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即無明清淨，無明清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即無明清淨，無明清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即無明清淨，無明清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即無明清淨，無明清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與無明清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨，行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即我清淨。何以故？是我清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與布施波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨，淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。