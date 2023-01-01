大般若波羅蜜多經卷第一百八十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百八十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分難信解品第三十四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分難信解品第三十四之三

「善現！五眼清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨。何以故？是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！眼處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即眼處清淨。何以故？是眼處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳、鼻、舌、身、意處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨。何以故？是耳、鼻、舌、身、意處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即眼處清淨。何以故？是眼處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。耳、鼻、舌、身、意處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨。何以故？是耳、鼻、舌、身、意處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！色處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色處清淨。何以故？是色處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲、香、味、觸、法處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即聲、香、味、觸、法處清淨。何以故？是聲、香、味、觸、法處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色處清淨。何以故？是色處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲、香、味、觸、法處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即聲、香、味、觸、法處清淨。何以故？是聲、香、味、觸、法處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！眼界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即眼界清淨。何以故？是眼界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即眼界清淨。何以故？是眼界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨。何以故？是色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！耳界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即耳界清淨。何以故？是耳界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！耳界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即耳界清淨。何以故？是耳界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨。何以故？是聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！鼻界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！鼻界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即鼻界清淨。何以故？是鼻界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨。何以故？是香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！舌界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即舌界清淨。何以故？是舌界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！舌界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即舌界清淨。何以故？是舌界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨。何以故？是味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！身界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即身界清淨。何以故？是身界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即身界清淨。何以故？是身界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨。何以故？是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！意界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即意界清淨。何以故？是意界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即法界乃至意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！意界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即意界清淨。何以故？是意界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即法界乃至意觸為緣所生諸受清淨。何以故？是法界乃至意觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！地界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即地界清淨。何以故？是地界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水、火、風、空、識界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即水、火、風、空、識界清淨。何以故？是水、火、風、空、識界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即地界清淨。何以故？是地界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。水、火、風、空、識界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即水、火、風、空、識界清淨。何以故？是水、火、風、空、識界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無明清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無明清淨。何以故？是無明清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無明清淨。何以故？是無明清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即行乃至老死愁歎苦憂惱清淨。何以故？是行乃至老死愁歎苦憂惱清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！布施波羅蜜多清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即布施波羅蜜多清淨。何以故？是布施波羅蜜多清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清淨。何以故？是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！內空清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即內空清淨。何以故？是內空清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即外空乃至無性自性空清淨。何以故？是外空乃至無性自性空清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即內空清淨。何以故？是內空清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即外空乃至無性自性空清淨。何以故？是外空乃至無性自性空清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！真如清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即真如清淨。何以故？是真如清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即法界乃至不思議界清淨。何以故？是法界乃至不思議界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！真如清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即真如清淨。何以故？是真如清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即法界乃至不思議界清淨。何以故？是法界乃至不思議界清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！苦聖諦清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集、滅、道聖諦清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即集、滅、道聖諦清淨。何以故？是集、滅、道聖諦清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即苦聖諦清淨。何以故？是苦聖諦清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。集、滅、道聖諦清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即集、滅、道聖諦清淨。何以故？是集、滅、道聖諦清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四靜慮清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量、四無色定清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四無量、四無色定清淨。何以故？是四無量、四無色定清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四靜慮清淨。何以故？是四靜慮清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無量、四無色定清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四無量、四無色定清淨。何以故？是四無量、四無色定清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！八解脫清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處、九次第定、十遍處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨。何以故？是八勝處、九次第定、十遍處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即八解脫清淨。何以故？是八解脫清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。八勝處、九次第定、十遍處清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即八勝處、九次第定、十遍處清淨。何以故？是八勝處、九次第定、十遍處清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！四念住清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四念住清淨。何以故？是四念住清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四正斷乃至八聖道支清淨。何以故？是四正斷乃至八聖道支清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四念住清淨。何以故？是四念住清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四正斷乃至八聖道支清淨。何以故？是四正斷乃至八聖道支清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！空解脫門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相、無願解脫門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無相、無願解脫門清淨。何以故？是無相、無願解脫門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即空解脫門清淨。何以故？是空解脫門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。無相、無願解脫門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無相、無願解脫門清淨。何以故？是無相、無願解脫門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！菩薩十地清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即菩薩十地清淨。何以故？是菩薩十地清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！五眼清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即五眼清淨。何以故？是五眼清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。六神通清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即六神通清淨。何以故？是六神通清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！佛十力清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即佛十力清淨。何以故？是佛十力清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨。何以故？是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！無忘失法清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即無忘失法清淨。何以故？是無忘失法清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。恒住捨性清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即恒住捨性清淨。何以故？是恒住捨性清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切智清淨。何以故？是一切智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。道相智、一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即道相智、一切相智清淨。何以故？是道相智、一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切陀羅尼門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切陀羅尼門清淨。何以故？是一切陀羅尼門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一切三摩地門清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切三摩地門清淨。何以故？是一切三摩地門清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！預流果清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即預流果清淨。何以故？是預流果清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。一來、不還、阿羅漢果清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一來、不還、阿羅漢果清淨。何以故？是一來、不還、阿羅漢果清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！獨覺菩提清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！獨覺菩提清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即獨覺菩提清淨。何以故？是獨覺菩提清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨。何以故？是一切菩薩摩訶薩行清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「善現！諸佛無上正等菩提清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸佛無上正等菩提清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即色清淨，色清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我清淨。何以故？是我清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即色清淨，色清淨即我清淨。何以故？是我清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我清淨。何以故？是我清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即色清淨，色清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即色清淨，色清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即色清淨，色清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即色清淨，色清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即色清淨，色清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即色清淨，色清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即色清淨，色清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即色清淨，色清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即色清淨，色清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即色清淨，色清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即色清淨，色清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即色清淨，色清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即色清淨，色清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即色清淨，色清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即色清淨，色清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即色清淨，色清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即色清淨，色清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即色清淨，色清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即色清淨，色清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即色清淨，色清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即色清淨，色清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即色清淨，色清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即色清淨，色清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即色清淨，色清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我清淨即眼處清淨，眼處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我清淨即眼處清淨，眼處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。我清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即我清淨。何以故？是我清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「有情清淨即眼處清淨，眼處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有情清淨即眼處清淨，眼處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。有情清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即有情清淨。何以故？是有情清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「命者清淨即眼處清淨，眼處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「命者清淨即眼處清淨，眼處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。命者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即命者清淨。何以故？是命者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「生者清淨即眼處清淨，眼處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生者清淨即眼處清淨，眼處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。生者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即生者清淨。何以故？是生者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「養育者清淨即眼處清淨，眼處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「養育者清淨即眼處清淨，眼處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。養育者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即養育者清淨。何以故？是養育者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「士夫清淨即眼處清淨，眼處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「士夫清淨即眼處清淨，眼處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。士夫清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即士夫清淨。何以故？是士夫清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「補特伽羅清淨即眼處清淨，眼處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「補特伽羅清淨即眼處清淨，眼處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。補特伽羅清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即補特伽羅清淨。何以故？是補特伽羅清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「意生清淨即眼處清淨，眼處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意生清淨即眼處清淨，眼處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。意生清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即意生清淨。何以故？是意生清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「儒童清淨即眼處清淨，眼處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童清淨即眼處清淨，眼處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。儒童清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即儒童清淨。何以故？是儒童清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「作者清淨即眼處清淨，眼處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作者清淨即眼處清淨，眼處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。作者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即作者清淨。何以故？是作者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「受者清淨即眼處清淨，眼處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受者清淨即眼處清淨，眼處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。受者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即受者清淨。何以故？是受者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「知者清淨即眼處清淨，眼處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知者清淨即眼處清淨，眼處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。知者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即知者清淨。何以故？是知者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「見者清淨即眼處清淨，眼處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者清淨即眼處清淨，眼處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與眼處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。見者清淨即耳、鼻、舌、身、意處清淨，耳、鼻、舌、身、意處清淨即見者清淨。何以故？是見者清淨與耳、鼻、舌、身、意處清淨，無二、無二分、無別、無斷故。