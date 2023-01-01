大般若波羅蜜多經卷第一百八十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百八十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚般若品第三十二之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚般若品第三十二之九

「復次，世尊！布施波羅蜜多無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。布施波羅蜜多無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。布施波羅蜜多無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。布施波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多空故，當知般若波羅蜜多亦空；淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故，當知般若波羅蜜多亦空。布施波羅蜜多無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。布施波羅蜜多無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。布施波羅蜜多遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；淨戒乃至靜慮波羅蜜多遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；淨戒乃至靜慮波羅蜜多寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。布施波羅蜜多不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。布施波羅蜜多不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。布施波羅蜜多無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。布施波羅蜜多勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！布施波羅蜜多無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。布施波羅蜜多無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。布施波羅蜜多無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。布施波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。布施波羅蜜多空故，當知般若波羅蜜多亦空；淨戒乃至靜慮波羅蜜多空故，當知般若波羅蜜多亦空。布施波羅蜜多無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。布施波羅蜜多無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。布施波羅蜜多遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；淨戒乃至靜慮波羅蜜多遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；淨戒乃至靜慮波羅蜜多寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。布施波羅蜜多不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。布施波羅蜜多不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。布施波羅蜜多無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；淨戒乃至靜慮波羅蜜多無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。布施波羅蜜多勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！內空無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。內空無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；外空乃至無性自性空無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。內空無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；外空乃至無性自性空無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。內空無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；外空乃至無性自性空無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。內空空故，當知般若波羅蜜多亦空；外空乃至無性自性空空故，當知般若波羅蜜多亦空。內空無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；外空乃至無性自性空無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。內空無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；外空乃至無性自性空無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。內空遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；外空乃至無性自性空遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。內空寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；外空乃至無性自性空寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。內空不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；外空乃至無性自性空不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。內空不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；外空乃至無性自性空不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。內空無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；外空乃至無性自性空無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。內空勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；外空乃至無性自性空勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！內空無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。內空無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；外空乃至無性自性空無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。內空無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；外空乃至無性自性空無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。內空無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；外空乃至無性自性空無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。內空空故，當知般若波羅蜜多亦空；外空乃至無性自性空空故，當知般若波羅蜜多亦空。內空無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；外空乃至無性自性空無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。內空無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；外空乃至無性自性空無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。內空遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；外空乃至無性自性空遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。內空寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；外空乃至無性自性空寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。內空不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；外空乃至無性自性空不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。內空不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；外空乃至無性自性空不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。內空無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；外空乃至無性自性空無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。內空勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；外空乃至無性自性空勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！真如無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。真如無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；法界乃至不思議界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。真如無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；法界乃至不思議界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。真如無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；法界乃至不思議界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。真如空故，當知般若波羅蜜多亦空；法界乃至不思議界空故，當知般若波羅蜜多亦空。真如無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；法界乃至不思議界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。真如無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；法界乃至不思議界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。真如遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；法界乃至不思議界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。真如寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；法界乃至不思議界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。真如不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；法界乃至不思議界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。真如不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；法界乃至不思議界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。真如無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；法界乃至不思議界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。真如勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；法界乃至不思議界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！真如無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。真如無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；法界乃至不思議界無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。真如無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；法界乃至不思議界無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。真如無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；法界乃至不思議界無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。真如空故，當知般若波羅蜜多亦空；法界乃至不思議界空故，當知般若波羅蜜多亦空。真如無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；法界乃至不思議界無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。真如無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；法界乃至不思議界無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。真如遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；法界乃至不思議界遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。真如寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；法界乃至不思議界寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。真如不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；法界乃至不思議界不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。真如不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；法界乃至不思議界不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。真如無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；法界乃至不思議界無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。真如勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；法界乃至不思議界勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！苦聖諦無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；集、滅、道聖諦無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。苦聖諦無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；集、滅、道聖諦無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。苦聖諦無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；集、滅、道聖諦無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。苦聖諦無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；集、滅、道聖諦無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。苦聖諦空故，當知般若波羅蜜多亦空；集、滅、道聖諦空故，當知般若波羅蜜多亦空。苦聖諦無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；集、滅、道聖諦無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。苦聖諦無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；集、滅、道聖諦無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。苦聖諦遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；集、滅、道聖諦遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。苦聖諦寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；集、滅、道聖諦寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。苦聖諦不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；集、滅、道聖諦不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。苦聖諦不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；集、滅、道聖諦不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。苦聖諦無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；集、滅、道聖諦無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。苦聖諦勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；集、滅、道聖諦勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意故，說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！苦聖諦無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；集、滅、道聖諦無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。苦聖諦無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；集、滅、道聖諦無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。苦聖諦無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；集、滅、道聖諦無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。苦聖諦無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；集、滅、道聖諦無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。苦聖諦空故，當知般若波羅蜜多亦空；集、滅、道聖諦空故，當知般若波羅蜜多亦空。苦聖諦無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；集、滅、道聖諦無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。苦聖諦無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；集、滅、道聖諦無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。苦聖諦遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；集、滅、道聖諦遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。苦聖諦寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；集、滅、道聖諦寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。苦聖諦不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；集、滅、道聖諦不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。苦聖諦不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；集、滅、道聖諦不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。苦聖諦無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；集、滅、道聖諦無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。苦聖諦勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；集、滅、道聖諦勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意故，說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！四靜慮無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四無量、四無色定無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。四靜慮無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四無量、四無色定無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。四靜慮無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四無量、四無色定無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。四靜慮無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；四無量、四無色定無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。四靜慮空故，當知般若波羅蜜多亦空；四無量、四無色定空故，當知般若波羅蜜多亦空。四靜慮無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四無量、四無色定無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。四靜慮無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四無量、四無色定無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。四靜慮遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四無量、四無色定遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。四靜慮寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四無量、四無色定寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。四靜慮不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四無量、四無色定不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。四靜慮不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四無量、四無色定不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。四靜慮無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四無量、四無色定無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。四靜慮勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四無量、四無色定勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！四靜慮無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四無量、四無色定無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。四靜慮無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四無量、四無色定無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。四靜慮無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四無量、四無色定無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。四靜慮無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；四無量、四無色定無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。四靜慮空故，當知般若波羅蜜多亦空；四無量、四無色定空故，當知般若波羅蜜多亦空。四靜慮無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四無量、四無色定無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。四靜慮無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四無量、四無色定無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。四靜慮遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四無量、四無色定遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。四靜慮寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四無量、四無色定寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。四靜慮不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四無量、四無色定不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。四靜慮不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四無量、四無色定不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。四靜慮無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四無量、四無色定無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。四靜慮勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四無量、四無色定勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

「復次，世尊！八解脫無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；八勝處、九次第定、十遍處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。八解脫無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；八勝處、九次第定、十遍處無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。八解脫無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。八解脫無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；八勝處、九次第定、十遍處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。八解脫空故，當知般若波羅蜜多亦空；八勝處、九次第定、十遍處空故，當知般若波羅蜜多亦空。八解脫無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；八勝處、九次第定、十遍處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。八解脫無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；八勝處、九次第定、十遍處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。八解脫遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。八解脫寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；八勝處、九次第定、十遍處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。八解脫不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。八解脫不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；八勝處、九次第定、十遍處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。八解脫無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；八勝處、九次第定、十遍處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。八解脫勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；八勝處、九次第定、十遍處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！八解脫無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；八勝處、九次第定、十遍處無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。八解脫無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；八勝處、九次第定、十遍處無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。八解脫無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。八解脫無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；八勝處、九次第定、十遍處無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。八解脫空故，當知般若波羅蜜多亦空；八勝處、九次第定、十遍處空故，當知般若波羅蜜多亦空。八解脫無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；八勝處、九次第定、十遍處無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。八解脫無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；八勝處、九次第定、十遍處無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。八解脫遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。八解脫寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；八勝處、九次第定、十遍處寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。八解脫不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；八勝處、九次第定、十遍處不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。八解脫不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；八勝處、九次第定、十遍處不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。八解脫無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；八勝處、九次第定、十遍處無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。八解脫勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；八勝處、九次第定、十遍處勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

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「復次，世尊！佛十力無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。佛十力無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四無所畏乃至十八佛不共法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。佛十力無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。佛十力無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；四無所畏乃至十八佛不共法無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。佛十力空故，當知般若波羅蜜多亦空；四無所畏乃至十八佛不共法空故，當知般若波羅蜜多亦空。佛十力無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四無所畏乃至十八佛不共法無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。佛十力無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四無所畏乃至十八佛不共法無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。佛十力遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。佛十力寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。佛十力不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。佛十力不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四無所畏乃至十八佛不共法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。佛十力無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。佛十力勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！佛十力無生故，當知般若波羅蜜多亦無生；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。佛十力無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅；四無所畏乃至十八佛不共法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。佛十力無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，當知般若波羅蜜多亦無自性。佛十力無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；四無所畏乃至十八佛不共法無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有。佛十力空故，當知般若波羅蜜多亦空；四無所畏乃至十八佛不共法空故，當知般若波羅蜜多亦空。佛十力無相故，當知般若波羅蜜多亦無相；四無所畏乃至十八佛不共法無相故，當知般若波羅蜜多亦無相。佛十力無願故，當知般若波羅蜜多亦無願；四無所畏乃至十八佛不共法無願故，當知般若波羅蜜多亦無願。佛十力遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。佛十力寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜；四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故，當知般若波羅蜜多亦寂靜。佛十力不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得；四無所畏乃至十八佛不共法不可得故，當知般若波羅蜜多亦不可得。佛十力不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議；四無所畏乃至十八佛不共法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。佛十力無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知；四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故，當知般若波羅蜜多亦無覺知。佛十力勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就；四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成就故，當知般若波羅蜜多勢力亦不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多。

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