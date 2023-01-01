大般若波羅蜜多經卷第一百六十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百六十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分隨喜迴向品第三十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分隨喜迴向品第三十一之二

時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相。」

具壽善現言：「大士！若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒。如於無常謂常，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於苦謂樂，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於無我謂我，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於不淨謂淨，是想顛倒、心顛倒、見顛倒。此於無相而取其相，亦應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現言：「大士！若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒。如於無常謂常，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於苦謂樂，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於無我謂我，是想顛倒、心顛倒、見顛倒；於不淨謂淨，是想顛倒、心顛倒、見顛倒。此於無相而取其相，亦應如是。

「大士！如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上正等菩提亦如是，色、受、想、行、識亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，色、聲、香、味、觸、法處亦如是，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是，耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是，舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是，身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是，意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是，地、水、火、風、空、識界亦如是，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是，苦、集、滅、道聖諦亦如是，四靜慮、四無量、四無色定亦如是，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是，空、無相、無願解脫門亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是，無忘失法、恒住捨性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，諸聲聞、獨覺、大乘亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士！如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上正等菩提亦如是，色、受、想、行、識亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，色、聲、香、味、觸、法處亦如是，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是，耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是，舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是，身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是，意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是，地、水、火、風、空、識界亦如是，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是，苦、集、滅、道聖諦亦如是，四靜慮、四無量、四無色定亦如是，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是，空、無相、無願解脫門亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是，無忘失法、恒住捨性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，諸聲聞、獨覺、大乘亦如是。

「大士！若如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上正等菩提亦如是，色、受、想、行、識亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，色、聲、香、味、觸、法處亦如是，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是，耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是，舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是，身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是，意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是，地、水、火、風、空、識界亦如是，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是，苦、集、滅、道聖諦亦如是，四靜慮、四無量、四無色定亦如是，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是，空、無相、無願解脫門亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是，無忘失法、恒住捨性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，諸聲聞、獨覺、大乘亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？何等是諸善根等？何等是無上正等菩提？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心，迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士！若如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上正等菩提亦如是，色、受、想、行、識亦如是，眼、耳、鼻、舌、身、意處亦如是，色、聲、香、味、觸、法處亦如是，眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦如是，耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦如是，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦如是，舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦如是，身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦如是，意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦如是，地、水、火、風、空、識界亦如是，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦如是，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦如是，苦、集、滅、道聖諦亦如是，四靜慮、四無量、四無色定亦如是，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦如是，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦如是，空、無相、無願解脫門亦如是，五眼、六神通亦如是，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦如是，無忘失法、恒住捨性亦如是，一切智、道相智、一切相智亦如是，一切陀羅尼門、一切三摩地門亦如是，諸聲聞、獨覺、大乘亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？何等是諸善根等？何等是無上正等菩提？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心，迴向無上正等菩提？」

彌勒菩薩言：「大德！若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，宿殖善根久發大願，為諸善友之所攝受，善學諸法自相空義，是菩薩摩訶薩能於所緣事、隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提及一切法皆不取相，而能發起隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向，以非二非不二為方便，非相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便故，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若有菩薩不久修行六波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，不宿殖善根，未久發大願，不為善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是諸菩薩於所緣、事、隨喜迴向、諸善根等、無上菩提及一切法，猶取其相而起隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「大德！若菩薩摩訶薩久修行六波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，宿殖善根久發大願，為諸善友之所攝受，善學諸法自相空義，是菩薩摩訶薩能於所緣事、隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提及一切法皆不取相，而能發起隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是隨喜迴向，以非二非不二為方便，非相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便故，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若有菩薩不久修行六波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，不宿殖善根，未久發大願，不為善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是諸菩薩於所緣、事、隨喜迴向、諸善根等、無上菩提及一切法，猶取其相而起隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝。

「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說般若波羅蜜多，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說內空，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說真如，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說苦聖諦，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說集、滅、道聖諦；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四靜慮，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無量、四無色定；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八解脫，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八勝處、九次第定、十遍處；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四念住，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說空解脫門，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無相、無願解脫門；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說五眼，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說六神通；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說佛十力，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無忘失法，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說恒住捨性；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切智，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說道相智、一切相智；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切陀羅尼門，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切三摩地門；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切法自相空義。何以故？大德！新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚疑恐慴生毀謗故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說般若波羅蜜多，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說內空，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說真如，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說苦聖諦，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說集、滅、道聖諦；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四靜慮，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無量、四無色定；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八解脫，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說八勝處、九次第定、十遍處；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四念住，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說空解脫門，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無相、無願解脫門；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說五眼，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說六神通；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說佛十力，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說無忘失法，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說恒住捨性；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切智，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說道相智、一切相智；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切陀羅尼門，亦不應為新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切三摩地門；不應為彼新學大乘諸菩薩等及於其前宣說一切法自相空義。何以故？大德！新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚疑恐慴生毀謗故。

「復次，大德！若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說四靜慮、四無量、四無色定；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說五眼、六神通；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說無忘失法、恒住捨性；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切智、道相智、一切相智；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切陀羅尼門、一切三摩地門；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切法自相空義。何以故？大德！如是不退轉菩薩摩訶薩，及曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說四靜慮、四無量、四無色定；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說五眼、六神通；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說無忘失法、恒住捨性；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切智、道相智、一切相智；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切陀羅尼門、一切三摩地門；若不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識所攝受者，應對其前廣為辯說一切法自相空義。何以故？大德！如是不退轉菩薩摩訶薩，及曾供養無量諸佛、宿殖善根久發大願、諸善知識

所攝受者，若聞此法皆能受持終不廢忘，心不驚疑、不恐、不慴、不毀謗故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所攝受者，若聞此法皆能受持終不廢忘，心不驚疑、不恐、不慴、不毀謗故。」

爾時，具壽善現白彌勒菩薩言：「菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，謂所用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向心自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白彌勒菩薩言：「菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，謂所用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向心自性故。

「大士！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如實知色無所有，受、想、行、識無所有；眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有；色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有；眼界無所有，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有；耳界無所有，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有；鼻界無所有，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有；舌界無所有，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有；身界無所有，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有；意界無所有，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有；地界無所有，水、火、風、空、識界無所有；無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有；布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有；內空無所有，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有；真如無所有，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無所有；苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有；四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有；八解脫無所有，八勝處、九次第定、十遍處無所有；四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有；空解脫門無所有，無相、無願解脫門無所有；五眼無所有，六神通無所有；佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有；無忘失法無所有，恒住捨性無所有；一切智無所有，道相智、一切相智無所有；一切陀羅尼門無所有，一切三摩地門無所有；預流果無所有，一來、不還、阿羅漢果無所有；獨覺菩提無所有；菩薩摩訶薩行無所有；無上正等菩提無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如實知色無所有，受、想、行、識無所有；眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有；色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有；眼界無所有，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有；耳界無所有，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有；鼻界無所有，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有；舌界無所有，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有；身界無所有，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有；意界無所有，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有；地界無所有，水、火、風、空、識界無所有；無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有；布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有；內空無所有，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無所有；真如無所有，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無所有；苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有；四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有；八解脫無所有，八勝處、九次第定、十遍處無所有；四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有；空解脫門無所有，無相、無願解脫門無所有；五眼無所有，六神通無所有；佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無所有；無忘失法無所有，恒住捨性無所有；一切智無所有，道相智、一切相智無所有；一切陀羅尼門無所有，一切三摩地門無所有；預流果無所有，一來、不還、阿羅漢果無所有；獨覺菩提無所有；菩薩摩訶薩行無所有；無上正等菩提無所有。

「大士！是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所有，以隨喜俱行福業事迴向無上正等菩提，是名無顛倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士！是菩薩摩訶薩既如實知一切法皆無所有，以隨喜俱行福業事迴向無上正等菩提，是名無顛倒隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，天帝釋白具壽善現言：「大德！新學大乘菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚疑恐怖？大德！新學大乘菩薩摩訶薩，云何以所修集一切善根迴向無上正等菩提？大德！新學大乘菩薩摩訶薩，云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白具壽善現言：「大德！新學大乘菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚疑恐怖？大德！新學大乘菩薩摩訶薩，云何以所修集一切善根迴向無上正等菩提？大德！新學大乘菩薩摩訶薩，云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」

時，具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被，告天帝釋言：「憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受般若波羅蜜多；若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。若住內空，以無所得為方便、無相為方便，攝受內空；若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，以無所得為方便、無相為方便，攝受外空乃至無性自性空。若住真如，以無所得為方便、無相為方便，攝受真如；若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，以無所得為方便、無相為方便，攝受法界乃至不思議界。若住苦聖諦，以無所得為方便、無相為方便，攝受苦聖諦；若住集、滅、道聖諦，以無所得為方便、無相為方便，攝受集、滅、道聖諦。若修四靜慮，以無所得為方便、無相為方便，攝受四靜慮；若修四無量、四無色定，以無所得為方便、無相為方便，攝受四無量、四無色定。若修八解脫，以無所得為方便、無相為方便，攝受八解脫；若修八勝處、九次第定、十遍處，以無所得為方便、無相為方便，攝受八勝處、九次第定、十遍處。若修四念住，以無所得為方便、無相為方便，攝受四念住；若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以無所得為方便、無相為方便，攝受四正斷乃至八聖道支。若修空解脫門，以無所得為方便、無相為方便，攝受空解脫門；若修無相、無願解脫門，以無所得為方便、無相為方便，攝受無相、無願解脫門。若修五眼，以無所得為方便、無相為方便，攝受五眼；若修六神通，以無所得為方便、無相為方便，攝受六神通。若修佛十力，以無所得為方便、無相為方便，攝受佛十力；若修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，以無所得為方便、無相為方便，攝受四無所畏乃至十八佛不共法。若修無忘失法，以無所得為方便、無相為方便，攝受無忘失法；若修恒住捨性，以無所得為方便、無相為方便，攝受恒住捨性。若修一切智，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切智；若修道相智、一切相智，以無所得為方便、無相為方便，攝受道相智、一切相智。若修一切陀羅尼門，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切陀羅尼門；若修一切三摩地門，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切三摩地門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現承彌勒菩薩摩訶薩神力加被，告天帝釋言：「憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩若修般若波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受般若波羅蜜多；若修靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。若住內空，以無所得為方便、無相為方便，攝受內空；若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，以無所得為方便、無相為方便，攝受外空乃至無性自性空。若住真如，以無所得為方便、無相為方便，攝受真如；若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，以無所得為方便、無相為方便，攝受法界乃至不思議界。若住苦聖諦，以無所得為方便、無相為方便，攝受苦聖諦；若住集、滅、道聖諦，以無所得為方便、無相為方便，攝受集、滅、道聖諦。若修四靜慮，以無所得為方便、無相為方便，攝受四靜慮；若修四無量、四無色定，以無所得為方便、無相為方便，攝受四無量、四無色定。若修八解脫，以無所得為方便、無相為方便，攝受八解脫；若修八勝處、九次第定、十遍處，以無所得為方便、無相為方便，攝受八勝處、九次第定、十遍處。若修四念住，以無所得為方便、無相為方便，攝受四念住；若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，以無所得為方便、無相為方便，攝受四正斷乃至八聖道支。若修空解脫門，以無所得為方便、無相為方便，攝受空解脫門；若修無相、無願解脫門，以無所得為方便、無相為方便，攝受無相、無願解脫門。若修五眼，以無所得為方便、無相為方便，攝受五眼；若修六神通，以無所得為方便、無相為方便，攝受六神通。若修佛十力，以無所得為方便、無相為方便，攝受佛十力；若修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，以無所得為方便、無相為方便，攝受四無所畏乃至十八佛不共法。若修無忘失法，以無所得為方便、無相為方便，攝受無忘失法；若修恒住捨性，以無所得為方便、無相為方便，攝受恒住捨性。若修一切智，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切智；若修道相智、一切相智，以無所得為方便、無相為方便，攝受道相智、一切相智。若修一切陀羅尼門，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切陀羅尼門；若修一切三摩地門，以無所得為方便、無相為方便，攝受一切三摩地門

。若修菩薩摩訶薩行，以無所得為方便、無相為方便，攝受菩薩摩訶薩行。若修無上正等菩提，以無所得為方便、無相為方便，攝受無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。若修菩薩摩訶薩行，以無所得為方便、無相為方便，攝受菩薩摩訶薩行。若修無上正等菩提，以無所得為方便、無相為方便，攝受無上正等菩提。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，多信解般若波羅蜜多，多信解靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；多信解內空，多信解外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；多信解真如，多信解法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；多信解苦聖諦，多信解集、滅、道聖諦；多信解四靜慮，多信解四無量、四無色定；多信解八解脫，多信解八勝處、九次第定、十遍處；多信解四念住，多信解四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；多信解空解脫門，多信解無相、無願解脫門；多信解五眼，多信解六神通；多信解佛十力，多信解四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；多信解無忘失法，多信解恒住捨性；多信解一切智，多信解道相智、一切相智；多信解一切陀羅尼門，多信解一切三摩地門；多信解菩薩摩訶薩行；多信解無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，多信解般若波羅蜜多，多信解靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；多信解內空，多信解外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；多信解真如，多信解法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；多信解苦聖諦，多信解集、滅、道聖諦；多信解四靜慮，多信解四無量、四無色定；多信解八解脫，多信解八勝處、九次第定、十遍處；多信解四念住，多信解四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；多信解空解脫門，多信解無相、無願解脫門；多信解五眼，多信解六神通；多信解佛十力，多信解四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；多信解無忘失法，多信解恒住捨性；多信解一切智，多信解道相智、一切相智；多信解一切陀羅尼門，多信解一切三摩地門；多信解菩薩摩訶薩行；多信解無上正等菩提。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義為其辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離四靜慮、四無量、四無色定；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離五眼、六神通；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離無忘失法、恒住捨性；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離一切智、道相智、一切相智；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離一切陀羅尼門、一切三摩地門；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離菩薩摩訶薩行；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離無上正等菩提。亦為辯說諸惡魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減。何以故？諸魔事業性無所有不可得故。亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛薄伽梵，於諸佛所殖眾善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義為其辯說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離四靜慮、四無量、四無色定；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離五眼、六神通；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離無忘失法、恒住捨性；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離一切智、道相智、一切相智；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離一切陀羅尼門、一切三摩地門；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離菩薩摩訶薩行；以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離無上正等菩提。亦為辯說諸惡魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減。何以故？諸魔事業性無所有不可得故。亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不遠離佛薄伽梵，於諸佛所殖眾善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠離。

「憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩若能如是，以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德，於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚疑、不恐、不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩若能如是，以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德，於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚疑、不恐、不怖。

「復次，憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩，隨所修集布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集四靜慮、四無量、四無色定，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集五眼、六神通，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集無忘失法、恒住捨性，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集一切智、道相智、一切相智，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集一切陀羅尼門、一切三摩地門，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集菩薩摩訶薩行，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集無上正等菩提，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩，隨所修集布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集四靜慮、四無量、四無色定，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集五眼、六神通，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集無忘失法、恒住捨性，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集一切智、道相智、一切相智，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集一切陀羅尼門、一切三摩地門，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集菩薩摩訶薩行，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提；隨所修集無上正等菩提，應以無所得為方便、無相為方便，與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩，應普於十方無數無量無邊世界，一一世界各有無數無量無邊斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法要一切如來、應、正等覺，及諸弟子所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及所起作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族等所種善根，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天所種善根，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天所種善根，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！新學大乘菩薩摩訶薩，應普於十方無數無量無邊世界，一一世界各有無數無量無邊斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法要一切如來、應、正等覺，及諸弟子所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及所起作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族等所種善根，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天所種善根，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天所種善根，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！新學大乘菩薩摩訶薩，若念諸佛及弟子眾所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！新學大乘菩薩摩訶薩，若念諸佛及弟子眾所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」

具壽善現答言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人、天等所種善根，不起善根人、天等想；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，取佛弟子功德之相；於人、天等所種善根，取彼善根人、天等相；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，取所發起隨喜迴向無上正等菩提心相，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現答言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人、天等所種善根，不起善根人、天等想；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，亦復不起隨喜迴向無上正等菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，取佛弟子功德之相；於人、天等所種善根，取彼善根人、天等相；於所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，取所發起隨喜迴向無上正等菩提心相，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是隨喜心念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是隨喜心念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若諸龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族聞彼說法所種善根，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天聞彼說法所種善根，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天聞彼說法所種善根，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等，聞所說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若諸龍神、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族聞彼說法所種善根，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天聞彼說法所種善根，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天聞彼說法所種善根，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等，聞所說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心，名為無上隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向心，名為無上隨喜迴向。