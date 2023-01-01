大般若波羅蜜多經卷第一百六十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百六十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之六十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之六十六

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

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「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以真如速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以真如速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以集、滅、道聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以集、滅、道聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無量、四無色定速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無量、四無色定速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八解脫速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八勝處、九次第定、十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八解脫速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八勝處、九次第定、十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以空解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無相、無願解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以空解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無相、無願解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以佛十力速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以佛十力速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無忘失法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無忘失法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以道相智、一切相智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以道相智、一切相智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。

「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具，供養攝受彼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具，供養攝受彼菩薩摩訶薩。

「世尊！若善男子、善女人，等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人，等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮、四無量、四無色定教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮、四無量、四無色定教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此空解脫門、無相解脫門、無願解脫門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此空解脫門、無相解脫門、無願解脫門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此五眼、六神通教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此五眼、六神通教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法、恒住捨性教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法、恒住捨性教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切智、道相智、一切相智教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切智、道相智、一切相智教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門、一切三摩地門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門、一切三摩地門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。

「世尊！彼菩薩摩訶薩復由以此衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具所攝受故，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼菩薩摩訶薩復由以此衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具所攝受故，速證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施攝受護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施攝受護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。何以故？

「憍尸迦！一切如來、聲聞、獨覺、世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何？若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，則無有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦無有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦無有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦無有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦無有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦無有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦無有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦無有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦無有能修學五眼、六神通，亦無有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦無有能修學無忘失法、恒住捨性，亦無有能修學一切智、道相智、一切相智，亦無有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸事，則無有能證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無有能安立菩薩、聲聞、獨覺、世間勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切如來、聲聞、獨覺、世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何？若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，則無有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦無有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦無有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦無有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦無有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦無有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦無有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦無有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦無有能修學五眼、六神通，亦無有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦無有能修學無忘失法、恒住捨性，亦無有能修學一切智、道相智、一切相智，亦無有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸事，則無有能證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無有能安立菩薩、聲聞、獨覺、世間勝事。

「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心故，則便有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦復有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦復有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦復有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦復有能修學五眼、六神通，亦復有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復有能修學無忘失法、恒住捨性，亦復有能修學一切智、道相智、一切相智，亦復有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故，則便有能證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則斷世間一切地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增益天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心故，則便有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦復有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦復有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦復有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦復有能修學五眼、六神通，亦復有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復有能修學無忘失法、恒住捨性，亦復有能修學一切智、道相智、一切相智，亦復有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故，則便有能證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則斷世間一切地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增益天眾。

「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，由此復有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間，由此復有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間，由此復有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間，由此復有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間，由此復有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多出現世間，由此復有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間，由此復有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間，由此復有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間，由此復有四靜慮、四無量、四無色定出現世間，由此復有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間，由此復有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間，由此復有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間，由此復有五眼、六神通出現世間，由此復有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間，由此復有無忘失法、恒住捨性出現世間，由此復有一切智、道相智、一切相智出現世間，由此復有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間，由此復有一切聲聞乘、一切獨覺乘、一切大乘出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，由此復有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間，由此復有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間，由此復有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間，由此復有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間，由此復有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多出現世間，由此復有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間，由此復有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間，由此復有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間，由此復有四靜慮、四無量、四無色定出現世間，由此復有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間，由此復有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間，由此復有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間，由此復有五眼、六神通出現世間，由此復有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間，由此復有無忘失法、恒住捨性出現世間，由此復有一切智、道相智、一切相智出現世間，由此復有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間，由此復有一切聲聞乘、一切獨覺乘、一切大乘出現世間。」

初分隨喜迴向品第三十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分隨喜迴向品第三十一之一

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德，隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以此福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得為方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願解脫門、四無礙解、六神通等諸福業事，是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺修福業事，為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏寂靜般涅槃故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德，隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以此福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得為方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願解脫門、四無礙解、六神通等諸福業事，是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺修福業事，為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏寂靜般涅槃故。」

爾時，具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集，現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彌勒大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集，現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彌勒大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」