大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 168 卷
大般若波羅蜜多經卷第一百六十八三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分校量功德品第三十之六十六
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「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
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「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
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「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
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「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
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「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
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「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲諸有情類。若善男子、善女人等，教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！置贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類。若善男子、善女人等教贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等，教小千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等，教化三千大千世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
「復次，憍尸迦！置此三千大千世界諸有情類。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解；有善男子、善女人等，於中勸一速趣無上正等菩提，令說三乘救度一切，復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！後善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於無上覺定趣向故，於大菩提不退轉故。速趣大菩提菩薩摩訶薩，要甚假藉所說法故，於無上覺求速趣故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。
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爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以真如速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以真如速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以集、滅、道聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以集、滅、道聖諦速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無量、四無色定速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無量、四無色定速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八解脫速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八勝處、九次第定、十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八解脫速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以八勝處、九次第定、十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四念住速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以空解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無相、無願解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以空解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無相、無願解脫門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以五眼速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以六神通速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以佛十力速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以佛十力速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無忘失法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以無忘失法速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以恒住捨性速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以道相智、一切相智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以道相智、一切相智速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切陀羅尼門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩；如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以一切三摩地門速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具，供養攝受彼菩薩摩訶薩。
「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具，供養攝受彼菩薩摩訶薩。
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「世尊！若善男子、善女人，等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？
「世尊！若善男子、善女人，等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮、四無量、四無色定教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四靜慮、四無量、四無色定教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫、八勝處、九次第定、十遍處教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此空解脫門、無相解脫門、無願解脫門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此空解脫門、無相解脫門、無願解脫門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此五眼、六神通教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此五眼、六神通教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法、恒住捨性教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此無忘失法、恒住捨性教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切智、道相智、一切相智教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切智、道相智、一切相智教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門、一切三摩地門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
「世尊！彼菩薩摩訶薩要由以此一切陀羅尼門、一切三摩地門教誡教授所攝受故，速證無上正等菩提。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！彼菩薩摩訶薩復由以此衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具所攝受故，速證無上正等菩提。」
「世尊！彼菩薩摩訶薩復由以此衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具所攝受故，速證無上正等菩提。」
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爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施攝受護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。何以故？
爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施攝受護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。何以故？
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「憍尸迦！一切如來、聲聞、獨覺、世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何？若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，則無有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦無有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦無有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦無有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦無有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦無有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦無有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦無有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦無有能修學五眼、六神通，亦無有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦無有能修學無忘失法、恒住捨性，亦無有能修學一切智、道相智、一切相智，亦無有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸事，則無有能證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無有能安立菩薩、聲聞、獨覺、世間勝事。
「憍尸迦！一切如來、聲聞、獨覺、世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出生。所以者何？若無菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，則無有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦無有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦無有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦無有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦無有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦無有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦無有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦無有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦無有能修學五眼、六神通，亦無有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦無有能修學無忘失法、恒住捨性，亦無有能修學一切智、道相智、一切相智，亦無有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。若無菩薩摩訶薩修學安住如是諸事，則無有能證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無有能安立菩薩、聲聞、獨覺、世間勝事。
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「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心故，則便有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦復有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦復有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦復有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦復有能修學五眼、六神通，亦復有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復有能修學無忘失法、恒住捨性，亦復有能修學一切智、道相智、一切相智，亦復有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故，則便有能證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則斷世間一切地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增益天眾。
「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心故，則便有能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦復有能安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復有能安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復有能安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，亦復有能修學四靜慮、四無量、四無色定，亦復有能修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復有能修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復有能修學空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，亦復有能修學五眼、六神通，亦復有能修學佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復有能修學無忘失法、恒住捨性，亦復有能修學一切智、道相智、一切相智，亦復有能修學一切陀羅尼門、一切三摩地門。由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故，則便有能證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則斷世間一切地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增益天眾。
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「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，由此復有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間，由此復有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間，由此復有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間，由此復有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間，由此復有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多出現世間，由此復有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間，由此復有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間，由此復有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間，由此復有四靜慮、四無量、四無色定出現世間，由此復有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間，由此復有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間，由此復有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間，由此復有五眼、六神通出現世間，由此復有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間，由此復有無忘失法、恒住捨性出現世間，由此復有一切智、道相智、一切相智出現世間，由此復有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間，由此復有一切聲聞乘、一切獨覺乘、一切大乘出現世間。」
「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，由此復有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間，由此復有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間，由此復有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間，由此復有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間，由此復有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多出現世間，由此復有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間，由此復有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間，由此復有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間，由此復有四靜慮、四無量、四無色定出現世間，由此復有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間，由此復有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間，由此復有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間，由此復有五眼、六神通出現世間，由此復有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間，由此復有無忘失法、恒住捨性出現世間，由此復有一切智、道相智、一切相智出現世間，由此復有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間，由此復有一切聲聞乘、一切獨覺乘、一切大乘出現世間。」
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初分隨喜迴向品第三十一之一
初分隨喜迴向品第三十一之一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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爾時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德，隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以此福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得為方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願解脫門、四無礙解、六神通等諸福業事，是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺修福業事，為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏寂靜般涅槃故。」
爾時，彌勒菩薩摩訶薩白上座善現言：「大德！若菩薩摩訶薩於一切有情所有功德，隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以此福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得為方便故。若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願解脫門、四無礙解、六神通等諸福業事，是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺修福業事，為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏寂靜般涅槃故。」
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爾時，具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集，現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彌勒大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」
爾時，具壽善現白彌勒菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及餘無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集，現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彌勒大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」
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大般若波羅蜜多經卷第一百六十八
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