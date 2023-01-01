大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 135 卷
大般若波羅蜜多經卷第一百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分校量功德品第三十之三十三
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「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。
「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。
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「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。
「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。
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「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。
「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。
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「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所
「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所
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說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。
說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。
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「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」
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天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」
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佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。
佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，聲聞種性補特伽羅修學此法，速入聲聞正性離生，得預流果、得一來果、得不還果、得阿羅漢果；獨覺種性補特伽羅修學此法，速入獨覺正性離生，漸次證得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅修學此法，速入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，證得無上正等菩提。
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「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。
「憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無漏四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，五眼、六神通，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，一切陀羅尼門、一切三摩地門，及餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。
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「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化如是十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！
「憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果，所獲福聚猶勝教化如是十方一切世界諸有情類皆令修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通。何以故？憍尸迦！諸有修行四靜慮、四無量、四無色定、五神通不免地獄、傍生、鬼趣，若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！
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「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。
「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。何以故？憍尸迦！獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故。
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「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。
「憍尸迦！若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提，所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提。何以故？憍尸迦！若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。
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「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。
「所以者何？由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩故，便有佛寶、法寶、僧寶，一切世間歸依供養。以是故，憍尸迦！一切世間若天、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門及阿素洛、人非人等，應以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎菩薩摩訶薩。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。
「憍尸迦！由此當知若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。何以故？如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切世、出世間勝善法故。
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「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多，般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所
「由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有光天、少光天、無量光天、極光淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多，般若波羅蜜多施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有五眼、六神通施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有無忘失法、恒住捨性施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切智、道相智、一切相智施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所
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說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。
說法故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得；由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故，世間便有一切如來、應、正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟，是善男子、善女人等所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟，是善男子、善女人等所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化南贍部洲、東勝身洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化一四大洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化一四大洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化小千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化小千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化中千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化中千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化三千大千世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
「憍尸迦！是善男子、善女人等所獲福聚，亦勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。
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「憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二非不二行，覺於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟；復以非二非不二行，覺於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟。
「憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二非不二行，覺於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟；復以非二非不二行，覺於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於內空如理思惟；復以非二非不二行，覺於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於內空如理思惟；復以非二非不二行，覺於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於真如如理思惟；復以非二非不二行，覺於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於真如如理思惟；復以非二非不二行，覺於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於苦聖諦如理思惟；復以非二非不二行，覺於集、滅、道聖諦如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於苦聖諦如理思惟；復以非二非不二行，覺於集、滅、道聖諦如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於四靜慮如理思惟；復以非二非不二行，覺於四無量、四無色定如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於四靜慮如理思惟；復以非二非不二行，覺於四無量、四無色定如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於八解脫如理思惟；復以非二非不二行，覺於八勝處、九次第定、十遍處如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於八解脫如理思惟；復以非二非不二行，覺於八勝處、九次第定、十遍處如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於四念住如理思惟；復以非二非不二行，覺於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於四念住如理思惟；復以非二非不二行，覺於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於空解脫門如理思惟；復以非二非不二行，覺於無相、無願解脫門如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於空解脫門如理思惟；復以非二非不二行，覺於無相、無願解脫門如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於五眼如理思惟；復以非二非不二行，覺於六神通如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於五眼如理思惟；復以非二非不二行，覺於六神通如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於佛十力如理思惟；復以非二非不二行，覺於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於佛十力如理思惟；復以非二非不二行，覺於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於無忘失法如理思惟；復以非二非不二行，覺於恒住捨性如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於無忘失法如理思惟；復以非二非不二行，覺於恒住捨性如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於一切智如理思惟；復以非二非不二行，覺於道相智、一切相智如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於一切智如理思惟；復以非二非不二行，覺於道相智、一切相智如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於一切陀羅尼門如理思惟；復以非二非不二行，覺於一切三摩地門如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於一切陀羅尼門如理思惟；復以非二非不二行，覺於一切三摩地門如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於菩薩摩訶薩行如理思惟。
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「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於無上正等菩提如理思惟。
「憍尸迦！復以非二非不二行，覺於無上正等菩提如理思惟。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚勝自受持、若讀若誦、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚勝自受持、若讀若誦、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德。
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「憍尸迦！所言般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多非二非不二、非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非相應非不相應、非和合非不和合、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。
「憍尸迦！所言般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多非二非不二、非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非相應非不相應、非和合非不和合、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。
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「憍尸迦！若善男子、善女人等能廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者，所獲福聚勝自受持、若讀若誦、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。
「憍尸迦！若善男子、善女人等能廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者，所獲福聚勝自受持、若讀若誦、如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等自於般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚過前福聚無量無邊。」
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等自於般若波羅蜜多受持、讀誦、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚過前福聚無量無邊。」
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爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多。」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多。」
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佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多。
佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多。
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「憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多，是善男子、善女人等成就無量無數無邊不可思議大功德聚。
「憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，宣說開示如是般若波羅蜜多，是善男子、善女人等成就無量無數無邊不可思議大功德聚。
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「憍尸迦！若善男子、善女人等，盡其形壽以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有清淨樂具供養恭敬、尊重讚歎十方無量無數世界一切如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！由彼過去未來現在一切如來、應、正等覺皆學般若波羅蜜多，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、今證無上正等菩提。
「憍尸迦！若善男子、善女人等，盡其形壽以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有清淨樂具供養恭敬、尊重讚歎十方無量無數世界一切如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！由彼過去未來現在一切如來、應、正等覺皆學般若波羅蜜多，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、今證無上正等菩提。
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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行布施波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行淨戒波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行安忍波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行精進波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行靜慮波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，受持、讀誦、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。
「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行布施波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行淨戒波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行安忍波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行精進波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行靜慮波羅蜜多；無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，修行般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，受持、讀誦、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。
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「憍尸迦！此中所言有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼行施時名住布施，不名布施波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼持戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果、精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此靜慮果、靜慮自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此般若果、般若自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多，以有所得為方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
「憍尸迦！此中所言有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能惠施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼行施時名住布施，不名布施波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼持戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果、精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此靜慮果、靜慮自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多，以有所得為方便故。若善男子、善女人等修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此般若果、般若自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多，以有所得為方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
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爾時，天帝釋白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
爾時，天帝釋白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
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佛言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，以無所得為方便故，能滿布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修淨戒時，不得持者、所護戒果及所持戒，以無所得為方便故，能滿淨戒波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修安忍時，不得能忍、所護忍果及忍自性，以無所得為方便故，能滿安忍波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修精進時，不得勤者、所為勤果、精進自性，以無所得為方便故，能滿精進波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修靜慮時，不得定者、定境、定果、靜慮自性，以無所得為方便故，能滿靜慮波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修般若時，不得慧者、慧境、慧果、般若自性，以無所得為方便故，能滿般若波羅蜜多。
佛言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，以無所得為方便故，能滿布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修淨戒時，不得持者、所護戒果及所持戒，以無所得為方便故，能滿淨戒波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修安忍時，不得能忍、所護忍果及忍自性，以無所得為方便故，能滿安忍波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修精進時，不得勤者、所為勤果、精進自性，以無所得為方便故，能滿精進波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修靜慮時，不得定者、定境、定果、靜慮自性，以無所得為方便故，能滿靜慮波羅蜜多；若菩薩摩訶薩修般若時，不得慧者、慧境、慧果、般若自性，以無所得為方便故，能滿般若波羅蜜多。
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「憍尸迦！諸善男子、善女人等應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說般若波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說靜慮波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說精進波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說安忍波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說淨戒波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說布施波羅蜜多。何以故？
「憍尸迦！諸善男子、善女人等應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說般若波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說靜慮波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說精進波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說安忍波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說淨戒波羅蜜多，應以如是無所得慧及以種種巧妙文義宣說布施波羅蜜多。何以故？
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「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似般若波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似般若波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多。
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似般若波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似般若波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多。
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「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似靜慮波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似靜慮波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多。
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似靜慮波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似靜慮波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多。
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「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似精進波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似精進波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多。
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似精進波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似精進波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多。
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「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似安忍波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似安忍波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多。
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「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似淨戒波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似淨戒波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多。
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似淨戒波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似淨戒波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多。
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「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似布施波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似布施波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多。」
「憍尸迦！於當來世有善男子、善女人等為他宣說相似布施波羅蜜多，初發無上菩提心者聞彼所說相似布施波羅蜜多，心便迷謬失於中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多。」
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大般若波羅蜜多經卷第一百三十五
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