大般若波羅蜜多經卷第一百二十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百二十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之二十六

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，是善男子、善女人等，於當來世不墮地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，常具諸根聰明端正，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等，決定當住菩薩摩訶薩不退地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，是善男子、善女人等，於當來世不墮地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，常具諸根聰明端正，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等，決定當住菩薩摩訶薩不退地故。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等遠離一切衰惱怖畏。世尊！如負債人怖畏債主，即便奉事親近於王，依王勢力得離怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由此般若波羅蜜多所薰修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。世尊！一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等遠離一切衰惱怖畏。世尊！如負債人怖畏債主，即便奉事親近於王，依王勢力得離怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由此般若波羅蜜多所薰修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。世尊！一切智智亦依般若波羅蜜多而得成就。

「世尊！由此緣故我作是說：假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多，佛設利羅及佛所得三十二種大丈夫相、八十隨好所莊嚴身而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此緣故我作是說：假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多，佛設利羅及佛所得三十二種大丈夫相、八十隨好所莊嚴身而得生故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，四靜慮、四無量、四無色定得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，四靜慮、四無量、四無色定得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，五眼、六神通得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，五眼、六神通得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，無忘失法、恒住捨性得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，無忘失法、恒住捨性得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，一切智、道相智、一切相智得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，一切智、道相智、一切相智得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門、一切三摩地門得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門、一切三摩地門得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩行得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提得圓淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，諸佛無上正等菩提得圓淨故。

「世尊！由此般若波羅蜜多，諸佛身心俱不可壞，踰於金剛無數倍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，諸佛身心俱不可壞，踰於金剛無數倍故。

「世尊！由此般若波羅蜜多威神力故，布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故？若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多威神力故，布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故？若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。

「世尊！若此三千大千世界，或餘世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，漸次修學，隨其所願，乃至證得三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若此三千大千世界，或餘世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，漸次修學，隨其所願，乃至證得三乘涅槃。

「世尊！如是般若波羅蜜多具大威力，隨所在處與諸有情作大饒益。世尊！如是般若波羅蜜多有大神用，於此三千大千國土作大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多具大威力，隨所在處與諸有情作大饒益。世尊！如是般若波羅蜜多有大神用，於此三千大千國土作大佛事。

「世尊！若世界中流行如是甚深般若波羅蜜多，當知是處則為有佛出現世間利樂一切。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病、或風、或痰、或熱風痰合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明，熱時能涼，寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目睞瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠威德無邊說不可盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若世界中流行如是甚深般若波羅蜜多，當知是處則為有佛出現世間利樂一切。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病、或風、或痰、或熱風痰合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明，熱時能涼，寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目睞瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德。若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠威德無邊說不可盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」

時，具壽慶喜問天帝釋言：「憍尸迦！如是神珠為天獨有，人亦有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽慶喜問天帝釋言：「憍尸迦！如是神珠為天獨有，人亦有耶？」

天帝釋言：「大德！人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中者相不具足，若在天上其相周圓。天上有者威德殊勝，比人中珠過無量倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「大德！人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中者相不具足，若在天上其相周圓。天上有者威德殊勝，比人中珠過無量倍。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本能滅無量惡不善法，隨所在處令諸有情身心苦惱悉皆銷滅，人非人等不能為害。世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切智智。世尊！如是般若波羅蜜多具足無量殊勝功德，亦能引發世、出世間無量清淨殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本能滅無量惡不善法，隨所在處令諸有情身心苦惱悉皆銷滅，人非人等不能為害。世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切智智。世尊！如是般若波羅蜜多具足無量殊勝功德，亦能引發世、出世間無量清淨殊勝功德。

「世尊！甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故？如是般若波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此般若波羅蜜多而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故？如是般若波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此般若波羅蜜多而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故？如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多功德分限難可稱讚。何以故？如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多功德深廣量無邊故。佛設利羅由此靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深內空功德分限難可稱讚。何以故？如是內空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此內空而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深內空功德分限難可稱讚。何以故？如是內空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此內空而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空功德分限難可稱讚。何以故？如是外空乃至無性自性空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此外空乃至無性自性空而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空功德分限難可稱讚。何以故？如是外空乃至無性自性空功德深廣量無邊故。佛設利羅由此外空乃至無性自性空而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深真如功德分限難可稱讚。何以故？如是真如功德深廣量無邊故。佛設利羅由此真如而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深真如功德分限難可稱讚。何以故？如是真如功德深廣量無邊故。佛設利羅由此真如而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界功德分限難可稱讚。何以故？如是法界乃至不思議界功德深廣量無邊故。佛設利羅由此法界乃至不思議界而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界功德分限難可稱讚。何以故？如是法界乃至不思議界功德深廣量無邊故。佛設利羅由此法界乃至不思議界而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深苦聖諦功德分限難可稱讚。何以故？如是苦聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此苦聖諦而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深苦聖諦功德分限難可稱讚。何以故？如是苦聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此苦聖諦而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深集、滅、道聖諦功德分限難可稱讚。何以故？如是集、滅、道聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此集、滅、道聖諦而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深集、滅、道聖諦功德分限難可稱讚。何以故？如是集、滅、道聖諦功德深廣量無邊故。佛設利羅由此集、滅、道聖諦而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深四靜慮功德分限難可稱讚。何以故？如是四靜慮功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四靜慮而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深四靜慮功德分限難可稱讚。何以故？如是四靜慮功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四靜慮而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深四無量、四無色定功德分限難可稱讚。何以故？如是四無量、四無色定功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無量、四無色定而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深四無量、四無色定功德分限難可稱讚。何以故？如是四無量、四無色定功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無量、四無色定而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深八解脫功德分限難可稱讚。何以故？如是八解脫功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八解脫而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深八解脫功德分限難可稱讚。何以故？如是八解脫功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八解脫而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深八勝處、九次第定、十遍處功德分限難可稱讚。何以故？如是八勝處、九次第定、十遍處功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八勝處、九次第定、十遍處而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深八勝處、九次第定、十遍處功德分限難可稱讚。何以故？如是八勝處、九次第定、十遍處功德深廣量無邊故。佛設利羅由此八勝處、九次第定、十遍處而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深四念住功德分限難可稱讚。何以故？如是四念住功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四念住而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深四念住功德分限難可稱讚。何以故？如是四念住功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四念住而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支功德分限難可稱讚。何以故？如是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支功德分限難可稱讚。何以故？如是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深空解脫門功德分限難可稱讚。何以故？如是空解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此空解脫門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深空解脫門功德分限難可稱讚。何以故？如是空解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此空解脫門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深無相、無願解脫門功德分限難可稱讚。何以故？如是無相、無願解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無相、無願解脫門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深無相、無願解脫門功德分限難可稱讚。何以故？如是無相、無願解脫門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無相、無願解脫門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深五眼功德分限難可稱讚。何以故？如是五眼功德深廣量無邊故。佛設利羅由此五眼而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深五眼功德分限難可稱讚。何以故？如是五眼功德深廣量無邊故。佛設利羅由此五眼而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深六神通功德分限難可稱讚。何以故？如是六神通功德深廣量無邊故。佛設利羅由此六神通而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深六神通功德分限難可稱讚。何以故？如是六神通功德深廣量無邊故。佛設利羅由此六神通而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深佛十力功德分限難可稱讚。何以故？如是佛十力功德深廣量無邊故。佛設利羅由此佛十力而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深佛十力功德分限難可稱讚。何以故？如是佛十力功德深廣量無邊故。佛設利羅由此佛十力而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法功德分限難可稱讚。何以故？如是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法功德分限難可稱讚。何以故？如是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深一切陀羅尼門功德分限難可稱讚。何以故？如是一切陀羅尼門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切陀羅尼門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深一切陀羅尼門功德分限難可稱讚。何以故？如是一切陀羅尼門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切陀羅尼門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深一切三摩地門功德分限難可稱讚。何以故？如是一切三摩地門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切三摩地門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深一切三摩地門功德分限難可稱讚。何以故？如是一切三摩地門功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切三摩地門而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深一切智功德分限難可稱讚。何以故？如是一切智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切智而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深一切智功德分限難可稱讚。何以故？如是一切智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此一切智而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深道相智、一切相智功德分限難可稱讚。何以故？如是道相智、一切相智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此道相智、一切相智而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深道相智、一切相智功德分限難可稱讚。何以故？如是道相智、一切相智功德深廣量無邊故。佛設利羅由此道相智、一切相智而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深無忘失法功德分限難可稱讚。何以故？如是無忘失法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無忘失法而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深無忘失法功德分限難可稱讚。何以故？如是無忘失法功德深廣量無邊故。佛設利羅由此無忘失法而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深恒住捨性功德分限難可稱讚。何以故？如是恒住捨性功德深廣量無邊故。佛設利羅由此恒住捨性而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深恒住捨性功德分限難可稱讚。何以故？如是恒住捨性功德深廣量無邊故。佛設利羅由此恒住捨性而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！甚深永斷一切相續煩惱習氣功德分限難可稱讚。何以故？如是永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊故。佛設利羅由此永斷一切相續煩惱習氣而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深永斷一切相續煩惱習氣功德分限難可稱讚。何以故？如是永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊故。佛設利羅由此永斷一切相續煩惱習氣而得生故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿甚深般若波羅蜜多所薰修故，是極清淨甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿甚深般若波羅蜜多所薰修故，是極清淨甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多所薰修故，是極清淨靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多所薰修故，是極清淨靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿安住內空所薰修故，是極清淨安住內空所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿安住內空所薰修故，是極清淨安住內空所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所薰修故，是極清淨安住外空乃至無性自性空所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所薰修故，是極清淨安住外空乃至無性自性空所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿安住真如所薰修故，是極清淨安住真如所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿安住真如所薰修故，是極清淨安住真如所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所薰修故，是極清淨安住法界乃至不思議界所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所薰修故，是極清淨安住法界乃至不思議界所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿安住苦聖諦所薰修故，是極清淨安住苦聖諦所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿安住苦聖諦所薰修故，是極清淨安住苦聖諦所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿安住集、滅、道聖諦所薰修故，是極清淨安住集、滅、道聖諦所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿安住集、滅、道聖諦所薰修故，是極清淨安住集、滅、道聖諦所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿四靜慮所薰修故，是極清淨四靜慮所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿四靜慮所薰修故，是極清淨四靜慮所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿四無量、四無色定所薰修故，是極清淨四無量、四無色定所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿四無量、四無色定所薰修故，是極清淨四無量、四無色定所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿八解脫所薰修故，是極清淨八解脫所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿八解脫所薰修故，是極清淨八解脫所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿八勝處、九次第定、十遍處所薰修故，是極清淨八勝處、九次第定、十遍處所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿八勝處、九次第定、十遍處所薰修故，是極清淨八勝處、九次第定、十遍處所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿四念住所薰修故，是極清淨四念住所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿四念住所薰修故，是極清淨四念住所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所薰修故，是極清淨四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所薰修故，是極清淨四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿空解脫門所薰修故，是極清淨空解脫門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿空解脫門所薰修故，是極清淨空解脫門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無相、無願解脫門所薰修故，是極清淨無相、無願解脫門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無相、無願解脫門所薰修故，是極清淨無相、無願解脫門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿五眼所薰修故，是極清淨五眼所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿五眼所薰修故，是極清淨五眼所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿六神通所薰修故，是極清淨六神通所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿六神通所薰修故，是極清淨六神通所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿佛十力所薰修故，是極清淨佛十力所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿佛十力所薰修故，是極清淨佛十力所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所薰修故，是極清淨四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所薰修故，是極清淨四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿一切陀羅尼門所薰修故，是極清淨一切陀羅尼門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿一切陀羅尼門所薰修故，是極清淨一切陀羅尼門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿一切三摩地門所薰修故，是極清淨一切三摩地門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿一切三摩地門所薰修故，是極清淨一切三摩地門所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿一切智所薰修故，是極清淨一切智所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿一切智所薰修故，是極清淨一切智所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿道相智、一切相智所薰修故，是極清淨道相智、一切相智所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿道相智、一切相智所薰修故，是極清淨道相智、一切相智所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無忘失法所薰修故，是極清淨無忘失法所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無忘失法所薰修故，是極清淨無忘失法所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿恒住捨性所薰修故，是極清淨恒住捨性所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿恒住捨性所薰修故，是極清淨恒住捨性所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿永斷一切相續煩惱習氣所薰修故，是極清淨永斷一切相續煩惱習氣所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿永斷一切相續煩惱習氣所薰修故，是極清淨永斷一切相續煩惱習氣所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿功德珍寶波羅蜜多所薰修故，是極清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿功德珍寶波羅蜜多所薰修故，是極清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜多所薰修故，是極清淨無染無淨波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無染無淨波羅蜜多所薰修故，是極清淨無染無淨波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無生無滅波羅蜜多所薰修故，是極清淨無生無滅波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無生無滅波羅蜜多所薰修故，是極清淨無生無滅波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰修故，是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰修故，是極清淨無入無出波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無增無減波羅蜜多所薰修故，是極清淨無增無減波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無增無減波羅蜜多所薰修故，是極清淨無增無減波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無來無去波羅蜜多所薰修故，是極清淨無來無去波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無來無去波羅蜜多所薰修故，是極清淨無來無去波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多所薰修故，是極清淨無動無止波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無動無止波羅蜜多所薰修故，是極清淨無動無止波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿無此無彼波羅蜜多所薰修故，是極清淨無此無彼波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿無此無彼波羅蜜多所薰修故，是極清淨無此無彼波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薰修故，是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薰修故，是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆由如是甚深般若波羅蜜多所薰修故，一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆由如是甚深般若波羅蜜多所薰修故，一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，是善男子、善女人等，由此善根於人、天中受富貴樂，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天中受富貴樂，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，是善男子、善女人等，由此善根於人、天中受富貴樂，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天中受富貴樂，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，由此般若波羅蜜多便得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多而得圓滿。如是靜慮波羅蜜多得圓滿故，復令精進波羅蜜多而得圓滿。如是精進波羅蜜多得圓滿故，復令安忍波羅蜜多而得圓滿。如是安忍波羅蜜多得圓滿故，復令淨戒波羅蜜多而得圓滿。如是淨戒波羅蜜多得圓滿故，復令布施波羅蜜多而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，由此般若波羅蜜多便得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多而得圓滿。如是靜慮波羅蜜多得圓滿故，復令精進波羅蜜多而得圓滿。如是精進波羅蜜多得圓滿故，復令安忍波羅蜜多而得圓滿。如是安忍波羅蜜多得圓滿故，復令淨戒波羅蜜多而得圓滿。如是淨戒波羅蜜多得圓滿故，復令布施波羅蜜多而得圓滿。

「世尊！由此復令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而得圓滿。

「世尊！由此復令安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而得圓滿。

「世尊！由此復令安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦而得圓滿。

「世尊！由此復令修習四靜慮、四無量、四無色定而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習四靜慮、四無量、四無色定而得圓滿。

「世尊！由此復令修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而得圓滿。

「世尊！由此復令修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得圓滿。

「世尊！由此復令修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門而得圓滿。

「世尊！由此復令修習五眼、六神通而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習五眼、六神通而得圓滿。

「世尊！由此復令修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得圓滿。

「世尊！由此復令修習一切智、道相智、一切相智而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習一切智、道相智、一切相智而得圓滿。

「世尊！由此復令修習無忘失法、恒住捨性而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習無忘失法、恒住捨性而得圓滿。

「世尊！由此復令修習一切陀羅尼門、一切三摩地門而得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令修習一切陀羅尼門、一切三摩地門而得圓滿。

「世尊！由此復令超聲聞地及獨覺地，證入菩薩正性離生。既得證入菩薩正性離生位已，復得菩薩勝妙神通，乘此神通遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法嚴淨佛土。為欲成熟諸有情故，起勝思願受種種身，或作大轉輪王、或作小轉輪王、或作大國王、或作小國王、或生剎帝利大族、或生婆羅門大族、或生長者大族、或生居士大族、或為天帝釋、或為大梵王、或為毘沙門、或為持國等，隨所應現而作饒益，漸次乃至證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此復令超聲聞地及獨覺地，證入菩薩正性離生。既得證入菩薩正性離生位已，復得菩薩勝妙神通，乘此神通遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法嚴淨佛土。為欲成熟諸有情故，起勝思願受種種身，或作大轉輪王、或作小轉輪王、或作大國王、或作小國王、或生剎帝利大族、或生婆羅門大族、或生長者大族、或生居士大族、或為天帝釋、或為大梵王、或為毘沙門、或為持國等，隨所應現而作饒益，漸次乃至證得無上正等菩提。

「是故，世尊！我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由是因緣，我意寧取如是般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，世尊！我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由是因緣，我意寧取如是般若波羅蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間一切富貴安樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間一切富貴安樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅。