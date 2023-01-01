大般若波羅蜜多經卷第一百二十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百二十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之二十五

時，天帝釋復白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何覺知於此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何覺知於此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所安置處有妙光明，或聞其處異香芬馥，若天樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所安置處有妙光明，或聞其處異香芬馥，若天樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修淨妙行嚴潔其處，至心供養如是般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。憍尸迦！隨其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處，此中所有邪神惡鬼驚怖退散，無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大，所修善業倍復增長，一切所為無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修淨妙行嚴潔其處，至心供養如是般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。憍尸迦！隨其如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處，此中所有邪神惡鬼驚怖退散，無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大，所修善業倍復增長，一切所為無有障礙。

「以是故，憍尸迦！若此般若波羅蜜多隨所在處，周匝除去諸不淨物，掃拭塗治香水散灑，敷設寶座而安置之，燒香散華張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，衣服、纓絡、金銀、寶器、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，無量雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若此般若波羅蜜多隨所在處，周匝除去諸不淨物，掃拭塗治香水散灑，敷設寶座而安置之，燒香散華張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，衣服、纓絡、金銀、寶器、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，無量雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養般若波羅蜜多，身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安隱心安隱，繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢，唯得善夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養般若波羅蜜多，身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安隱心安隱，繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢，唯得善夢。

「謂見如來、應、正等覺身真金色，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍繞，身處眾中。聞佛為說布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多相應之法，聞佛為說內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應之法，聞佛為說真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應之法，聞佛為說苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應之法，聞佛為說四靜慮、四無量、四無色定相應之法，聞佛為說八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應之法，聞佛為說四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應之法，聞佛為說空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應之法，聞佛為說五眼、六神通相應之法，聞佛為說佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應之法，聞佛為說無忘失法、恒住捨性相應之法，聞佛為說一切智、道相智、一切相智相應之法，聞佛為說一切陀羅尼門、一切三摩地門相應之法，聞佛為說一切菩薩摩訶薩行相應之法，聞佛為說諸佛無上正等菩提相應之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂見如來、應、正等覺身真金色，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍繞，身處眾中。聞佛為說布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多相應之法，聞佛為說內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應之法，聞佛為說真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應之法，聞佛為說苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應之法，聞佛為說四靜慮、四無量、四無色定相應之法，聞佛為說八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應之法，聞佛為說四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應之法，聞佛為說空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應之法，聞佛為說五眼、六神通相應之法，聞佛為說佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應之法，聞佛為說無忘失法、恒住捨性相應之法，聞佛為說一切智、道相智、一切相智相應之法，聞佛為說一切陀羅尼門、一切三摩地門相應之法，聞佛為說一切菩薩摩訶薩行相應之法，聞佛為說諸佛無上正等菩提相應之法。

「復聞分別布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多相應法義，復聞分別內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應法義，復聞分別真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應法義，復聞分別苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應法義，復聞分別四靜慮、四無量、四無色定相應法義，復聞分別八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應法義，復聞分別四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應法義，復聞分別空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應法義，復聞分別五眼、六神通相應法義，復聞分別佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應法義，復聞分別無忘失法、恒住捨性相應法義，復聞分別一切智、道相智、一切相智相應法義，復聞分別一切陀羅尼門、一切三摩地門相應法義，復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應法義，復聞分別諸佛無上正等菩提相應法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復聞分別布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多相應法義，復聞分別內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應法義，復聞分別真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應法義，復聞分別苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦相應法義，復聞分別四靜慮、四無量、四無色定相應法義，復聞分別八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應法義，復聞分別四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應法義，復聞分別空解脫門、無相解脫門、無願解脫門相應法義，復聞分別五眼、六神通相應法義，復聞分別佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相應法義，復聞分別無忘失法、恒住捨性相應法義，復聞分別一切智、道相智、一切相智相應法義，復聞分別一切陀羅尼門、一切三摩地門相應法義，復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應法義，復聞分別諸佛無上正等菩提相應法義。

「或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴。見大菩薩趣菩提樹，結跏趺坐降伏魔怨，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，共集論說種種法義，所謂應如是成熟有情，應如是嚴淨佛土，應如是降伏魔軍，應如是修菩薩行，應如是攝取一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴。見大菩薩趣菩提樹，結跏趺坐降伏魔怨，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，共集論說種種法義，所謂應如是成熟有情，應如是嚴淨佛土，應如是降伏魔軍，應如是修菩薩行，應如是攝取一切智智。

「或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛，亦聞音聲，謂某世界某名如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩、若干百千俱胝那庾多聲聞弟子恭敬圍繞而為說法。南西北方四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛，亦聞音聲，謂某世界某名如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩、若干百千俱胝那庾多聲聞弟子恭敬圍繞而為說法。南西北方四維上下亦復如是。

「或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，見一一佛般涅槃已，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。南西北方四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復夢見東方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，見一一佛般涅槃已，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。南西北方四維上下亦復如是。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便，由是因緣不多貪染飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已，於諸美膳其心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便，由是因緣不多貪染飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已，於諸美膳其心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現世功德，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現世功德，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利益安樂無量諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利益安樂無量諸眾生故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，由此因緣獲無量福，盡其形壽以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥資緣，供養恭敬、尊重讚歎十方世界一切如來、應、正等覺及弟子眾；亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，由此因緣獲無量福，盡其形壽以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥資緣，供養恭敬、尊重讚歎十方世界一切如來、應、正等覺及弟子眾；亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？」

時，天帝釋即白佛言：「世尊！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，於二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？我於諸佛設利羅所，非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然設利羅皆因般若波羅蜜多而出生故，皆是般若波羅蜜多功德勢力所薰修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「世尊！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，於二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？我於諸佛設利羅所，非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然設利羅皆因般若波羅蜜多而出生故，皆是般若波羅蜜多功德勢力所薰修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，舍利子謂天帝釋言：「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，既不可取，無色、無見、無對、一相，所謂無相，汝云何取？所以者何？如是般若波羅蜜多，無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨。如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不與獨覺法，不捨異生法；不與聲聞法，不捨異生法；不與無為界，不捨有為界。如是般若波羅蜜多，不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多，不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。如是般若波羅蜜多，不與真如，不與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。如是般若波羅蜜多，不與苦聖諦，不與集、滅、道聖諦。如是般若波羅蜜多，不與四靜慮，不與四無量、四無色定。如是般若波羅蜜多，不與八解脫，不與八勝處、九次第定、十遍處。如是般若波羅蜜多，不與四念住，不與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。如是般若波羅蜜多，不與空解脫門，不與無相、無願解脫門。如是般若波羅蜜多，不與五眼，不與六神通。如是般若波羅蜜多，不與佛十力，不與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。如是般若波羅蜜多，不與無忘失法，不與恒住捨性。如是般若波羅蜜多，不與一切智，不與道相智、一切相智。如是般若波羅蜜多，不與一切陀羅尼門，不與一切三摩地門。如是般若波羅蜜多，不與預流果，不與一來、不還、阿羅漢果。如是般若波羅蜜多，不與獨覺菩提。如是般若波羅蜜多，不與菩薩摩訶薩行。如是般若波羅蜜多，不與無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子謂天帝釋言：「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，既不可取，無色、無見、無對、一相，所謂無相，汝云何取？所以者何？如是般若波羅蜜多，無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨。如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不與獨覺法，不捨異生法；不與聲聞法，不捨異生法；不與無為界，不捨有為界。如是般若波羅蜜多，不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。如是般若波羅蜜多，不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。如是般若波羅蜜多，不與真如，不與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。如是般若波羅蜜多，不與苦聖諦，不與集、滅、道聖諦。如是般若波羅蜜多，不與四靜慮，不與四無量、四無色定。如是般若波羅蜜多，不與八解脫，不與八勝處、九次第定、十遍處。如是般若波羅蜜多，不與四念住，不與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。如是般若波羅蜜多，不與空解脫門，不與無相、無願解脫門。如是般若波羅蜜多，不與五眼，不與六神通。如是般若波羅蜜多，不與佛十力，不與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。如是般若波羅蜜多，不與無忘失法，不與恒住捨性。如是般若波羅蜜多，不與一切智，不與道相智、一切相智。如是般若波羅蜜多，不與一切陀羅尼門，不與一切三摩地門。如是般若波羅蜜多，不與預流果，不與一來、不還、阿羅漢果。如是般若波羅蜜多，不與獨覺菩提。如是般若波羅蜜多，不與菩薩摩訶薩行。如是般若波羅蜜多，不與無上正等菩提。」

爾時，天帝釋報舍利子言：「如是！如是！誠如所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋報舍利子言：「如是！如是！誠如所說。

「大德！如是般若波羅蜜多，實不可取，無色、無見、無對、一相，所謂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，實不可取，無色、無見、無對、一相，所謂無相。

「大德！如是般若波羅蜜多，無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不與獨覺法、不捨異生法；不與聲聞法，不捨異生法；不與無為界，不捨有為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與諸佛法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不與獨覺法、不捨異生法；不與聲聞法，不捨異生法；不與無為界，不捨有為界。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與真如，不與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與真如，不與法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與苦聖諦，不與集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與苦聖諦，不與集、滅、道聖諦。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與四靜慮，不與四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與四靜慮，不與四無量、四無色定。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與八解脫，不與八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與八解脫，不與八勝處、九次第定、十遍處。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與四念住，不與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與四念住，不與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與空解脫門，不與無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與空解脫門，不與無相、無願解脫門。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與五眼，不與六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與五眼，不與六神通。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與佛十力，不與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與佛十力，不與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與無忘失法，不與恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與無忘失法，不與恒住捨性。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與一切智，不與道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與一切智，不與道相智、一切相智。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與一切陀羅尼門，不與一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與一切陀羅尼門，不與一切三摩地門。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與預流果，不與一來、不還、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與預流果，不與一來、不還、阿羅漢果。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與獨覺菩提。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與菩薩摩訶薩行。

「大德！如是般若波羅蜜多，不與無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！如是般若波羅蜜多，不與無上正等菩提。

「大德！若於般若波羅蜜多能如是知，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。何以故？甚深般若波羅蜜多，不隨二行，無二相故，如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦不隨二行，無二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！若於般若波羅蜜多能如是知，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。何以故？甚深般若波羅蜜多，不隨二行，無二相故，如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦不隨二行，無二相故。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若波羅蜜多不隨二行。何以故？甚深般若波羅蜜多無二相故。如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故？如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無二相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若波羅蜜多不隨二行。何以故？甚深般若波羅蜜多無二相故。如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦不隨二行。何以故？如是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無二相故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與真如無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與真如無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與真如無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令真如亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與真如無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法界無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法界無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不虛妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不虛妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不虛妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不虛妄性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不變異性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不變異性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不變異性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不變異性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不變異性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不變異性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不變異性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不變異性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與平等性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與平等性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與平等性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令平等性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與平等性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令離生性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與離生性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令離生性亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與離生性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令離生性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與離生性無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令離生性亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與離生性無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法定無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法定無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法定無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法定亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法定無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法住無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與法住無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法住無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法住亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與法住無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令實際亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令實際亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令實際亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與實際無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令實際亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與實際無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令虛空界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令虛空界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令虛空界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與虛空界無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令虛空界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與虛空界無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者，則為欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無二分故。

「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不思議界無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有欲令靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多有二相者，則為欲令不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多與不思議界無二無二分故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應至誠禮拜右繞，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾，皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，已得、當得、現得無上正等菩提。世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法，時有無量諸天子等，來至我所聽我所說，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜、合掌而去。我不在時，諸天子等亦來是處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右繞、禮拜而去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應至誠禮拜右繞，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾，皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學，已得、當得、現得無上正等菩提。世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法，時有無量諸天子等，來至我所聽我所說，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜、合掌而去。我不在時，諸天子等亦來是處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右繞、禮拜而去。』

「世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來、應、正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，一切菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞及諸有情上妙樂具，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故，佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德薰修得供養故。世尊！如是般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為因、為緣，為所依止，為能引發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來、應、正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，一切菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞及諸有情上妙樂具，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故，佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德薰修得供養故。世尊！如是般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為因、為緣，為所依止，為能引發。

「世尊！由此緣故，我作是說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此緣故，我作是說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。

「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦，正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。所以者何？世尊！甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦，正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。所以者何？世尊！甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故四靜慮、四無量、四無色定亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故四靜慮、四無量、四無色定亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故空解脫門、無相解脫門、無願解脫門亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故空解脫門、無相解脫門、無願解脫門亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故五眼、六神通亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故五眼、六神通亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故無忘失法、恒住捨性亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故無忘失法、恒住捨性亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切智、道相智、一切相智亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切智、道相智、一切相智亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切陀羅尼門、一切三摩地門亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切陀羅尼門、一切三摩地門亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故菩薩摩訶薩行亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故菩薩摩訶薩行亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故諸佛無上正等菩提亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故諸佛無上正等菩提亦無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切法亦無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，是故一切法亦無相無狀無言無說。

「世尊！若此般若波羅蜜多有相有狀有言有說，非無相無狀無言無說者，不應如來、應、正等覺知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若此般若波羅蜜多有相有狀有言有說，非無相無狀無言無說者，不應如來、應、正等覺知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。

「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，非有相有狀有言有說，是故如來、應、正等覺知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，非有相有狀有言有說，是故如來、應、正等覺知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。

「世尊！是故般若波羅蜜多應受一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是故般若波羅蜜多應受一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎；是善男子、善女人等，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提，常見諸佛恒聞正法，不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾，能以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎；是善男子、善女人等，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提，常見諸佛恒聞正法，不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾，能以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「世尊！假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故。又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所薰修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，諸善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不復墮三惡趣，常生天人受諸快樂，富貴自在隨心所願，乘三乘法而趣涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故。又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所薰修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，諸善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不復墮三惡趣，常生天人受諸快樂，富貴自在隨心所願，乘三乘法而趣涅槃。

「世尊！若見如來、應、正等覺，若見所寫甚深般若波羅蜜多，此二功德平等無異。何以故？如是般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺平等無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若見如來、應、正等覺，若見所寫甚深般若波羅蜜多，此二功德平等無異。何以故？如是般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺平等無二無二分故。

「世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論義；若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論義；若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論義；若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論義；若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來、應、正等覺；有善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多，亦以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，此二功德平等無異。何以故？彼諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來、應、正等覺；有善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多，亦以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，此二功德平等無異。何以故？彼諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。