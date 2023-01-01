大般若波羅蜜多經卷第一百二十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之二十四

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，為所依止，為能建立，令得顯現故，此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與四靜慮、四無量、四無色定，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與四靜慮、四無量、四無色定，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與五眼、六神通，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與五眼、六神通，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜！當知譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與無忘失法、恒住捨性，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！當知譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與無忘失法、恒住捨性，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與一切智、道相智、一切相智，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與一切智、道相智、一切相智，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與一切陀羅尼門、一切三摩地門，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與一切陀羅尼門、一切三摩地門，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼菩薩摩訶薩行，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼菩薩摩訶薩行，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼無上正等菩提，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與彼無上正等菩提，為所依止，為能建立，令得生長故，此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多，功德深廣，量無邊際。諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多，種種嚴飾，復以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，一切所有供養恭敬、尊重讚嘆，所獲功德亦無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多，功德深廣，量無邊際。諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多，種種嚴飾，復以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，一切所有供養恭敬、尊重讚嘆，所獲功德亦無邊際。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有十善業道出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有十善業道出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四靜慮、四無量、四無色定、五神通等出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四靜慮、四無量、四無色定、五神通等出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有五眼、六神通出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有五眼、六神通出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有無忘失法、恒住捨性出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有無忘失法、恒住捨性出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切智、道相智、一切相智出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切智、道相智、一切相智出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行出現世間。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切如來、應、正等覺及以無上正等菩提出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，由此便有一切如來、應、正等覺及以無上正等菩提出現世間。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德。何以故？如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，及能書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，諸善男子、善女人等但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等成就無量殊勝戒蘊，成就無量殊勝定蘊，成就無量殊勝慧蘊，成就無量殊勝解脫蘊，成就無量殊勝解脫智見蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德。何以故？如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，及能書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，諸善男子、善女人等但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等成就無量殊勝戒蘊，成就無量殊勝定蘊，成就無量殊勝慧蘊，成就無量殊勝解脫蘊，成就無量殊勝解脫智見蘊。

「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦！是善男子、善女人等超過聲聞及獨覺地。何以故？解脫一切聲聞、獨覺下劣心故。憍尸迦！一切聲聞、獨覺所成就戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，於此善男子、善女人等所成就戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、俱胝分不及一、百俱胝分不及一、千俱胝分不及一、百千俱胝分不及一、百千俱胝那庾多分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知都無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦！是善男子、善女人等超過聲聞及獨覺地。何以故？解脫一切聲聞、獨覺下劣心故。憍尸迦！一切聲聞、獨覺所成就戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，於此善男子、善女人等所成就戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、俱胝分不及一、百俱胝分不及一、千俱胝分不及一、百千俱胝分不及一、百千俱胝那庾多分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知都無所有。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等我說獲得現在、未來無量無邊殊勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等我說獲得現在、未來無量無邊殊勝功德。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，我等諸天常隨衛護，不令一切人非人等種種惡緣之所擾害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，我等諸天常隨衛護，不令一切人非人等種種惡緣之所擾害。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多受持、讀誦，時有無量百千天子為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多受持、讀誦，時有無量百千天子為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等皆來集會，以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等皆來集會，以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多，時有無量諸天子等敬重法故皆來集會，以天威力令說法者辯才無滯，設有障難不能遮斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多，時有無量諸天子等敬重法故皆來集會，以天威力令說法者辯才無滯，設有障難不能遮斷。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等於現在世當獲無邊功德勝利，眾魔眷屬不能侵擾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等於現在世當獲無邊功德勝利，眾魔眷屬不能侵擾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所屈。何以故？彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕密藏中，具廣分別一切法故，謂若善法、不善法、無記法，若過去法、未來法、現在法，若欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，若學法、無學法、非學非無學法，若見所斷法、修所斷法、非所斷法，若世間法、出世間法，若有漏法、無漏法，若有為法、無為法，若有見法、無見法，若有色法、無色法，若共法、不共法，若聲聞法，若獨覺法，若菩薩法，若如來法，諸如是等無量百千種種法門皆入此攝。又由如是，諸善男子、善女人等善住內空，善住外空，善住內外空，善住空空，善住大空，善住勝義空，善住有為空，善住無為空，善住畢竟空，善住無際空，善住散空，善住無變異空，善住本性空，善住自相空，善住共相空，善住一切法空，善住不可得空，善住無性空，善住自性空，善住無性自性空故，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故，不為一切異學論難之所屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所屈。何以故？彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕密藏中，具廣分別一切法故，謂若善法、不善法、無記法，若過去法、未來法、現在法，若欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，若學法、無學法、非學非無學法，若見所斷法、修所斷法、非所斷法，若世間法、出世間法，若有漏法、無漏法，若有為法、無為法，若有見法、無見法，若有色法、無色法，若共法、不共法，若聲聞法，若獨覺法，若菩薩法，若如來法，諸如是等無量百千種種法門皆入此攝。又由如是，諸善男子、善女人等善住內空，善住外空，善住內外空，善住空空，善住大空，善住勝義空，善住有為空，善住無為空，善住畢竟空，善住無際空，善住散空，善住無變異空，善住本性空，善住自相空，善住共相空，善住一切法空，善住不可得空，善住無性空，善住自性空，善住無性自性空故，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故，不為一切異學論難之所屈伏。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，是善男子、善女人等其心不驚、不恐、不怖，心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令驚、恐、怖畏、沈沒及憂悔者。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、解說、書寫、廣令流布，是善男子、善女人等其心不驚、不恐、不怖，心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令驚、恐、怖畏、沈沒及憂悔者。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等恒為父母、師長、宗親、朋友、知識、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所愛敬，亦為十方無邊世界一切如來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等之所愛念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所愛護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等恒為父母、師長、宗親、朋友、知識、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所愛敬，亦為十方無邊世界一切如來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等之所愛念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所愛護。

「是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才；是善男子、善女人等，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行四靜慮、四無量、四無色定恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行空解脫門、無相解脫門、無願解脫門恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行五眼、六神通恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行無忘失法、恒住捨性恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行一切智、道相智、一切相智恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行一切陀羅尼門、一切三摩地門恒無斷盡；是善男子、善女人等，成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡；是善男子、善女人等，成就菩薩殊勝神通，遊諸佛土自在無礙；是善男子、善女人等，不為一切外道異論之所降伏，而能降伏外道異論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才；是善男子、善女人等，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界恒無斷盡；是善男子、善女人等，安住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行四靜慮、四無量、四無色定恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行空解脫門、無相解脫門、無願解脫門恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行五眼、六神通恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行無忘失法、恒住捨性恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行一切智、道相智、一切相智恒無斷盡；是善男子、善女人等，修行一切陀羅尼門、一切三摩地門恒無斷盡；是善男子、善女人等，成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡；是善男子、善女人等，成就菩薩殊勝神通，遊諸佛土自在無礙；是善男子、善女人等，不為一切外道異論之所降伏，而能降伏外道異論。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來無斷無盡功德勝利，應於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，復應書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來無斷無盡功德勝利，應於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，復應書寫眾寶嚴飾，以無量種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。時，此界中有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。時，此界中有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。

「爾時，十方無邊世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。時，彼世界有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，十方無邊世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。時，彼世界有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、右繞禮拜、合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常來至此隨逐擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界并餘十方無邊世界，所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，常來至此隨逐擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已獲殊勝利樂事者，敬重法故恒來至此，隨逐擁護增其勢力。所以者何？是善男子、善女人等，已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒不棄捨諸有情故，恒為利樂諸有情故，彼諸天等亦復如是，由此因緣常隨擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已獲殊勝利樂事者，敬重法故恒來至此，隨逐擁護增其勢力。所以者何？是善男子、善女人等，已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒不棄捨諸有情故，恒為利樂諸有情故，彼諸天等亦復如是，由此因緣常隨擁護。」