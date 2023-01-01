大般若波羅蜜多經卷第一百二十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百二十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之二十

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以空解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！空解脫門空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以無相、無願解脫門無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空。何以故？以無相、無願解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以空解脫門等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與五眼、六神通無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與五眼、六神通無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以五眼無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！五眼五眼性空。何以故？以五眼性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以六神通無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！六神通六神通性空。何以故？以六神通性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以五眼等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與五眼、六神通無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與五眼、六神通無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以佛十力無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！佛十力佛十力性空。何以故？以佛十力性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空。何以故？以四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以佛十力等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。