大般若波羅蜜多經卷第一百一十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之十七

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與五眼、六神通無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與五眼、六神通無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以苦聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！苦聖諦苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」

「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以集、滅、道聖諦無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」

「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空。何以故？以集、滅、道聖諦性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以苦聖諦等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」

「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

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「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」

「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」

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「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」

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「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波羅蜜多性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」

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「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何以布施波羅蜜多無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」

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「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。何以故？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以布施波羅蜜多等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」

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