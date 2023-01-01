大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 118 卷
大般若波羅蜜多經卷第一百一十八三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分校量功德品第三十之十六
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與五眼、六神通無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與五眼、六神通無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與無忘失法、恒住捨性無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無忘失法、恒住捨性。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與一切智、道相智、一切相智無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切智、道相智、一切相智。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門？」
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與一切陀羅尼門、一切三摩地門無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習一切陀羅尼門、一切三摩地門。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行？
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習菩薩摩訶薩行。」
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「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
「世尊！云何以內空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？」
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「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
「慶喜！內空內空性空。何以故？以內空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。」
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「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？
「世尊！云何以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提？
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「慶喜！外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空。何以故？以外空乃至無性自性空性空與彼無上正等菩提無二無二分故。慶喜！由此故說：以內空等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習無上正等菩提。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與彼苦、集、滅、道聖諦無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與四靜慮、四無量、四無色定無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與八解脫、八勝處、九次第定、十遍處無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與空解脫門、無相解脫門、無願解脫門無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。」
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「世尊！云何以真如無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
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「慶喜！真如真如性空。何以故？以真如性空與五眼、六神通無二無二分故。」
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「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
「世尊！云何以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？」
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「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
「慶喜！法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空。何以故？以法界乃至不思議界性空與五眼、六神通無二無二分故。慶喜！由此故說：以真如等無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通。」
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大般若波羅蜜多經卷第一百一十八
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