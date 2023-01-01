大般若波羅蜜多經卷第一百六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之四

爾時，會中所有四大王眾天乃至色究竟天，同時化作種種天花、衣服、瓔珞及香鬘等，踊身虛空而散佛上，合掌恭敬俱白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。何以故？乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅，於此三千大千世界乃至十方無量、無數、無邊佛國亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。世尊！隨諸方邑有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養，當知是處有妙光明，除滅闇冥生諸勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中所有四大王眾天乃至色究竟天，同時化作種種天花、衣服、瓔珞及香鬘等，踊身虛空而散佛上，合掌恭敬俱白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。何以故？乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅，於此三千大千世界乃至十方無量、無數、無邊佛國亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。世尊！隨諸方邑有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養，當知是處有妙光明，除滅闇冥生諸勝利。」

爾時，佛告天帝釋等諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅，於此三千大千世界乃至十方無量、無數、無邊佛國亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸方邑有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養，當知是處有妙光明，除滅闇冥生諸勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋等諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅，於此三千大千世界乃至十方無量、無數、無邊佛國亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸方邑有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養，當知是處有妙光明，除滅闇冥生諸勝利。」

時，諸天眾復化種種上妙天花、衣服、瓔珞及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。是善男子、善女人等魔及眷屬不得其便，我等諸天亦常隨逐是善男子、善女人等勤加擁護令無損惱。何以故？是善男子、善女人等我等諸天敬事如佛，或如近佛尊重法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天眾復化種種上妙天花、衣服、瓔珞及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。是善男子、善女人等魔及眷屬不得其便，我等諸天亦常隨逐是善男子、善女人等勤加擁護令無損惱。何以故？是善男子、善女人等我等諸天敬事如佛，或如近佛尊重法故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，是善男子、善女人等非少善根能辦是事，定於先世無量佛所，多集善根、多發正願、多供養佛、多善知識之所攝受，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。世尊！欲得諸佛一切智智，當求般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得生故，如是般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何？諸佛所得一切智智，不異般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多，不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，是善男子、善女人等非少善根能辦是事，定於先世無量佛所，多集善根、多發正願、多供養佛、多善知識之所攝受，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布。世尊！欲得諸佛一切智智，當求般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得生故，如是般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何？諸佛所得一切智智，不異般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多，不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！欲得諸佛一切智智，當求般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故，如是般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何？諸佛所得一切智智，不異般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分，是故般若波羅蜜多功德威神甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！欲得諸佛一切智智，當求般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故，如是般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得生故。所以者何？諸佛所得一切智智，不異般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分，是故般若波羅蜜多功德威神甚為希有。」

爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣不廣稱讚布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣不廣稱讚布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚四靜慮、四無量、四無色定，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚四靜慮、四無量、四無色定，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚五眼、六神通，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚五眼、六神通，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚無忘失法、恒住捨性，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚無忘失法、恒住捨性，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚一切智、道相智、一切相智，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚一切智、道相智、一切相智，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚一切陀羅尼門、一切三摩地門，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚一切陀羅尼門、一切三摩地門，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚菩薩摩訶薩行，但廣稱讚般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚菩薩摩訶薩行，但廣稱讚般若波羅蜜多？

「世尊！何緣不廣稱讚阿耨多羅三藐三菩提，但廣稱讚般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣不廣稱讚阿耨多羅三藐三菩提，但廣稱讚般若波羅蜜多？」

佛言：「慶喜！汝今當知由此般若波羅蜜多與彼布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！汝今當知由此般若波羅蜜多與彼布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由此般若波羅蜜多與彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修布施波羅蜜多，可名真修布施波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修布施波羅蜜多，可名真修布施波羅蜜多不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修布施波羅蜜多，乃可名為真修布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修布施波羅蜜多，乃可名為真修布施波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，可名真修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，可名真修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃可名為真修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故。此般若波羅蜜多於彼布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃可名為真修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故。此般若波羅蜜多於彼布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住內空，可名真住內空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住內空，可名真住內空不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住內空，乃可名為真住內空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住內空，乃可名為真住內空。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，可名真住外空乃至無性自性空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，可名真住外空乃至無性自性空不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住外空乃至無性自性空，乃可名為真住外空乃至無性自性空故。此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住外空乃至無性自性空，乃可名為真住外空乃至無性自性空故。此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住真如，可名真住真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住真如，可名真住真如不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住真如，乃可名為真住真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住真如，乃可名為真住真如。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，可名真住法界乃至不思議界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，可名真住法界乃至不思議界不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住法界乃至不思議界，乃可名為真住法界乃至不思議界故。此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住法界乃至不思議界，乃可名為真住法界乃至不思議界故。此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住苦聖諦，可名真住苦聖諦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住苦聖諦，可名真住苦聖諦不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住苦聖諦，乃可名為真住苦聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住苦聖諦，乃可名為真住苦聖諦。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住集、滅、道聖諦，可名真住集、滅、道聖諦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而住集、滅、道聖諦，可名真住集、滅、道聖諦不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住集、滅、道聖諦，乃可名為真住集、滅、道聖諦故。此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而住集、滅、道聖諦，乃可名為真住集、滅、道聖諦故。此般若波羅蜜多於彼苦、集、滅、道聖諦為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四靜慮，可名真修四靜慮不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四靜慮，可名真修四靜慮不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四靜慮，乃可名為真修四靜慮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四靜慮，乃可名為真修四靜慮。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四無量、四無色定，可名真修四無量、四無色定不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四無量、四無色定，可名真修四無量、四無色定不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四無量、四無色定，乃可名為真修四無量、四無色定故。此般若波羅蜜多於彼四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四無量、四無色定，乃可名為真修四無量、四無色定故。此般若波羅蜜多於彼四靜慮、四無量、四無色定為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修八解脫，可名真修八解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修八解脫，可名真修八解脫不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修八解脫，乃可名為真修八解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修八解脫，乃可名為真修八解脫。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處，可名真修八勝處、九次第定、十遍處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處，可名真修八勝處、九次第定、十遍處不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處，乃可名為真修八勝處、九次第定、十遍處故。此般若波羅蜜多於彼八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處，乃可名為真修八勝處、九次第定、十遍處故。此般若波羅蜜多於彼八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四念住，可名真修四念住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四念住，可名真修四念住不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四念住，乃可名為真修四念住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四念住，乃可名為真修四念住。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，可名真修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，可名真修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，乃可名為真修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故。此般若波羅蜜多於彼四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，乃可名為真修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故。此般若波羅蜜多於彼四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修空解脫門，可名真修空解脫門不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修空解脫門，可名真修空解脫門不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修空解脫門，乃可名為真修空解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修空解脫門，乃可名為真修空解脫門。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無相、無願解脫門，可名真修無相、無願解脫門不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無相、無願解脫門，可名真修無相、無願解脫門不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無相、無願解脫門，乃可名為真修無相、無願解脫門故。此般若波羅蜜多於彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無相、無願解脫門，乃可名為真修無相、無願解脫門故。此般若波羅蜜多於彼空解脫門、無相解脫門、無願解脫門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修五眼，可名真修五眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修五眼，可名真修五眼不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修五眼，乃可名為真修五眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修五眼，乃可名為真修五眼。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修六神通，可名真修六神通不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修六神通，可名真修六神通不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修六神通，乃可名為真修六神通故。此般若波羅蜜多於彼五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修六神通，乃可名為真修六神通故。此般若波羅蜜多於彼五眼、六神通為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修佛十力，可名真修佛十力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修佛十力，可名真修佛十力不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修佛十力，乃可名為真修佛十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修佛十力，乃可名為真修佛十力。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，可名真修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，可名真修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃可名為真修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故。此般若波羅蜜多於彼佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃可名為真修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故。此般若波羅蜜多於彼佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無忘失法，可名真修無忘失法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無忘失法，可名真修無忘失法不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無忘失法，乃可名為真修無忘失法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無忘失法，乃可名為真修無忘失法。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修恒住捨性，可名真修恒住捨性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修恒住捨性，可名真修恒住捨性不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修恒住捨性，乃可名為真修恒住捨性故。此般若波羅蜜多於彼無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修恒住捨性，乃可名為真修恒住捨性故。此般若波羅蜜多於彼無忘失法、恒住捨性為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切智，可名真修一切智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切智，可名真修一切智不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切智，乃可名為真修一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切智，乃可名為真修一切智。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修道相智、一切相智，可名真修道相智、一切相智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修道相智、一切相智，可名真修道相智、一切相智不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修道相智、一切相智，乃可名為真修道相智、一切相智故。此般若波羅蜜多於彼一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修道相智、一切相智，乃可名為真修道相智、一切相智故。此般若波羅蜜多於彼一切智、道相智、一切相智為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切陀羅尼門，可名真修一切陀羅尼門不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切陀羅尼門，可名真修一切陀羅尼門不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切陀羅尼門，乃可名為真修一切陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切陀羅尼門，乃可名為真修一切陀羅尼門。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切三摩地門，可名真修一切三摩地門不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修一切三摩地門，可名真修一切三摩地門不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切三摩地門，乃可名為真修一切三摩地門故。此般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修一切三摩地門，乃可名為真修一切三摩地門故。此般若波羅蜜多於彼一切陀羅尼門、一切三摩地門為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行，可名真修菩薩摩訶薩行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行，可名真修菩薩摩訶薩行不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行，乃可名為真修菩薩摩訶薩行故。此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行，乃可名為真修菩薩摩訶薩行故。此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無上正等菩提，可名真修無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！於意云何？若不迴向一切智智而修無上正等菩提，可名真修無上正等菩提不？」

慶喜答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無上正等菩提，乃可名為真修無上正等菩提故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切智智而修無上正等菩提，乃可名為真修無上正等菩提故。此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

具壽慶喜復白佛言：「世尊！云何迴向一切智智而修布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「世尊！云何迴向一切智智而修布施波羅蜜多？」

佛言：「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習布施波羅蜜多，是名迴向一切智智而修布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習布施波羅蜜多，是名迴向一切智智而修布施波羅蜜多。」

「世尊！云何迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

「慶喜！以無二為方便，無生為方便、無所得為方便、修習淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是名迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便，無生為方便、無所得為方便、修習淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是名迴向一切智智而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

「世尊！云何迴向一切智智而住內空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而住內空？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住內空，是名迴向一切智智而住內空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住內空，是名迴向一切智智而住內空。」

「世尊！云何迴向一切智智而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住外空乃至無性自性空，是名迴向一切智智而住外空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住外空乃至無性自性空，是名迴向一切智智而住外空乃至無性自性空。」

「世尊！云何迴向一切智智而住真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而住真如？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住真如，是名迴向一切智智而住真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住真如，是名迴向一切智智而住真如。」

「世尊！云何迴向一切智智而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住法界乃至不思議界，是名迴向一切智智而住法界乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住法界乃至不思議界，是名迴向一切智智而住法界乃至不思議界。」

「世尊！云何迴向一切智智而住苦聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而住苦聖諦？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住苦聖諦，是名迴向一切智智而住苦聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住苦聖諦，是名迴向一切智智而住苦聖諦。」

「世尊！云何迴向一切智智而住集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而住集、滅、道聖諦？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住集、滅、道聖諦，是名迴向一切智智而住集、滅、道聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，安住集、滅、道聖諦，是名迴向一切智智而住集、滅、道聖諦。」

「世尊！云何迴向一切智智而修四靜慮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修四靜慮？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四靜慮，是名迴向一切智智而修四靜慮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四靜慮，是名迴向一切智智而修四靜慮。」

「世尊！云何迴向一切智智而修四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修四無量、四無色定？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四無量、四無色定，是名迴向一切智智而修四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四無量、四無色定，是名迴向一切智智而修四無量、四無色定。」

「世尊！云何迴向一切智智而修八解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修八解脫？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習八解脫，是名迴向一切智智而修八解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習八解脫，是名迴向一切智智而修八解脫。」

「世尊！云何迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習八勝處、九次第定、十遍處，是名迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習八勝處、九次第定、十遍處，是名迴向一切智智而修八勝處、九次第定、十遍處。」

「世尊！云何迴向一切智智而修四念住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修四念住？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四念住，是名迴向一切智智而修四念住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四念住，是名迴向一切智智而修四念住。」

「世尊！云何迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是名迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是名迴向一切智智而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。」

「世尊！云何迴向一切智智而修空解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修空解脫門？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習空解脫門，是名迴向一切智智而修空解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習空解脫門，是名迴向一切智智而修空解脫門。」

「世尊！云何迴向一切智智而修無相、無願解脫門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修無相、無願解脫門？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無相、無願解脫門，是名迴向一切智智而修無相、無願解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無相、無願解脫門，是名迴向一切智智而修無相、無願解脫門。」

「世尊！云何迴向一切智智而修五眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修五眼？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習五眼，是名迴向一切智智而修五眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習五眼，是名迴向一切智智而修五眼。」

「世尊！云何迴向一切智智而修六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修六神通？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習六神通，是名迴向一切智智而修六神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習六神通，是名迴向一切智智而修六神通。」

「世尊！云何迴向一切智智而修佛十力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修佛十力？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習佛十力，是名迴向一切智智而修佛十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習佛十力，是名迴向一切智智而修佛十力。」

「世尊！云何迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是名迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，是名迴向一切智智而修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。」

「世尊！云何迴向一切智智而修無忘失法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修無忘失法？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無忘失法，是名迴向一切智智而修無忘失法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無忘失法，是名迴向一切智智而修無忘失法。」

「世尊！云何迴向一切智智而修恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修恒住捨性？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習恒住捨性，是名迴向一切智智而修恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習恒住捨性，是名迴向一切智智而修恒住捨性。」

「世尊！云何迴向一切智智而修一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修一切智？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切智，是名迴向一切智智而修一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切智，是名迴向一切智智而修一切智。」

「世尊！云何迴向一切智智而修道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修道相智、一切相智？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習道相智、一切相智，是名迴向一切智智而修道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習道相智、一切相智，是名迴向一切智智而修道相智、一切相智。」

「世尊！云何迴向一切智智而修一切陀羅尼門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修一切陀羅尼門？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切陀羅尼門，是名迴向一切智智而修一切陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切陀羅尼門，是名迴向一切智智而修一切陀羅尼門。」

「世尊！云何迴向一切智智而修一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修一切三摩地門？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切三摩地門，是名迴向一切智智而修一切三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習一切三摩地門，是名迴向一切智智而修一切三摩地門。」

「世尊！云何迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習菩薩摩訶薩行，是名迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習菩薩摩訶薩行，是名迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行。」

「世尊！云何迴向一切智智而修無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何迴向一切智智而修無上正等菩提？」

「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無上正等菩提，是名迴向一切智智而修無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，修習無上正等菩提，是名迴向一切智智而修無上正等菩提。」

具壽慶喜復白佛言：「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住內空乃至無性自性空？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住真如乃至不思議界？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四靜慮、四無量、四無色定？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習空解脫門、無相解脫門、無願解脫門？

「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以何無二為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？以何無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，修習五眼、六神通？