大般若波羅蜜多經卷第一百四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之二

「何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學般若波羅蜜多及靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住內空及外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住真如及法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住苦聖諦及集、滅、道聖諦故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學四靜慮及四無量、四無色定故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學八解脫及八勝處、九次第定、十遍處故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學四念住及四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學空解脫門及無相、無願解脫門故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學五眼及六神通故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學佛十力及四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學無忘失法及恒住捨性故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學一切陀羅尼門及一切三摩地門故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學一切智及道相智、一切相智故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學諸餘無量無邊佛法故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門故，證得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學般若波羅蜜多及靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住內空及外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住真如及法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住苦聖諦及集、滅、道聖諦故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學四靜慮及四無量、四無色定故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學八解脫及八勝處、九次第定、十遍處故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學四念住及四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學空解脫門及無相、無願解脫門故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學五眼及六神通故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學佛十力及四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學無忘失法及恒住捨性故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學一切陀羅尼門及一切三摩地門故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學一切智及道相智、一切相智故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤修學諸餘無量無邊佛法故，證得無上正等菩提。如來昔住菩薩位時，常勤安住諸餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門故，證得阿耨多羅三藐三菩提。

「『我等今者為求無上正等菩提，於此甚深般若波羅蜜多等法，亦應隨佛常勤精進修學安住。如是甚深般若波羅蜜多等法，定是我等真實大師，常勤隨學所願皆滿。如是甚深般若波羅蜜多等法，是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等真實法印。一切如來、應、正等覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、現證無上正等菩提。一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等，亦於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故，已到彼岸、當到彼岸、現到彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我等今者為求無上正等菩提，於此甚深般若波羅蜜多等法，亦應隨佛常勤精進修學安住。如是甚深般若波羅蜜多等法，定是我等真實大師，常勤隨學所願皆滿。如是甚深般若波羅蜜多等法，是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等真實法印。一切如來、應、正等覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、現證無上正等菩提。一切獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等，亦於如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學故，已到彼岸、當到彼岸、現到彼岸。』

「以是緣故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依般若波羅蜜多常勤修學，應依靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多常勤修學。何以故？如是般若波羅蜜多等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是緣故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依般若波羅蜜多常勤修學，應依靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多常勤修學。何以故？如是般若波羅蜜多等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依內空常勤修學，應依外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空常勤修學。何以故？如是內空等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依內空常勤修學，應依外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空常勤修學。何以故？如是內空等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依真如常勤修學，應依法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界常勤修學。何以故？如是真如等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依真如常勤修學，應依法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界常勤修學。何以故？如是真如等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依苦聖諦常勤修學，應依集、滅、道聖諦常勤修學。何以故？如是苦聖諦等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依苦聖諦常勤修學，應依集、滅、道聖諦常勤修學。何以故？如是苦聖諦等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依四靜慮常勤修學，應依四無量、四無色定常勤修學。何以故？如是四靜慮等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依四靜慮常勤修學，應依四無量、四無色定常勤修學。何以故？如是四靜慮等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依八解脫常勤修學，應依八勝處、九次第定、十遍處常勤修學。何以故？如是八解脫等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依八解脫常勤修學，應依八勝處、九次第定、十遍處常勤修學。何以故？如是八解脫等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依四念住常勤修學，應依四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常勤修學。何以故？如是四念住等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依四念住常勤修學，應依四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常勤修學。何以故？如是四念住等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依空解脫門常勤修學，應依無相、無願解脫門常勤修學。何以故？如是空解脫門等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依空解脫門常勤修學，應依無相、無願解脫門常勤修學。何以故？如是空解脫門等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依五眼常勤修學，應依六神通常勤修學。何以故？如是五眼等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依五眼常勤修學，應依六神通常勤修學。何以故？如是五眼等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依佛十力常勤修學，應依四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法常勤修學。何以故？如是佛十力等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依佛十力常勤修學，應依四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法常勤修學。何以故？如是佛十力等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依無忘失法常勤修學，應依恒住捨性常勤修學。何以故？如是無忘失法等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依無忘失法常勤修學，應依恒住捨性常勤修學。何以故？如是無忘失法等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依一切陀羅尼門常勤修學，應依一切三摩地門常勤修學。何以故？如是一切陀羅尼門等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依一切陀羅尼門常勤修學，應依一切三摩地門常勤修學。何以故？如是一切陀羅尼門等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依一切智常勤修學，應依道相智、一切相智常勤修學。何以故？如是一切智等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依一切智常勤修學，應依道相智、一切相智常勤修學。何以故？如是一切智等，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依所餘無量無邊佛法常勤修學。何以故？如是所餘無量無邊佛法，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依所餘無量無邊佛法常勤修學。何以故？如是所餘無量無邊佛法，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門常勤修學。何以故？如是隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門常勤修學。何以故？如是隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，是一切聲聞、獨覺、菩薩摩訶薩及諸天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣得幾所福？」

佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復以種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復以種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

佛告憍尸迦：「置是一事。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿贍部洲中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置是一事。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿贍部洲中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

佛告憍尸迦：「置贍部洲。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿四洲界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置贍部洲。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿四洲界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

佛告憍尸迦：「置四洲界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿小千界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置四洲界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿小千界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

佛告憍尸迦：「置小千界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿中千界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何，是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置小千界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，滿中千界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何，是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

佛告憍尸迦：「置中千界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，遍滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置中千界。復有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，遍滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？是善男子、善女人等由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚嘆，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚嘆，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

佛告憍尸迦：「置一三千大千世界。設復三千大千世界諸有情類，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？如是三千大千世界諸有情類，由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置一三千大千世界。設復三千大千世界諸有情類，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於汝意云何？如是三千大千世界諸有情類，由此因緣所生福聚寧為多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

時，天帝釋復白佛言：「如是！如是！誠如聖教。若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是善男子、善女人等當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，若經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣所生福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「如是！如是！誠如聖教。若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是善男子、善女人等當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，若經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣所生福聚寧為多不？」

佛言：「甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚多！」

天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？

「世尊！由此般若波羅蜜多，總能攝藏一切善法。所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，若苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，若佛五眼，若六神通，若布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若一切陀羅尼門、一切三摩地門，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此般若波羅蜜多，總能攝藏一切善法。所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，若苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，若佛五眼，若六神通，若布施波羅蜜多、淨戒波羅蜜多、安忍波羅蜜多、精進波羅蜜多、靜慮波羅蜜多、般若波羅蜜多，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若一切陀羅尼門、一切三摩地門，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。

「世尊！如是甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。世尊！一切如來、應、正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、現證無上正等菩提。世尊！一切聲聞、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已到彼岸、當到彼岸、現到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。世尊！一切如來、應、正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已證無上正等菩提、當證無上正等菩提、現證無上正等菩提。世尊！一切聲聞、獨覺，皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已到彼岸、當到彼岸、現到彼岸。

「世尊！由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而得現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而得現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而得現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而得現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦而得現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦而得現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切四靜慮、四無量、四無色定而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切四靜慮、四無量、四無色定而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切空解脫門、無相解脫門、無願解脫門而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切空解脫門、無相解脫門、無願解脫門而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切五眼、六神通而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切五眼、六神通而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切無忘失法、恒住捨性而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切無忘失法、恒住捨性而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門、一切三摩地門而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切陀羅尼門、一切三摩地門而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切智、道相智、一切相智而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切智、道相智、一切相智而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土而得成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土而得成故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切聲聞乘、獨覺乘、無上乘而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切聲聞乘、獨覺乘、無上乘而得生故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果而出現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切獨覺向獨覺果而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切獨覺向獨覺果而出現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩從初發心乃至金剛喻定所有功德而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切菩薩摩訶薩從初發心乃至金剛喻定所有功德而出現故。

「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺所有無上正等菩提、大般涅槃而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺所有無上正等菩提、大般涅槃而出現故。

「憍尸迦！由此緣故，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。以前所造窣堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及其一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此緣故，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。以前所造窣堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及其一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，則此世間佛寶、法寶、苾芻僧寶皆住不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，則此世間佛寶、法寶、苾芻僧寶皆住不滅。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有十善業道及施戒修善、知恩報恩、供養賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有十善業道及施戒修善、知恩報恩、供養賢聖。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四靜慮、四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四靜慮、四無量、四無色定。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有五眼、六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有五眼、六神通。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有無忘失法、恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有無忘失法、恒住捨性。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有一切陀羅尼門、一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有一切智、道相智、一切相智。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有聲聞乘、獨覺乘、無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有聲聞乘、獨覺乘、無上乘。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有獨覺向獨覺果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有獨覺向獨覺果。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有菩薩摩訶薩修菩薩行、成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有菩薩摩訶薩修菩薩行、成熟有情、嚴淨佛土。

「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者，世間常有如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾。」