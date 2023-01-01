大般若波羅蜜多經卷第一百三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分攝受品第二十九之五

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得布施波羅蜜多，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得布施波羅蜜多，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。於布施波羅蜜多等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得四靜慮，不得四無量、四無色定。於四靜慮等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得四靜慮，不得四無量、四無色定。於四靜慮等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處。於八解脫等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處。於八解脫等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。於四念住等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。於四念住等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得空解脫門，不得無相、無願解脫門。於空解脫門等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得空解脫門，不得無相、無願解脫門。於空解脫門等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得五眼，不得六神通。於五眼等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得五眼，不得六神通。於五眼等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得佛十力，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。於佛十力等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得佛十力，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。於佛十力等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得無忘失法，不得恒住捨性。於無忘失法等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得無忘失法，不得恒住捨性。於無忘失法等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得一切智，不得道相智、一切相智。於一切智等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得一切智，不得道相智、一切相智。於一切智等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得一切陀羅尼門，不得一切三摩地門。於一切陀羅尼門等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得一切陀羅尼門，不得一切三摩地門。於一切陀羅尼門等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得預流，不得一來、不還、阿羅漢。於預流等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得預流，不得一來、不還、阿羅漢。於預流等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得預流向預流果，不得一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。於預流向預流果等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得預流向預流果，不得一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。於預流向預流果等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得獨覺，不得獨覺向獨覺果。於獨覺等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得獨覺，不得獨覺向獨覺果。於獨覺等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得菩薩摩訶薩，不得三藐三佛陀。於菩薩摩訶薩等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得菩薩摩訶薩，不得三藐三佛陀。於菩薩摩訶薩等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得菩薩摩訶薩法，不得無上正等菩提。於菩薩摩訶薩法等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得菩薩摩訶薩法，不得無上正等菩提。於菩薩摩訶薩法等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得聲聞乘，不得獨覺乘、無上乘。於聲聞乘等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得聲聞乘，不得獨覺乘、無上乘。於聲聞乘等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行皆獲饒益。何以故？過去菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。未來菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，當證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行皆獲饒益。何以故？過去菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。未來菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，當證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土、城邑、人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何？是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土、城邑、人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何？是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王置清淨處，恭敬供養、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑、王都、人非人等，不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何？如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王置清淨處，恭敬供養、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑、王都、人非人等，不為一切災橫疾疫之所傷害。所以者何？如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王置清淨處，恭敬供養、尊重讚歎，尚獲如是現法利益，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提利樂一切。憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯，置寶筩中恒隨逐身恭敬供養，諸怖畏事皆自消除，天龍、鬼神常守衛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王置清淨處，恭敬供養、尊重讚歎，尚獲如是現法利益，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提利樂一切。憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯，置寶筩中恒隨逐身恭敬供養，諸怖畏事皆自消除，天龍、鬼神常守衛故。

「憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。所以者何？過去未來現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情無恐無怖身心安樂，安立無量無數有情，令住人天尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護，供養恭敬、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。所以者何？過去未來現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情無恐無怖身心安樂，安立無量無數有情，令住人天尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護，供養恭敬、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

初分校量功德品第三十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分校量功德品第三十之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。或善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅，安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是二福聚，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。或善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅，安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、纓絡、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是二福聚，何者為多？」

佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智及相好身，於何等法修學而得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智及相好身，於何等法修學而得？」

天帝釋言：「世尊！如來所得一切智智及相好身，於此般若波羅蜜多修學而得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！如來所得一切智智及相好身，於此般若波羅蜜多修學而得。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。我於般若波羅蜜多修學故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多證得無上正等菩提，無有是處故。憍尸迦！不以獲得相好身故說名如來、應、正等覺，但以證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，甚深般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切智智無由而轉。是故般若波羅蜜多正為因生一切智智，為令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬、尊重讚歎，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍、阿素洛等恭敬供養。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等恭敬供養我設利羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。我於般若波羅蜜多修學故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多證得無上正等菩提，無有是處故。憍尸迦！不以獲得相好身故說名如來、應、正等覺，但以證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，甚深般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切智智無由而轉。是故般若波羅蜜多正為因生一切智智，為令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬、尊重讚歎，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍、阿素洛等恭敬供養。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等恭敬供養我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等但於般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等則為供養一切智智，及所依止佛相好身，并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故。憍尸迦！由此緣故，諸善男子、善女人等欲供養佛，若心若身，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說甚深般若波羅蜜多，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等但於般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等則為供養一切智智，及所依止佛相好身，并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故。憍尸迦！由此緣故，諸善男子、善女人等欲供養佛，若心若身，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說甚深般若波羅蜜多，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。或善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是二福聚，前者為多。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。或善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是二福聚，前者為多。何以故？

「憍尸迦！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「憍尸迦！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「憍尸迦！苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「憍尸迦！四靜慮、四無量、四無色定，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四靜慮、四無量、四無色定，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！五眼、六神通，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！五眼、六神通，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！無忘失法、恒住捨性，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無忘失法、恒住捨性，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切智、道相智、一切相智，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切智、道相智、一切相智，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切陀羅尼門、一切三摩地門，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切陀羅尼門、一切三摩地門，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有成熟有情、嚴淨佛土，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有成熟有情、嚴淨佛土，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所有族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！世間所有十善業道，供養沙門、父母、師長，施、戒、修等無量善法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！世間所有十善業道，供養沙門、父母、師長，施、戒、修等無量善法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！世間所有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！世間所有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！世間所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！世間所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！世間所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！世間所有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！世間所有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！世間所有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切預流預流果、一來一來果、不還不還果、阿羅漢阿羅漢果，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切預流預流果、一來一來果、不還不還果、阿羅漢阿羅漢果，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切獨覺獨覺菩提，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切獨覺獨覺菩提，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切菩薩摩訶薩、菩薩摩訶薩法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切菩薩摩訶薩、菩薩摩訶薩法，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！一切如來、應、正等覺，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切如來、應、正等覺，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。

「憍尸迦！不可思量、不可宣說、無上、無上上、無等、無等等一切智智，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！不可思量、不可宣說、無上、無上上、無等、無等等一切智智，皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！贍部洲人於甚深般若波羅蜜多不供養恭敬、尊重讚歎者，彼豈不知供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，獲得如是大功德利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！贍部洲人於甚深般若波羅蜜多不供養恭敬、尊重讚歎者，彼豈不知供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，獲得如是大功德利？」

佛言：「憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？贍部洲內有幾所人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨？有幾所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾所人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？贍部洲內有幾所人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨？有幾所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾所人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？」

天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，有少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，有少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，有少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，有少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟。」

佛言：「憍尸迦！我復問汝，隨汝意答。憍尸迦！於意云何？贍部洲內有幾所人得三十七菩提分法？有幾所人得三解脫門？有幾所人得八解脫？有幾所人得九次第定？有幾所人得四無礙解？有幾所人得六神通？有幾所人永斷三結得預流果？有幾所人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾所人斷五順下分結得不還果？有幾所人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾所人發心定趣獨覺菩提？有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我復問汝，隨汝意答。憍尸迦！於意云何？贍部洲內有幾所人得三十七菩提分法？有幾所人得三解脫門？有幾所人得八解脫？有幾所人得九次第定？有幾所人得四無礙解？有幾所人得六神通？有幾所人永斷三結得預流果？有幾所人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾所人斷五順下分結得不還果？有幾所人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾所人發心定趣獨覺菩提？有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提？」

天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少分人得三十七菩提分法，有少分人得三解脫門，有少分人得八解脫，有少分人得九次第定，有少分人得四無礙解，有少分人得六神通，有少分人永斷三結得預流果，有少分人薄貪、瞋、癡得一來果，有少分人斷五順下分結得不還果，有少分人斷五順上分結得阿羅漢果，有少分人發心定趣獨覺菩提，有少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少分人得三十七菩提分法，有少分人得三解脫門，有少分人得八解脫，有少分人得九次第定，有少分人得四無礙解，有少分人得六神通，有少分人永斷三結得預流果，有少分人薄貪、瞋、癡得一來果，有少分人斷五順下分結得不還果，有少分人斷五順上分結得阿羅漢果，有少分人發心定趣獨覺菩提，有少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少分人得三十七菩提分法，轉少分人得三解脫門，轉少分人得八解脫，轉少分人得九次第定，轉少分人得四無礙解，轉少分人得六神通。憍尸迦！贍部洲內極少分人永斷三結得預流果，轉少分人薄貪、瞋、癡得一來果，轉少分人斷五順下分結得不還果，轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少分人得三十七菩提分法，轉少分人得三解脫門，轉少分人得八解脫，轉少分人得九次第定，轉少分人得四無礙解，轉少分人得六神通。憍尸迦！贍部洲內極少分人永斷三結得預流果，轉少分人薄貪、瞋、癡得一來果，轉少分人斷五順下分結得不還果，轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。何以故？

「憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧；不行布施，不護淨戒，不修安忍，不起精進，不習靜慮，不學般若；不聞布施波羅蜜多，不修布施波羅蜜多，不聞淨戒波羅蜜多，不修淨戒波羅蜜多，不聞安忍波羅蜜多，不修安忍波羅蜜多，不聞精進波羅蜜多，不修精進波羅蜜多，不聞靜慮波羅蜜多，不修靜慮波羅蜜多，不聞般若波羅蜜多，不修般若波羅蜜多；不聞內空，不修內空，不聞外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不修外空乃至無性自性空；不聞真如，不修真如，不聞法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不修法界乃至不思議界；不聞苦聖諦，不修苦聖諦，不聞集、滅、道聖諦，不修集、滅、道聖諦；不聞四靜慮，不修四靜慮，不聞四無量、四無色定，不修四無量、四無色定；不聞八解脫，不修八解脫，不聞八勝處、九次第定、十遍處，不修八勝處、九次第定、十遍處；不聞四念住，不修四念住，不聞四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不修四正斷乃至八聖道支；不聞空解脫門，不修空解脫門，不聞無相、無願解脫門，不修無相、無願解脫門；不聞五眼，不修五眼，不聞六神通，不修六神通；不聞佛十力，不修佛十力，不聞四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不修四無所畏乃至十八佛不共法；不聞無忘失法，不修無忘失法，不聞恒住捨性，不修恒住捨性；不聞一切陀羅尼門，不修一切陀羅尼門，不聞一切三摩地門，不修一切三摩地門；不聞一切智，不修一切智，不聞道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧；不行布施，不護淨戒，不修安忍，不起精進，不習靜慮，不學般若；不聞布施波羅蜜多，不修布施波羅蜜多，不聞淨戒波羅蜜多，不修淨戒波羅蜜多，不聞安忍波羅蜜多，不修安忍波羅蜜多，不聞精進波羅蜜多，不修精進波羅蜜多，不聞靜慮波羅蜜多，不修靜慮波羅蜜多，不聞般若波羅蜜多，不修般若波羅蜜多；不聞內空，不修內空，不聞外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不修外空乃至無性自性空；不聞真如，不修真如，不聞法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不修法界乃至不思議界；不聞苦聖諦，不修苦聖諦，不聞集、滅、道聖諦，不修集、滅、道聖諦；不聞四靜慮，不修四靜慮，不聞四無量、四無色定，不修四無量、四無色定；不聞八解脫，不修八解脫，不聞八勝處、九次第定、十遍處，不修八勝處、九次第定、十遍處；不聞四念住，不修四念住，不聞四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不修四正斷乃至八聖道支；不聞空解脫門，不修空解脫門，不聞無相、無願解脫門，不修無相、無願解脫門；不聞五眼，不修五眼，不聞六神通，不修六神通；不聞佛十力，不修佛十力，不聞四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不修四無所畏乃至十八佛不共法；不聞無忘失法，不修無忘失法，不聞恒住捨性，不修恒住捨性；不聞一切陀羅尼門，不修一切陀羅尼門，不聞一切三摩地門，不修一切三摩地門；不聞一切智，不修一切智，不聞道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。

「憍尸迦！以是緣故，當知於此贍部洲內極少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少分人得三十七菩提分法，轉少分人得三解脫門，轉少分人得八解脫，轉少分人得九次第定，轉少分人得四無礙解，轉少分人得六神通。憍尸迦！當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預流果，轉少分人薄貪、瞋、癡得一來果，轉少分人斷五順下分結得不還果，轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！以是緣故，當知於此贍部洲內極少分人成就佛證淨、成就法證淨、成就僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少分人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少分人得三十七菩提分法，轉少分人得三解脫門，轉少分人得八解脫，轉少分人得九次第定，轉少分人得四無礙解，轉少分人得六神通。憍尸迦！當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預流果，轉少分人薄貪、瞋、癡得一來果，轉少分人斷五順下分結得不還果，轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果，轉少分人發心定趣獨覺菩提，轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行。」

爾時，佛語天帝釋言：「我今問汝，隨汝意答。憍尸迦！於意云何？置贍部洲所有人類。於此三千大千世界，幾所眾生供養恭敬父母、師長？幾所眾生供養恭敬沙門、婆羅門？幾所眾生行施、受齋、持戒？幾所眾生修十善業道？幾所眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾所眾生修四靜慮？幾所眾生修四無量？幾所眾生修四無色定？幾所眾生信佛、信法、信僧？幾所眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？幾所眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？幾所眾生修三十七菩提分法？幾所眾生修三解脫門？幾所眾生修八解脫？幾所眾生修九次第定？幾所眾生修四無礙解？幾所眾生修六神通？幾所眾生永斷三結得預流果？幾所眾生薄貪、瞋、癡得一來果？幾所眾生斷五順下分結得不還果？幾所眾生斷五順上分結得阿羅漢果？幾所眾生發心定趣獨覺菩提？幾所眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提？幾所眾生既發心已精勤修習趣菩提行？幾所眾生鍊磨長養趣菩提心？幾所眾生方便善巧修行般若波羅蜜多？幾所眾生得住菩薩不退轉地？幾所眾生速證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛語天帝釋言：「我今問汝，隨汝意答。憍尸迦！於意云何？置贍部洲所有人類。於此三千大千世界，幾所眾生供養恭敬父母、師長？幾所眾生供養恭敬沙門、婆羅門？幾所眾生行施、受齋、持戒？幾所眾生修十善業道？幾所眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾所眾生修四靜慮？幾所眾生修四無量？幾所眾生修四無色定？幾所眾生信佛、信法、信僧？幾所眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？幾所眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？幾所眾生修三十七菩提分法？幾所眾生修三解脫門？幾所眾生修八解脫？幾所眾生修九次第定？幾所眾生修四無礙解？幾所眾生修六神通？幾所眾生永斷三結得預流果？幾所眾生薄貪、瞋、癡得一來果？幾所眾生斷五順下分結得不還果？幾所眾生斷五順上分結得阿羅漢果？幾所眾生發心定趣獨覺菩提？幾所眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提？幾所眾生既發心已精勤修習趣菩提行？幾所眾生鍊磨長養趣菩提心？幾所眾生方便善巧修行般若波羅蜜多？幾所眾生得住菩薩不退轉地？幾所眾生速證無上正等菩提？」

天帝釋言：「世尊！於此三千大千世界，有少眾生供養恭敬父母、師長，有少眾生供養恭敬沙門、婆羅門，有少眾生行施、受齋、持戒，有少眾生修十善業道，有少眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想，有少眾生修四靜慮，有少眾生修四無量，有少眾生修四無色定，有少眾生信佛、信法、信僧，有少眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，有少眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，有少眾生修三十七菩提分法，有少眾生修三解脫門，有少眾生修八解脫，有少眾生修九次第定，有少眾生修四無礙解，有少眾生修六神通，有少眾生永斷三結得預流果，有少眾生薄貪、瞋、癡得一來果，有少眾生斷五順下分結得不還果，有少眾生斷五順上分結得阿羅漢果，有少眾生發心定趣獨覺菩提，有少眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，有少眾生既發心已精勤修習趣菩提行，有少眾生練磨長養趣菩提心，有少眾生方便善巧修行般若波羅蜜多，有少眾生得住菩薩不退轉地，有少眾生速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！於此三千大千世界，有少眾生供養恭敬父母、師長，有少眾生供養恭敬沙門、婆羅門，有少眾生行施、受齋、持戒，有少眾生修十善業道，有少眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想，有少眾生修四靜慮，有少眾生修四無量，有少眾生修四無色定，有少眾生信佛、信法、信僧，有少眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，有少眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，有少眾生修三十七菩提分法，有少眾生修三解脫門，有少眾生修八解脫，有少眾生修九次第定，有少眾生修四無礙解，有少眾生修六神通，有少眾生永斷三結得預流果，有少眾生薄貪、瞋、癡得一來果，有少眾生斷五順下分結得不還果，有少眾生斷五順上分結得阿羅漢果，有少眾生發心定趣獨覺菩提，有少眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，有少眾生既發心已精勤修習趣菩提行，有少眾生練磨長養趣菩提心，有少眾生方便善巧修行般若波羅蜜多，有少眾生得住菩薩不退轉地，有少眾生速證無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少眾生供養恭敬父母、師長，轉少眾生供養恭敬沙門、婆羅門，轉少眾生行施、受齋、持戒，轉少眾生修十善業道，轉少眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想，轉少眾生修四靜慮，轉少眾生修四無量，轉少眾生修四無色定，轉少眾生信佛、信法、信僧，轉少眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少眾生修三十七菩提分法，轉少眾生修三解脫門，轉少眾生修八解脫，轉少眾生修九次第定，轉少眾生修四無礙解，轉少眾生修六神通。憍尸迦！於此三千大千世界，極少眾生永斷三結得預流果，轉少眾生薄貪、瞋、癡得一來果，轉少眾生斷五順下分結得不還果，轉少眾生斷五順上分結得阿羅漢果，轉少眾生發心定趣獨覺菩提，轉少眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少眾生既發心已精勤修習趣菩提行，轉少眾生練磨長養趣菩提心，轉少眾生方便善巧修行般若波羅蜜多，轉少眾生得住菩薩不退轉地，轉少眾生速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少眾生供養恭敬父母、師長，轉少眾生供養恭敬沙門、婆羅門，轉少眾生行施、受齋、持戒，轉少眾生修十善業道，轉少眾生於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想，轉少眾生修四靜慮，轉少眾生修四無量，轉少眾生修四無色定，轉少眾生信佛、信法、信僧，轉少眾生於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，轉少眾生於佛究竟、於法究竟、於僧究竟，轉少眾生修三十七菩提分法，轉少眾生修三解脫門，轉少眾生修八解脫，轉少眾生修九次第定，轉少眾生修四無礙解，轉少眾生修六神通。憍尸迦！於此三千大千世界，極少眾生永斷三結得預流果，轉少眾生薄貪、瞋、癡得一來果，轉少眾生斷五順下分結得不還果，轉少眾生斷五順上分結得阿羅漢果，轉少眾生發心定趣獨覺菩提，轉少眾生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，轉少眾生既發心已精勤修習趣菩提行，轉少眾生練磨長養趣菩提心，轉少眾生方便善巧修行般若波羅蜜多，轉少眾生得住菩薩不退轉地，轉少眾生速證無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我以清淨無障佛眼，觀察十方各如殑伽沙等世界，雖有無量、無數、無邊有情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，精勤修習趣菩提行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下劣地中。何以故？憍尸迦！阿耨多羅三藐三菩提甚難可得，惡慧懈怠、下劣精進、下劣勝解、下劣有情不能證故。憍尸迦！由是因緣，若善男子、善女人等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，精勤修習趣菩提行，欲住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提無留難者，應於如是甚深般若波羅蜜多，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。作此事已復應書寫，種種寶物而用莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！我以清淨無障佛眼，觀察十方各如殑伽沙等世界，雖有無量、無數、無邊有情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，精勤修習趣菩提行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下劣地中。何以故？憍尸迦！阿耨多羅三藐三菩提甚難可得，惡慧懈怠、下劣精進、下劣勝解、下劣有情不能證故。憍尸迦！由是因緣，若善男子、善女人等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提，精勤修習趣菩提行，欲住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提無留難者，應於如是甚深般若波羅蜜多，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。作此事已復應書寫，種種寶物而用莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。

「何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若四靜慮，若四無量、四無色定；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若無忘失法，若恒住捨性；若一切陀羅尼門，若一切三摩地門；若一切智，若道相智、一切相智；若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應非毀令於無上正等菩提而作留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多；若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若真如，若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若苦聖諦，若集、滅、道聖諦；若四靜慮，若四無量、四無色定；若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處；若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若空解脫門，若無相、無願解脫門；若五眼，若六神通；若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若無忘失法，若恒住捨性；若一切陀羅尼門，若一切三摩地門；若一切智，若道相智、一切相智；若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應非毀令於無上正等菩提而作留難。