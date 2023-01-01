大般若波羅蜜多經卷第一百二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分攝受品第二十九之四

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修無忘失法，教他修無忘失法，讚說無忘失法法，歡喜讚歎修無忘失法者；自修恒住捨性，教他修恒住捨性，讚說恒住捨性法，歡喜讚歎修恒住捨性者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修無忘失法，教他修無忘失法，讚說無忘失法法，歡喜讚歎修無忘失法者；自修恒住捨性，教他修恒住捨性，讚說恒住捨性法，歡喜讚歎修恒住捨性者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修一切陀羅尼門，教他修一切陀羅尼門，讚說一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門者；自修一切三摩地門，教他修一切三摩地門，讚說一切三摩地門法，歡喜讚歎修一切三摩地門者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修一切陀羅尼門，教他修一切陀羅尼門，讚說一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門者；自修一切三摩地門，教他修一切三摩地門，讚說一切三摩地門法，歡喜讚歎修一切三摩地門者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修一切智，教他修一切智，讚說一切智法，歡喜讚歎修一切智者；自修道相智，教他修道相智，讚說道相智法，歡喜讚歎修道相智者；自修一切相智，教他修一切相智，讚說一切相智法，歡喜讚歎修一切相智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修一切智，教他修一切智，讚說一切智法，歡喜讚歎修一切智者；自修道相智，教他修道相智，讚說道相智法，歡喜讚歎修道相智者；自修一切相智，教他修一切相智，讚說一切相智法，歡喜讚歎修一切相智者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所護淨戒波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所修安忍波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所起精進波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所入靜慮波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所學般若波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所護淨戒波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所修安忍波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所起精進波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所入靜慮波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提；所學般若波羅蜜多，以無所得為方便，與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時，常作是念：『我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家尚無勢力，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尚不能得下賤人身，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不修安忍波羅蜜多，當諸根殘缺容貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，若得菩薩圓滿色身行菩薩行，有情見者必獲無上正等菩提，若不得此圓滿色身，則不能成熟一切有情、嚴淨佛土，況當能得一切智智！我若懈怠不起精進波羅蜜多，尚不能獲菩薩勝道，何由成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尚不能起菩薩勝定，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若無智不學般若波羅蜜多，尚不能得諸巧便慧超二乘地，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時，常作是念：『我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家尚無勢力，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尚不能得下賤人身，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不修安忍波羅蜜多，當諸根殘缺容貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，若得菩薩圓滿色身行菩薩行，有情見者必獲無上正等菩提，若不得此圓滿色身，則不能成熟一切有情、嚴淨佛土，況當能得一切智智！我若懈怠不起精進波羅蜜多，尚不能獲菩薩勝道，何由成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尚不能起菩薩勝定，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若無智不學般若波羅蜜多，尚不能得諸巧便慧超二乘地，何由成熟有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！』

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩學六波羅蜜多，常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿，若我布施波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿，若我淨戒波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿，若我安忍波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿，若我精進波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨心亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿，若我靜慮波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨無智勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿，若我般若波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智。』憍尸迦！是菩薩摩訶薩不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，獲得如是現法後法功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩學六波羅蜜多，常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿，若我布施波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿，若我淨戒波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿，若我安忍波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿，若我精進波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨心亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿，若我靜慮波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智；我不應隨無智勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿，若我般若波羅蜜多不圓滿者，終不能成一切智智。』憍尸迦！是菩薩摩訶薩不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，獲得如是現法後法功德勝利。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智。」

佛言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智？」

天帝釋言：「世尊！菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若於菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行布施故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時，便作是念：『我能行淨戒波羅蜜多，我能滿淨戒波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時，便作是念：『我能行安忍波羅蜜多，我能滿安忍波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間精進波羅蜜多時，便作是念：『我能行精進波羅蜜多，我能滿精進波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多時，便作是念：『我能行靜慮波羅蜜多，我能滿靜慮波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行靜慮故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時，便作是念：『我能行般若波羅蜜多，我能滿般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行般若故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若於菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行布施故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時，便作是念：『我能行淨戒波羅蜜多，我能滿淨戒波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時，便作是念：『我能行安忍波羅蜜多，我能滿安忍波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間精進波羅蜜多時，便作是念：『我能行精進波羅蜜多，我能滿精進波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多時，便作是念：『我能行靜慮波羅蜜多，我能滿靜慮波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行靜慮故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時，便作是念：『我能行般若波羅蜜多，我能滿般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧行般若故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩住內空時，若作是念：『我能住內空。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住內空故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，若作是念：『我能住外空乃至無性自性空。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住外空乃至無性自性空故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩住內空時，若作是念：『我能住內空。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住內空故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，若作是念：『我能住外空乃至無性自性空。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住外空乃至無性自性空故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩住真如時，若作是念：『我能住真如。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住真如故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，若作是念：『我能住法界乃至不思議界。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住法界乃至不思議界故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩住真如時，若作是念：『我能住真如。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住真如故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，若作是念：『我能住法界乃至不思議界。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住法界乃至不思議界故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩住苦聖諦時，若作是念：『我能住苦聖諦。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住苦聖諦故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住集、滅、道聖諦時，若作是念：『我能住集、滅、道聖諦。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住集、滅、道聖諦故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩住苦聖諦時，若作是念：『我能住苦聖諦。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住苦聖諦故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩住集、滅、道聖諦時，若作是念：『我能住集、滅、道聖諦。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂住集、滅、道聖諦故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修四靜慮時，若作是念：『我能修四靜慮。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四靜慮故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無量、四無色定時，若作是念：『我能修四無量、四無色定。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四無量、四無色定故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修四靜慮時，若作是念：『我能修四靜慮。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四靜慮故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無量、四無色定時，若作是念：『我能修四無量、四無色定。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四無量、四無色定故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修八解脫時，若作是念：『我能修八解脫。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修八解脫故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、十遍處時，若作是念：『我能修八勝處、九次第定、十遍處。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修八勝處、九次第定、十遍處故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修八解脫時，若作是念：『我能修八解脫。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修八解脫故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、十遍處時，若作是念：『我能修八勝處、九次第定、十遍處。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修八勝處、九次第定、十遍處故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修四念住時，若作是念：『我能修四念住。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四念住故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，若作是念：『我能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修四念住時，若作是念：『我能修四念住。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四念住故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，若作是念：『我能修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修空解脫門時，若作是念：『我能修空解脫門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修空解脫門故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修無相、無願解脫門時，若作是念：『我能修無相、無願解脫門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修無相、無願解脫門故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修空解脫門時，若作是念：『我能修空解脫門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修空解脫門故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修無相、無願解脫門時，若作是念：『我能修無相、無願解脫門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修無相、無願解脫門故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修五眼時，若作是念：『我能修五眼。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修五眼故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修六神通時，若作是念：『我能修六神通。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修六神通故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修五眼時，若作是念：『我能修五眼。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修五眼故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修六神通時，若作是念：『我能修六神通。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修六神通故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修佛十力時，若作是念：『我能修佛十力。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修佛十力故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，若作是念：『我能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修佛十力時，若作是念：『我能修佛十力。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修佛十力故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，若作是念：『我能修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修無忘失法時，若作是念：『我能修無忘失法。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修無忘失法故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修恒住捨性時，若作是念：『我能修恒住捨性。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修恒住捨性故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修無忘失法時，若作是念：『我能修無忘失法。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修無忘失法故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修恒住捨性時，若作是念：『我能修恒住捨性。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修恒住捨性故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時，若作是念：『我能修一切陀羅尼門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切陀羅尼門故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修一切三摩地門時，若作是念：『我能修一切三摩地門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切三摩地門故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時，若作是念：『我能修一切陀羅尼門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切陀羅尼門故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修一切三摩地門時，若作是念：『我能修一切三摩地門。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切三摩地門故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩修一切智時，若作是念：『我能修一切智。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切智故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修道相智、一切相智時，若作是念：『我能修道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修道相智、一切相智故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩修一切智時，若作是念：『我能修一切智。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修一切智故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩修道相智、一切相智時，若作是念：『我能修道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂修道相智、一切相智故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！菩薩摩訶薩成熟有情時，若作是念：『我能成熟有情。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂成熟有情故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩嚴淨佛土時，若作是念：『我能嚴淨佛土。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂嚴淨佛土故，遂起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩成熟有情時，若作是念：『我能成熟有情。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂成熟有情故，遂起高心不能迴向一切智智。菩薩摩訶薩嚴淨佛土時，若作是念：『我能嚴淨佛土。』是菩薩摩訶薩我、我所執之所擾亂嚴淨佛土故，遂起高心不能迴向一切智智。

「世尊！如是菩薩摩訶薩依世間心修諸善法，無方便善巧行布施等故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能如實調伏高心，亦不能如實迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是菩薩摩訶薩依世間心修諸善法，無方便善巧行布施等故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能如實調伏高心，亦不能如實迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩行出世間布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得施者，不得受者，不得布施，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間淨戒波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒，不得具淨戒者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間安忍波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得安忍，不得具安忍者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間精進波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得精進，不得具精進者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間靜慮波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得靜慮，不得具靜慮者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得般若，不得具般若者，亦不得一切法，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行般若波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩行出世間布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得施者，不得受者，不得布施，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間淨戒波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒，不得具淨戒者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間安忍波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得安忍，不得具安忍者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間精進波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得精進，不得具精進者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間靜慮波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得靜慮，不得具靜慮者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世間般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得般若，不得具般若者，亦不得一切法，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行般若波羅蜜多故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩住內空時，善修般若波羅蜜多故，不得內空，不得住內空者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住內空故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，善修般若波羅蜜多故，不得外空乃至無性自性空，不得住外空乃至無性自性空者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住外空乃至無性自性空故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩住內空時，善修般若波羅蜜多故，不得內空，不得住內空者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住內空故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，善修般若波羅蜜多故，不得外空乃至無性自性空，不得住外空乃至無性自性空者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住外空乃至無性自性空故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩住真如時，善修般若波羅蜜多故，不得真如，不得住真如者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住真如故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，善修般若波羅蜜多故，不得法界乃至不思議界，不得住法界乃至不思議界者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住法界乃至不思議界故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩住真如時，善修般若波羅蜜多故，不得真如，不得住真如者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住真如故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，善修般若波羅蜜多故，不得法界乃至不思議界，不得住法界乃至不思議界者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住法界乃至不思議界故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩住苦聖諦時，善修般若波羅蜜多故，不得苦聖諦，不得住苦聖諦者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦聖諦故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住集、滅、道聖諦時，善修般若波羅蜜多故，不得集、滅、道聖諦，不得住集、滅、道聖諦者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集、滅、道聖諦故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩住苦聖諦時，善修般若波羅蜜多故，不得苦聖諦，不得住苦聖諦者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦聖諦故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩住集、滅、道聖諦時，善修般若波羅蜜多故，不得集、滅、道聖諦，不得住集、滅、道聖諦者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集、滅、道聖諦故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修四靜慮時，善修般若波羅蜜多故，不得四靜慮，不得修四靜慮者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四靜慮故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無量、四無色定時，善修般若波羅蜜多故，不得四無量、四無色定，不得修四無量、四無色定者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量、四無色定故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修四靜慮時，善修般若波羅蜜多故，不得四靜慮，不得修四靜慮者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四靜慮故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無量、四無色定時，善修般若波羅蜜多故，不得四無量、四無色定，不得修四無量、四無色定者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量、四無色定故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修八解脫時，善修般若波羅蜜多故，不得八解脫，不得修八解脫者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八解脫故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、十遍處時，善修般若波羅蜜多故，不得八勝處、九次第定、十遍處，不得修八勝處、九次第定、十遍處者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八勝處、九次第定、十遍處故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修八解脫時，善修般若波羅蜜多故，不得八解脫，不得修八解脫者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八解脫故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修八勝處、九次第定、十遍處時，善修般若波羅蜜多故，不得八勝處、九次第定、十遍處，不得修八勝處、九次第定、十遍處者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修八勝處、九次第定、十遍處故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修四念住時，善修般若波羅蜜多故，不得四念住，不得修四念住者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四念住故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，善修般若波羅蜜多故，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不得修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修四念住時，善修般若波羅蜜多故，不得四念住，不得修四念住者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四念住故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，善修般若波羅蜜多故，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不得修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修空解脫門時，善修般若波羅蜜多故，不得空解脫門，不得修空解脫門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修空解脫門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修無相、無願解脫門時，善修般若波羅蜜多故，不得無相、無願解脫門，不得修無相、無願解脫門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無相、無願解脫門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修空解脫門時，善修般若波羅蜜多故，不得空解脫門，不得修空解脫門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修空解脫門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修無相、無願解脫門時，善修般若波羅蜜多故，不得無相、無願解脫門，不得修無相、無願解脫門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無相、無願解脫門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修五眼時，善修般若波羅蜜多故，不得五眼，不得修五眼者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修六神通時，善修般若波羅蜜多故，不得六神通，不得修六神通者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修六神通故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修五眼時，善修般若波羅蜜多故，不得五眼，不得修五眼者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修六神通時，善修般若波羅蜜多故，不得六神通，不得修六神通者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修六神通故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修佛十力時，善修般若波羅蜜多故，不得佛十力，不得修佛十力者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十力故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，善修般若波羅蜜多故，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不得修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修佛十力時，善修般若波羅蜜多故，不得佛十力，不得修佛十力者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十力故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，善修般若波羅蜜多故，不得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不得修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修無忘失法時，善修般若波羅蜜多故，不得無忘失法，不得修無忘失法者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無忘失法故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修恒住捨性時，善修般若波羅蜜多故，不得恒住捨性，不得修恒住捨性者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恒住捨性故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修無忘失法時，善修般若波羅蜜多故，不得無忘失法，不得修無忘失法者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無忘失法故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修恒住捨性時，善修般若波羅蜜多故，不得恒住捨性，不得修恒住捨性者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恒住捨性故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時，善修般若波羅蜜多故，不得一切陀羅尼門，不得修一切陀羅尼門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切陀羅尼門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修一切三摩地門時，善修般若波羅蜜多故，不得一切三摩地門，不得修一切三摩地門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時，善修般若波羅蜜多故，不得一切陀羅尼門，不得修一切陀羅尼門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切陀羅尼門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修一切三摩地門時，善修般若波羅蜜多故，不得一切三摩地門，不得修一切三摩地門者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地門故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修一切智時，善修般若波羅蜜多故，不得一切智，不得修一切智者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切智故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修道相智、一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得道相智、一切相智，不得修道相智、一切相智者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修道相智、一切相智故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修一切智時，善修般若波羅蜜多故，不得一切智，不得修一切智者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切智故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩修道相智、一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得道相智、一切相智，不得修道相智、一切相智者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修道相智、一切相智故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩成熟有情時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情，不得成熟有情者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多成熟有情故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得嚴淨佛土，不得嚴淨佛土者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨佛土故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩成熟有情時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情，不得成熟有情者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多成熟有情故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得嚴淨佛土，不得嚴淨佛土者，是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨佛土故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！如是菩薩摩訶薩依出世間般若波羅蜜多修善法故，能如實調伏高心，亦能如實迴向一切智智，是故我說：如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是菩薩摩訶薩依出世間般若波羅蜜多修善法故，能如實調伏高心，亦能如實迴向一切智智，是故我說：如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩令不高心，而能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身常安隱心恒喜樂，不為一切災橫侵惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身常安隱心恒喜樂，不為一切災橫侵惱。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、親近供養、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等若隨軍旅交陣戰時，至心念誦如是般若波羅蜜多，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設欲中傷自然退敗，喪命軍旅終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，長夜修習六波羅蜜多，自除貪欲刀杖，亦能除他貪欲刀杖；自除瞋恚刀杖，亦能除他瞋恚刀杖；自除愚癡刀杖，亦能除他愚癡刀杖；自除惡見刀杖，亦能除他惡見刀杖；自除纏垢刀杖，亦能除他纏垢刀杖；自除隨眠刀杖，亦能除他隨眠刀杖；自除惡業刀杖，亦能除他惡業刀杖。憍尸迦！由此緣故，是善男子、善女人等設入軍陣，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設欲中傷自然退敗，喪命軍旅終無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、親近供養、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等若隨軍旅交陣戰時，至心念誦如是般若波羅蜜多，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設欲中傷自然退敗，喪命軍旅終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，長夜修習六波羅蜜多，自除貪欲刀杖，亦能除他貪欲刀杖；自除瞋恚刀杖，亦能除他瞋恚刀杖；自除愚癡刀杖，亦能除他愚癡刀杖；自除惡見刀杖，亦能除他惡見刀杖；自除纏垢刀杖，亦能除他纏垢刀杖；自除隨眠刀杖，亦能除他隨眠刀杖；自除惡業刀杖，亦能除他惡業刀杖。憍尸迦！由此緣故，是善男子、善女人等設入軍陣，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設欲中傷自然退敗，喪命軍旅終無是處。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、恭敬供養、尊重讚歎、受持、讀誦、如理思惟、精勤修學、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺火不能燒，刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為害他，不為俱害。所以者何？是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、恭敬供養、尊重讚歎、受持、讀誦、如理思惟、精勤修學、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺火不能燒，刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為害他，不為俱害。所以者何？是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱皆不可得。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我，不得有情，不得命者，不得生者，不得養者，不得士夫，不得補特伽羅，不得意生，不得儒童，不得作者，不得受者，不得知者，不得見者。由於我等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我，不得有情，不得命者，不得生者，不得養者，不得士夫，不得補特伽羅，不得意生，不得儒童，不得作者，不得受者，不得知者，不得見者。由於我等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得色，不得受、想、行、識。於色蘊等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得色，不得受、想、行、識。於色蘊等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得眼處，不得耳、鼻、舌、身、意處。於眼處等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得眼處，不得耳、鼻、舌、身、意處。於眼處等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得色處，不得聲、香、味、觸、法處。於色處等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得色處，不得聲、香、味、觸、法處。於色處等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得眼界，不得色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。於眼界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得眼界，不得色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。於眼界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得耳界，不得聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。於耳界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得耳界，不得聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。於耳界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得鼻界，不得香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。於鼻界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得鼻界，不得香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。於鼻界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得舌界，不得味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。於舌界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得舌界，不得味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。於舌界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得身界，不得觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。於身界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得身界，不得觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。於身界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得意界，不得法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。於意界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得意界，不得法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。於意界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得地界，不得水、火、風、空、識界。於地界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得地界，不得水、火、風、空、識界。於地界等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得苦聖諦，不得集、滅、道聖諦。於苦聖諦等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得苦聖諦，不得集、滅、道聖諦。於苦聖諦等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得無明，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。於無明等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得無明，不得行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。於無明等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得內空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。於內空等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得內空，不得外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。於內空等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得真如，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。於真如等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，學此般若波羅蜜多大呪王時，不得真如，不得法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。於真如等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。