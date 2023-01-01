大般若波羅蜜多經卷第一百一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分攝受品第二十九之三

時，天帝釋復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚為希有，若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受四靜慮、四無量、四無色定；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受五眼、六神通；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受無忘失法、恒住捨性；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受一切智、道相智、一切相智；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受預流果、一來果、不還果、阿羅漢果；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受獨覺菩提；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受菩薩十地；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受無上正等菩提；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受世間、出世間一切善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚為希有，若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受四靜慮、四無量、四無色定；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受五眼、六神通；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受無忘失法、恒住捨性；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受一切智、道相智、一切相智；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受預流果、一來果、不還果、阿羅漢果；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受獨覺菩提；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受菩薩十地；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受無上正等菩提；若有攝受般若波羅蜜多，則為攝受世間、出世間一切善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。般若波羅蜜多甚為希有，若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受四靜慮、四無量、四無色定；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受五眼、六神通；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受無忘失法、恒住捨性；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受一切智、道相智、一切相智；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受預流果、一來果、不還果、阿羅漢果；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受獨覺菩提；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受菩薩十地；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受無上正等菩提；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受世間、出世間一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。般若波羅蜜多甚為希有，若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受四靜慮、四無量、四無色定；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受五眼、六神通；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受無忘失法、恒住捨性；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受一切智、道相智、一切相智；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受一切陀羅尼門、一切三摩地門；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受預流果、一來果、不還果、阿羅漢果；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受獨覺菩提；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受菩薩十地；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受無上正等菩提；若於般若波羅蜜多能攝受者，則能攝受世間、出世間一切善法。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，現法、後法功德勝利。汝應諦聽極善作意，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，現法、後法功德勝利。汝應諦聽極善作意，吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！大聖！願時為說，我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「唯然！大聖！願時為說，我等樂聞。」

佛言：「憍尸迦！若有種種外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於此菩薩摩訶薩所，欲為讎隙凌辱違害，彼適興心速遭殃禍，自當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，長夜修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，以大悲願而為上首。若諸有情為慳貪故長夜鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住布施波羅蜜多；若諸有情長夜破戒，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多；若諸有情長夜忿恚，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多；若諸有情長夜懈怠，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住精進波羅蜜多；若諸有情長夜心亂，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多；若諸有情長夜愚癡，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，長夜恒為貪、瞋、癡等隨眠纏垢之所擾亂，是菩薩摩訶薩能以種種善巧方便令彼斷滅永離生死，或安立彼令住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，或安立彼令住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，或安立彼令住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，或安立彼令住四靜慮、四無量、四無色定，或安立彼令住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或安立彼令住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或安立彼令住空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，或安立彼令住五眼、六神通，或安立彼令住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或安立彼令住無忘失法、恒住捨性，或安立彼令住一切智、道相智、一切相智，或安立彼令住一切陀羅尼門、一切三摩地門，或安立彼令住預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，或安立彼令住獨覺菩提，或安立彼令住菩薩十地，或安立彼令住無上正等菩提，或安立彼令住世間、出世間一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有種種外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於此菩薩摩訶薩所，欲為讎隙凌辱違害，彼適興心速遭殃禍，自當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，長夜修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，以大悲願而為上首。若諸有情為慳貪故長夜鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住布施波羅蜜多；若諸有情長夜破戒，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多；若諸有情長夜忿恚，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多；若諸有情長夜懈怠，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住精進波羅蜜多；若諸有情長夜心亂，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多；若諸有情長夜愚癡，是菩薩摩訶薩於內外法一切悉捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，長夜恒為貪、瞋、癡等隨眠纏垢之所擾亂，是菩薩摩訶薩能以種種善巧方便令彼斷滅永離生死，或安立彼令住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，或安立彼令住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，或安立彼令住苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦，或安立彼令住四靜慮、四無量、四無色定，或安立彼令住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，或安立彼令住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或安立彼令住空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，或安立彼令住五眼、六神通，或安立彼令住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，或安立彼令住無忘失法、恒住捨性，或安立彼令住一切智、道相智、一切相智，或安立彼令住一切陀羅尼門、一切三摩地門，或安立彼令住預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，或安立彼令住獨覺菩提，或安立彼令住菩薩十地，或安立彼令住無上正等菩提，或安立彼令住世間、出世間一切善法。

「憍尸迦！如是名為受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲現法功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是名為受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲現法功德勝利。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，隨本所願安立有情，令於三乘修學究竟，乃至證入無餘涅槃。憍尸迦！如是名為受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，隨本所願安立有情，令於三乘修學究竟，乃至證入無餘涅槃。憍尸迦！如是名為受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙，詰責違拒令速隱沒終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際。憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死走投妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！由此莫耆具大威力，能伏眾毒益身命故。當知般若波羅蜜多具大勢力，亦復如是。若善男子、善女人輩受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅。何以故？憍尸迦！由此般若具大威力，能摧惡法增眾善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙，詰責違拒令速隱沒終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際。憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死走投妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！由此莫耆具大威力，能伏眾毒益身命故。當知般若波羅蜜多具大勢力，亦復如是。若善男子、善女人輩受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅。何以故？憍尸迦！由此般若具大威力，能摧惡法增眾善故。

「憍尸迦！云何般若波羅蜜多能滅惡法增長眾善？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！云何般若波羅蜜多能滅惡法增長眾善？

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅貪欲、瞋恚、愚癡，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅貪欲、瞋恚、愚癡，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱純大苦蘊，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱純大苦蘊，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切障蓋、隨眠、纏垢、結縛，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切障蓋、隨眠、纏垢、結縛，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅我見、有情見、命者見、生者見、養育者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅我見、有情見、命者見、生者見、養育者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切常見、斷見、有見、無見乃至種種諸惡見趣，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切常見、斷見、有見、無見乃至種種諸惡見趣，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅所有慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅所有慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅所有常想、樂想、我想、淨想，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅所有常想、樂想、我想、淨想，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切貪行、瞋行、癡行、慢行、疑見行等，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切貪行、瞋行、癡行、慢行、疑見行等，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅色取，增彼對治；能滅受、想、行、識取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅色取，增彼對治；能滅受、想、行、識取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅眼處取，增彼對治；能滅耳、鼻、舌、身、意處取，增彼對治；能滅色處取，增彼對治；能滅聲、香、味、觸、法處取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅眼處取，增彼對治；能滅耳、鼻、舌、身、意處取，增彼對治；能滅色處取，增彼對治；能滅聲、香、味、觸、法處取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅眼界取，增彼對治；能滅色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅耳界取，增彼對治；能滅聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅鼻界取，增彼對治；能滅香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅舌界取，增彼對治；能滅味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅身界取，增彼對治；能滅觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅意界取，增彼對治；能滅法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅眼界取，增彼對治；能滅色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅耳界取，增彼對治；能滅聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅鼻界取，增彼對治；能滅香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅舌界取，增彼對治；能滅味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅身界取，增彼對治；能滅觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受取，增彼對治；能滅意界取，增彼對治；能滅法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅地界取，增彼對治；能滅水、火、風、空、識界取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅地界取，增彼對治；能滅水、火、風、空、識界取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅苦聖諦取，增彼對治；能滅集、滅、道聖諦取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅苦聖諦取，增彼對治；能滅集、滅、道聖諦取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無明取，增彼對治；能滅行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無明取，增彼對治；能滅行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅內空取，增彼對治；能滅外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅內空取，增彼對治；能滅外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅真如取，增彼對治；能滅法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅真如取，增彼對治；能滅法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅布施波羅蜜多取，增彼對治；能滅淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅布施波羅蜜多取，增彼對治；能滅淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅四靜慮取，增彼對治；能滅四無量、四無色定取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅四靜慮取，增彼對治；能滅四無量、四無色定取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅八解脫取，增彼對治；能滅八勝處、九次第定、十遍處取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅八解脫取，增彼對治；能滅八勝處、九次第定、十遍處取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅四念住取，增彼對治；能滅四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅四念住取，增彼對治；能滅四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅空解脫門取，增彼對治；能滅無相、無願解脫門取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅空解脫門取，增彼對治；能滅無相、無願解脫門取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅五眼取，增彼對治；能滅六神通取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅五眼取，增彼對治；能滅六神通取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅佛十力取，增彼對治，能滅四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅佛十力取，增彼對治，能滅四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無忘失法取，增彼對治；能滅恒住捨性取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅無忘失法取，增彼對治；能滅恒住捨性取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切智取，增彼對治；能滅道相智、一切相智取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切智取，增彼對治；能滅道相智、一切相智取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切陀羅尼門取，增彼對治；能滅一切三摩地門取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切陀羅尼門取，增彼對治；能滅一切三摩地門取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅預流取，增彼對治；能滅一來、不還、阿羅漢取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅預流取，增彼對治；能滅一來、不還、阿羅漢取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅預流向預流果取，增彼對治；能滅一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅預流向預流果取，增彼對治；能滅一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅獨覺取，增彼對治；能滅獨覺向獨覺果取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅獨覺取，增彼對治；能滅獨覺向獨覺果取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅菩薩摩訶薩取，增彼對治；能滅三藐三佛陀取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅菩薩摩訶薩取，增彼對治；能滅三藐三佛陀取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅菩薩摩訶薩法取，增彼對治；能滅無上正等菩提取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅菩薩摩訶薩法取，增彼對治；能滅無上正等菩提取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅聲聞乘取，增彼對治；能滅獨覺乘、無上乘取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅聲聞乘取，增彼對治；能滅獨覺乘、無上乘取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，乃至能滅般涅槃取，增彼對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，乃至能滅般涅槃取，增彼對治。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切魔所住法及能生長一切善事，是故般若波羅蜜多，有無數量大威神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅一切魔所住法及能生長一切善事，是故般若波羅蜜多，有無數量大威神力。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩常為三千大千世界四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果天、淨居天等并諸善神皆同擁護，不令一切灾橫侵惱，如法所求無不滿足，十方世界現在諸佛亦常護念如是菩薩，令惡法滅善法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩常為三千大千世界四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、極光淨天、遍淨天、廣果天、淨居天等并諸善神皆同擁護，不令一切灾橫侵惱，如法所求無不滿足，十方世界現在諸佛亦常護念如是菩薩，令惡法滅善法增長。

「所謂增長布施波羅蜜多令無損減，增長淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂增長布施波羅蜜多令無損減，增長淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長內空令無損減，增長外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長內空令無損減，增長外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長真如令無損減，增長法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長真如令無損減，增長法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長苦聖諦令無損減，增長集、滅、道聖諦令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長苦聖諦令無損減，增長集、滅、道聖諦令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長四靜慮令無損減，增長四無量、四無色定令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長四靜慮令無損減，增長四無量、四無色定令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長八解脫令無損減，增長八勝處、九次第定、十遍處令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長八解脫令無損減，增長八勝處、九次第定、十遍處令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長四念住令無損減，增長四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長四念住令無損減，增長四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長空解脫門令無損減，增長無相、無願解脫門令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長空解脫門令無損減，增長無相、無願解脫門令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長五眼令無損減，增長六神通令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長五眼令無損減，增長六神通令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長佛十力令無損減，增長四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長佛十力令無損減，增長四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長無忘失法令無損減，增長恒住捨性令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長無忘失法令無損減，增長恒住捨性令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長一切智令無損減，增長道相智、一切相智令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長一切智令無損減，增長道相智、一切相智令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「增長一切陀羅尼門令無損減，增長一切三摩地門令無損減。何以故？以無所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增長一切陀羅尼門令無損減，增長一切三摩地門令無損減。何以故？以無所得為方便故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩發言威肅聞皆敬受，稱量談說詞無錯亂，深知恩義堅事善友，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、矯等之所隱蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩發言威肅聞皆敬受，稱量談說詞無錯亂，深知恩義堅事善友，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、矯等之所隱蔽。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自離斷生命，教他離斷生命，讚說離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；自離不與取，教他離不與取，讚說離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，教他離欲邪行，讚說離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，教他離虛誑語，讚說離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離離間語，教他離離間語，讚說離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離麁惡語，教他離麁惡語，讚說離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離雜穢語，教他離雜穢語，讚說離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，教他離貪欲，讚說離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，教他離瞋恚，讚說離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，教他離邪見，讚說離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自離斷生命，教他離斷生命，讚說離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；自離不與取，教他離不與取，讚說離不與取法，歡喜讚歎離不與取者；自離欲邪行，教他離欲邪行，讚說離欲邪行法，歡喜讚歎離欲邪行者；自離虛誑語，教他離虛誑語，讚說離虛誑語法，歡喜讚歎離虛誑語者；自離離間語，教他離離間語，讚說離離間語法，歡喜讚歎離離間語者；自離麁惡語，教他離麁惡語，讚說離麁惡語法，歡喜讚歎離麁惡語者；自離雜穢語，教他離雜穢語，讚說離雜穢語法，歡喜讚歎離雜穢語者；自離貪欲，教他離貪欲，讚說離貪欲法，歡喜讚歎離貪欲者；自離瞋恚，教他離瞋恚，讚說離瞋恚法，歡喜讚歎離瞋恚者；自離邪見，教他離邪見，讚說離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，教他行布施波羅蜜多，讚說布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，教他行淨戒波羅蜜多，讚說淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，教他行安忍波羅蜜多，讚說安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，教他行精進波羅蜜多，讚說精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，教他行靜慮波羅蜜多，讚說靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，教他行般若波羅蜜多，讚說般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，教他行布施波羅蜜多，讚說布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；自行淨戒波羅蜜多，教他行淨戒波羅蜜多，讚說淨戒波羅蜜多法，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者；自行安忍波羅蜜多，教他行安忍波羅蜜多，讚說安忍波羅蜜多法，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者；自行精進波羅蜜多，教他行精進波羅蜜多，讚說精進波羅蜜多法，歡喜讚歎行精進波羅蜜多者；自行靜慮波羅蜜多，教他行靜慮波羅蜜多，讚說靜慮波羅蜜多法，歡喜讚歎行靜慮波羅蜜多者；自行般若波羅蜜多，教他行般若波羅蜜多，讚說般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住內空，教他住內空，讚說內空法，歡喜讚歎住內空者；自住外空，教他住外空，讚說外空法，歡喜讚歎住外空者；自住內外空，教他住內外空，讚說內外空法，歡喜讚歎住內外空者；自住空空，教他住空空，讚說空空法，歡喜讚歎住空空者；自住大空，教他住大空，讚說大空法，歡喜讚歎住大空者；自住勝義空，教他住勝義空，讚說勝義空法，歡喜讚歎住勝義空者；自住有為空，教他住有為空，讚說有為空法，歡喜讚歎住有為空者；自住無為空，教他住無為空，讚說無為空法，歡喜讚歎住無為空者；自住畢竟空，教他住畢竟空，讚說畢竟空法，歡喜讚歎住畢竟空者；自住無際空，教他住無際空，讚說無際空法，歡喜讚歎住無際空者；自住散空，教他住散空，讚說散空法，歡喜讚歎住散空者；自住無變異空，教他住無變異空，讚說無變異空法，歡喜讚歎住無變異空者；自住本性空，教他住本性空，讚說本性空法，歡喜讚歎住本性空者；自住自相空，教他住自相空，讚說自相空法，歡喜讚歎住自相空者；自住共相空，教他住共相空，讚說共相空法，歡喜讚歎住共相空者；自住一切法空，教他住一切法空，讚說一切法空法，歡喜讚歎住一切法空者；自住不可得空，教他住不可得空，讚說不可得空法，歡喜讚歎住不可得空者；自住無性空，教他住無性空，讚說無性空法，歡喜讚歎住無性空者；自住自性空，教他住自性空，讚說自性空法，歡喜讚歎住自性空者；自住無性自性空，教他住無性自性空，讚說無性自性空法，歡喜讚歎住無性自性空者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住內空，教他住內空，讚說內空法，歡喜讚歎住內空者；自住外空，教他住外空，讚說外空法，歡喜讚歎住外空者；自住內外空，教他住內外空，讚說內外空法，歡喜讚歎住內外空者；自住空空，教他住空空，讚說空空法，歡喜讚歎住空空者；自住大空，教他住大空，讚說大空法，歡喜讚歎住大空者；自住勝義空，教他住勝義空，讚說勝義空法，歡喜讚歎住勝義空者；自住有為空，教他住有為空，讚說有為空法，歡喜讚歎住有為空者；自住無為空，教他住無為空，讚說無為空法，歡喜讚歎住無為空者；自住畢竟空，教他住畢竟空，讚說畢竟空法，歡喜讚歎住畢竟空者；自住無際空，教他住無際空，讚說無際空法，歡喜讚歎住無際空者；自住散空，教他住散空，讚說散空法，歡喜讚歎住散空者；自住無變異空，教他住無變異空，讚說無變異空法，歡喜讚歎住無變異空者；自住本性空，教他住本性空，讚說本性空法，歡喜讚歎住本性空者；自住自相空，教他住自相空，讚說自相空法，歡喜讚歎住自相空者；自住共相空，教他住共相空，讚說共相空法，歡喜讚歎住共相空者；自住一切法空，教他住一切法空，讚說一切法空法，歡喜讚歎住一切法空者；自住不可得空，教他住不可得空，讚說不可得空法，歡喜讚歎住不可得空者；自住無性空，教他住無性空，讚說無性空法，歡喜讚歎住無性空者；自住自性空，教他住自性空，讚說自性空法，歡喜讚歎住自性空者；自住無性自性空，教他住無性自性空，讚說無性自性空法，歡喜讚歎住無性自性空者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住真如，教他住真如，讚說真如法，歡喜讚歎住真如者；自住法界，教他住法界，讚說法界法，歡喜讚歎住法界者；自住法性，教他住法性，讚說法性法，歡喜讚歎住法性者；自住不虛妄性，教他住不虛妄性，讚說不虛妄性法，歡喜讚歎住不虛妄性者；自住不變異性，教他住不變異性，讚說不變異性法，歡喜讚歎住不變異性者；自住平等性，教他住平等性，讚說平等性法，歡喜讚歎住平等性者；自住離生性，教他住離生性，讚說離生性法，歡喜讚歎住離生性者；自住法定，教他住法定，讚說法定法，歡喜讚歎住法定者；自住法住，教他住法住，讚說法住法，歡喜讚歎住法住者；自住實際，教他住實際，讚說實際法，歡喜讚歎住實際者；自住虛空界，教他住虛空界，讚說虛空界法，歡喜讚歎住虛空界者；自住不思議界，教他住不思議界，讚說不思議界法，歡喜讚歎住不思議界者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住真如，教他住真如，讚說真如法，歡喜讚歎住真如者；自住法界，教他住法界，讚說法界法，歡喜讚歎住法界者；自住法性，教他住法性，讚說法性法，歡喜讚歎住法性者；自住不虛妄性，教他住不虛妄性，讚說不虛妄性法，歡喜讚歎住不虛妄性者；自住不變異性，教他住不變異性，讚說不變異性法，歡喜讚歎住不變異性者；自住平等性，教他住平等性，讚說平等性法，歡喜讚歎住平等性者；自住離生性，教他住離生性，讚說離生性法，歡喜讚歎住離生性者；自住法定，教他住法定，讚說法定法，歡喜讚歎住法定者；自住法住，教他住法住，讚說法住法，歡喜讚歎住法住者；自住實際，教他住實際，讚說實際法，歡喜讚歎住實際者；自住虛空界，教他住虛空界，讚說虛空界法，歡喜讚歎住虛空界者；自住不思議界，教他住不思議界，讚說不思議界法，歡喜讚歎住不思議界者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住苦聖諦，教他住苦聖諦，讚說苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；自住集聖諦，教他住集聖諦，讚說集聖諦法，歡喜讚歎住集聖諦者；自住滅聖諦，教他住滅聖諦，讚說滅聖諦法，歡喜讚歎住滅聖諦者；自住道聖諦，教他住道聖諦，讚說道聖諦法，歡喜讚歎住道聖諦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自住苦聖諦，教他住苦聖諦，讚說苦聖諦法，歡喜讚歎住苦聖諦者；自住集聖諦，教他住集聖諦，讚說集聖諦法，歡喜讚歎住集聖諦者；自住滅聖諦，教他住滅聖諦，讚說滅聖諦法，歡喜讚歎住滅聖諦者；自住道聖諦，教他住道聖諦，讚說道聖諦法，歡喜讚歎住道聖諦者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修初靜慮，教他修初靜慮，讚說初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；自修第二靜慮，教他修第二靜慮，讚說第二靜慮法，歡喜讚歎修第二靜慮者；自修第三靜慮，教他修第三靜慮，讚說第三靜慮法，歡喜讚歎修第三靜慮者；自修第四靜慮，教他修第四靜慮，讚說第四靜慮法，歡喜讚歎修第四靜慮者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修初靜慮，教他修初靜慮，讚說初靜慮法，歡喜讚歎修初靜慮者；自修第二靜慮，教他修第二靜慮，讚說第二靜慮法，歡喜讚歎修第二靜慮者；自修第三靜慮，教他修第三靜慮，讚說第三靜慮法，歡喜讚歎修第三靜慮者；自修第四靜慮，教他修第四靜慮，讚說第四靜慮法，歡喜讚歎修第四靜慮者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修慈無量，教他修慈無量，讚說慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；自修悲無量，教他修悲無量，讚說悲無量法，歡喜讚歎修悲無量者；自修喜無量，教他修喜無量，讚說喜無量法，歡喜讚歎修喜無量者；自修捨無量，教他修捨無量，讚說捨無量法，歡喜讚歎修捨無量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修慈無量，教他修慈無量，讚說慈無量法，歡喜讚歎修慈無量者；自修悲無量，教他修悲無量，讚說悲無量法，歡喜讚歎修悲無量者；自修喜無量，教他修喜無量，讚說喜無量法，歡喜讚歎修喜無量者；自修捨無量，教他修捨無量，讚說捨無量法，歡喜讚歎修捨無量者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修空無邊處定，教他修空無邊處定，讚說空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；自修識無邊處定，教他修識無邊處定，讚說識無邊處定法，歡喜讚歎修識無邊處定者；自修無所有處定，教他修無所有處定，讚說無所有處定法，歡喜讚歎修無所有處定者；自修非想非非想處定，教他修非想非非想處定，讚說非想非非想處定法，歡喜讚歎修非想非非想處定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修空無邊處定，教他修空無邊處定，讚說空無邊處定法，歡喜讚歎修空無邊處定者；自修識無邊處定，教他修識無邊處定，讚說識無邊處定法，歡喜讚歎修識無邊處定者；自修無所有處定，教他修無所有處定，讚說無所有處定法，歡喜讚歎修無所有處定者；自修非想非非想處定，教他修非想非非想處定，讚說非想非非想處定法，歡喜讚歎修非想非非想處定者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修八解脫，教他修八解脫，讚說八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；自修八勝處，教他修八勝處，讚說八勝處法，歡喜讚歎修八勝處者；自修九次第定，教他修九次第定，讚說九次第定法，歡喜讚歎修九次第定者；自修十遍處，教他修十遍處，讚說十遍處法，歡喜讚歎修十遍處者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修八解脫，教他修八解脫，讚說八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；自修八勝處，教他修八勝處，讚說八勝處法，歡喜讚歎修八勝處者；自修九次第定，教他修九次第定，讚說九次第定法，歡喜讚歎修九次第定者；自修十遍處，教他修十遍處，讚說十遍處法，歡喜讚歎修十遍處者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修四念住，教他修四念住，讚說四念住法，歡喜讚歎修四念住者；自修四正斷，教他修四正斷，讚說四正斷法，歡喜讚歎修四正斷者；自修四神足，教他修四神足，讚說四神足法，歡喜讚歎修四神足者；自修五根，教他修五根，讚說五根法，歡喜讚歎修五根者；自修五力，教他修五力，讚說五力法，歡喜讚歎修五力者；自修七等覺支，教他修七等覺支，讚說七等覺支法；歡喜讚歎修七等覺支者；自修八聖道支，教他修八聖道支，讚說八聖道支法，歡喜讚歎修八聖道支者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修四念住，教他修四念住，讚說四念住法，歡喜讚歎修四念住者；自修四正斷，教他修四正斷，讚說四正斷法，歡喜讚歎修四正斷者；自修四神足，教他修四神足，讚說四神足法，歡喜讚歎修四神足者；自修五根，教他修五根，讚說五根法，歡喜讚歎修五根者；自修五力，教他修五力，讚說五力法，歡喜讚歎修五力者；自修七等覺支，教他修七等覺支，讚說七等覺支法；歡喜讚歎修七等覺支者；自修八聖道支，教他修八聖道支，讚說八聖道支法，歡喜讚歎修八聖道支者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修空解脫門，教他修空解脫門，讚說空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；自修無相解脫門，教他修無相解脫門，讚說無相解脫門法，歡喜讚歎修無相解脫門者；自修無願解脫門，教他修無願解脫門，讚說無願解脫門法，歡喜讚歎修無願解脫門者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修空解脫門，教他修空解脫門，讚說空解脫門法，歡喜讚歎修空解脫門者；自修無相解脫門，教他修無相解脫門，讚說無相解脫門法，歡喜讚歎修無相解脫門者；自修無願解脫門，教他修無願解脫門，讚說無願解脫門法，歡喜讚歎修無願解脫門者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修五眼，教他修五眼，讚說五眼法，歡喜讚歎修五眼者；自修六神通，教他修六神通，讚說六神通法，歡喜讚歎修六神通者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修五眼，教他修五眼，讚說五眼法，歡喜讚歎修五眼者；自修六神通，教他修六神通，讚說六神通法，歡喜讚歎修六神通者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修佛十力，教他修佛十力，讚說佛十力法，歡喜讚歎修佛十力者；自修四無所畏，教他修四無所畏，讚說四無所畏法，歡喜讚歎修四無所畏者；自修四無礙解，教他修四無礙解，讚說四無礙解法，歡喜讚歎修四無礙解者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修佛十力，教他修佛十力，讚說佛十力法，歡喜讚歎修佛十力者；自修四無所畏，教他修四無所畏，讚說四無所畏法，歡喜讚歎修四無所畏者；自修四無礙解，教他修四無礙解，讚說四無礙解法，歡喜讚歎修四無礙解者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修大慈，教他修大慈，讚說大慈法，歡喜讚歎修大慈者；自修大悲，教他修大悲，讚說大悲法，歡喜讚歎修大悲者；自修大喜，教他修大喜，讚說大喜法，歡喜讚歎修大喜者；自修大捨，教他修大捨，讚說大捨法，歡喜讚歎修大捨者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修大慈，教他修大慈，讚說大慈法，歡喜讚歎修大慈者；自修大悲，教他修大悲，讚說大悲法，歡喜讚歎修大悲者；自修大喜，教他修大喜，讚說大喜法，歡喜讚歎修大喜者；自修大捨，教他修大捨，讚說大捨法，歡喜讚歎修大捨者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修十八佛不共法，教他修十八佛不共法，讚說十八佛不共法法，歡喜讚歎修十八佛不共法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自修十八佛不共法，教他修十八佛不共法，讚說十八佛不共法法，歡喜讚歎修十八佛不共法者。