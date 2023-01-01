大般若波羅蜜多經卷第一百三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第一百三藏法師玄奘奉 詔譯

初分攝受品第二十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分攝受品第二十九之二

爾時，世尊照知四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及菩薩摩訶薩，并四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，皆集和合同為明證。於是顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子，若諸天女，若善男子，若善女人，不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、為他演說、廣令流布，當知是輩諸惡魔王及魔眷屬無能得便為惱害者。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊照知四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及菩薩摩訶薩，并四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，皆集和合同為明證。於是顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子，若諸天女，若善男子，若善女人，不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、為他演說、廣令流布，當知是輩諸惡魔王及魔眷屬無能得便為惱害者。何以故？

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以色蘊等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以色蘊等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼處空、無相、無願，善住耳、鼻、舌、身、意處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以眼處等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼處空、無相、無願，善住耳、鼻、舌、身、意處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以眼處等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色處空、無相、無願，善住聲、香、味、觸、法處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以色處等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住色處空、無相、無願，善住聲、香、味、觸、法處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以色處等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼界空、無相、無願，善住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以眼界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住眼界空、無相、無願，善住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以眼界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住耳界空、無相、無願，善住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以耳界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住耳界空、無相、無願，善住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以耳界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住鼻界空、無相、無願，善住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以鼻界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住鼻界空、無相、無願，善住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以鼻界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住舌界空、無相、無願，善住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以舌界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住舌界空、無相、無願，善住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以舌界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住身界空、無相、無願，善住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以身界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住身界空、無相、無願，善住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以身界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住意界空、無相、無願，善住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以意界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住意界空、無相、無願，善住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以意界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住地界空、無相、無願，善住水、火、風、空、識界空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以地界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住地界空、無相、無願，善住水、火、風、空、識界空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以地界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住苦聖諦空、無相、無願，善住集、滅、道聖諦空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以苦聖諦等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住苦聖諦空、無相、無願，善住集、滅、道聖諦空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以苦聖諦等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住無明空、無相、無願，善住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以無明等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住無明空、無相、無願，善住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以無明等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住內空空、無相、無願，善住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以內空等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住內空空、無相、無願，善住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以內空等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住真如空、無相、無願，善住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以法界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住真如空、無相、無願，善住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以法界等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住布施波羅蜜多空、無相、無願，善住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以布施波羅蜜多等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住布施波羅蜜多空、無相、無願，善住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以布施波羅蜜多等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四靜慮空、無相、無願，善住四無量、四無色定空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以四靜慮等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四靜慮空、無相、無願，善住四無量、四無色定空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以四靜慮等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住八解脫空、無相、無願，善住八勝處、九次第定、十遍處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以八解脫等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住八解脫空、無相、無願，善住八勝處、九次第定、十遍處空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以八解脫等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四念住空、無相、無願，善住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以四念住等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住四念住空、無相、無願，善住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以四念住等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住空解脫門空、無相、無願，善住無相解脫門、無願解脫門空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以空解脫門等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住空解脫門空、無相、無願，善住無相解脫門、無願解脫門空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以空解脫門等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住五眼空、無相、無願，善住六神通空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以五眼等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住五眼空、無相、無願，善住六神通空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以五眼等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住佛十力空、無相、無願，善住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以佛十力等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住佛十力空、無相、無願，善住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以佛十力等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住無忘失法空、無相、無願，善住恒住捨性空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以無忘失法等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住無忘失法空、無相、無願，善住恒住捨性空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以無忘失法等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切智空、無相、無願，善住道相智、一切相智空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以一切智等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切智空、無相、無願，善住道相智、一切相智空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以一切智等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切陀羅尼門空、無相、無願，善住一切三摩地門空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以一切陀羅尼門等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住一切陀羅尼門空、無相、無願，善住一切三摩地門空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以一切陀羅尼門等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住預流空、無相、無願，善住一來、不還、阿羅漢空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以預流等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住預流空、無相、無願，善住一來、不還、阿羅漢空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以預流等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住預流向預流果空、無相、無願，善住一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以預流向預流果等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住預流向預流果空、無相、無願，善住一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以預流向預流果等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住獨覺空、無相、無願，善住獨覺向獨覺果空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以獨覺等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住獨覺空、無相、無願，善住獨覺向獨覺果空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以獨覺等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩薩摩訶薩空、無相、無願，善住三藐三佛陀空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以菩薩摩訶薩等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩薩摩訶薩空、無相、無願，善住三藐三佛陀空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以菩薩摩訶薩等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩薩摩訶薩法空、無相、無願，善住無上正等菩提空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以菩薩摩訶薩法等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住菩薩摩訶薩法空、無相、無願，善住無上正等菩提空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以菩薩摩訶薩法等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住聲聞乘空、無相、無願，善住獨覺乘、無上乘空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以聲聞乘等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，善住聲聞乘空、無相、無願，善住獨覺乘、無上乘空、無相、無願，不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。何以故？以聲聞乘等自性皆空，能惱、所惱及惱害事不可得故。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人及非人無能得便為惱害者。何以故？是善男子、善女人等，以無所得為方便，於一切有情善修慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所惱害，亦不橫死。何以故？是善男子、善女人等，修行布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人及非人無能得便為惱害者。何以故？是善男子、善女人等，以無所得為方便，於一切有情善修慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所惱害，亦不橫死。何以故？是善男子、善女人等，修行布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。

「復次，憍尸迦！於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、極光淨天、遍淨天、廣果天等，已發無上正等覺心，於此般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、正思惟者，今應不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛竪。所以者何？是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，善修內空故，善修外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、極光淨天、遍淨天、廣果天等，已發無上正等覺心，於此般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、正思惟者，今應不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛竪。所以者何？是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，善修內空故，善修外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故。」

爾時，於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬擁衛，不令一切災橫侵惱。何以故？此善男子、善女人等，即是菩薩摩訶薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千世界所有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天等，俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬擁衛，不令一切災橫侵惱。何以故？此善男子、善女人等，即是菩薩摩訶薩故。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四靜慮、四無量、四無色定。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有苦聖諦、集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有苦聖諦、集、滅、道聖諦。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有五眼、六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有五眼、六神通。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有無忘失法、恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有無忘失法、恒住捨性。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有一切智、道相智、一切相智。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有一切陀羅尼門、一切三摩地門。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有獨覺及獨覺向獨覺果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有獨覺及獨覺向獨覺果。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來、應、正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來、應、正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、苾芻僧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、苾芻僧寶。

「世尊！以是緣故，我等天、龍及阿素洛、健達縛、揭路茶、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等，常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩，不令一切災橫侵惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以是緣故，我等天、龍及阿素洛、健達縛、揭路茶、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等，常應隨逐恭敬守護此菩薩摩訶薩，不令一切災橫侵惱。」

爾時，世尊告天帝釋及諸天、龍、阿素洛等：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天帝釋及諸天、龍、阿素洛等：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，令諸天人永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，令諸天人永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，十善業道出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，十善業道出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四靜慮、四無量、四無色定出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四靜慮、四無量、四無色定出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，布施波羅蜜多、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，苦聖諦、集、滅、道聖諦出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，苦聖諦、集、滅、道聖諦出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，空解脫門、無相、無願解脫門出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，空解脫門、無相、無願解脫門出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，五眼、六神通出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，五眼、六神通出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，無忘失法、恒住捨性出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，無忘失法、恒住捨性出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，一切智、道相智、一切相智出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，一切智、道相智、一切相智出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，一切陀羅尼門、一切三摩地門出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，預流、一來、不還、阿羅漢及預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，獨覺及獨覺向獨覺果出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，獨覺及獨覺向獨覺果出現世間。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，菩薩摩訶薩出現世間，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，菩薩摩訶薩出現世間，成熟有情、嚴淨佛土。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，如來、應、正等覺出現世間，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，如來、應、正等覺出現世間，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，佛寶、法寶、苾芻僧寶出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是菩薩摩訶薩故，佛寶、法寶、苾芻僧寶出現世間。

「憍尸迦！以是緣故，汝等天、龍、阿素洛等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！以是緣故，汝等天、龍、阿素洛等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。

「憍尸迦！若有人能供養恭敬、尊重讚歎如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬、尊重讚歎我及十方一切如來、應、正等覺，是故汝等一切天、龍、阿素洛等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若有人能供養恭敬、尊重讚歎如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬、尊重讚歎我及十方一切如來、應、正等覺，是故汝等一切天、龍、阿素洛等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎，勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。

「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿一四洲界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿一四洲界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿小千世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿小千世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿中千世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿中千世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿三千大千佛之世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿三千大千佛之世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「憍尸迦！假使遍滿十方無量無邊世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！假使遍滿十方無量無邊世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？

「憍尸迦！不由聲聞及獨覺故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺出現世間。是故汝等一切天、龍及阿素洛、健達縛、揭路茶、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等常應守護，供養恭敬、尊重讚歎此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！不由聲聞及獨覺故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺出現世間。是故汝等一切天、龍及阿素洛、健達縛、揭路茶、緊捺洛、藥叉、邏剎娑、莫呼洛伽、人非人等常應守護，供養恭敬、尊重讚歎此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！甚奇！希有！是菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；攝受如是現法功德，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國，親近承事諸佛世尊；隨所欣樂殊勝善根，由於諸佛供養恭敬、尊重讚歎，即得成滿；於諸佛所聽聞正法乃至無上正等菩提，終不忘失所聞法要，速能攝受族姓圓滿、母圓滿、生圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、眼圓滿、耳圓滿、音聲圓滿、陀羅尼圓滿、三摩地圓滿。復以善巧方便之力，變身如佛，從一世界趣一世界至無佛國，讚說布施波羅蜜多，讚說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；讚說內空，讚說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；讚說真如，讚說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；讚說苦聖諦，讚說集、滅、道聖諦；讚說四靜慮，讚說四無量、四無色定；讚說八解脫，讚說八勝處、九次第定、十遍處；讚說四念住，讚說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；讚說空解脫門，讚說無相解脫門、無願解脫門；讚說五眼，讚說六神通；讚說佛十力，讚說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；讚說無忘失法，讚說恒住捨性；讚說一切智，讚說道相智、一切相智；讚說一切陀羅尼門，讚說一切三摩地門；讚說佛寶，讚說法寶、苾芻僧寶。復以善巧方便之力，為諸有情宣說法要，隨宜安置三乘法中，永令解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天、人中受諸快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！甚奇！希有！是菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；攝受如是現法功德，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國，親近承事諸佛世尊；隨所欣樂殊勝善根，由於諸佛供養恭敬、尊重讚歎，即得成滿；於諸佛所聽聞正法乃至無上正等菩提，終不忘失所聞法要，速能攝受族姓圓滿、母圓滿、生圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、眼圓滿、耳圓滿、音聲圓滿、陀羅尼圓滿、三摩地圓滿。復以善巧方便之力，變身如佛，從一世界趣一世界至無佛國，讚說布施波羅蜜多，讚說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；讚說內空，讚說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；讚說真如，讚說法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；讚說苦聖諦，讚說集、滅、道聖諦；讚說四靜慮，讚說四無量、四無色定；讚說八解脫，讚說八勝處、九次第定、十遍處；讚說四念住，讚說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；讚說空解脫門，讚說無相解脫門、無願解脫門；讚說五眼，讚說六神通；讚說佛十力，讚說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；讚說無忘失法，讚說恒住捨性；讚說一切智，讚說道相智、一切相智；讚說一切陀羅尼門，讚說一切三摩地門；讚說佛寶，讚說法寶、苾芻僧寶。復以善巧方便之力，為諸有情宣說法要，隨宜安置三乘法中，永令解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天、人中受諸快樂。」