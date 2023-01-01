大般若波羅蜜多經卷第九十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之十

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺法性求，不應於獨覺向獨覺果法性求；不應離獨覺法性求，不應離獨覺向獨覺果法性求。所以者何？若獨覺法性，若獨覺向獨覺果法性，若離獨覺法性，若離獨覺向獨覺果法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺法性，非獨覺向獨覺果法性；非離獨覺法性，非離獨覺向獨覺果法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺法性，非獨覺向獨覺果法性；非離獨覺法性，非離獨覺向獨覺果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺法性求，不應於獨覺向獨覺果法性求；不應離獨覺法性求，不應離獨覺向獨覺果法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺法性求，不應於獨覺向獨覺果法性求；不應離獨覺法性求，不應離獨覺向獨覺果法性求。所以者何？若獨覺法性，若獨覺向獨覺果法性，若離獨覺法性，若離獨覺向獨覺果法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺法性，非獨覺向獨覺果法性；非離獨覺法性，非離獨覺向獨覺果法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺法性，非獨覺向獨覺果法性；非離獨覺法性，非離獨覺向獨覺果法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺法性求，不應於獨覺向獨覺果法性求；不應離獨覺法性求，不應離獨覺向獨覺果法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法性求，不應於三藐三佛陀法性求；不應離菩薩摩訶薩法性求，不應離三藐三佛陀法性求。所以者何？若菩薩摩訶薩法性，若三藐三佛陀法性，若離菩薩摩訶薩法性，若離三藐三佛陀法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法性，非三藐三佛陀法性；非離菩薩摩訶薩法性，非離三藐三佛陀法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法性，非三藐三佛陀法性；非離菩薩摩訶薩法性，非離三藐三佛陀法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法性求，不應於三藐三佛陀法性求；不應離菩薩摩訶薩法性求，不應離三藐三佛陀法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法性求，不應於三藐三佛陀法性求；不應離菩薩摩訶薩法性求，不應離三藐三佛陀法性求。所以者何？若菩薩摩訶薩法性，若三藐三佛陀法性，若離菩薩摩訶薩法性，若離三藐三佛陀法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法性，非三藐三佛陀法性；非離菩薩摩訶薩法性，非離三藐三佛陀法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法性，非三藐三佛陀法性；非離菩薩摩訶薩法性，非離三藐三佛陀法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法性求，不應於三藐三佛陀法性求；不應離菩薩摩訶薩法性求，不應離三藐三佛陀法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法法性求，不應於無上正等菩提法性求；不應離菩薩摩訶薩法法性求，不應離無上正等菩提法性求。所以者何？若菩薩摩訶薩法法性，若無上正等菩提法性，若離菩薩摩訶薩法法性，若離無上正等菩提法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法法性，非無上正等菩提法性；非離菩薩摩訶薩法法性，非離無上正等菩提法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法法性，非無上正等菩提法性；非離菩薩摩訶薩法法性，非離無上正等菩提法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法法性求，不應於無上正等菩提法性求；不應離菩薩摩訶薩法法性求，不應離無上正等菩提法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法法性求，不應於無上正等菩提法性求；不應離菩薩摩訶薩法法性求，不應離無上正等菩提法性求。所以者何？若菩薩摩訶薩法法性，若無上正等菩提法性，若離菩薩摩訶薩法法性，若離無上正等菩提法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法法性，非無上正等菩提法性；非離菩薩摩訶薩法法性，非離無上正等菩提法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法法性，非無上正等菩提法性；非離菩薩摩訶薩法法性，非離無上正等菩提法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法法性求，不應於無上正等菩提法性求；不應離菩薩摩訶薩法法性求，不應離無上正等菩提法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘法性求，不應於獨覺乘、無上乘法性求；不應離聲聞乘法性求，不應離獨覺乘、無上乘法性求。所以者何？若聲聞乘法性，若獨覺乘、無上乘法性，若離聲聞乘法性，若離獨覺乘、無上乘法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘法性，非獨覺乘、無上乘法性；非離聲聞乘法性，非離獨覺乘、無上乘法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘法性，非獨覺乘、無上乘法性；非離聲聞乘法性，非離獨覺乘、無上乘法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘法性求，不應於獨覺乘、無上乘法性求；不應離聲聞乘法性求，不應離獨覺乘、無上乘法性求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘法性求，不應於獨覺乘、無上乘法性求；不應離聲聞乘法性求，不應離獨覺乘、無上乘法性求。所以者何？若聲聞乘法性，若獨覺乘、無上乘法性，若離聲聞乘法性，若離獨覺乘、無上乘法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘法性，非獨覺乘、無上乘法性；非離聲聞乘法性，非離獨覺乘、無上乘法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘法性，非獨覺乘、無上乘法性；非離聲聞乘法性，非離獨覺乘、無上乘法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘法性求，不應於獨覺乘、無上乘法性求；不應離聲聞乘法性求，不應離獨覺乘、無上乘法性求。」

初分歎眾德品第二十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分歎眾德品第二十八之一

時，天帝釋白善現言：「大德！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學，得預流果；諸一來者於此中學，得一來果；諸不還者於此中學，得不還果；諸阿羅漢於此中學，得阿羅漢果；諸獨覺者於此中學，得獨覺菩提；諸菩薩摩訶薩於此中學，能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白善現言：「大德！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學，得預流果；諸一來者於此中學，得一來果；諸不還者於此中學，得不還果；諸阿羅漢於此中學，得阿羅漢果；諸獨覺者於此中學，得獨覺菩提；諸菩薩摩訶薩於此中學，能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。」

善現告言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。憍尸迦！若過去若現在若未來，諸預流者於此中學，得預流果；諸一來者於此中學，得一來果；諸不還者於此中學，得不還果；諸阿羅漢於此中學，得阿羅漢果；諸獨覺者於此中學，得獨覺菩提；諸菩薩摩訶薩於此中學，能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。憍尸迦！若過去若現在若未來，諸預流者於此中學，得預流果；諸一來者於此中學，得一來果；諸不還者於此中學，得不還果；諸阿羅漢於此中學，得阿羅漢果；諸獨覺者於此中學，得獨覺菩提；諸菩薩摩訶薩於此中學，能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。

「憍尸迦！色大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色蘊等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色蘊等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！眼處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；耳、鼻、舌、身、意處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以眼處等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；耳、鼻、舌、身、意處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以眼處等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！色處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；聲、香、味、觸、法處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色處等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；聲、香、味、觸、法處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色處等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！眼界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以眼界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以眼界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！耳界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以耳界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！耳界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以耳界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！鼻界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以鼻界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！鼻界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以鼻界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！舌界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以舌界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！舌界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以舌界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！身界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以身界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！身界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以身界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！意界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以意界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！意界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以意界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！地界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；水、火、風、空、識界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以地界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！地界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；水、火、風、空、識界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以地界等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！苦聖諦大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；集、滅、道聖諦大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以苦聖諦等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！苦聖諦大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；集、滅、道聖諦大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以苦聖諦等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！無明大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以無明等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無明大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以無明等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！內空大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以內空等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！內空大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以內空等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！真如大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以真如等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！真如大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以真如等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！布施波羅蜜多大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以布施波羅蜜多等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施波羅蜜多大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以布施波羅蜜多等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！四靜慮大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四無量、四無色定大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以四靜慮等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四靜慮大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四無量、四無色定大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以四靜慮等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！八解脫大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；八勝處、九次第定、十遍處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以八解脫等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！八解脫大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；八勝處、九次第定、十遍處大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以八解脫等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！四念住大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以四念住等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四念住大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以四念住等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！空解脫門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；無相、無願解脫門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以空解脫門等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！空解脫門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；無相、無願解脫門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以空解脫門等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！五眼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；六神通大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以五眼等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！五眼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；六神通大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以五眼等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！佛十力大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以佛十力等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛十力大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以佛十力等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！無忘失法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；恒住捨性大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以無忘失法等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無忘失法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；恒住捨性大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以無忘失法等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！一切智大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；道相智、一切相智大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以一切智等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切智大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；道相智、一切相智大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以一切智等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！一切陀羅尼門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一切三摩地門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以一切陀羅尼門等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切陀羅尼門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一切三摩地門大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以一切陀羅尼門等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！預流大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一來、不還、阿羅漢大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以預流等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一來、不還、阿羅漢大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以預流等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！預流向預流果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以預流向預流果等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流向預流果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以預流向預流果等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！獨覺大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；獨覺向獨覺果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以獨覺等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！獨覺大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；獨覺向獨覺果大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以獨覺等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；三藐三佛陀大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以菩薩摩訶薩等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；三藐三佛陀大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以菩薩摩訶薩等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；無上正等菩提大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以菩薩摩訶薩法等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩法大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；無上正等菩提大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以菩薩摩訶薩法等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！聲聞乘大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；獨覺乘、無上乘大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以聲聞乘等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！聲聞乘大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大；獨覺乘、無上乘大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。所以者何？以聲聞乘等前、中、後際皆不可得故說為大，由彼大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！由此緣故我作是說：色等大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此緣故我作是說：色等大故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大。

「憍尸迦！色無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色蘊等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色蘊等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，色蘊等亦無量。色蘊等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色蘊等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色蘊等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，色蘊等亦無量。色蘊等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！眼處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；耳、鼻、舌、身、意處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以眼處等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，眼處等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，眼處等亦無量。眼處等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；耳、鼻、舌、身、意處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以眼處等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，眼處等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，眼處等亦無量。眼處等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！色處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；聲、香、味、觸、法處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色處等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色處等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，色處等亦無量。色處等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；聲、香、味、觸、法處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色處等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色處等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，色處等亦無量。色處等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！眼界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以眼界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，眼界等亦無量。眼界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以眼界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，眼界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，眼界等亦無量。眼界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！耳界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以耳界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，耳界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，耳界等亦無量。耳界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！耳界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以耳界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，耳界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，耳界等亦無量。耳界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！鼻界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以鼻界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，鼻界等亦無量。鼻界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！鼻界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以鼻界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，鼻界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，鼻界等亦無量。鼻界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！舌界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以舌界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，舌界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，舌界等亦無量。舌界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！舌界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以舌界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，舌界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，舌界等亦無量。舌界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！身界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以身界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，身界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，身界等亦無量。身界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！身界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以身界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，身界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，身界等亦無量。身界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！意界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以意界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，意界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，意界等亦無量。意界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！意界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以意界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，意界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，意界等亦無量。意界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！地界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；水、火、風、空、識界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以地界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，地界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，地界等亦無量。地界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！地界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；水、火、風、空、識界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以地界等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，地界等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，地界等亦無量。地界等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！苦聖諦無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；集、滅、道聖諦無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以苦聖諦等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，苦聖諦等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，苦聖諦等亦無量。苦聖諦等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！苦聖諦無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；集、滅、道聖諦無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以苦聖諦等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，苦聖諦等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，苦聖諦等亦無量。苦聖諦等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！無明無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以無明等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，無明等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，無明等亦無量。無明等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無明無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以無明等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，無明等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，無明等亦無量。無明等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！內空無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以內空等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，內空等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，內空等亦無量。內空等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！內空無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以內空等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，內空等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，內空等亦無量。內空等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！真如無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以真如等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，真如等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，真如等亦無量。真如等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！真如無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以真如等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，真如等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，真如等亦無量。真如等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！布施波羅蜜多無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以布施波羅蜜多等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，布施波羅蜜多等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，布施波羅蜜多等亦無量。布施波羅蜜多等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施波羅蜜多無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以布施波羅蜜多等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，布施波羅蜜多等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，布施波羅蜜多等亦無量。布施波羅蜜多等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！四靜慮無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四無量、四無色定無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以四靜慮等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，四靜慮等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，四靜慮等亦無量。四靜慮等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四靜慮無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四無量、四無色定無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以四靜慮等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，四靜慮等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，四靜慮等亦無量。四靜慮等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！八解脫無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；八勝處、九次第定、十遍處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以八解脫等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，八解脫等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，八解脫等亦無量。八解脫等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！八解脫無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；八勝處、九次第定、十遍處無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以八解脫等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，八解脫等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，八解脫等亦無量。八解脫等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！四念住無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以四念住等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，四念住等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，四念住等亦無量。四念住等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四念住無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以四念住等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，四念住等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，四念住等亦無量。四念住等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！空解脫門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；無相、無願解脫門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以空解脫門等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，空解脫門等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，空解脫門等亦無量。空解脫門等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！空解脫門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；無相、無願解脫門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以空解脫門等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，空解脫門等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，空解脫門等亦無量。空解脫門等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！五眼無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；六神通無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以五眼等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，五眼等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，五眼等亦無量。五眼等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！五眼無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；六神通無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以五眼等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，五眼等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，五眼等亦無量。五眼等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！佛十力無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以佛十力等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，佛十力等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，佛十力等亦無量。佛十力等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛十力無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以佛十力等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，佛十力等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，佛十力等亦無量。佛十力等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！無忘失法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；恒住捨性無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以無忘失法等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，無忘失法等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，無忘失法等亦無量。無忘失法等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無忘失法無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；恒住捨性無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以無忘失法等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，無忘失法等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，無忘失法等亦無量。無忘失法等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！一切智無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；道相智、一切相智無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以一切智等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，一切智等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，一切智等亦無量。一切智等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切智無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；道相智、一切相智無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以一切智等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，一切智等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，一切智等亦無量。一切智等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！一切陀羅尼門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；一切三摩地門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以一切陀羅尼門等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，一切陀羅尼門等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，一切陀羅尼門等亦無量。一切陀羅尼門等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切陀羅尼門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量；一切三摩地門無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以一切陀羅尼門等量不可得故說無量。憍尸迦！譬如虛空量不可得，一切陀羅尼門等亦如是量不可得。憍尸迦！虛空無量故，一切陀羅尼門等亦無量。一切陀羅尼門等無量故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量。