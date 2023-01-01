大般若波羅蜜多經卷第九十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之九

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界法性求，不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性求；不應離鼻界法性求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若鼻界法性，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性，若離鼻界法性，若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界法性，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性；非離鼻界法性，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界法性，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性；非離鼻界法性，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界法性求，不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求；不應離鼻界法性求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界法性求，不應於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性求；不應離鼻界法性求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若鼻界法性，若香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性，若離鼻界法性，若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界法性，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受法性；非離鼻界法性，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非鼻界法性，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性；非離鼻界法性，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於鼻界法性求，不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求；不應離鼻界法性求，不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界法性求，不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性求；不應離舌界法性求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若舌界法性，若味界乃至舌觸為緣所生諸受法性，若離舌界法性，若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界法性，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性；非離舌界法性，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界法性，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性；非離舌界法性，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界法性求，不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求；不應離舌界法性求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界法性求，不應於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性求；不應離舌界法性求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若舌界法性，若味界乃至舌觸為緣所生諸受法性，若離舌界法性，若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界法性，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受法性；非離舌界法性，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非舌界法性，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性；非離舌界法性，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於舌界法性求，不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求；不應離舌界法性求，不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界法性求，不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性求；不應離身界法性求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若身界法性，若觸界乃至身觸為緣所生諸受法性，若離身界法性，若離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界法性，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性；非離身界法性，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界法性，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性；非離身界法性，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界法性求，不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求；不應離身界法性求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界法性求，不應於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性求；不應離身界法性求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若身界法性，若觸界乃至身觸為緣所生諸受法性，若離身界法性，若離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界法性，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受法性；非離身界法性，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非身界法性，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性；非離身界法性，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於身界法性求，不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求；不應離身界法性求，不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界法性求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性求；不應離意界法性求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若意界法性，若法界乃至意觸為緣所生諸受法性，若離意界法性，若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界法性，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性；非離意界法性，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界法性，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性；非離意界法性，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界法性求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求；不應離意界法性求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界法性求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性求；不應離意界法性求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。所以者何？若意界法性，若法界乃至意觸為緣所生諸受法性，若離意界法性，若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界法性，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法性；非離意界法性，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界法性，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性；非離意界法性，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界法性求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求；不應離意界法性求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界法性求，不應於水、火、風、空、識界法性求；不應離地界法性求，不應離水、火、風、空、識界法性求。所以者何？若地界法性，若水、火、風、空、識界法性，若離地界法性，若離水、火、風、空、識界法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界法性，非水、火、風、空、識界法性；非離地界法性，非離水、火、風、空、識界法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界法性，非水、火、風、空、識界法性；非離地界法性，非離水、火、風、空、識界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界法性求，不應於水、火、風、空、識界法性求；不應離地界法性求，不應離水、火、風、空、識界法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界法性求，不應於水、火、風、空、識界法性求；不應離地界法性求，不應離水、火、風、空、識界法性求。所以者何？若地界法性，若水、火、風、空、識界法性，若離地界法性，若離水、火、風、空、識界法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界法性，非水、火、風、空、識界法性；非離地界法性，非離水、火、風、空、識界法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界法性，非水、火、風、空、識界法性；非離地界法性，非離水、火、風、空、識界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界法性求，不應於水、火、風、空、識界法性求；不應離地界法性求，不應離水、火、風、空、識界法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦法性求，不應於集、滅、道聖諦法性求；不應離苦聖諦法性求，不應離集、滅、道聖諦法性求。所以者何？若苦聖諦法性，若集、滅、道聖諦法性，若離苦聖諦法性，若離集、滅、道聖諦法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦法性，非集、滅、道聖諦法性；非離苦聖諦法性，非離集、滅、道聖諦法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦法性，非集、滅、道聖諦法性；非離苦聖諦法性，非離集、滅、道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦法性求，不應於集、滅、道聖諦法性求；不應離苦聖諦法性求，不應離集、滅、道聖諦法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦法性求，不應於集、滅、道聖諦法性求；不應離苦聖諦法性求，不應離集、滅、道聖諦法性求。所以者何？若苦聖諦法性，若集、滅、道聖諦法性，若離苦聖諦法性，若離集、滅、道聖諦法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦法性，非集、滅、道聖諦法性；非離苦聖諦法性，非離集、滅、道聖諦法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦法性，非集、滅、道聖諦法性；非離苦聖諦法性，非離集、滅、道聖諦法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦法性求，不應於集、滅、道聖諦法性求；不應離苦聖諦法性求，不應離集、滅、道聖諦法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明法性求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性求；不應離無明法性求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。所以者何？若無明法性，若行乃至老死愁歎苦憂惱法性，若離無明法性，若離行乃至老死愁歎苦憂惱法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明法性，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性；非離無明法性，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明法性，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性；非離無明法性，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明法性求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性求；不應離無明法性求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明法性求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性求；不應離無明法性求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。所以者何？若無明法性，若行乃至老死愁歎苦憂惱法性，若離無明法性，若離行乃至老死愁歎苦憂惱法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明法性，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性；非離無明法性，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明法性，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性；非離無明法性，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明法性求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性求；不應離無明法性求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空法性求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性求；不應離內空法性求，不應離外空乃至無性自性空法性求。所以者何？若內空法性，若外空乃至無性自性空法性，若離內空法性，若離外空乃至無性自性空法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空法性，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性；非離內空法性，非離外空乃至無性自性空法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空法性，非外空乃至無性自性空法性；非離內空法性，非離外空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空法性求，不應於外空乃至無性自性空法性求；不應離內空法性求，不應離外空乃至無性自性空法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空法性求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性求；不應離內空法性求，不應離外空乃至無性自性空法性求。所以者何？若內空法性，若外空乃至無性自性空法性，若離內空法性，若離外空乃至無性自性空法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空法性，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性；非離內空法性，非離外空乃至無性自性空法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空法性，非外空乃至無性自性空法性；非離內空法性，非離外空乃至無性自性空法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空法性求，不應於外空乃至無性自性空法性求；不應離內空法性求，不應離外空乃至無性自性空法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如法性求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性求；不應離真如法性求，不應離法界乃至不思議界法性求。所以者何？若真如法性，若法界乃至不思議界法性，若離真如法性，若離法界乃至不思議界法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如法性，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性；非離真如法性，非離法界乃至不思議界法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如法性，非法界乃至不思議界法性；非離真如法性，非離法界乃至不思議界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如法性求，不應於法界乃至不思議界法性求；不應離真如法性求，不應離法界乃至不思議界法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如法性求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性求；不應離真如法性求，不應離法界乃至不思議界法性求。所以者何？若真如法性，若法界乃至不思議界法性，若離真如法性，若離法界乃至不思議界法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如法性，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法性；非離真如法性，非離法界乃至不思議界法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如法性，非法界乃至不思議界法性；非離真如法性，非離法界乃至不思議界法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如法性求，不應於法界乃至不思議界法性求；不應離真如法性求，不應離法界乃至不思議界法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多法性求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求；不應離布施波羅蜜多法性求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。所以者何？若布施波羅蜜多法性，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性，若離布施波羅蜜多法性，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多法性，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性；非離布施波羅蜜多法性，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多法性，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性；非離布施波羅蜜多法性，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多法性求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求；不應離布施波羅蜜多法性求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多法性求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求；不應離布施波羅蜜多法性求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。所以者何？若布施波羅蜜多法性，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性，若離布施波羅蜜多法性，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多法性，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性；非離布施波羅蜜多法性，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多法性，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性；非離布施波羅蜜多法性，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多法性求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求；不應離布施波羅蜜多法性求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮法性求，不應於四無量、四無色定法性求；不應離四靜慮法性求，不應離四無量、四無色定法性求。所以者何？若四靜慮法性，若四無量、四無色定法性，若離四靜慮法性，若離四無量、四無色定法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮法性，非四無量、四無色定法性；非離四靜慮法性，非離四無量、四無色定法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮法性，非四無量、四無色定法性；非離四靜慮法性，非離四無量、四無色定法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮法性求，不應於四無量、四無色定法性求；不應離四靜慮法性求，不應離四無量、四無色定法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮法性求，不應於四無量、四無色定法性求；不應離四靜慮法性求，不應離四無量、四無色定法性求。所以者何？若四靜慮法性，若四無量、四無色定法性，若離四靜慮法性，若離四無量、四無色定法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮法性，非四無量、四無色定法性；非離四靜慮法性，非離四無量、四無色定法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮法性，非四無量、四無色定法性；非離四靜慮法性，非離四無量、四無色定法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮法性求，不應於四無量、四無色定法性求；不應離四靜慮法性求，不應離四無量、四無色定法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫法性求，不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求；不應離八解脫法性求，不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。所以者何？若八解脫法性，若八勝處、九次第定、十遍處法性，若離八解脫法性，若離八勝處、九次第定、十遍處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫法性，非八勝處、九次第定、十遍處法性；非離八解脫法性，非離八勝處、九次第定、十遍處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫法性，非八勝處、九次第定、十遍處法性；非離八解脫法性，非離八勝處、九次第定、十遍處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫法性求，不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求；不應離八解脫法性求，不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫法性求，不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求；不應離八解脫法性求，不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。所以者何？若八解脫法性，若八勝處、九次第定、十遍處法性，若離八解脫法性，若離八勝處、九次第定、十遍處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫法性，非八勝處、九次第定、十遍處法性；非離八解脫法性，非離八勝處、九次第定、十遍處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫法性，非八勝處、九次第定、十遍處法性；非離八解脫法性，非離八勝處、九次第定、十遍處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫法性求，不應於八勝處、九次第定、十遍處法性求；不應離八解脫法性求，不應離八勝處、九次第定、十遍處法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住法性求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性求；不應離四念住法性求，不應離四正斷乃至八聖道支法性求。所以者何？若四念住法性，若四正斷乃至八聖道支法性，若離四念住法性，若離四正斷乃至八聖道支法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住法性，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性；非離四念住法性，非離四正斷乃至八聖道支法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住法性，非四正斷乃至八聖道支法性；非離四念住法性，非離四正斷乃至八聖道支法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住法性求，不應於四正斷乃至八聖道支法性求；不應離四念住法性求，不應離四正斷乃至八聖道支法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住法性求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性求；不應離四念住法性求，不應離四正斷乃至八聖道支法性求。所以者何？若四念住法性，若四正斷乃至八聖道支法性，若離四念住法性，若離四正斷乃至八聖道支法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住法性，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性；非離四念住法性，非離四正斷乃至八聖道支法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住法性，非四正斷乃至八聖道支法性；非離四念住法性，非離四正斷乃至八聖道支法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住法性求，不應於四正斷乃至八聖道支法性求；不應離四念住法性求，不應離四正斷乃至八聖道支法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門法性求，不應於無相、無願解脫門法性求；不應離空解脫門法性求，不應離無相、無願解脫門法性求。所以者何？若空解脫門法性，若無相、無願解脫門法性，若離空解脫門法性，若離無相、無願解脫門法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門法性，非無相、無願解脫門法性；非離空解脫門法性，非離無相、無願解脫門法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門法性，非無相、無願解脫門法性；非離空解脫門法性，非離無相、無願解脫門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門法性求，不應於無相、無願解脫門法性求；不應離空解脫門法性求，不應離無相、無願解脫門法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門法性求，不應於無相、無願解脫門法性求；不應離空解脫門法性求，不應離無相、無願解脫門法性求。所以者何？若空解脫門法性，若無相、無願解脫門法性，若離空解脫門法性，若離無相、無願解脫門法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門法性，非無相、無願解脫門法性；非離空解脫門法性，非離無相、無願解脫門法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門法性，非無相、無願解脫門法性；非離空解脫門法性，非離無相、無願解脫門法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門法性求，不應於無相、無願解脫門法性求；不應離空解脫門法性求，不應離無相、無願解脫門法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼法性求，不應於六神通法性求；不應離五眼法性求，不應離六神通法性求。所以者何？若五眼法性，若六神通法性，若離五眼法性，若離六神通法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非離五眼法性，非離六神通法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非離五眼法性，非離六神通法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼法性求，不應於六神通法性求；不應離五眼法性求，不應離六神通法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼法性求，不應於六神通法性求；不應離五眼法性求，不應離六神通法性求。所以者何？若五眼法性，若六神通法性，若離五眼法性，若離六神通法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非離五眼法性，非離六神通法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非五眼法性，非六神通法性；非離五眼法性，非離六神通法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於五眼法性求，不應於六神通法性求；不應離五眼法性求，不應離六神通法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力法性求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性求；不應離佛十力法性求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。所以者何？若佛十力法性，若四無所畏乃至十八佛不共法法性，若離佛十力法性，若離四無所畏乃至十八佛不共法法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力法性，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性；非離佛十力法性，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力法性，非四無所畏乃至十八佛不共法法性；非離佛十力法性，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力法性求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求；不應離佛十力法性求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力法性求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性求；不應離佛十力法性求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。所以者何？若佛十力法性，若四無所畏乃至十八佛不共法法性，若離佛十力法性，若離四無所畏乃至十八佛不共法法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力法性，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性；非離佛十力法性，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力法性，非四無所畏乃至十八佛不共法法性；非離佛十力法性，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力法性求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求；不應離佛十力法性求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法法性求，不應於恒住捨性法性求；不應離無忘失法法性求，不應離恒住捨性法性求。所以者何？若無忘失法法性，若恒住捨性法性，若離無忘失法法性，若離恒住捨性法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法法性，非恒住捨性法性；非離無忘失法法性，非離恒住捨性法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法法性，非恒住捨性法性；非離無忘失法法性，非離恒住捨性法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法法性求，不應於恒住捨性法性求；不應離無忘失法法性求，不應離恒住捨性法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法法性求，不應於恒住捨性法性求；不應離無忘失法法性求，不應離恒住捨性法性求。所以者何？若無忘失法法性，若恒住捨性法性，若離無忘失法法性，若離恒住捨性法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法法性，非恒住捨性法性；非離無忘失法法性，非離恒住捨性法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法法性，非恒住捨性法性；非離無忘失法法性，非離恒住捨性法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法法性求，不應於恒住捨性法性求；不應離無忘失法法性求，不應離恒住捨性法性求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流法性求，不應於一來、不還、阿羅漢法性求；不應離預流法性求，不應離一來、不還、阿羅漢法性求。所以者何？若預流法性，若一來、不還、阿羅漢法性，若離預流法性，若離一來、不還、阿羅漢法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流法性，非一來、不還、阿羅漢法性；非離預流法性，非離一來、不還、阿羅漢法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流法性，非一來、不還、阿羅漢法性；非離預流法性，非離一來、不還、阿羅漢法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流法性求，不應於一來、不還、阿羅漢法性求；不應離預流法性求，不應離一來、不還、阿羅漢法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流法性求，不應於一來、不還、阿羅漢法性求；不應離預流法性求，不應離一來、不還、阿羅漢法性求。所以者何？若預流法性，若一來、不還、阿羅漢法性，若離預流法性，若離一來、不還、阿羅漢法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流法性，非一來、不還、阿羅漢法性；非離預流法性，非離一來、不還、阿羅漢法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流法性，非一來、不還、阿羅漢法性；非離預流法性，非離一來、不還、阿羅漢法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流法性求，不應於一來、不還、阿羅漢法性求；不應離預流法性求，不應離一來、不還、阿羅漢法性求。

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