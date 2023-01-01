大般若波羅蜜多經卷第九十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之八

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多真如求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求；不應離布施波羅蜜多真如求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。所以者何？若布施波羅蜜多真如，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若離布施波羅蜜多真如，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多真如，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真如，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多真如，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真如，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多真如求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求；不應離布施波羅蜜多真如求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多真如求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求；不應離布施波羅蜜多真如求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。所以者何？若布施波羅蜜多真如，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若離布施波羅蜜多真如，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多真如，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真如，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多真如，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如；非離布施波羅蜜多真如，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多真如求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求；不應離布施波羅蜜多真如求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮真如求，不應於四無量、四無色定真如求；不應離四靜慮真如求，不應離四無量、四無色定真如求。所以者何？若四靜慮真如，若四無量、四無色定真如，若離四靜慮真如，若離四無量、四無色定真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮真如，非四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如，非離四無量、四無色定真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮真如，非四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如，非離四無量、四無色定真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮真如求，不應於四無量、四無色定真如求；不應離四靜慮真如求，不應離四無量、四無色定真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮真如求，不應於四無量、四無色定真如求；不應離四靜慮真如求，不應離四無量、四無色定真如求。所以者何？若四靜慮真如，若四無量、四無色定真如，若離四靜慮真如，若離四無量、四無色定真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮真如，非四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如，非離四無量、四無色定真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮真如，非四無量、四無色定真如；非離四靜慮真如，非離四無量、四無色定真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮真如求，不應於四無量、四無色定真如求；不應離四靜慮真如求，不應離四無量、四無色定真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫真如求，不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求；不應離八解脫真如求，不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。所以者何？若八解脫真如，若八勝處、九次第定、十遍處真如，若離八解脫真如，若離八勝處、九次第定、十遍處真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫真如，非八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如，非離八勝處、九次第定、十遍處真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫真如，非八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如，非離八勝處、九次第定、十遍處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫真如求，不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求；不應離八解脫真如求，不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫真如求，不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求；不應離八解脫真如求，不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。所以者何？若八解脫真如，若八勝處、九次第定、十遍處真如，若離八解脫真如，若離八勝處、九次第定、十遍處真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫真如，非八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如，非離八勝處、九次第定、十遍處真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫真如，非八勝處、九次第定、十遍處真如；非離八解脫真如，非離八勝處、九次第定、十遍處真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫真如求，不應於八勝處、九次第定、十遍處真如求；不應離八解脫真如求，不應離八勝處、九次第定、十遍處真如求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門真如求，不應於無相、無願解脫門真如求；不應離空解脫門真如求，不應離無相、無願解脫門真如求。所以者何？若空解脫門真如，若無相、無願解脫門真如，若離空解脫門真如，若離無相、無願解脫門真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門真如，非無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如，非離無相、無願解脫門真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門真如，非無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如，非離無相、無願解脫門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門真如求，不應於無相、無願解脫門真如求；不應離空解脫門真如求，不應離無相、無願解脫門真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門真如求，不應於無相、無願解脫門真如求；不應離空解脫門真如求，不應離無相、無願解脫門真如求。所以者何？若空解脫門真如，若無相、無願解脫門真如，若離空解脫門真如，若離無相、無願解脫門真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門真如，非無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如，非離無相、無願解脫門真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非空解脫門真如，非無相、無願解脫門真如；非離空解脫門真如，非離無相、無願解脫門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於空解脫門真如求，不應於無相、無願解脫門真如求；不應離空解脫門真如求，不應離無相、無願解脫門真如求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力真如求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如求；不應離佛十力真如求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。所以者何？若佛十力真如，若四無所畏乃至十八佛不共法真如，若離佛十力真如，若離四無所畏乃至十八佛不共法真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力真如，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如；非離佛十力真如，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力真如，非四無所畏乃至十八佛不共法真如；非離佛十力真如，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力真如求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法真如求；不應離佛十力真如求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力真如求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如求；不應離佛十力真如求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。所以者何？若佛十力真如，若四無所畏乃至十八佛不共法真如，若離佛十力真如，若離四無所畏乃至十八佛不共法真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力真如，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如；非離佛十力真如，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力真如，非四無所畏乃至十八佛不共法真如；非離佛十力真如，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力真如求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法真如求；不應離佛十力真如求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法真如求，不應於恒住捨性真如求；不應離無忘失法真如求，不應離恒住捨性真如求。所以者何？若無忘失法真如，若恒住捨性真如，若離無忘失法真如，若離恒住捨性真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法真如，非恒住捨性真如；非離無忘失法真如，非離恒住捨性真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法真如，非恒住捨性真如；非離無忘失法真如，非離恒住捨性真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法真如求，不應於恒住捨性真如求；不應離無忘失法真如求，不應離恒住捨性真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法真如求，不應於恒住捨性真如求；不應離無忘失法真如求，不應離恒住捨性真如求。所以者何？若無忘失法真如，若恒住捨性真如，若離無忘失法真如，若離恒住捨性真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法真如，非恒住捨性真如；非離無忘失法真如，非離恒住捨性真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法真如，非恒住捨性真如；非離無忘失法真如，非離恒住捨性真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法真如求，不應於恒住捨性真如求；不應離無忘失法真如求，不應離恒住捨性真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智真如求，不應於道相智、一切相智真如求；不應離一切智真如求，不應離道相智、一切相智真如求。所以者何？若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若離一切智真如，若離道相智、一切相智真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非離一切智真如，非離道相智、一切相智真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非離一切智真如，非離道相智、一切相智真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智真如求，不應於道相智、一切相智真如求；不應離一切智真如求，不應離道相智、一切相智真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智真如求，不應於道相智、一切相智真如求；不應離一切智真如求，不應離道相智、一切相智真如求。所以者何？若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若離一切智真如，若離道相智、一切相智真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非離一切智真如，非離道相智、一切相智真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切智真如，非道相智、一切相智真如；非離一切智真如，非離道相智、一切相智真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切智真如求，不應於道相智、一切相智真如求；不應離一切智真如求，不應離道相智、一切相智真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門真如求，不應於一切三摩地門真如求；不應離一切陀羅尼門真如求，不應離一切三摩地門真如求。所以者何？若一切陀羅尼門真如，若一切三摩地門真如，若離一切陀羅尼門真如，若離一切三摩地門真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門真如，非一切三摩地門真如；非離一切陀羅尼門真如，非離一切三摩地門真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門真如，非一切三摩地門真如；非離一切陀羅尼門真如，非離一切三摩地門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門真如求，不應於一切三摩地門真如求；不應離一切陀羅尼門真如求，不應離一切三摩地門真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門真如求，不應於一切三摩地門真如求；不應離一切陀羅尼門真如求，不應離一切三摩地門真如求。所以者何？若一切陀羅尼門真如，若一切三摩地門真如，若離一切陀羅尼門真如，若離一切三摩地門真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門真如，非一切三摩地門真如；非離一切陀羅尼門真如，非離一切三摩地門真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門真如，非一切三摩地門真如；非離一切陀羅尼門真如，非離一切三摩地門真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門真如求，不應於一切三摩地門真如求；不應離一切陀羅尼門真如求，不應離一切三摩地門真如求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果真如求，不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如求；不應離預流向預流果真如求，不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。所以者何？若預流向預流果真如，若一來向乃至阿羅漢果真如，若離預流向預流果真如，若離一來向乃至阿羅漢果真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果真如，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如；非離預流向預流果真如，非離一來向乃至阿羅漢果真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果真如，非一來向乃至阿羅漢果真如；非離預流向預流果真如，非離一來向乃至阿羅漢果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果真如求，不應於一來向乃至阿羅漢果真如求，不應離預流向預流果真如求；不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果真如求，不應於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如求；不應離預流向預流果真如求，不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。所以者何？若預流向預流果真如，若一來向乃至阿羅漢果真如，若離預流向預流果真如，若離一來向乃至阿羅漢果真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果真如，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如；非離預流向預流果真如，非離一來向乃至阿羅漢果真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流向預流果真如，非一來向乃至阿羅漢果真如；非離預流向預流果真如，非離一來向乃至阿羅漢果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流向預流果真如求，不應於一來向乃至阿羅漢果真如求，不應離預流向預流果真如求；不應離一來向乃至阿羅漢果真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺真如求，不應於獨覺向獨覺果真如求；不應離獨覺真如求，不應離獨覺向獨覺果真如求。所以者何？若獨覺真如，若獨覺向獨覺果真如，若離獨覺真如，若離獨覺向獨覺果真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺真如，非獨覺向獨覺果真如；非離獨覺真如，非離獨覺向獨覺果真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺真如，非獨覺向獨覺果真如；非離獨覺真如，非離獨覺向獨覺果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺真如求，不應於獨覺向獨覺果真如求；不應離獨覺真如求，不應離獨覺向獨覺果真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺真如求，不應於獨覺向獨覺果真如求；不應離獨覺真如求，不應離獨覺向獨覺果真如求。所以者何？若獨覺真如，若獨覺向獨覺果真如，若離獨覺真如，若離獨覺向獨覺果真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺真如，非獨覺向獨覺果真如；非離獨覺真如，非離獨覺向獨覺果真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非獨覺真如，非獨覺向獨覺果真如；非離獨覺真如，非離獨覺向獨覺果真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於獨覺真如求，不應於獨覺向獨覺果真如求；不應離獨覺真如求，不應離獨覺向獨覺果真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩真如求，不應於三藐三佛陀真如求；不應離菩薩摩訶薩真如求，不應離三藐三佛陀真如求。所以者何？若菩薩摩訶薩真如，若三藐三佛陀真如，若離菩薩摩訶薩真如，若離三藐三佛陀真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩真如，非三藐三佛陀真如；非離菩薩摩訶薩真如，非離三藐三佛陀真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩真如，非三藐三佛陀真如；非離菩薩摩訶薩真如，非離三藐三佛陀真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩真如求，不應於三藐三佛陀真如求；不應離菩薩摩訶薩真如求，不應離三藐三佛陀真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩真如求，不應於三藐三佛陀真如求；不應離菩薩摩訶薩真如求，不應離三藐三佛陀真如求。所以者何？若菩薩摩訶薩真如，若三藐三佛陀真如，若離菩薩摩訶薩真如，若離三藐三佛陀真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩真如，非三藐三佛陀真如；非離菩薩摩訶薩真如，非離三藐三佛陀真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩真如，非三藐三佛陀真如；非離菩薩摩訶薩真如，非離三藐三佛陀真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩真如求，不應於三藐三佛陀真如求；不應離菩薩摩訶薩真如求，不應離三藐三佛陀真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法真如求，不應於無上正等菩提真如求；不應離菩薩摩訶薩法真如求，不應離無上正等菩提真如求。所以者何？若菩薩摩訶薩法真如，若無上正等菩提真如，若離菩薩摩訶薩法真如，若離無上正等菩提真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法真如，非無上正等菩提真如；非離菩薩摩訶薩法真如，非離無上正等菩提真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法真如，非無上正等菩提真如；非離菩薩摩訶薩法真如，非離無上正等菩提真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法真如求，不應於無上正等菩提真如求；不應離菩薩摩訶薩法真如求，不應離無上正等菩提真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法真如求，不應於無上正等菩提真如求；不應離菩薩摩訶薩法真如求，不應離無上正等菩提真如求。所以者何？若菩薩摩訶薩法真如，若無上正等菩提真如，若離菩薩摩訶薩法真如，若離無上正等菩提真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法真如，非無上正等菩提真如；非離菩薩摩訶薩法真如，非離無上正等菩提真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非菩薩摩訶薩法真如，非無上正等菩提真如；非離菩薩摩訶薩法真如，非離無上正等菩提真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於菩薩摩訶薩法真如求，不應於無上正等菩提真如求；不應離菩薩摩訶薩法真如求，不應離無上正等菩提真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘真如求，不應於獨覺乘、無上乘真如求；不應離聲聞乘真如求，不應離獨覺乘、無上乘真如求。所以者何？若聲聞乘真如，若獨覺乘、無上乘真如，若離聲聞乘真如，若離獨覺乘、無上乘真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘真如，非獨覺乘、無上乘真如；非離聲聞乘真如，非離獨覺乘、無上乘真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘真如，非獨覺乘、無上乘真如；非離聲聞乘真如，非離獨覺乘、無上乘真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘真如求，不應於獨覺乘、無上乘真如求；不應離聲聞乘真如求，不應離獨覺乘、無上乘真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘真如求，不應於獨覺乘、無上乘真如求；不應離聲聞乘真如求，不應離獨覺乘、無上乘真如求。所以者何？若聲聞乘真如，若獨覺乘、無上乘真如，若離聲聞乘真如，若離獨覺乘、無上乘真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘真如，非獨覺乘、無上乘真如；非離聲聞乘真如，非離獨覺乘、無上乘真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非聲聞乘真如，非獨覺乘、無上乘真如；非離聲聞乘真如，非離獨覺乘、無上乘真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於聲聞乘真如求，不應於獨覺乘、無上乘真如求；不應離聲聞乘真如求，不應離獨覺乘、無上乘真如求。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色法性求，不應於受、想、行、識法性求；不應離色法性求，不應離受、想、行、識法性求。所以者何？若色法性，若受、想、行、識法性，若離色法性，若離受、想、行、識法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色法性，非受、想、行、識法性；非離色法性，非離受、想、行、識法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色法性，非受、想、行、識法性；非離色法性，非離受、想、行、識法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色法性求，不應於受、想、行、識法性求；不應離色法性求，不應離受、想、行、識法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色法性求，不應於受、想、行、識法性求；不應離色法性求，不應離受、想、行、識法性求。所以者何？若色法性，若受、想、行、識法性，若離色法性，若離受、想、行、識法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色法性，非受、想、行、識法性；非離色法性，非離受、想、行、識法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色法性，非受、想、行、識法性；非離色法性，非離受、想、行、識法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色法性求，不應於受、想、行、識法性求；不應離色法性求，不應離受、想、行、識法性求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處法性求，不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求；不應離眼處法性求，不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。所以者何？若眼處法性，若耳、鼻、舌、身、意處法性，若離眼處法性，若離耳、鼻、舌、身、意處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處法性，非耳、鼻、舌、身、意處法性；非離眼處法性，非離耳、鼻、舌、身、意處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處法性，非耳、鼻、舌、身、意處法性；非離眼處法性，非離耳、鼻、舌、身、意處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處法性求，不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求；不應離眼處法性求，不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處法性求，不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求；不應離眼處法性求，不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。所以者何？若眼處法性，若耳、鼻、舌、身、意處法性，若離眼處法性，若離耳、鼻、舌、身、意處法性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處法性，非耳、鼻、舌、身、意處法性；非離眼處法性，非離耳、鼻、舌、身、意處法性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處法性，非耳、鼻、舌、身、意處法性；非離眼處法性，非離耳、鼻、舌、身、意處法性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處法性求，不應於耳、鼻、舌、身、意處法性求；不應離眼處法性求，不應離耳、鼻、舌、身、意處法性求。

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