大般若波羅蜜多經卷第九十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之七

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門求，不應於一切三摩地門求；不應離一切陀羅尼門求，不應離一切三摩地門求。所以者何？若一切陀羅尼門，若一切三摩地門，若離一切陀羅尼門，若離一切三摩地門，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門，非一切三摩地門；非離一切陀羅尼門，非離一切三摩地門。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門，非一切三摩地門；非離一切陀羅尼門，非離一切三摩地門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門求，不應於一切三摩地門求；不應離一切陀羅尼門求，不應離一切三摩地門求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門求，不應於一切三摩地門求；不應離一切陀羅尼門求，不應離一切三摩地門求。所以者何？若一切陀羅尼門，若一切三摩地門，若離一切陀羅尼門，若離一切三摩地門，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門，非一切三摩地門；非離一切陀羅尼門，非離一切三摩地門。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非一切陀羅尼門，非一切三摩地門；非離一切陀羅尼門，非離一切三摩地門。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於一切陀羅尼門求，不應於一切三摩地門求；不應離一切陀羅尼門求，不應離一切三摩地門求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流求，不應於一來、不還、阿羅漢求；不應離預流求，不應離一來、不還、阿羅漢求。所以者何？若預流，若一來、不還、阿羅漢，若離預流，若離一來、不還、阿羅漢，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流，非一來、不還、阿羅漢；非離預流，非離一來、不還、阿羅漢。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流，非一來、不還、阿羅漢；非離預流，非離一來、不還、阿羅漢。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流求，不應於一來、不還、阿羅漢求；不應離預流求，不應離一來、不還、阿羅漢求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流求，不應於一來、不還、阿羅漢求；不應離預流求，不應離一來、不還、阿羅漢求。所以者何？若預流，若一來、不還、阿羅漢，若離預流，若離一來、不還、阿羅漢，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流，非一來、不還、阿羅漢；非離預流，非離一來、不還、阿羅漢。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非預流，非一來、不還、阿羅漢；非離預流，非離一來、不還、阿羅漢。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於預流求，不應於一來、不還、阿羅漢求；不應離預流求，不應離一來、不還、阿羅漢求。

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「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色真如求，不應於受、想、行、識真如求；不應離色真如求，不應離受、想、行、識真如求。所以者何？若色真如，若受、想、行、識真如，若離色真如，若離受、想、行、識真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色真如，非受、想、行、識真如；非離色真如，非離受、想、行、識真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色真如，非受、想、行、識真如；非離色真如，非離受、想、行、識真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色真如求，不應於受、想、行、識真如求；不應離色真如求，不應離受、想、行、識真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色真如求，不應於受、想、行、識真如求；不應離色真如求，不應離受、想、行、識真如求。所以者何？若色真如，若受、想、行、識真如，若離色真如，若離受、想、行、識真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色真如，非受、想、行、識真如；非離色真如，非離受、想、行、識真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色真如，非受、想、行、識真如；非離色真如，非離受、想、行、識真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色真如求，不應於受、想、行、識真如求；不應離色真如求，不應離受、想、行、識真如求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界真如求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如求；不應離耳界真如求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若耳界真如，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如，若離耳界真如，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界真如，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如；非離耳界真如，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界真如，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如；非離耳界真如，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界真如求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求；不應離耳界真如求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界真如求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如求；不應離耳界真如求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求。所以者何？若耳界真如，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如，若離耳界真如，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界真如，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受真如；非離耳界真如，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界真如，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如；非離耳界真如，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界真如求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求；不應離耳界真如求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界真如求，不應於水、火、風、空、識界真如求；不應離地界真如求，不應離水、火、風、空、識界真如求。所以者何？若地界真如，若水、火、風、空、識界真如，若離地界真如，若離水、火、風、空、識界真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界真如，非水、火、風、空、識界真如；非離地界真如，非離水、火、風、空、識界真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界真如，非水、火、風、空、識界真如；非離地界真如，非離水、火、風、空、識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界真如求，不應於水、火、風、空、識界真如求；不應離地界真如求，不應離水、火、風、空、識界真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界真如求，不應於水、火、風、空、識界真如求；不應離地界真如求，不應離水、火、風、空、識界真如求。所以者何？若地界真如，若水、火、風、空、識界真如，若離地界真如，若離水、火、風、空、識界真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界真如，非水、火、風、空、識界真如；非離地界真如，非離水、火、風、空、識界真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界真如，非水、火、風、空、識界真如；非離地界真如，非離水、火、風、空、識界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界真如求，不應於水、火、風、空、識界真如求；不應離地界真如求，不應離水、火、風、空、識界真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦真如求，不應於集、滅、道聖諦真如求；不應離苦聖諦真如求，不應離集、滅、道聖諦真如求。所以者何？若苦聖諦真如，若集、滅、道聖諦真如，若離苦聖諦真如，若離集、滅、道聖諦真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦真如，非集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如，非離集、滅、道聖諦真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦真如，非集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如，非離集、滅、道聖諦真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦真如求，不應於集、滅、道聖諦真如求；不應離苦聖諦真如求，不應離集、滅、道聖諦真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦真如求，不應於集、滅、道聖諦真如求；不應離苦聖諦真如求，不應離集、滅、道聖諦真如求。所以者何？若苦聖諦真如，若集、滅、道聖諦真如，若離苦聖諦真如，若離集、滅、道聖諦真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦真如，非集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如，非離集、滅、道聖諦真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦真如，非集、滅、道聖諦真如；非離苦聖諦真如，非離集、滅、道聖諦真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦真如求，不應於集、滅、道聖諦真如求；不應離苦聖諦真如求，不應離集、滅、道聖諦真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明真如求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如求；不應離無明真如求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求。所以者何？若無明真如，若行乃至老死愁歎苦憂惱真如，若離無明真如，若離行乃至老死愁歎苦憂惱真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明真如，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如；非離無明真如，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明真如，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如；非離無明真如，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明真如求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如求；不應離無明真如求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明真如求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如求；不應離無明真如求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求。所以者何？若無明真如，若行乃至老死愁歎苦憂惱真如，若離無明真如，若離行乃至老死愁歎苦憂惱真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明真如，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱真如；非離無明真如，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明真如，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如；非離無明真如，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明真如求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如求；不應離無明真如求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空真如求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如求；不應離內空真如求，不應離外空乃至無性自性空真如求。所以者何？若內空真如，若外空乃至無性自性空真如，若離內空真如，若離外空乃至無性自性空真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空真如，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如；非離內空真如，非離外空乃至無性自性空真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空真如，非外空乃至無性自性空真如；非離內空真如，非離外空乃至無性自性空真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空真如求，不應於外空乃至無性自性空真如求；不應離內空真如求，不應離外空乃至無性自性空真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空真如求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如求；不應離內空真如求，不應離外空乃至無性自性空真如求。所以者何？若內空真如，若外空乃至無性自性空真如，若離內空真如，若離外空乃至無性自性空真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空真如，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如；非離內空真如，非離外空乃至無性自性空真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空真如，非外空乃至無性自性空真如；非離內空真如，非離外空乃至無性自性空真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空真如求，不應於外空乃至無性自性空真如求；不應離內空真如求，不應離外空乃至無性自性空真如求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如真如求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如求；不應離真如真如求，不應離法界乃至不思議界真如求。所以者何？若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若離真如真如，若離法界乃至不思議界真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如真如，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如；非離真如真如，非離法界乃至不思議界真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如真如，非法界乃至不思議界真如；非離真如真如，非離法界乃至不思議界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如真如求，不應於法界乃至不思議界真如求；不應離真如真如求，不應離法界乃至不思議界真如求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如真如求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如求；不應離真如真如求，不應離法界乃至不思議界真如求。所以者何？若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若離真如真如，若離法界乃至不思議界真如，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如真如，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如；非離真如真如，非離法界乃至不思議界真如。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如真如，非法界乃至不思議界真如；非離真如真如，非離法界乃至不思議界真如。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如真如求，不應於法界乃至不思議界真如求；不應離真如真如求，不應離法界乃至不思議界真如求。