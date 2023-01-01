大般若波羅蜜多經卷第九十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之六

爾時，具壽善現復告天帝釋言：「憍尸迦！汝先所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於何求者，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色求，不應於受、想、行、識求；不應離色求，不應離受、想、行、識求。所以者何？若色，若受、想、行、識，若離色，若離受、想、行、識，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色，非受、想、行、識；非離色，非離受、想、行、識。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色，非受、想、行、識；非離色，非離受、想、行、識。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色求，不應於受、想、行、識求；不應離色求，不應離受、想、行、識求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復告天帝釋言：「憍尸迦！汝先所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於何求者，憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色求，不應於受、想、行、識求；不應離色求，不應離受、想、行、識求。所以者何？若色，若受、想、行、識，若離色，若離受、想、行、識，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色，非受、想、行、識；非離色，非離受、想、行、識。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色，非受、想、行、識；非離色，非離受、想、行、識。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色求，不應於受、想、行、識求；不應離色求，不應離受、想、行、識求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處求，不應於耳、鼻、舌、身、意處求；不應離眼處求，不應離耳、鼻、舌、身、意處求。所以者何？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，若離眼處，若離耳、鼻、舌、身、意處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處，非耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處，非離耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處，非耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處，非離耳、鼻、舌、身、意處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處求，不應於耳、鼻、舌、身、意處求；不應離眼處求，不應離耳、鼻、舌、身、意處求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處求，不應於耳、鼻、舌、身、意處求；不應離眼處求，不應離耳、鼻、舌、身、意處求。所以者何？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，若離眼處，若離耳、鼻、舌、身、意處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處，非耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處，非離耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼處，非耳、鼻、舌、身、意處；非離眼處，非離耳、鼻、舌、身、意處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼處求，不應於耳、鼻、舌、身、意處求；不應離眼處求，不應離耳、鼻、舌、身、意處求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處求，不應於聲、香、味、觸、法處求；不應離色處求，不應離聲、香、味、觸、法處求。所以者何？若色處，若聲、香、味、觸、法處，若離色處，若離聲、香、味、觸、法處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處，非聲、香、味、觸、法處；非離色處，非離聲、香、味、觸、法處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處，非聲、香、味、觸、法處；非離色處，非離聲、香、味、觸、法處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處求，不應於聲、香、味、觸、法處求；不應離色處求，不應離聲、香、味、觸、法處求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處求，不應於聲、香、味、觸、法處求；不應離色處求，不應離聲、香、味、觸、法處求。所以者何？若色處，若聲、香、味、觸、法處，若離色處，若離聲、香、味、觸、法處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處，非聲、香、味、觸、法處；非離色處，非離聲、香、味、觸、法處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非色處，非聲、香、味、觸、法處；非離色處，非離聲、香、味、觸、法處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於色處求，不應於聲、香、味、觸、法處求；不應離色處求，不應離聲、香、味、觸、法處求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界求，不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受求；不應離眼界求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。所以者何？若眼界，若色界乃至眼觸為緣所生諸受，若離眼界，若離色界乃至眼觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；非離眼界，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界，非色界乃至眼觸為緣所生諸受；非離眼界，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界求，不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受求；不應離眼界求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界求，不應於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受求；不應離眼界求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。所以者何？若眼界，若色界乃至眼觸為緣所生諸受，若離眼界，若離色界乃至眼觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界，非色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；非離眼界，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非眼界，非色界乃至眼觸為緣所生諸受；非離眼界，非離色界乃至眼觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於眼界求，不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受求；不應離眼界求，不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受求；不應離耳界求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。所以者何？若耳界，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受，若離耳界，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；非離耳界，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受；非離耳界，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求；不應離耳界求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界求，不應於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受求；不應離耳界求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。所以者何？若耳界，若聲界乃至耳觸為緣所生諸受，若離耳界，若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；非離耳界，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非耳界，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受；非離耳界，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於耳界求，不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求；不應離耳界求，不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受求；不應離意界求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。所以者何？若意界，若法界乃至意觸為緣所生諸受，若離意界，若離法界乃至意觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；非離意界，非離法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界，非法界乃至意觸為緣所生諸受；非離意界，非離法界乃至意觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受求；不應離意界求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界求，不應於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受求；不應離意界求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。所以者何？若意界，若法界乃至意觸為緣所生諸受，若離意界，若離法界乃至意觸為緣所生諸受，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；非離意界，非離法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非意界，非法界乃至意觸為緣所生諸受；非離意界，非離法界乃至意觸為緣所生諸受。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於意界求，不應於法界乃至意觸為緣所生諸受求；不應離意界求，不應離法界乃至意觸為緣所生諸受求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界求，不應於水、火、風、空、識界求；不應離地界求，不應離水、火、風、空、識界求。所以者何？若地界，若水、火、風、空、識界，若離地界，若離水、火、風、空、識界，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界，非水、火、風、空、識界；非離地界，非離水、火、風、空、識界。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界，非水、火、風、空、識界；非離地界，非離水、火、風、空、識界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界求，不應於水、火、風、空、識界求；不應離地界求，不應離水、火、風、空、識界求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界求，不應於水、火、風、空、識界求；不應離地界求，不應離水、火、風、空、識界求。所以者何？若地界，若水、火、風、空、識界，若離地界，若離水、火、風、空、識界，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界，非水、火、風、空、識界；非離地界，非離水、火、風、空、識界。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非地界，非水、火、風、空、識界；非離地界，非離水、火、風、空、識界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於地界求，不應於水、火、風、空、識界求；不應離地界求，不應離水、火、風、空、識界求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦求，不應於集、滅、道聖諦求；不應離苦聖諦求，不應離集、滅、道聖諦求。所以者何？若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，若離苦聖諦，若離集、滅、道聖諦，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦，非集、滅、道聖諦；非離苦聖諦，非離集、滅、道聖諦。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦，非集、滅、道聖諦；非離苦聖諦，非離集、滅、道聖諦。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦求，不應於集、滅、道聖諦求；不應離苦聖諦求，不應離集、滅、道聖諦求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦求，不應於集、滅、道聖諦求；不應離苦聖諦求，不應離集、滅、道聖諦求。所以者何？若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，若離苦聖諦，若離集、滅、道聖諦，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦，非集、滅、道聖諦；非離苦聖諦，非離集、滅、道聖諦。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非苦聖諦，非集、滅、道聖諦；非離苦聖諦，非離集、滅、道聖諦。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於苦聖諦求，不應於集、滅、道聖諦求；不應離苦聖諦求，不應離集、滅、道聖諦求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱求；不應離無明求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。所以者何？若無明，若行乃至老死愁歎苦憂惱，若離無明，若離行乃至老死愁歎苦憂惱，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；非離無明，非離行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明，非行乃至老死愁歎苦憂惱；非離無明，非離行乃至老死愁歎苦憂惱。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱求；不應離無明求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明求，不應於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱求；不應離無明求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。所以者何？若無明，若行乃至老死愁歎苦憂惱，若離無明，若離行乃至老死愁歎苦憂惱，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；非離無明，非離行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無明，非行乃至老死愁歎苦憂惱；非離無明，非離行乃至老死愁歎苦憂惱。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無明求，不應於行乃至老死愁歎苦憂惱求；不應離無明求，不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空求；不應離內空求，不應離外空乃至無性自性空求。所以者何？若內空，若外空乃至無性自性空，若離內空，若離外空乃至無性自性空，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；非離內空，非離外空乃至無性自性空。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空，非外空乃至無性自性空；非離內空，非離外空乃至無性自性空。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空求，不應於外空乃至無性自性空求；不應離內空求，不應離外空乃至無性自性空求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空求，不應於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空求；不應離內空求，不應離外空乃至無性自性空求。所以者何？若內空，若外空乃至無性自性空，若離內空，若離外空乃至無性自性空，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；非離內空，非離外空乃至無性自性空。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非內空，非外空乃至無性自性空；非離內空，非離外空乃至無性自性空。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於內空求，不應於外空乃至無性自性空求；不應離內空求，不應離外空乃至無性自性空求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界求；不應離真如求，不應離法界乃至不思議界求。所以者何？若真如，若法界乃至不思議界，若離真如，若離法界乃至不思議界，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；非離真如，非離法界乃至不思議界。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如，非法界乃至不思議界；非離真如，非離法界乃至不思議界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如求，不應於法界乃至不思議界求；不應離真如求，不應離法界乃至不思議界求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如求，不應於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界求；不應離真如求，不應離法界乃至不思議界求。所以者何？若真如，若法界乃至不思議界，若離真如，若離法界乃至不思議界，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；非離真如，非離法界乃至不思議界。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非真如，非法界乃至不思議界；非離真如，非離法界乃至不思議界。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於真如求，不應於法界乃至不思議界求；不應離真如求，不應離法界乃至不思議界求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求；不應離布施波羅蜜多求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。所以者何？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若離布施波羅蜜多，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求；不應離布施波羅蜜多求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求；不應離布施波羅蜜多求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。所以者何？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若離布施波羅蜜多，若離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；非離布施波羅蜜多，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於布施波羅蜜多求，不應於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求；不應離布施波羅蜜多求，不應離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮求，不應於四無量、四無色定求；不應離四靜慮求，不應離四無量、四無色定求。所以者何？若四靜慮，若四無量、四無色定，若離四靜慮，若離四無量、四無色定，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮，非四無量、四無色定；非離四靜慮，非離四無量、四無色定。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮，非四無量、四無色定；非離四靜慮，非離四無量、四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮求，不應於四無量、四無色定求；不應離四靜慮求，不應離四無量、四無色定求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮求，不應於四無量、四無色定求；不應離四靜慮求，不應離四無量、四無色定求。所以者何？若四靜慮，若四無量、四無色定，若離四靜慮，若離四無量、四無色定，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮，非四無量、四無色定；非離四靜慮，非離四無量、四無色定。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四靜慮，非四無量、四無色定；非離四靜慮，非離四無量、四無色定。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四靜慮求，不應於四無量、四無色定求；不應離四靜慮求，不應離四無量、四無色定求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫求，不應於八勝處、九次第定、十遍處求；不應離八解脫求，不應離八勝處、九次第定、十遍處求。所以者何？若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，若離八解脫，若離八勝處、九次第定、十遍處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫，非離八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫，非離八勝處、九次第定、十遍處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫求，不應於八勝處、九次第定、十遍處求；不應離八解脫求，不應離八勝處、九次第定、十遍處求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫求，不應於八勝處、九次第定、十遍處求；不應離八解脫求，不應離八勝處、九次第定、十遍處求。所以者何？若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，若離八解脫，若離八勝處、九次第定、十遍處，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫，非離八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處；非離八解脫，非離八勝處、九次第定、十遍處。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於八解脫求，不應於八勝處、九次第定、十遍處求；不應離八解脫求，不應離八勝處、九次第定、十遍處求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支求；不應離四念住求，不應離四正斷乃至八聖道支求。所以者何？若四念住，若四正斷乃至八聖道支，若離四念住，若離四正斷乃至八聖道支，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；非離四念住，非離四正斷乃至八聖道支。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住，非四正斷乃至八聖道支；非離四念住，非離四正斷乃至八聖道支。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住求，不應於四正斷乃至八聖道支求；不應離四念住求，不應離四正斷乃至八聖道支求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住求，不應於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支求；不應離四念住求，不應離四正斷乃至八聖道支求。所以者何？若四念住，若四正斷乃至八聖道支，若離四念住，若離四正斷乃至八聖道支，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；非離四念住，非離四正斷乃至八聖道支。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非四念住，非四正斷乃至八聖道支；非離四念住，非離四正斷乃至八聖道支。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於四念住求，不應於四正斷乃至八聖道支求；不應離四念住求，不應離四正斷乃至八聖道支求。

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「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法求；不應離佛十力求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。所以者何？若佛十力，若四無所畏乃至十八佛不共法，若離佛十力，若離四無所畏乃至十八佛不共法，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；非離佛十力，非離四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力，非四無所畏乃至十八佛不共法；非離佛十力，非離四無所畏乃至十八佛不共法。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法求；不應離佛十力求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力求，不應於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法求；不應離佛十力求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。所以者何？若佛十力，若四無所畏乃至十八佛不共法，若離佛十力，若離四無所畏乃至十八佛不共法，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；非離佛十力，非離四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非佛十力，非四無所畏乃至十八佛不共法；非離佛十力，非離四無所畏乃至十八佛不共法。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於佛十力求，不應於四無所畏乃至十八佛不共法求；不應離佛十力求，不應離四無所畏乃至十八佛不共法求。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法求，不應於恒住捨性求；不應離無忘失法求，不應離恒住捨性求。所以者何？若無忘失法，若恒住捨性，若離無忘失法，若離恒住捨性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法，非恒住捨性；非離無忘失法，非離恒住捨性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法，非恒住捨性；非離無忘失法，非離恒住捨性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法求，不應於恒住捨性求；不應離無忘失法求，不應離恒住捨性求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法求，不應於恒住捨性求；不應離無忘失法求，不應離恒住捨性求。所以者何？若無忘失法，若恒住捨性，若離無忘失法，若離恒住捨性，若菩薩摩訶薩，若般若波羅蜜多，若求如是，一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法，非恒住捨性；非離無忘失法，非離恒住捨性。所以者何？如是一切皆無所有性不可得。由無所有不可得故，菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，非無忘失法，非恒住捨性；非離無忘失法，非離恒住捨性。是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多，不應於無忘失法求，不應於恒住捨性求；不應離無忘失法求，不應離恒住捨性求。

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