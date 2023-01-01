大般若波羅蜜多經卷第九十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之五

「憍尸迦！如來於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來於四靜慮真如非相應非不相應，於四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來於四靜慮法性非相應非不相應，於四無量、四無色定法性亦非相應非不相應；如來真如於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來真如於四靜慮真如非相應非不相應，於四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來法性於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來法性於四靜慮法性非相應非不相應，於四無量、四無色定法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來於四靜慮真如非相應非不相應，於四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來於四靜慮法性非相應非不相應，於四無量、四無色定法性亦非相應非不相應；如來真如於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來真如於四靜慮真如非相應非不相應，於四無量、四無色定真如亦非相應非不相應；如來法性於四靜慮非相應非不相應，於四無量、四無色定亦非相應非不相應；如來法性於四靜慮法性非相應非不相應，於四無量、四無色定法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來於八解脫真如非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來於八解脫法性非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應；如來真如於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來真如於八解脫真如非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來法性於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來法性於八解脫法性非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來於八解脫真如非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來於八解脫法性非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應；如來真如於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來真如於八解脫真如非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處真如亦非相應非不相應；如來法性於八解脫非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處亦非相應非不相應；如來法性於八解脫法性非相應非不相應，於八勝處、九次第定、十遍處法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來於空解脫門真如非相應非不相應，於無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來於空解脫門法性非相應非不相應，於無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應；如來真如於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來真如於空解脫門真如非相應非不相應，於無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來法性於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來法性於空解脫門法性非相應非不相應，於無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來於空解脫門真如非相應非不相應，於無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來於空解脫門法性非相應非不相應，於無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應；如來真如於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來真如於空解脫門真如非相應非不相應，於無相、無願解脫門真如亦非相應非不相應；如來法性於空解脫門非相應非不相應，於無相、無願解脫門亦非相應非不相應；如來法性於空解脫門法性非相應非不相應，於無相、無願解脫門法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來於五眼真如非相應非不相應，於六神通真如亦非相應非不相應；如來於五眼法性非相應非不相應，於六神通法性亦非相應非不相應；如來真如於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來真如於五眼真如非相應非不相應，於六神通真如亦非相應非不相應；如來法性於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來法性於五眼法性非相應非不相應，於六神通法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來於五眼真如非相應非不相應，於六神通真如亦非相應非不相應；如來於五眼法性非相應非不相應，於六神通法性亦非相應非不相應；如來真如於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來真如於五眼真如非相應非不相應，於六神通真如亦非相應非不相應；如來法性於五眼非相應非不相應，於六神通亦非相應非不相應；如來法性於五眼法性非相應非不相應，於六神通法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於佛十力非相應非不相應，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非相應非不相應；如來於佛十力真如非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來於佛十力法性非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應；如來真如於佛十力非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來真如於佛十力真如非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來法性於佛十力非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來法性於佛十力法性非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於佛十力非相應非不相應，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非相應非不相應；如來於佛十力真如非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來於佛十力法性非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應；如來真如於佛十力非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來真如於佛十力真如非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來法性於佛十力非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來法性於佛十力法性非相應非不相應，於四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非相應非不相應；如來於離佛十力真如非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來於離佛十力法性非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應；如來真如於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來真如於離佛十力真如非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來法性於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來法性於離佛十力法性非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦非相應非不相應；如來於離佛十力真如非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來於離佛十力法性非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應；如來真如於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來真如於離佛十力真如非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應；如來法性於離佛十力非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應；如來法性於離佛十力法性非相應非不相應，於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來於離無忘失法真如非相應非不相應，於離恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來於離無忘失法法性非相應非不相應，於離恒住捨性法性亦非相應非不相應；如來真如於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來真如於離無忘失法真如非相應非不相應，於離恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來法性於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來法性於離無忘失法法性非相應非不相應，於離恒住捨性法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來於離無忘失法真如非相應非不相應，於離恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來於離無忘失法法性非相應非不相應，於離恒住捨性法性亦非相應非不相應；如來真如於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來真如於離無忘失法真如非相應非不相應，於離恒住捨性真如亦非相應非不相應；如來法性於離無忘失法非相應非不相應，於離恒住捨性亦非相應非不相應；如來法性於離無忘失法法性非相應非不相應，於離恒住捨性法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來於一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來於一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於一切三摩地門法性亦非相應非不相應；如來真如於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來真如於一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來法性於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來法性於一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於一切三摩地門法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來於一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來於一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於一切三摩地門法性亦非相應非不相應；如來真如於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來真如於一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來法性於一切陀羅尼門非相應非不相應，於一切三摩地門亦非相應非不相應；如來法性於一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於一切三摩地門法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來於離一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於離一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來真如於離一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於離一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來法性於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來於離一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於離一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來真如於離一切陀羅尼門真如非相應非不相應，於離一切三摩地門真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切陀羅尼門非相應非不相應，於離一切三摩地門亦非相應非不相應；如來法性於離一切陀羅尼門法性非相應非不相應，於離一切三摩地門法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來於預流真如非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來於預流法性非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應；如來真如於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來真如於預流真如非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來法性於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來法性於預流法性非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來於預流真如非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來於預流法性非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應；如來真如於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來真如於預流真如非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來法性於預流非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來法性於預流法性非相應非不相應，於一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來於離預流真如非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來於離預流法性非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應；如來真如於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來真如於離預流真如非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來法性於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來法性於離預流法性非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來於離預流真如非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來於離預流法性非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應；如來真如於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來真如於離預流真如非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢真如亦非相應非不相應；如來法性於離預流非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢亦非相應非不相應；如來法性於離預流法性非相應非不相應，於離一來、不還、阿羅漢法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來於預流向預流果真如非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來於預流向預流果法性非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應；如來真如於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來真如於預流向預流果真如非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來法性於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來法性於預流向預流果法性非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來於預流向預流果真如非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來於預流向預流果法性非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應；如來真如於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來真如於預流向預流果真如非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來法性於預流向預流果非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來法性於預流向預流果法性非相應非不相應，於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來於離預流向預流果真如非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來於離預流向預流果法性非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應；如來真如於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來真如於離預流向預流果真如非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來法性於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來法性於離預流向預流果法性非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來於離預流向預流果真如非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來於離預流向預流果法性非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應；如來真如於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來真如於離預流向預流果真如非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應；如來法性於離預流向預流果非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應；如來法性於離預流向預流果法性非相應非不相應，於離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來於獨覺真如非相應非不相應，於獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來於獨覺法性非相應非不相應，於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應；如來真如於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來真如於獨覺真如非相應非不相應，於獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來法性於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來法性於獨覺法性非相應非不相應，於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來於獨覺真如非相應非不相應，於獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來於獨覺法性非相應非不相應，於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應；如來真如於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來真如於獨覺真如非相應非不相應，於獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來法性於獨覺非相應非不相應，於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來法性於獨覺法性非相應非不相應，於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來於離獨覺真如非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來於離獨覺法性非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應；如來真如於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來真如於離獨覺真如非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來法性於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來法性於離獨覺法性非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來於離獨覺真如非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來於離獨覺法性非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應；如來真如於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來真如於離獨覺真如非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應；如來法性於離獨覺非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應；如來法性於離獨覺法性非相應非不相應，於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩非相應非不相應，於三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應，於離三藐三佛陀真如亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩非相應非不相應，於離三藐三佛陀亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應，於離三藐三佛陀法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於無上正等菩提法性亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於無上正等菩提法性亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來真如於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於無上正等菩提亦非相應非不相應；如來法性於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於無上正等菩提法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來真如於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應，於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應，於離無上正等菩提亦非相應非不相應；如來法性於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應，於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來於聲聞乘真如非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來於聲聞乘法性非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應；如來真如於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來真如於聲聞乘真如非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來法性於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來法性於聲聞乘法性非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來於聲聞乘真如非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來於聲聞乘法性非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應；如來真如於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來真如於聲聞乘真如非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來法性於聲聞乘非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來法性於聲聞乘法性非相應非不相應，於獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來於離聲聞乘真如非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來於離聲聞乘法性非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應；如來真如於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來真如於離聲聞乘真如非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來法性於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來法性於離聲聞乘法性非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來於離聲聞乘真如非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來於離聲聞乘法性非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應；如來真如於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來真如於離聲聞乘真如非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘真如亦非相應非不相應；如來法性於離聲聞乘非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘亦非相應非不相應；如來法性於離聲聞乘法性非相應非不相應，於離獨覺乘、無上乘法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！彼尊者舍利子所說，如是於一切法非離非即、非相應非不相應，如來之神力、如來為依處，以無依處為依處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！彼尊者舍利子所說，如是於一切法非離非即、非相應非不相應，如來之神力、如來為依處，以無依處為依處故。」