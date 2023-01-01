大般若波羅蜜多經卷第九十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之四

「憍尸迦！如來於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來於眼處真如非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來於眼處法性非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應；如來真如於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來真如於眼處真如非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來法性於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來法性於眼處法性非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來於眼處真如非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來於眼處法性非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應；如來真如於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來真如於眼處真如非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處真如亦非相應非不相應；如來法性於眼處非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處亦非相應非不相應；如來法性於眼處法性非相應非不相應，於耳、鼻、舌、身、意處法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於身界非相應非不相應，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於身界真如非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於身界法性非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於身界非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於身界真如非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於身界非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於身界法性非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於身界非相應非不相應，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於身界真如非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於身界法性非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於身界非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於身界真如非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於身界非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於身界法性非相應非不相應，於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離身界非相應非不相應，於離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離身界真如非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離身界法性非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離身界非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離身界真如非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離身界非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離身界法性非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離身界非相應非不相應，於離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離身界真如非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離身界法性非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離身界非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離身界真如非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離身界非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離身界法性非相應非不相應，於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於意界非相應非不相應，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於意界真如非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於意界法性非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於意界非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於意界真如非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於意界非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於意界法性非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於意界非相應非不相應，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於意界真如非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於意界法性非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於意界非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於意界真如非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於意界非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於意界法性非相應非不相應，於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離意界非相應非不相應，於離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離意界真如非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離意界法性非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離意界非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離意界真如非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離意界非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離意界法性非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離意界非相應非不相應，於離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來於離意界真如非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來於離意界法性非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應；如來真如於離意界非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來真如於離意界真如非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應；如來法性於離意界非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應；如來法性於離意界法性非相應非不相應，於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來於地界真如非相應非不相應，於水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來於地界法性非相應非不相應，於水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應；如來真如於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來真如於地界真如非相應非不相應，於水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來法性於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來法性於地界法性非相應非不相應，於水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來於地界真如非相應非不相應，於水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來於地界法性非相應非不相應，於水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應；如來真如於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來真如於地界真如非相應非不相應，於水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來法性於地界非相應非不相應，於水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來法性於地界法性非相應非不相應，於水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來於離地界真如非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來於離地界法性非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應；如來真如於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來真如於離地界真如非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來法性於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來法性於離地界法性非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來於離地界真如非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來於離地界法性非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應；如來真如於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來真如於離地界真如非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界真如亦非相應非不相應；如來法性於離地界非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界亦非相應非不相應；如來法性於離地界法性非相應非不相應，於離水、火、風、空、識界法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來於苦聖諦真如非相應非不相應，於集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來於苦聖諦法性非相應非不相應，於集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應；如來真如於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來真如於苦聖諦真如非相應非不相應，於集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來法性於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來法性於苦聖諦法性非相應非不相應，於集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來於苦聖諦真如非相應非不相應，於集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來於苦聖諦法性非相應非不相應，於集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應；如來真如於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來真如於苦聖諦真如非相應非不相應，於集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來法性於苦聖諦非相應非不相應，於集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來法性於苦聖諦法性非相應非不相應，於集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來於離苦聖諦真如非相應非不相應，如來於離集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來於離苦聖諦法性非相應非不相應，如來於離集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應；如來真如於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來真如於離苦聖諦真如非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來法性於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來法性於離苦聖諦法性非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來於離苦聖諦真如非相應非不相應，如來於離集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來於離苦聖諦法性非相應非不相應，如來於離集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應；如來真如於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來真如於離苦聖諦真如非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦真如亦非相應非不相應；如來法性於離苦聖諦非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦亦非相應非不相應；如來法性於離苦聖諦法性非相應非不相應，於離集、滅、道聖諦法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於無明非相應非不相應，如來於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應；如來真如於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來真如於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來法性於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來法性於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於無明非相應非不相應，如來於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應；如來真如於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來真如於無明真如非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來法性於無明非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來法性於無明法性非相應非不相應，於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離無明非相應非不相應，如來於離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來於離無明真如非相應非不相應，如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來於離無明法性非相應非不相應，如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應；如來真如於離無明非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來真如於離無明真如非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來法性於離無明非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來法性於離無明法性非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離無明非相應非不相應，如來於離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來於離無明真如非相應非不相應，如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來於離無明法性非相應非不相應，如來於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應；如來真如於離無明非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來真如於離無明真如非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應；如來法性於離無明非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應；如來法性於離無明法性非相應非不相應，於離行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於內空非相應非不相應，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非相應非不相應；如來於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應；如來真如於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來真如於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來法性於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來法性於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於內空非相應非不相應，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非相應非不相應；如來於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應；如來真如於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來真如於內空真如非相應非不相應，於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來法性於內空非相應非不相應，於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來法性於內空法性非相應非不相應，於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離內空非相應非不相應，於離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非相應非不相應；如來於離內空真如非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來於離內空法性非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應；如來真如於離內空非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來真如於離內空真如非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來法性於離內空非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來法性於離內空法性非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離內空非相應非不相應，於離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦非相應非不相應；如來於離內空真如非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來於離內空法性非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應；如來真如於離內空非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來真如於離內空真如非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應；如來法性於離內空非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空亦非相應非不相應；如來法性於離內空法性非相應非不相應，於離外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於真如非相應非不相應，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非相應非不相應；如來於真如真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來於真如法性非相應非不相應，於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應；如來真如於真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來真如於真如真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來法性於真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來法性於真如法性非相應非不相應，於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於真如非相應非不相應，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦非相應非不相應；如來於真如真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來於真如法性非相應非不相應，於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應；如來真如於真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來真如於真如真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應；如來法性於真如非相應非不相應，於法界乃至不思議界亦非相應非不相應；如來法性於真如法性非相應非不相應，於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應。

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「憍尸迦！如來於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來於布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來於布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應；如來真如於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來真如於布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來法性於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來法性於布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來於布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來於布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應；如來真如於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來真如於布施波羅蜜多真如非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應；如來法性於布施波羅蜜多非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦非相應非不相應；如來法性於布施波羅蜜多法性非相應非不相應，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應。

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