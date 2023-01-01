大般若波羅蜜多經卷第九十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之三

「憍尸迦！非離八解脫如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來可得；非離八解脫真如如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處真如如來可得；非離八解脫法性如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處法性如來可得；非離八解脫如來真如可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來真如可得；非離八解脫如來法性可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來法性可得；非離八解脫真如如來真如可得，非離八勝處、九次第定、十遍處真如如來真如可得；非離八解脫法性如來法性可得，非離八勝處、九次第定、十遍處法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離八解脫如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來可得；非離八解脫真如如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處真如如來可得；非離八解脫法性如來可得，非離八勝處、九次第定、十遍處法性如來可得；非離八解脫如來真如可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來真如可得；非離八解脫如來法性可得，非離八勝處、九次第定、十遍處如來法性可得；非離八解脫真如如來真如可得，非離八勝處、九次第定、十遍處真如如來真如可得；非離八解脫法性如來法性可得，非離八勝處、九次第定、十遍處法性如來法性可得。

「憍尸迦！非八解脫中如來可得，非如來中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫真如中如來可得，非如來中八解脫真如可得，非八勝處、九次第定、十遍處真如中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處真如可得；非八解脫法性中如來可得，非如來中八解脫法性可得，非八勝處、九次第定、十遍處法性中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處法性可得；非八解脫中如來真如可得，非如來真如中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來真如可得，非如來真如中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫中如來法性可得，非如來法性中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來法性可得，非如來法性中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫真如中如來真如可得，非如來真如中八解脫真如可得，非八勝處、九次第定、十遍處真如中如來真如可得，非如來真如中八勝處、九次第定、十遍處真如可得；非八解脫法性中如來法性可得，非如來法性中八解脫法性可得，非八勝處、九次第定、十遍處法性中如來法性可得，非如來法性中八勝處、九次第定、十遍處法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非八解脫中如來可得，非如來中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫真如中如來可得，非如來中八解脫真如可得，非八勝處、九次第定、十遍處真如中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處真如可得；非八解脫法性中如來可得，非如來中八解脫法性可得，非八勝處、九次第定、十遍處法性中如來可得，非如來中八勝處、九次第定、十遍處法性可得；非八解脫中如來真如可得，非如來真如中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來真如可得，非如來真如中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫中如來法性可得，非如來法性中八解脫可得，非八勝處、九次第定、十遍處中如來法性可得，非如來法性中八勝處、九次第定、十遍處可得；非八解脫真如中如來真如可得，非如來真如中八解脫真如可得，非八勝處、九次第定、十遍處真如中如來真如可得，非如來真如中八勝處、九次第定、十遍處真如可得；非八解脫法性中如來法性可得，非如來法性中八解脫法性可得，非八勝處、九次第定、十遍處法性中如來法性可得，非如來法性中八勝處、九次第定、十遍處法性可得。

「憍尸迦！非離四念住如來可得，非離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如來可得；非離四念住真如如來可得，非離四正斷乃至八聖道支真如如來可得；非離四念住法性如來可得，非離四正斷乃至八聖道支法性如來可得；非離四念住如來真如可得，非離四正斷乃至八聖道支如來真如可得；非離四念住如來法性可得，非離四正斷乃至八聖道支如來法性可得；非離四念住真如如來真如可得，非離四正斷乃至八聖道支真如如來真如可得；非離四念住法性如來法性可得，非離四正斷乃至八聖道支法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離四念住如來可得，非離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支如來可得；非離四念住真如如來可得，非離四正斷乃至八聖道支真如如來可得；非離四念住法性如來可得，非離四正斷乃至八聖道支法性如來可得；非離四念住如來真如可得，非離四正斷乃至八聖道支如來真如可得；非離四念住如來法性可得，非離四正斷乃至八聖道支如來法性可得；非離四念住真如如來真如可得，非離四正斷乃至八聖道支真如如來真如可得；非離四念住法性如來法性可得，非離四正斷乃至八聖道支法性如來法性可得。

「憍尸迦！非四念住中如來可得，非如來中四念住可得，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住真如中如來可得，非如來中四念住真如可得，非四正斷乃至八聖道支真如中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支真如可得；非四念住法性中如來可得，非如來中四念住法性可得，非四正斷乃至八聖道支法性中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支法性可得；非四念住中如來真如可得，非如來真如中四念住可得，非四正斷乃至八聖道支中如來真如可得，非如來真如中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住中如來法性可得，非如來法性中四念住可得，非四正斷乃至八聖道支中如來法性可得，非如來法性中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住真如中如來真如可得，非如來真如中四念住真如可得，非四正斷乃至八聖道支真如中如來真如可得，非如來真如中四正斷乃至八聖道支真如可得；非四念住法性中如來法性可得，非如來法性中四念住法性可得，非四正斷乃至八聖道支法性中如來法性可得，非如來法性中四正斷乃至八聖道支法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非四念住中如來可得，非如來中四念住可得，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住真如中如來可得，非如來中四念住真如可得，非四正斷乃至八聖道支真如中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支真如可得；非四念住法性中如來可得，非如來中四念住法性可得，非四正斷乃至八聖道支法性中如來可得，非如來中四正斷乃至八聖道支法性可得；非四念住中如來真如可得，非如來真如中四念住可得，非四正斷乃至八聖道支中如來真如可得，非如來真如中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住中如來法性可得，非如來法性中四念住可得，非四正斷乃至八聖道支中如來法性可得，非如來法性中四正斷乃至八聖道支可得；非四念住真如中如來真如可得，非如來真如中四念住真如可得，非四正斷乃至八聖道支真如中如來真如可得，非如來真如中四正斷乃至八聖道支真如可得；非四念住法性中如來法性可得，非如來法性中四念住法性可得，非四正斷乃至八聖道支法性中如來法性可得，非如來法性中四正斷乃至八聖道支法性可得。

「憍尸迦！非離空解脫門如來可得，非離無相、無願解脫門如來可得；非離空解脫門真如如來可得，非離無相、無願解脫門真如如來可得；非離空解脫門法性如來可得，非離無相、無願解脫門法性如來可得；非離空解脫門如來真如可得，非離無相、無願解脫門如來真如可得；非離空解脫門如來法性可得，非離無相、無願解脫門如來法性可得；非離空解脫門真如如來真如可得，非離無相、無願解脫門真如如來真如可得；非離空解脫門法性如來法性可得，非離無相、無願解脫門法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離空解脫門如來可得，非離無相、無願解脫門如來可得；非離空解脫門真如如來可得，非離無相、無願解脫門真如如來可得；非離空解脫門法性如來可得，非離無相、無願解脫門法性如來可得；非離空解脫門如來真如可得，非離無相、無願解脫門如來真如可得；非離空解脫門如來法性可得，非離無相、無願解脫門如來法性可得；非離空解脫門真如如來真如可得，非離無相、無願解脫門真如如來真如可得；非離空解脫門法性如來法性可得，非離無相、無願解脫門法性如來法性可得。

「憍尸迦！非空解脫門中如來可得，非如來中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來可得，非如來中無相、無願解脫門可得；非空解脫門真如中如來可得，非如來中空解脫門真如可得，非無相、無願解脫門真如中如來可得，非如來中無相、無願解脫門真如可得；非空解脫門法性中如來可得，非如來中空解脫門法性可得，非無相、無願解脫門法性中如來可得，非如來中無相、無願解脫門法性可得；非空解脫門中如來真如可得，非如來真如中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來真如可得，非如來真如中無相、無願解脫門可得；非空解脫門中如來法性可得，非如來法性中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來法性可得，非如來法性中無相、無願解脫門可得；非空解脫門真如中如來真如可得，非如來真如中空解脫門真如可得，非無相、無願解脫門真如中如來真如可得，非如來真如中無相、無願解脫門真如可得；非空解脫門法性中如來法性可得，非如來法性中空解脫門法性可得，非無相、無願解脫門法性中如來法性可得，非如來法性中無相、無願解脫門法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非空解脫門中如來可得，非如來中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來可得，非如來中無相、無願解脫門可得；非空解脫門真如中如來可得，非如來中空解脫門真如可得，非無相、無願解脫門真如中如來可得，非如來中無相、無願解脫門真如可得；非空解脫門法性中如來可得，非如來中空解脫門法性可得，非無相、無願解脫門法性中如來可得，非如來中無相、無願解脫門法性可得；非空解脫門中如來真如可得，非如來真如中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來真如可得，非如來真如中無相、無願解脫門可得；非空解脫門中如來法性可得，非如來法性中空解脫門可得，非無相、無願解脫門中如來法性可得，非如來法性中無相、無願解脫門可得；非空解脫門真如中如來真如可得，非如來真如中空解脫門真如可得，非無相、無願解脫門真如中如來真如可得，非如來真如中無相、無願解脫門真如可得；非空解脫門法性中如來法性可得，非如來法性中空解脫門法性可得，非無相、無願解脫門法性中如來法性可得，非如來法性中無相、無願解脫門法性可得。

「憍尸迦！非離五眼如來可得，非離六神通如來可得；非離五眼真如如來可得，非離六神通真如如來可得；非離五眼法性如來可得，非離六神通法性如來可得；非離五眼如來真如可得，非離六神通如來真如可得；非離五眼如來法性可得，非離六神通如來法性可得；非離五眼真如如來真如可得，非離六神通真如如來真如可得；非離五眼法性如來法性可得，非離六神通法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離五眼如來可得，非離六神通如來可得；非離五眼真如如來可得，非離六神通真如如來可得；非離五眼法性如來可得，非離六神通法性如來可得；非離五眼如來真如可得，非離六神通如來真如可得；非離五眼如來法性可得，非離六神通如來法性可得；非離五眼真如如來真如可得，非離六神通真如如來真如可得；非離五眼法性如來法性可得，非離六神通法性如來法性可得。

「憍尸迦！非五眼中如來可得，非如來中五眼可得，非六神通中如來可得，非如來中六神通可得；非五眼真如中如來可得，非如來中五眼真如可得，非六神通真如中如來可得，非如來中六神通真如可得；非五眼法性中如來可得，非如來中五眼法性可得，非六神通法性中如來可得，非如來中六神通法性可得；非五眼中如來真如可得，非如來真如中五眼可得，非六神通中如來真如可得，非如來真如中六神通可得；非五眼中如來法性可得，非如來法性中五眼可得，非六神通中如來法性可得，非如來法性中六神通可得；非五眼真如中如來真如可得，非如來真如中五眼真如可得，非六神通真如中如來真如可得，非如來真如中六神通真如可得；非五眼法性中如來法性可得，非如來法性中五眼法性可得，非六神通法性中如來法性可得，非如來法性中六神通法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非五眼中如來可得，非如來中五眼可得，非六神通中如來可得，非如來中六神通可得；非五眼真如中如來可得，非如來中五眼真如可得，非六神通真如中如來可得，非如來中六神通真如可得；非五眼法性中如來可得，非如來中五眼法性可得，非六神通法性中如來可得，非如來中六神通法性可得；非五眼中如來真如可得，非如來真如中五眼可得，非六神通中如來真如可得，非如來真如中六神通可得；非五眼中如來法性可得，非如來法性中五眼可得，非六神通中如來法性可得，非如來法性中六神通可得；非五眼真如中如來真如可得，非如來真如中五眼真如可得，非六神通真如中如來真如可得，非如來真如中六神通真如可得；非五眼法性中如來法性可得，非如來法性中五眼法性可得，非六神通法性中如來法性可得，非如來法性中六神通法性可得。

「憍尸迦！非離佛十力如來可得，非離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如來可得；非離佛十力真如如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如來可得；非離佛十力法性如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得；非離佛十力如來真如可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來真如可得；非離佛十力如來法性可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來法性可得；非離佛十力真如如來真如可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如來真如可得；非離佛十力法性如來法性可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離佛十力如來可得，非離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法如來可得；非離佛十力真如如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如來可得；非離佛十力法性如來可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來可得；非離佛十力如來真如可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來真如可得；非離佛十力如來法性可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法如來法性可得；非離佛十力真如如來真如可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如來真如可得；非離佛十力法性如來法性可得，非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如來法性可得。

「憍尸迦！非佛十力中如來可得，非如來中佛十力可得，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如來可得，非如來中佛十力真如可得，非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如來可得，非如來中佛十力法性可得，非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得；非佛十力中如來真如可得，非如來真如中佛十力可得，非四無所畏乃至十八佛不共法中如來真如可得，非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力中如來法性可得，非如來法性中佛十力可得，非四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性可得，非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如來真如可得，非如來真如中佛十力真如可得，非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如可得，非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如來法性可得，非如來法性中佛十力法性可得，非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來法性可得，非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非佛十力中如來可得，非如來中佛十力可得，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如來可得，非如來中佛十力真如可得，非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如來可得，非如來中佛十力法性可得，非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來可得，非如來中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得；非佛十力中如來真如可得，非如來真如中佛十力可得，非四無所畏乃至十八佛不共法中如來真如可得，非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力中如來法性可得，非如來法性中佛十力可得，非四無所畏乃至十八佛不共法中如來法性可得，非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法可得；非佛十力真如中如來真如可得，非如來真如中佛十力真如可得，非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如來真如可得，非如來真如中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得；非佛十力法性中如來法性可得，非如來法性中佛十力法性可得，非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如來法性可得，非如來法性中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得。

「憍尸迦！非離無忘失法如來可得，非離恒住捨性如來可得；非離無忘失法真如如來可得，非離恒住捨性真如如來可得；非離無忘失法法性如來可得，非離恒住捨性法性如來可得；非離無忘失法如來真如可得，非離恒住捨性如來真如可得；非離無忘失法如來法性可得，非離恒住捨性如來法性可得；非離無忘失法真如如來真如可得，非離恒住捨性真如如來真如可得；非離無忘失法法性如來法性可得，非離恒住捨性法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離無忘失法如來可得，非離恒住捨性如來可得；非離無忘失法真如如來可得，非離恒住捨性真如如來可得；非離無忘失法法性如來可得，非離恒住捨性法性如來可得；非離無忘失法如來真如可得，非離恒住捨性如來真如可得；非離無忘失法如來法性可得，非離恒住捨性如來法性可得；非離無忘失法真如如來真如可得，非離恒住捨性真如如來真如可得；非離無忘失法法性如來法性可得，非離恒住捨性法性如來法性可得。

「憍尸迦！非無忘失法中如來可得，非如來中無忘失法可得，非恒住捨性中如來可得，非如來中恒住捨性可得；非無忘失法真如中如來可得，非如來中無忘失法真如可得，非恒住捨性真如中如來可得，非如來中恒住捨性真如可得；非無忘失法法性中如來可得，非如來中無忘失法法性可得，非恒住捨性法性中如來可得，非如來中恒住捨性法性可得；非無忘失法中如來真如可得，非如來真如中無忘失法可得，非恒住捨性中如來真如可得，非如來真如中恒住捨性可得；非無忘失法中如來法性可得，非如來法性中無忘失法可得，非恒住捨性中如來法性可得，非如來法性中恒住捨性可得；非無忘失法真如中如來真如可得，非如來真如中無忘失法真如可得，非恒住捨性真如中如來真如可得，非如來真如中恒住捨性真如可得；非無忘失法法性中如來法性可得，非如來法性中無忘失法法性可得，非恒住捨性法性中如來法性可得，非如來法性中恒住捨性法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非無忘失法中如來可得，非如來中無忘失法可得，非恒住捨性中如來可得，非如來中恒住捨性可得；非無忘失法真如中如來可得，非如來中無忘失法真如可得，非恒住捨性真如中如來可得，非如來中恒住捨性真如可得；非無忘失法法性中如來可得，非如來中無忘失法法性可得，非恒住捨性法性中如來可得，非如來中恒住捨性法性可得；非無忘失法中如來真如可得，非如來真如中無忘失法可得，非恒住捨性中如來真如可得，非如來真如中恒住捨性可得；非無忘失法中如來法性可得，非如來法性中無忘失法可得，非恒住捨性中如來法性可得，非如來法性中恒住捨性可得；非無忘失法真如中如來真如可得，非如來真如中無忘失法真如可得，非恒住捨性真如中如來真如可得，非如來真如中恒住捨性真如可得；非無忘失法法性中如來法性可得，非如來法性中無忘失法法性可得，非恒住捨性法性中如來法性可得，非如來法性中恒住捨性法性可得。

「憍尸迦！非離一切智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得；非離一切智真如如來可得，非離道相智、一切相智真如如來可得；非離一切智法性如來可得，非離道相智、一切相智法性如來可得；非離一切智如來真如可得，非離道相智、一切相智如來真如可得；非離一切智如來法性可得，非離道相智、一切相智如來法性可得；非離一切智真如如來真如可得，非離道相智、一切相智真如如來真如可得；非離一切智法性如來法性可得，非離道相智、一切相智法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離一切智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得；非離一切智真如如來可得，非離道相智、一切相智真如如來可得；非離一切智法性如來可得，非離道相智、一切相智法性如來可得；非離一切智如來真如可得，非離道相智、一切相智如來真如可得；非離一切智如來法性可得，非離道相智、一切相智如來法性可得；非離一切智真如如來真如可得，非離道相智、一切相智真如如來真如可得；非離一切智法性如來法性可得，非離道相智、一切相智法性如來法性可得。

「憍尸迦！非一切智中如來可得，非如來中一切智可得，非道相智、一切相智中如來可得，非如來中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來可得，非如來中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來可得，非如來中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來可得，非如來中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來可得，非如來中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如來真如可得，非如來真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如來法性可得，非如來法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來真如可得，非如來真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來法性可得，非如來法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非一切智中如來可得，非如來中一切智可得，非道相智、一切相智中如來可得，非如來中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來可得，非如來中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來可得，非如來中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來可得，非如來中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來可得，非如來中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如來真如可得，非如來真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如來法性可得，非如來法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來真如可得，非如來真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來法性可得，非如來法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智法性可得。

「憍尸迦！非離一切陀羅尼門如來可得，非離一切三摩地門如來可得；非離一切陀羅尼門真如如來可得，非離一切三摩地門真如如來可得；非離一切陀羅尼門法性如來可得，非離一切三摩地門法性如來可得；非離一切陀羅尼門如來真如可得，非離一切三摩地門如來真如可得；非離一切陀羅尼門如來法性可得，非離一切三摩地門如來法性可得；非離一切陀羅尼門真如如來真如可得；非離一切三摩地門真如如來真如可得；非離一切陀羅尼門法性如來法性可得，非離一切三摩地門法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離一切陀羅尼門如來可得，非離一切三摩地門如來可得；非離一切陀羅尼門真如如來可得，非離一切三摩地門真如如來可得；非離一切陀羅尼門法性如來可得，非離一切三摩地門法性如來可得；非離一切陀羅尼門如來真如可得，非離一切三摩地門如來真如可得；非離一切陀羅尼門如來法性可得，非離一切三摩地門如來法性可得；非離一切陀羅尼門真如如來真如可得；非離一切三摩地門真如如來真如可得；非離一切陀羅尼門法性如來法性可得，非離一切三摩地門法性如來法性可得。

「憍尸迦！非一切陀羅尼門中如來可得，非如來中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來可得，非如來中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門真如中如來可得，非如來中一切陀羅尼門真如可得，非一切三摩地門真如中如來可得，非如來中一切三摩地門真如可得；非一切陀羅尼門法性中如來可得，非如來中一切陀羅尼門法性可得，非一切三摩地門法性中如來可得，非如來中一切三摩地門法性可得；非一切陀羅尼門中如來真如可得，非如來真如中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來真如可得，非如來真如中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門中如來法性可得，非如來法性中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來法性可得，非如來法性中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門真如中如來真如可得，非如來真如中一切陀羅尼門真如可得，非一切三摩地門真如中如來真如可得，非如來真如中一切三摩地門真如可得；非一切陀羅尼門法性中如來法性可得，非如來法性中一切陀羅尼門法性可得，非一切三摩地門法性中如來法性可得，非如來法性中一切三摩地門法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非一切陀羅尼門中如來可得，非如來中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來可得，非如來中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門真如中如來可得，非如來中一切陀羅尼門真如可得，非一切三摩地門真如中如來可得，非如來中一切三摩地門真如可得；非一切陀羅尼門法性中如來可得，非如來中一切陀羅尼門法性可得，非一切三摩地門法性中如來可得，非如來中一切三摩地門法性可得；非一切陀羅尼門中如來真如可得，非如來真如中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來真如可得，非如來真如中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門中如來法性可得，非如來法性中一切陀羅尼門可得，非一切三摩地門中如來法性可得，非如來法性中一切三摩地門可得；非一切陀羅尼門真如中如來真如可得，非如來真如中一切陀羅尼門真如可得，非一切三摩地門真如中如來真如可得，非如來真如中一切三摩地門真如可得；非一切陀羅尼門法性中如來法性可得，非如來法性中一切陀羅尼門法性可得，非一切三摩地門法性中如來法性可得，非如來法性中一切三摩地門法性可得。

「憍尸迦！非離預流如來可得，非離一來、不還、阿羅漢如來可得；非離預流真如如來可得，非離一來、不還、阿羅漢真如如來可得；非離預流法性如來可得，非離一來、不還、阿羅漢法性如來可得；非離預流如來真如可得，非離一來、不還、阿羅漢如來真如可得；非離預流如來法性可得，非離一來、不還、阿羅漢如來法性可得；非離預流真如如來真如可得，非離一來、不還、阿羅漢真如如來真如可得；非離預流法性如來法性可得，非離一來、不還、阿羅漢法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離預流如來可得，非離一來、不還、阿羅漢如來可得；非離預流真如如來可得，非離一來、不還、阿羅漢真如如來可得；非離預流法性如來可得，非離一來、不還、阿羅漢法性如來可得；非離預流如來真如可得，非離一來、不還、阿羅漢如來真如可得；非離預流如來法性可得，非離一來、不還、阿羅漢如來法性可得；非離預流真如如來真如可得，非離一來、不還、阿羅漢真如如來真如可得；非離預流法性如來法性可得，非離一來、不還、阿羅漢法性如來法性可得。

「憍尸迦！非預流中如來可得，非如來中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢可得；非預流真如中如來可得，非如來中預流真如可得，非一來、不還、阿羅漢真如中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢真如可得；非預流法性中如來可得，非如來中預流法性可得，非一來、不還、阿羅漢法性中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢法性可得；非預流中如來真如可得，非如來真如中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來真如可得，非如來真如中一來、不還、阿羅漢可得；非預流中如來法性可得，非如來法性中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來法性可得，非如來法性中一來、不還、阿羅漢可得；非預流真如中如來真如可得，非如來真如中預流真如可得，非一來、不還、阿羅漢真如中如來真如可得，非如來真如中一來、不還、阿羅漢真如可得；非預流法性中如來法性可得，非如來法性中預流法性可得，非一來、不還、阿羅漢法性中如來法性可得，非如來法性中一來、不還、阿羅漢法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非預流中如來可得，非如來中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢可得；非預流真如中如來可得，非如來中預流真如可得，非一來、不還、阿羅漢真如中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢真如可得；非預流法性中如來可得，非如來中預流法性可得，非一來、不還、阿羅漢法性中如來可得，非如來中一來、不還、阿羅漢法性可得；非預流中如來真如可得，非如來真如中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來真如可得，非如來真如中一來、不還、阿羅漢可得；非預流中如來法性可得，非如來法性中預流可得，非一來、不還、阿羅漢中如來法性可得，非如來法性中一來、不還、阿羅漢可得；非預流真如中如來真如可得，非如來真如中預流真如可得，非一來、不還、阿羅漢真如中如來真如可得，非如來真如中一來、不還、阿羅漢真如可得；非預流法性中如來法性可得，非如來法性中預流法性可得，非一來、不還、阿羅漢法性中如來法性可得，非如來法性中一來、不還、阿羅漢法性可得。

「憍尸迦！非離預流向預流果如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來可得；非離預流向預流果真如如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得；非離預流向預流果法性如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性如來可得；非離預流向預流果如來真如可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來真如可得；非離預流向預流果如來法性可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來法性可得；非離預流向預流果真如如來真如可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得；非離預流向預流果法性如來法性可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離預流向預流果如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來可得；非離預流向預流果真如如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如如來可得；非離預流向預流果法性如來可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性如來可得；非離預流向預流果如來真如可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來真如可得；非離預流向預流果如來法性可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果如來法性可得；非離預流向預流果真如如來真如可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如如來真如可得；非離預流向預流果法性如來法性可得，非離一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性如來法性可得。

「憍尸迦！非預流向預流果中如來可得，非如來中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果真如中如來可得，非如來中預流向預流果真如可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如可得；非預流向預流果法性中如來可得，非如來中預流向預流果法性可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性可得；非預流向預流果中如來真如可得，非如來真如中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來真如可得，非如來真如中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果中如來法性可得，非如來法性中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來法性可得，非如來法性中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果真如中如來真如可得，非如來真如中預流向預流果真如可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如中如來真如可得，非如來真如中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如可得；非預流向預流果法性中如來法性可得，非如來法性中預流向預流果法性可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法性可得，非如來法性中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非預流向預流果中如來可得，非如來中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果真如中如來可得，非如來中預流向預流果真如可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如可得；非預流向預流果法性中如來可得，非如來中預流向預流果法性可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性中如來可得，非如來中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性可得；非預流向預流果中如來真如可得，非如來真如中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來真如可得，非如來真如中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果中如來法性可得，非如來法性中預流向預流果可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果中如來法性可得，非如來法性中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可得；非預流向預流果真如中如來真如可得，非如來真如中預流向預流果真如可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如中如來真如可得，非如來真如中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果真如可得；非預流向預流果法性中如來法性可得，非如來法性中預流向預流果法性可得，非一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性中如來法性可得，非如來法性中一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果法性可得。

「憍尸迦！非離獨覺如來可得，非離獨覺向獨覺果如來可得；非離獨覺真如如來可得，非離獨覺向獨覺果真如如來可得；非離獨覺法性如來可得，非離獨覺向獨覺果法性如來可得；非離獨覺如來真如可得，非離獨覺向獨覺果如來真如可得；非離獨覺如來法性可得，非離獨覺向獨覺果如來法性可得；非離獨覺真如如來真如可得，非離獨覺向獨覺果真如如來真如可得；非離獨覺法性如來法性可得，非離獨覺向獨覺果法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離獨覺如來可得，非離獨覺向獨覺果如來可得；非離獨覺真如如來可得，非離獨覺向獨覺果真如如來可得；非離獨覺法性如來可得，非離獨覺向獨覺果法性如來可得；非離獨覺如來真如可得，非離獨覺向獨覺果如來真如可得；非離獨覺如來法性可得，非離獨覺向獨覺果如來法性可得；非離獨覺真如如來真如可得，非離獨覺向獨覺果真如如來真如可得；非離獨覺法性如來法性可得，非離獨覺向獨覺果法性如來法性可得。

「憍尸迦！非獨覺中如來可得，非如來中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果可得；非獨覺真如中如來可得，非如來中獨覺真如可得，非獨覺向獨覺果真如中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果真如可得；非獨覺法性中如來可得，非如來中獨覺法性可得，非獨覺向獨覺果法性中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果法性可得；非獨覺中如來真如可得，非如來真如中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來真如可得，非如來真如中獨覺向獨覺果可得；非獨覺中如來法性可得，非如來法性中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來法性可得，非如來法性中獨覺向獨覺果可得；非獨覺真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺真如可得，非獨覺向獨覺果真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺向獨覺果真如可得；非獨覺法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺法性可得，非獨覺向獨覺果法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺向獨覺果法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非獨覺中如來可得，非如來中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果可得；非獨覺真如中如來可得，非如來中獨覺真如可得，非獨覺向獨覺果真如中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果真如可得；非獨覺法性中如來可得，非如來中獨覺法性可得，非獨覺向獨覺果法性中如來可得，非如來中獨覺向獨覺果法性可得；非獨覺中如來真如可得，非如來真如中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來真如可得，非如來真如中獨覺向獨覺果可得；非獨覺中如來法性可得，非如來法性中獨覺可得，非獨覺向獨覺果中如來法性可得，非如來法性中獨覺向獨覺果可得；非獨覺真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺真如可得，非獨覺向獨覺果真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺向獨覺果真如可得；非獨覺法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺法性可得，非獨覺向獨覺果法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺向獨覺果法性可得。

「憍尸迦！非離菩薩摩訶薩如來可得，非離三藐三佛陀如來可得；非離菩薩摩訶薩真如如來可得，非離三藐三佛陀真如如來可得；非離菩薩摩訶薩法性如來可得，非離三藐三佛陀法性如來可得；非離菩薩摩訶薩如來真如可得，非離三藐三佛陀如來真如可得；非離菩薩摩訶薩如來法性可得，非離三藐三佛陀如來法性可得；非離菩薩摩訶薩真如如來真如可得，非離三藐三佛陀真如如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法性如來法性可得，非離三藐三佛陀法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離菩薩摩訶薩如來可得，非離三藐三佛陀如來可得；非離菩薩摩訶薩真如如來可得，非離三藐三佛陀真如如來可得；非離菩薩摩訶薩法性如來可得，非離三藐三佛陀法性如來可得；非離菩薩摩訶薩如來真如可得，非離三藐三佛陀如來真如可得；非離菩薩摩訶薩如來法性可得，非離三藐三佛陀如來法性可得；非離菩薩摩訶薩真如如來真如可得，非離三藐三佛陀真如如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法性如來法性可得，非離三藐三佛陀法性如來法性可得。

「憍尸迦！非菩薩摩訶薩中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來可得，非如來中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩真如中如來可得，非三藐三佛陀真如中如來可得；非菩薩摩訶薩法性中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法性可得，非三藐三佛陀法性中如來可得，非如來中三藐三佛陀法性可得；非菩薩摩訶薩中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來真如可得，非如來真如中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來法性可得，非如來法性中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩真如中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩真如可得，非三藐三佛陀真如中如來真如可得，非如來真如中三藐三佛陀真如可得；非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得，非三藐三佛陀法性中如來法性可得，非如來法性中三藐三佛陀法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非菩薩摩訶薩中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來可得，非如來中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩真如中如來可得，非三藐三佛陀真如中如來可得；非菩薩摩訶薩法性中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法性可得，非三藐三佛陀法性中如來可得，非如來中三藐三佛陀法性可得；非菩薩摩訶薩中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來真如可得，非如來真如中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩可得，非三藐三佛陀中如來法性可得，非如來法性中三藐三佛陀可得；非菩薩摩訶薩真如中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩真如可得，非三藐三佛陀真如中如來真如可得，非如來真如中三藐三佛陀真如可得；非菩薩摩訶薩法性中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法性可得，非三藐三佛陀法性中如來法性可得，非如來法性中三藐三佛陀法性可得。

「憍尸迦！非離菩薩摩訶薩法如來可得，非離無上正等菩提如來可得；非離菩薩摩訶薩法真如如來可得，非離無上正等菩提真如如來可得；非離菩薩摩訶薩法法性如來可得，非離無上正等菩提法性如來可得；非離菩薩摩訶薩法如來真如可得，非離無上正等菩提如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法如來法性可得，非離無上正等菩提如來法性可得；非離菩薩摩訶薩法真如如來真如可得，非離無上正等菩提真如如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法法性如來法性可得，非離無上正等菩提法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離菩薩摩訶薩法如來可得，非離無上正等菩提如來可得；非離菩薩摩訶薩法真如如來可得，非離無上正等菩提真如如來可得；非離菩薩摩訶薩法法性如來可得，非離無上正等菩提法性如來可得；非離菩薩摩訶薩法如來真如可得，非離無上正等菩提如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法如來法性可得，非離無上正等菩提如來法性可得；非離菩薩摩訶薩法真如如來真如可得，非離無上正等菩提真如如來真如可得；非離菩薩摩訶薩法法性如來法性可得，非離無上正等菩提法性如來法性可得。

「憍尸迦！非菩薩摩訶薩法中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來可得，非如來中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法真如中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法真如可得，非無上正等菩提真如中如來可得，非如來中無上正等菩提真如可得；非菩薩摩訶薩法法性中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法法性可得，非無上正等菩提法性中如來可得，非如來中無上正等菩提法性可得；非菩薩摩訶薩法中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來真如可得，非如來真如中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來法性可得，非如來法性中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法真如中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩法真如可得，非無上正等菩提真如中如來真如可得，非如來真如中無上正等菩提真如可得；非菩薩摩訶薩法法性中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法法性可得，非無上正等菩提法性中如來法性可得，非如來法性中無上正等菩提法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非菩薩摩訶薩法中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來可得，非如來中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法真如中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法真如可得，非無上正等菩提真如中如來可得，非如來中無上正等菩提真如可得；非菩薩摩訶薩法法性中如來可得，非如來中菩薩摩訶薩法法性可得，非無上正等菩提法性中如來可得，非如來中無上正等菩提法性可得；非菩薩摩訶薩法中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來真如可得，非如來真如中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法可得，非無上正等菩提中如來法性可得，非如來法性中無上正等菩提可得；非菩薩摩訶薩法真如中如來真如可得，非如來真如中菩薩摩訶薩法真如可得，非無上正等菩提真如中如來真如可得，非如來真如中無上正等菩提真如可得；非菩薩摩訶薩法法性中如來法性可得，非如來法性中菩薩摩訶薩法法性可得，非無上正等菩提法性中如來法性可得，非如來法性中無上正等菩提法性可得。

「憍尸迦！非離聲聞乘如來可得，非離獨覺乘、無上乘如來可得；非離聲聞乘真如如來可得，非離獨覺乘、無上乘真如如來可得；非離聲聞乘法性如來可得，非離獨覺乘、無上乘法性如來可得；非離聲聞乘如來真如可得，非離獨覺乘、無上乘如來真如可得；非離聲聞乘如來法性可得，非離獨覺乘、無上乘如來法性可得；非離聲聞乘真如如來真如可得，非離獨覺乘、無上乘真如如來真如可得；非離聲聞乘法性如來法性可得，非離獨覺乘、無上乘法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離聲聞乘如來可得，非離獨覺乘、無上乘如來可得；非離聲聞乘真如如來可得，非離獨覺乘、無上乘真如如來可得；非離聲聞乘法性如來可得，非離獨覺乘、無上乘法性如來可得；非離聲聞乘如來真如可得，非離獨覺乘、無上乘如來真如可得；非離聲聞乘如來法性可得，非離獨覺乘、無上乘如來法性可得；非離聲聞乘真如如來真如可得，非離獨覺乘、無上乘真如如來真如可得；非離聲聞乘法性如來法性可得，非離獨覺乘、無上乘法性如來法性可得。

「憍尸迦！非聲聞乘中如來可得，非如來中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘真如中如來可得，非如來中聲聞乘真如可得，非獨覺乘、無上乘真如中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘真如可得；非聲聞乘法性中如來可得，非如來中聲聞乘法性可得，非獨覺乘、無上乘法性中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘法性可得；非聲聞乘中如來真如可得，非如來真如中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來真如可得，非如來真如中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘中如來法性可得，非如來法性中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來法性可得，非如來法性中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘真如中如來真如可得，非如來真如中聲聞乘真如可得，非獨覺乘、無上乘真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺乘、無上乘真如可得；非聲聞乘法性中如來法性可得，非如來法性中聲聞乘法性可得，非獨覺乘、無上乘法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺乘、無上乘法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非聲聞乘中如來可得，非如來中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘真如中如來可得，非如來中聲聞乘真如可得，非獨覺乘、無上乘真如中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘真如可得；非聲聞乘法性中如來可得，非如來中聲聞乘法性可得，非獨覺乘、無上乘法性中如來可得，非如來中獨覺乘、無上乘法性可得；非聲聞乘中如來真如可得，非如來真如中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來真如可得，非如來真如中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘中如來法性可得，非如來法性中聲聞乘可得，非獨覺乘、無上乘中如來法性可得，非如來法性中獨覺乘、無上乘可得；非聲聞乘真如中如來真如可得，非如來真如中聲聞乘真如可得，非獨覺乘、無上乘真如中如來真如可得，非如來真如中獨覺乘、無上乘真如可得；非聲聞乘法性中如來法性可得，非如來法性中聲聞乘法性可得，非獨覺乘、無上乘法性中如來法性可得，非如來法性中獨覺乘、無上乘法性可得。