大般若波羅蜜多經卷第九十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分求般若品第二十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分求般若品第二十七之二

「憍尸迦！非離耳界如來可得，非離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如來可得；非離耳界真如如來可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來可得；非離耳界法性如來可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來可得；非離耳界如來真如可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來真如可得；非離耳界如來法性可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來法性可得；非離耳界真如如來真如可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離耳界法性如來法性可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離耳界如來可得，非離聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如來可得；非離耳界真如如來可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來可得；非離耳界法性如來可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來可得；非離耳界如來真如可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來真如可得；非離耳界如來法性可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來法性可得；非離耳界真如如來真如可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離耳界法性如來法性可得，非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非耳界中如來可得，非如來中耳界可得，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界真如中如來可得，非如來中耳界真如可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如可得；非耳界法性中如來可得，非如來中耳界法性可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得；非耳界中如來真如可得，非如來真如中耳界可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界中如來法性可得，非如來法性中耳界可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界真如中如來真如可得，非如來真如中耳界真如可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如可得；非耳界法性中如來法性可得，非如來法性中耳界法性可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非耳界中如來可得，非如來中耳界可得，非聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界真如中如來可得，非如來中耳界真如可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如可得；非耳界法性中如來可得，非如來中耳界法性可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得；非耳界中如來真如可得，非如來真如中耳界可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界中如來法性可得，非如來法性中耳界可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得；非耳界真如中如來真如可得，非如來真如中耳界真如可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如可得；非耳界法性中如來法性可得，非如來法性中耳界法性可得，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離鼻界如來可得，非離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如來可得；非離鼻界真如如來可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來可得；非離鼻界法性如來可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來可得；非離鼻界如來真如可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來真如可得；非離鼻界如來法性可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來法性可得；非離鼻界真如如來真如可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離鼻界法性如來法性可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離鼻界如來可得，非離香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如來可得；非離鼻界真如如來可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來可得；非離鼻界法性如來可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來可得；非離鼻界如來真如可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來真如可得；非離鼻界如來法性可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來法性可得；非離鼻界真如如來真如可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離鼻界法性如來法性可得，非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非鼻界中如來可得，非如來中鼻界可得，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界真如中如來可得，非如來中鼻界真如可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如可得；非鼻界法性中如來可得，非如來中鼻界法性可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得；非鼻界中如來真如可得，非如來真如中鼻界可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界中如來法性可得，非如來法性中鼻界可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界真如中如來真如可得，非如來真如中鼻界真如可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如可得；非鼻界法性中如來法性可得，非如來法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非鼻界中如來可得，非如來中鼻界可得，非香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界真如中如來可得，非如來中鼻界真如可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如可得；非鼻界法性中如來可得，非如來中鼻界法性可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得；非鼻界中如來真如可得，非如來真如中鼻界可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界中如來法性可得，非如來法性中鼻界可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得；非鼻界真如中如來真如可得，非如來真如中鼻界真如可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如可得；非鼻界法性中如來法性可得，非如來法性中鼻界法性可得，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離舌界如來可得，非離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如來可得；非離舌界真如如來可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來可得；非離舌界法性如來可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來可得；非離舌界如來真如可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來真如可得；非離舌界如來法性可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來法性可得；非離舌界真如如來真如可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離舌界法性如來法性可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離舌界如來可得，非離味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如來可得；非離舌界真如如來可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來可得；非離舌界法性如來可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來可得；非離舌界如來真如可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來真如可得；非離舌界如來法性可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來法性可得；非離舌界真如如來真如可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離舌界法性如來法性可得，非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非舌界中如來可得，非如來中舌界可得，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界真如中如來可得，非如來中舌界真如可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得；非舌界法性中如來可得，非如來中舌界法性可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得；非舌界中如來真如可得，非如來真如中舌界可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界中如來法性可得，非如來法性中舌界可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界真如中如來真如可得，非如來真如中舌界真如可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得；非舌界法性中如來法性可得，非如來法性中舌界法性可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非舌界中如來可得，非如來中舌界可得，非味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界真如中如來可得，非如來中舌界真如可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得；非舌界法性中如來可得，非如來中舌界法性可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得；非舌界中如來真如可得，非如來真如中舌界可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界中如來法性可得，非如來法性中舌界可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得；非舌界真如中如來真如可得，非如來真如中舌界真如可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得；非舌界法性中如來法性可得，非如來法性中舌界法性可得，非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離身界如來可得，非離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如來可得；非離身界真如如來可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來可得；非離身界法性如來可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來可得；非離身界如來真如可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來真如可得；非離身界如來法性可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來法性可得；非離身界真如如來真如可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離身界法性如來法性可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離身界如來可得，非離觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如來可得；非離身界真如如來可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來可得；非離身界法性如來可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來可得；非離身界如來真如可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來真如可得；非離身界如來法性可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來法性可得；非離身界真如如來真如可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離身界法性如來法性可得，非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非身界中如來可得，非如來中身界可得，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界真如中如來可得，非如來中身界真如可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得；非身界法性中如來可得，非如來中身界法性可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得；非身界中如來真如可得，非如來真如中身界可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界中如來法性可得，非如來法性中身界可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界真如中如來真如可得，非如來真如中身界真如可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得；非身界法性中如來法性可得，非如來法性中身界法性可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非身界中如來可得，非如來中身界可得，非觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界真如中如來可得，非如來中身界真如可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得；非身界法性中如來可得，非如來中身界法性可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得；非身界中如來真如可得，非如來真如中身界可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界中如來法性可得，非如來法性中身界可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得；非身界真如中如來真如可得，非如來真如中身界真如可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得；非身界法性中如來法性可得，非如來法性中身界法性可得，非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離意界如來可得，非離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如來可得；非離意界真如如來可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來可得；非離意界法性如來可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性如來可得；非離意界如來真如可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來真如可得；非離意界如來法性可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來法性可得；非離意界真如如來真如可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離意界法性如來法性可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離意界如來可得，非離法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如來可得；非離意界真如如來可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來可得；非離意界法性如來可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性如來可得；非離意界如來真如可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來真如可得；非離意界如來法性可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受如來法性可得；非離意界真如如來真如可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如如來真如可得；非離意界法性如來法性可得，非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性如來法性可得。

「憍尸迦！非意界中如來可得，非如來中意界可得，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界真如中如來可得，非如來中意界真如可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得；非意界法性中如來可得，非如來中意界法性可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得；非意界中如來真如可得，非如來真如中意界可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界中如來法性可得，非如來法性中意界可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界真如中如來真如可得，非如來真如中意界真如可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得；非意界法性中如來法性可得，非如來法性中意界法性可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非意界中如來可得，非如來中意界可得，非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界真如中如來可得，非如來中意界真如可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得；非意界法性中如來可得，非如來中意界法性可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來可得，非如來中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得；非意界中如來真如可得，非如來真如中意界可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來真如可得，非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界中如來法性可得，非如來法性中意界可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受中如來法性可得，非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受可得；非意界真如中如來真如可得，非如來真如中意界真如可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得；非意界法性中如來法性可得，非如來法性中意界法性可得，非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得。

「憍尸迦！非離地界如來可得，非離水、火、風、空、識界如來可得；非離地界真如如來可得，非離水、火、風、空、識界真如如來可得；非離地界法性如來可得，非離水、火、風、空、識界法性如來可得；非離地界如來真如可得，非離水、火、風、空、識界如來真如可得；非離地界如來法性可得，非離水、火、風、空、識界如來法性可得；非離地界真如如來真如可得，非離水、火、風、空、識界真如如來真如可得；非離地界法性如來法性可得，非離水、火、風、空、識界法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離地界如來可得，非離水、火、風、空、識界如來可得；非離地界真如如來可得，非離水、火、風、空、識界真如如來可得；非離地界法性如來可得，非離水、火、風、空、識界法性如來可得；非離地界如來真如可得，非離水、火、風、空、識界如來真如可得；非離地界如來法性可得，非離水、火、風、空、識界如來法性可得；非離地界真如如來真如可得，非離水、火、風、空、識界真如如來真如可得；非離地界法性如來法性可得，非離水、火、風、空、識界法性如來法性可得。

「憍尸迦！非地界中如來可得，非如來中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界可得；非地界真如中如來可得，非如來中地界真如可得，非水、火、風、空、識界真如中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界真如可得；非地界法性中如來可得，非如來中地界法性可得，非水、火、風、空、識界法性中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界法性可得；非地界中如來真如可得，非如來真如中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來真如可得，非如來真如中水、火、風、空、識界可得；非地界中如來法性可得，非如來法性中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來法性可得，非如來法性中水、火、風、空、識界可得；非地界真如中如來真如可得，非如來真如中地界真如可得，非水、火、風、空、識界真如中如來真如可得，非如來真如中水、火、風、空、識界真如可得；非地界法性中如來法性可得，非如來法性中地界法性可得，非水、火、風、空、識界法性中如來法性可得，非如來法性中水、火、風、空、識界法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非地界中如來可得，非如來中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界可得；非地界真如中如來可得，非如來中地界真如可得，非水、火、風、空、識界真如中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界真如可得；非地界法性中如來可得，非如來中地界法性可得，非水、火、風、空、識界法性中如來可得，非如來中水、火、風、空、識界法性可得；非地界中如來真如可得，非如來真如中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來真如可得，非如來真如中水、火、風、空、識界可得；非地界中如來法性可得，非如來法性中地界可得，非水、火、風、空、識界中如來法性可得，非如來法性中水、火、風、空、識界可得；非地界真如中如來真如可得，非如來真如中地界真如可得，非水、火、風、空、識界真如中如來真如可得，非如來真如中水、火、風、空、識界真如可得；非地界法性中如來法性可得，非如來法性中地界法性可得，非水、火、風、空、識界法性中如來法性可得，非如來法性中水、火、風、空、識界法性可得。

「憍尸迦！非離苦聖諦如來可得，非離集、滅、道聖諦如來可得；非離苦聖諦真如如來可得，非離集、滅、道聖諦真如如來可得；非離苦聖諦法性如來可得，非離集、滅、道聖諦法性如來可得；非離苦聖諦如來真如可得，非離集、滅、道聖諦如來真如可得；非離苦聖諦如來法性可得，非離集、滅、道聖諦如來法性可得；非離苦聖諦真如如來真如可得，非離集、滅、道聖諦真如如來真如可得；非離苦聖諦法性如來法性可得，非離集、滅、道聖諦法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離苦聖諦如來可得，非離集、滅、道聖諦如來可得；非離苦聖諦真如如來可得，非離集、滅、道聖諦真如如來可得；非離苦聖諦法性如來可得，非離集、滅、道聖諦法性如來可得；非離苦聖諦如來真如可得，非離集、滅、道聖諦如來真如可得；非離苦聖諦如來法性可得，非離集、滅、道聖諦如來法性可得；非離苦聖諦真如如來真如可得，非離集、滅、道聖諦真如如來真如可得；非離苦聖諦法性如來法性可得，非離集、滅、道聖諦法性如來法性可得。

「憍尸迦！非苦聖諦中如來可得，非如來中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦真如中如來可得，非如來中苦聖諦真如可得，非集、滅、道聖諦真如中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦真如可得；非苦聖諦法性中如來可得，非如來中苦聖諦法性可得，非集、滅、道聖諦法性中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦法性可得；非苦聖諦中如來真如可得，非如來真如中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來真如可得，非如來真如中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦中如來法性可得，非如來法性中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來法性可得，非如來法性中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦真如中如來真如可得，非如來真如中苦聖諦真如可得，非集、滅、道聖諦真如中如來真如可得，非如來真如中集、滅、道聖諦真如可得；非苦聖諦法性中如來法性可得，非如來法性中苦聖諦法性可得，非集、滅、道聖諦法性中如來法性可得，非如來法性中集、滅、道聖諦法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非苦聖諦中如來可得，非如來中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦真如中如來可得，非如來中苦聖諦真如可得，非集、滅、道聖諦真如中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦真如可得；非苦聖諦法性中如來可得，非如來中苦聖諦法性可得，非集、滅、道聖諦法性中如來可得，非如來中集、滅、道聖諦法性可得；非苦聖諦中如來真如可得，非如來真如中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來真如可得，非如來真如中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦中如來法性可得，非如來法性中苦聖諦可得，非集、滅、道聖諦中如來法性可得，非如來法性中集、滅、道聖諦可得；非苦聖諦真如中如來真如可得，非如來真如中苦聖諦真如可得，非集、滅、道聖諦真如中如來真如可得，非如來真如中集、滅、道聖諦真如可得；非苦聖諦法性中如來法性可得，非如來法性中苦聖諦法性可得，非集、滅、道聖諦法性中如來法性可得，非如來法性中集、滅、道聖諦法性可得。

「憍尸迦！非離無明如來可得，非離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如來可得；非離無明真如如來可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來可得；非離無明法性如來可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來可得；非離無明如來真如可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來真如可得；非離無明如來法性可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來法性可得；非離無明真如如來真如可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來真如可得；非離無明法性如來法性可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離無明如來可得，非離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱如來可得；非離無明真如如來可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來可得；非離無明法性如來可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來可得；非離無明如來真如可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來真如可得；非離無明如來法性可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱如來法性可得；非離無明真如如來真如可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如來真如可得；非離無明法性如來法性可得，非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如來法性可得。

「憍尸迦！非無明中如來可得，非如來中無明可得，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明真如中如來可得，非如來中無明真如可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得；非無明法性中如來可得，非如來中無明法性可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得；非無明中如來真如可得，非如來真如中無明可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來真如可得，非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明中如來法性可得，非如來法性中無明可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來法性可得，非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明真如中如來真如可得，非如來真如中無明真如可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來真如可得，非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得；非無明法性中如來法性可得，非如來法性中無明法性可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來法性可得，非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非無明中如來可得，非如來中無明可得，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明真如中如來可得，非如來中無明真如可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得；非無明法性中如來可得，非如來中無明法性可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來可得，非如來中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得；非無明中如來真如可得，非如來真如中無明可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來真如可得，非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明中如來法性可得，非如來法性中無明可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱中如來法性可得，非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得；非無明真如中如來真如可得，非如來真如中無明真如可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱真如中如來真如可得，非如來真如中行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得；非無明法性中如來法性可得，非如來法性中無明法性可得，非行乃至老死愁歎苦憂惱法性中如來法性可得，非如來法性中行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得。

「憍尸迦！非離內空如來可得，非離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如來可得；非離內空真如如來可得，非離外空乃至無性自性空真如如來可得；非離內空法性如來可得，非離外空乃至無性自性空法性如來可得；非離內空如來真如可得，非離外空乃至無性自性空如來真如可得；非離內空如來法性可得，非離外空乃至無性自性空如來法性可得；非離內空真如如來真如可得，非離外空乃至無性自性空真如如來真如可得；非離內空法性如來法性可得，非離外空乃至無性自性空法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離內空如來可得，非離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空如來可得；非離內空真如如來可得，非離外空乃至無性自性空真如如來可得；非離內空法性如來可得，非離外空乃至無性自性空法性如來可得；非離內空如來真如可得，非離外空乃至無性自性空如來真如可得；非離內空如來法性可得，非離外空乃至無性自性空如來法性可得；非離內空真如如來真如可得，非離外空乃至無性自性空真如如來真如可得；非離內空法性如來法性可得，非離外空乃至無性自性空法性如來法性可得。

「憍尸迦！非內空中如來可得，非如來中內空可得，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空可得；非內空真如中如來可得，非如來中內空真如可得，非外空乃至無性自性空真如中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空真如可得；非內空法性中如來可得，非如來中內空法性可得，非外空乃至無性自性空法性中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空法性可得；非內空中如來真如可得，非如來真如中內空可得，非外空乃至無性自性空中如來真如可得，非如來真如中外空乃至無性自性空可得；非內空中如來法性可得，非如來法性中內空可得，非外空乃至無性自性空中如來法性可得，非如來法性中外空乃至無性自性空可得；非內空真如中如來真如可得，非如來真如中內空真如可得，非外空乃至無性自性空真如中如來真如可得，非如來真如中外空乃至無性自性空真如可得；非內空法性中如來法性可得，非如來法性中內空法性可得，非外空乃至無性自性空法性中如來法性可得，非如來法性中外空乃至無性自性空法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非內空中如來可得，非如來中內空可得，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空可得；非內空真如中如來可得，非如來中內空真如可得，非外空乃至無性自性空真如中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空真如可得；非內空法性中如來可得，非如來中內空法性可得，非外空乃至無性自性空法性中如來可得，非如來中外空乃至無性自性空法性可得；非內空中如來真如可得，非如來真如中內空可得，非外空乃至無性自性空中如來真如可得，非如來真如中外空乃至無性自性空可得；非內空中如來法性可得，非如來法性中內空可得，非外空乃至無性自性空中如來法性可得，非如來法性中外空乃至無性自性空可得；非內空真如中如來真如可得，非如來真如中內空真如可得，非外空乃至無性自性空真如中如來真如可得，非如來真如中外空乃至無性自性空真如可得；非內空法性中如來法性可得，非如來法性中內空法性可得，非外空乃至無性自性空法性中如來法性可得，非如來法性中外空乃至無性自性空法性可得。

「憍尸迦！非離真如如來可得，非離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如來可得；非離真如真如如來可得，非離法界乃至不思議界真如如來可得；非離真如法性如來可得，非離法界乃至不思議界法性如來可得；非離真如如來真如可得，非離法界乃至不思議界如來真如可得；非離真如如來法性可得，非離法界乃至不思議界如來法性可得；非離真如真如如來真如可得，非離法界乃至不思議界真如如來真如可得；非離真如法性如來法性可得，非離法界乃至不思議界法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離真如如來可得，非離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界如來可得；非離真如真如如來可得，非離法界乃至不思議界真如如來可得；非離真如法性如來可得，非離法界乃至不思議界法性如來可得；非離真如如來真如可得，非離法界乃至不思議界如來真如可得；非離真如如來法性可得，非離法界乃至不思議界如來法性可得；非離真如真如如來真如可得，非離法界乃至不思議界真如如來真如可得；非離真如法性如來法性可得，非離法界乃至不思議界法性如來法性可得。

「憍尸迦！非真如中如來可得，非如來中真如可得，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界中如來可得，非如來中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來可得，非如來中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來可得，非如來中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來可得，非如來中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來可得，非如來中法界乃至不思議界法性可得；非真如中如來真如可得，非如來真如中真如可得，非法界乃至不思議界中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界可得；非真如中如來法性可得，非如來法性中真如可得，非法界乃至不思議界中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來真如可得，非如來真如中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來法性可得，非如來法性中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非真如中如來可得，非如來中真如可得，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界中如來可得，非如來中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來可得，非如來中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來可得，非如來中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來可得，非如來中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來可得，非如來中法界乃至不思議界法性可得；非真如中如來真如可得，非如來真如中真如可得，非法界乃至不思議界中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界可得；非真如中如來法性可得，非如來法性中真如可得，非法界乃至不思議界中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界可得；非真如真如中如來真如可得，非如來真如中真如真如可得，非法界乃至不思議界真如中如來真如可得，非如來真如中法界乃至不思議界真如可得；非真如法性中如來法性可得，非如來法性中真如法性可得，非法界乃至不思議界法性中如來法性可得，非如來法性中法界乃至不思議界法性可得。

「憍尸迦！非離布施波羅蜜多如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來可得；非離布施波羅蜜多真如如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來可得；非離布施波羅蜜多法性如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來可得；非離布施波羅蜜多如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來真如可得；非離布施波羅蜜多如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來法性可得；非離布施波羅蜜多真如如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來真如可得；非離布施波羅蜜多法性如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離布施波羅蜜多如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來可得；非離布施波羅蜜多真如如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來可得；非離布施波羅蜜多法性如來可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來可得；非離布施波羅蜜多如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來真如可得；非離布施波羅蜜多如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多如來法性可得；非離布施波羅蜜多真如如來真如可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如如來真如可得；非離布施波羅蜜多法性如來法性可得，非離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性如來法性可得。

「憍尸迦！非布施波羅蜜多中如來可得，非如來中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來可得，非如來中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來可得，非如來中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得；非布施波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非布施波羅蜜多中如來可得，非如來中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來可得，非如來中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來可得，非如來中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來可得，非如來中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得；非布施波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；非布施波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中布施波羅蜜多真如可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如中如來真如可得，非如來真如中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如可得；非布施波羅蜜多法性中如來法性可得，非如來法性中布施波羅蜜多法性可得，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性中如來法性可得，非如來法性中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性可得。

「憍尸迦！非離四靜慮如來可得，非離四無量、四無色定如來可得；非離四靜慮真如如來可得，非離四無量、四無色定真如如來可得；非離四靜慮法性如來可得，非離四無量、四無色定法性如來可得；非離四靜慮如來真如可得，非離四無量、四無色定如來真如可得；非離四靜慮如來法性可得，非離四無量、四無色定如來法性可得；非離四靜慮真如如來真如可得，非離四無量、四無色定真如如來真如可得；非離四靜慮法性如來法性可得，非離四無量、四無色定法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離四靜慮如來可得，非離四無量、四無色定如來可得；非離四靜慮真如如來可得，非離四無量、四無色定真如如來可得；非離四靜慮法性如來可得，非離四無量、四無色定法性如來可得；非離四靜慮如來真如可得，非離四無量、四無色定如來真如可得；非離四靜慮如來法性可得，非離四無量、四無色定如來法性可得；非離四靜慮真如如來真如可得，非離四無量、四無色定真如如來真如可得；非離四靜慮法性如來法性可得，非離四無量、四無色定法性如來法性可得。

「憍尸迦！非四靜慮中如來可得，非如來中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來可得，非如來中四無量、四無色定可得；非四靜慮真如中如來可得，非如來中四靜慮真如可得，非四無量、四無色定真如中如來可得，非如來中四無量、四無色定真如可得；非四靜慮法性中如來可得，非如來中四靜慮法性可得，非四無量、四無色定法性中如來可得，非如來中四無量、四無色定法性可得；非四靜慮中如來真如可得，非如來真如中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來真如可得，非如來真如中四無量、四無色定可得；非四靜慮中如來法性可得，非如來法性中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來法性可得，非如來法性中四無量、四無色定可得；非四靜慮真如中如來真如可得，非如來真如中四靜慮真如可得，非四無量、四無色定真如中如來真如可得，非如來真如中四無量、四無色定真如可得；非四靜慮法性中如來法性可得，非如來法性中四靜慮法性可得，非四無量、四無色定法性中如來法性可得，非如來法性中四無量、四無色定法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非四靜慮中如來可得，非如來中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來可得，非如來中四無量、四無色定可得；非四靜慮真如中如來可得，非如來中四靜慮真如可得，非四無量、四無色定真如中如來可得，非如來中四無量、四無色定真如可得；非四靜慮法性中如來可得，非如來中四靜慮法性可得，非四無量、四無色定法性中如來可得，非如來中四無量、四無色定法性可得；非四靜慮中如來真如可得，非如來真如中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來真如可得，非如來真如中四無量、四無色定可得；非四靜慮中如來法性可得，非如來法性中四靜慮可得，非四無量、四無色定中如來法性可得，非如來法性中四無量、四無色定可得；非四靜慮真如中如來真如可得，非如來真如中四靜慮真如可得，非四無量、四無色定真如中如來真如可得，非如來真如中四無量、四無色定真如可得；非四靜慮法性中如來法性可得，非如來法性中四靜慮法性可得，非四無量、四無色定法性中如來法性可得，非如來法性中四無量、四無色定法性可得。