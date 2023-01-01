大般若波羅蜜多經卷第八十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第八十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分學般若品第二十六之四

善現答言：「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學。

「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！如是！舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學。」

時，舍利子問善現言：「何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學？

「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何緣菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學？」

時，具壽善現答舍利子言：「菩薩摩訶薩如是學時，不見有色是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色及壞滅者；不見有受、想、行、識是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受受、想、行、識及壞滅者。何以故？以色蘊等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現答舍利子言：「菩薩摩訶薩如是學時，不見有色是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色及壞滅者；不見有受、想、行、識是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受受、想、行、識及壞滅者。何以故？以色蘊等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有眼處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受眼處及壞滅者；不見有耳、鼻、舌、身、意處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受耳、鼻、舌、身、意處及壞滅者。何以故？以眼處等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有眼處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受眼處及壞滅者；不見有耳、鼻、舌、身、意處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受耳、鼻、舌、身、意處及壞滅者。何以故？以眼處等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有色處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色處及壞滅者；不見有聲、香、味、觸、法處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲、香、味、觸、法處及壞滅者。何以故？以色處等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有色處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色處及壞滅者；不見有聲、香、味、觸、法處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲、香、味、觸、法處及壞滅者。何以故？以色處等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有眼界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受眼界及壞滅者；不見有色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色界乃至眼觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以眼界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有眼界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受眼界及壞滅者；不見有色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受色界乃至眼觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以眼界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有耳界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受耳界及壞滅者；不見有聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲界乃至耳觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以耳界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有耳界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受耳界及壞滅者；不見有聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲界乃至耳觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以耳界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有鼻界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受鼻界及壞滅者；不見有香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受香界乃至鼻觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以鼻界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有鼻界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受鼻界及壞滅者；不見有香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受香界乃至鼻觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以鼻界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有舌界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受舌界及壞滅者；不見有味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受味界乃至舌觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以舌界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有舌界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受舌界及壞滅者；不見有味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受味界乃至舌觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以舌界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有身界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受身界及壞滅者；不見有觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受觸界乃至身觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以身界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有身界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受身界及壞滅者；不見有觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受觸界乃至身觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以身界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有意界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受意界及壞滅者；不見有法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受法界乃至意觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以意界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有意界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受意界及壞滅者；不見有法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受法界乃至意觸為緣所生諸受及壞滅者。何以故？以意界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有地界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受地界及壞滅者；不見有水、火、風、空、識界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受水、火、風、空、識界及壞滅者。何以故？以地界等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有地界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受地界及壞滅者；不見有水、火、風、空、識界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受水、火、風、空、識界及壞滅者。何以故？以地界等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有苦聖諦是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受苦聖諦及壞滅者；不見有集、滅、道聖諦是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受集、滅、道聖諦及壞滅者。何以故？以苦聖諦等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有苦聖諦是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受苦聖諦及壞滅者；不見有集、滅、道聖諦是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受集、滅、道聖諦及壞滅者。何以故？以苦聖諦等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有無明是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無明及壞滅者；不見有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受行乃至老死愁歎苦憂惱及壞滅者。何以故？以無明等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有無明是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無明及壞滅者；不見有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受行乃至老死愁歎苦憂惱及壞滅者。何以故？以無明等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有內空是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受內空及壞滅者；不見有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。何以故？以內空等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有內空是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受內空及壞滅者；不見有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受外空乃至無性自性空及壞滅者。何以故？以內空等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有真如是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受真如及壞滅者；不見有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故？以真如等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有真如是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受真如及壞滅者；不見有法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受法界乃至不思議界及壞滅者。何以故？以真如等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅者；不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及壞滅者。何以故？以布施波羅蜜多等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅者；不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及壞滅者。何以故？以布施波羅蜜多等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有四靜慮是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者；不見有四無量、四無色定是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四無量、四無色定及壞滅者。何以故？以四靜慮等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有四靜慮是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者；不見有四無量、四無色定是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四無量、四無色定及壞滅者。何以故？以四靜慮等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有八解脫是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受八解脫及壞滅者；不見有八勝處、九次第定、十遍處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受八勝處、九次第定、十遍處及壞滅者。何以故？以八解脫等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有八解脫是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受八解脫及壞滅者；不見有八勝處、九次第定、十遍處是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受八勝處、九次第定、十遍處及壞滅者。何以故？以八解脫等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有四念住是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四念住及壞滅者，不見有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故？以四念住等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有四念住是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四念住及壞滅者，不見有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四正斷乃至八聖道支及壞滅者。何以故？以四念住等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有空解脫門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受空解脫門及壞滅者；不見有無相、無願解脫門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無相、無願解脫門及壞滅者。何以故？以空解脫門等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有空解脫門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受空解脫門及壞滅者；不見有無相、無願解脫門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無相、無願解脫門及壞滅者。何以故？以空解脫門等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有五眼是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受五眼及壞滅者；不見有六神通是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受六神通及壞滅者。何以故？以五眼等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有五眼是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受五眼及壞滅者；不見有六神通是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受六神通及壞滅者。何以故？以五眼等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有佛十力是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受佛十力及壞滅者；不見有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及壞滅者。何以故？以佛十力等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有佛十力是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受佛十力及壞滅者；不見有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及壞滅者。何以故？以佛十力等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有無忘失法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者；不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受恒住捨性及壞滅者。何以故？以無忘失法等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有無忘失法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者；不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受恒住捨性及壞滅者。何以故？以無忘失法等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有一切智是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切智及壞滅者；不見有道相智、一切相智是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受道相智、一切相智及壞滅者。何以故？以一切智等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有一切智是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切智及壞滅者；不見有道相智、一切相智是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受道相智、一切相智及壞滅者。何以故？以一切智等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅者；不見有一切三摩地門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切三摩地門及壞滅者。何以故？以一切陀羅尼門等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有一切陀羅尼門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切陀羅尼門及壞滅者；不見有一切三摩地門是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一切三摩地門及壞滅者。何以故？以一切陀羅尼門等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有預流是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受預流及壞滅者；不見有一來、不還、阿羅漢是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一來、不還、阿羅漢及壞滅者。何以故？以預流等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有預流是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受預流及壞滅者；不見有一來、不還、阿羅漢是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一來、不還、阿羅漢及壞滅者。何以故？以預流等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者；不見有一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果及壞滅者。何以故？以預流向預流果等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有預流向預流果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受預流向預流果及壞滅者；不見有一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果及壞滅者。何以故？以預流向預流果等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有獨覺是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺及壞滅者；不見有獨覺向獨覺果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺向獨覺果及壞滅者。何以故？以獨覺等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有獨覺是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺及壞滅者；不見有獨覺向獨覺果是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺向獨覺果及壞滅者。何以故？以獨覺等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有菩薩摩訶薩是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受菩薩摩訶薩及壞滅者；不見有三藐三佛陀是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受三藐三佛陀及壞滅者。何以故？以菩薩摩訶薩等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有菩薩摩訶薩是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受菩薩摩訶薩及壞滅者；不見有三藐三佛陀是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受三藐三佛陀及壞滅者。何以故？以菩薩摩訶薩等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有菩薩摩訶薩法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受菩薩摩訶薩法及壞滅者；不見有無上正等菩提是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者。何以故？以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有菩薩摩訶薩法是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受菩薩摩訶薩法及壞滅者；不見有無上正等菩提是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者。何以故？以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者；不見有獨覺乘、無上乘是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺乘、無上乘及壞滅者。何以故？以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是學時，不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者；不見有獨覺乘、無上乘是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受獨覺乘、無上乘及壞滅者。何以故？以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩於色於受、想、行、識，於眼處於耳、鼻、舌、身、意處，於色處於聲、香、味、觸、法處，於眼界於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，於耳界於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，於鼻界於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，於舌界於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，於身界於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，於意界於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，於地界於水、火、風、空、識界，於苦聖諦於集、滅、道聖諦，於無明於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，於內空於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於真如於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，於布施波羅蜜多於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於四靜慮於四無量、四無色定，於八解脫於八勝處、九次第定、十遍處，於四念住於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於空解脫門於無相、無願解脫門，於五眼於六神通，於佛十力於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於無忘失法於恒住捨性，於一切智於道相智、一切相智，於一切陀羅尼門於一切三摩地門，於預流於一來、不還、阿羅漢，於預流向預流果於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，於獨覺向獨覺果，於菩薩摩訶薩於三藐三佛陀，於菩薩摩訶薩法於無上正等菩提，於聲聞乘於獨覺乘於無上乘，不見是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩於色於受、想、行、識，於眼處於耳、鼻、舌、身、意處，於色處於聲、香、味、觸、法處，於眼界於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，於耳界於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，於鼻界於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，於舌界於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，於身界於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，於意界於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，於地界於水、火、風、空、識界，於苦聖諦於集、滅、道聖諦，於無明於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，於內空於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於真如於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，於布施波羅蜜多於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於四靜慮於四無量、四無色定，於八解脫於八勝處、九次第定、十遍處，於四念住於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於空解脫門於無相、無願解脫門，於五眼於六神通，於佛十力於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於無忘失法於恒住捨性，於一切智於道相智、一切相智，於一切陀羅尼門於一切三摩地門，於預流於一來、不還、阿羅漢，於預流向預流果於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，於獨覺向獨覺果，於菩薩摩訶薩於三藐三佛陀，於菩薩摩訶薩法於無上正等菩提，於聲聞乘於獨覺乘於無上乘，不見是可攝受及所壞滅，亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」

時，舍利子問善現言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智耶？」

善現答言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，於一切法不為攝受壞滅而方便學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，於一切法不為攝受壞滅而方便學故。」

舍利子言：「若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受壞滅而方便學者，云何能成辦一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受壞滅而方便學者，云何能成辦一切智智？」

善現言：「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色若生若滅，不見受、想、行、識若生若滅；不見色若取若捨，不見受、想、行、識若取若捨；不見色若染若淨，不見受、想、行、識若染若淨；不見色若集若散，不見受、想、行、識若集若散；不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減。何以故？以色蘊性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色若生若滅，不見受、想、行、識若生若滅；不見色若取若捨，不見受、想、行、識若取若捨；不見色若染若淨，不見受、想、行、識若染若淨；不見色若集若散，不見受、想、行、識若集若散；不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減。何以故？以色蘊性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼處若生若滅，不見耳、鼻、舌、身、意處若生若滅；不見眼處若取若捨，不見耳、鼻、舌、身、意處若取若捨；不見眼處若染若淨，不見耳、鼻、舌、身、意處若染若淨；不見眼處若集若散，不見耳、鼻、舌、身、意處若集若散；不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減。何以故？以眼處性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼處若生若滅，不見耳、鼻、舌、身、意處若生若滅；不見眼處若取若捨，不見耳、鼻、舌、身、意處若取若捨；不見眼處若染若淨，不見耳、鼻、舌、身、意處若染若淨；不見眼處若集若散，不見耳、鼻、舌、身、意處若集若散；不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減。何以故？以眼處性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色處若生若滅，不見聲、香、味、觸、法處若生若滅；不見色處若取若捨，不見聲、香、味、觸、法處若取若捨；不見色處若染若淨，不見聲、香、味、觸、法處若染若淨；不見色處若集若散，不見聲、香、味、觸、法處若集若散；不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減。何以故？以色處性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見色處若生若滅，不見聲、香、味、觸、法處若生若滅；不見色處若取若捨，不見聲、香、味、觸、法處若取若捨；不見色處若染若淨，不見聲、香、味、觸、法處若染若淨；不見色處若集若散，不見聲、香、味、觸、法處若集若散；不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減。何以故？以色處性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼界若生若滅，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若生若滅；不見眼界若取若捨，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若取若捨；不見眼界若染若淨，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若染若淨；不見眼界若集若散，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若集若散；不見眼界若增若減，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以眼界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見眼界若生若滅，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若生若滅；不見眼界若取若捨，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若取若捨；不見眼界若染若淨，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若染若淨；不見眼界若集若散，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若集若散；不見眼界若增若減，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以眼界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見耳界若生若滅，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若生若滅；不見耳界若取若捨，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨；不見耳界若染若淨，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若染若淨；不見耳界若集若散，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散；不見耳界若增若減，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以耳界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不見耳界若生若滅，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若生若滅；不見耳界若取若捨，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若取若捨；不見耳界若染若淨，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若染若淨；不見耳界若集若散，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若集若散；不見耳界若增若減，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受若增若減。何以故？以耳界性等空無所有不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智，以無所學無所成辦為方便故。