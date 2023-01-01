大般若波羅蜜多經卷第八十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第八十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分學般若品第二十六之三

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學，無二分故；能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學，無二分故；能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於內空學，無二分故；能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於內空學，無二分故；能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於真如學，無二分故；能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於真如學，無二分故；能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學，無二分故；能於集、滅、道聖諦學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學，無二分故；能於集、滅、道聖諦學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於四靜慮學，無二分故；能於四無量、四無色定學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於四靜慮學，無二分故；能於四無量、四無色定學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於八解脫學，無二分故；能於八勝處、九次第定、十遍處學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於八解脫學，無二分故；能於八勝處、九次第定、十遍處學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於四念住學，無二分故；能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於四念住學，無二分故；能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於空解脫門學，無二分故；能於無相、無願解脫門學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於空解脫門學，無二分故；能於無相、無願解脫門學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於五眼學，無二分故；能於六神通學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於五眼學，無二分故；能於六神通學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於佛十力學，無二分故；能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於佛十力學，無二分故；能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於無忘失法學，無二分故；能於恒住捨性學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於無忘失法學，無二分故；能於恒住捨性學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於一切智學，無二分故；能於道相智、一切相智學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於一切智學，無二分故；能於道相智、一切相智學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學，無二分故；能於一切三摩地門學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學，無二分故；能於一切三摩地門學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於預流學，無二分故；能於一來、不還、阿羅漢學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於預流學，無二分故；能於一來、不還、阿羅漢學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於預流向預流果學，無二分故；能於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於預流向預流果學，無二分故；能於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於獨覺學，無二分故；能於獨覺向獨覺果學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於獨覺學，無二分故；能於獨覺向獨覺果學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學，無二分故；能於三藐三佛陀學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學，無二分故；能於三藐三佛陀學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學，無二分故；能於無上正等菩提學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學，無二分故；能於無上正等菩提學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於聲聞乘學，無二分故；能於獨覺乘、無上乘學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能於聲聞乘學，無二分故；能於獨覺乘、無上乘學，無二分故。是菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增減故學，不為受、想、行、識增減故學。何以故？以色蘊等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增減故學，不為受、想、行、識增減故學。何以故？以色蘊等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為眼處增減故學，不為耳、鼻、舌、身、意處增減故學。何以故？以眼處等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為眼處增減故學，不為耳、鼻、舌、身、意處增減故學。何以故？以眼處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色處增減故學，不為聲、香、味、觸、法處增減故學。何以故？以色處等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色處增減故學，不為聲、香、味、觸、法處增減故學。何以故？以色處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為眼界增減故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以眼界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為眼界增減故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以眼界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為耳界增減故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以耳界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為耳界增減故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以耳界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以鼻界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以鼻界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為舌界增減故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以舌界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為舌界增減故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以舌界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為身界增減故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以身界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為身界增減故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以身界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為意界增減故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以意界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為意界增減故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增減故學。何以故？以意界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為地界增減故學，不為水、火、風、空、識界增減故學。何以故？以地界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為地界增減故學，不為水、火、風、空、識界增減故學。何以故？以地界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學，不為集、滅、道聖諦增減故學。何以故？以苦聖諦等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學，不為集、滅、道聖諦增減故學。何以故？以苦聖諦等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為無明增減故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故學。何以故？以無明等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為無明增減故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故學。何以故？以無明等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為內空增減故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增減故學。何以故？以內空等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為內空增減故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增減故學。何以故？以內空等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為真如增減故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增減故學。何以故？以真如等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為真如增減故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增減故學。何以故？以真如等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增減故學。何以故？以布施波羅蜜多等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增減故學。何以故？以布施波羅蜜多等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學，不為四無量、四無色定增減故學。何以故？以四靜慮等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學，不為四無量、四無色定增減故學。何以故？以四靜慮等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學，不為八勝處、九次第定、十遍處增減故學。何以故？以八解脫等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學，不為八勝處、九次第定、十遍處增減故學。何以故？以八解脫等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為四念住增減故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增減故學。何以故？以四念住等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為四念住增減故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增減故學。何以故？以四念住等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學，不為無相、無願解脫門增減故學。何以故？以空解脫門等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學，不為無相、無願解脫門增減故學。何以故？以空解脫門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為五眼增減故學，不為六神通增減故學。何以故？以五眼等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為五眼增減故學，不為六神通增減故學。何以故？以五眼等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法增減故學。何以故？以佛十力等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法增減故學。何以故？以佛十力等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學，不為恒住捨性增減故學。何以故？以無忘失法等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學，不為恒住捨性增減故學。何以故？以無忘失法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為一切智增減故學，不為道相智、一切相智增減故學。何以故？以一切智等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為一切智增減故學，不為道相智、一切相智增減故學。何以故？以一切智等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門增減故學，不為一切三摩地門增減故學。何以故？以一切陀羅尼門等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門增減故學，不為一切三摩地門增減故學。何以故？以一切陀羅尼門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為預流增減故學，不為一來、不還、阿羅漢增減故學。何以故？以預流等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為預流增減故學，不為一來、不還、阿羅漢增減故學。何以故？以預流等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果增減故學。何以故？以預流向預流果等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果增減故學。何以故？以預流向預流果等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學，不為獨覺向獨覺果增減故學。何以故？以獨覺等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學，不為獨覺向獨覺果增減故學。何以故？以獨覺等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學，不為三藐三佛陀增減故學。何以故？以菩薩摩訶薩等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學，不為三藐三佛陀增減故學。何以故？以菩薩摩訶薩等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學，不為無上正等菩提增減故學。何以故？以菩薩摩訶薩法等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學，不為無上正等菩提增減故學。何以故？以菩薩摩訶薩法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學，不為獨覺乘、無上乘增減故學。何以故？以聲聞乘等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學，不為獨覺乘、無上乘增減故學。何以故？以聲聞乘等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增減故學，無二分故；不為受、想、行、識、增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學。何以故？以色蘊等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增減故學，無二分故；不為受、想、行、識、增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學。何以故？以色蘊等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為眼處增減故學，無二分故；不為耳、鼻、舌、身、意處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學。何以故？以眼處等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為眼處增減故學，無二分故；不為耳、鼻、舌、身、意處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學。何以故？以眼處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色處增減故學，無二分故；不為聲、香、味、觸、法處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學。何以故？以色處等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色處增減故學，無二分故；不為聲、香、味、觸、法處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學。何以故？以色處等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為眼界增減故學，無二分故；不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為眼界攝受壞滅故學，不為色界乃至眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以眼界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為眼界增減故學，無二分故；不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為眼界攝受壞滅故學，不為色界乃至眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以眼界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為耳界增減故學，無二分故；不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界乃至耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以耳界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為耳界增減故學，無二分故；不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界乃至耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以耳界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學，無二分故；不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界乃至鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以鼻界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學，無二分故；不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界乃至鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以鼻界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為舌界增減故學，無二分故；不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為舌界攝受壞滅故學，不為味界乃至舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以舌界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為舌界增減故學，無二分故；不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為舌界攝受壞滅故學，不為味界乃至舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以舌界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為身界增減故學，無二分故；不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為身界攝受壞滅故學，不為觸界乃至身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以身界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為身界增減故學，無二分故；不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為身界攝受壞滅故學，不為觸界乃至身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以身界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為意界增減故學，無二分故；不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為意界攝受壞滅故學，不為法界乃至意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以意界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為意界增減故學，無二分故；不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為意界攝受壞滅故學，不為法界乃至意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學。何以故？以意界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為地界增減故學，無二分故；不為水、火、風、空、識界增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學。何以故？以地界等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為地界增減故學，無二分故；不為水、火、風、空、識界增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學。何以故？以地界等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學，無二分故；不為集、滅、道聖諦增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學。何以故？以苦聖諦等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學，無二分故；不為集、滅、道聖諦增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學。何以故？以苦聖諦等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為無明增減故學，無二分故；不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為無明攝受壞滅故學，不為行乃至老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。何以故？以無明等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為無明增減故學，無二分故；不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為無明攝受壞滅故學，不為行乃至老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學。何以故？以無明等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為內空增減故學，無二分故；不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為內空攝受壞滅故學，不為外空乃至無性自性空攝受壞滅故學。何以故？以內空等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為內空增減故學，無二分故；不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為內空攝受壞滅故學，不為外空乃至無性自性空攝受壞滅故學。何以故？以內空等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為真如增減故學，無二分故；不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為真如攝受壞滅故學，不為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。何以故？以真如等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為真如增減故學，無二分故；不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為真如攝受壞滅故學，不為法界乃至不思議界攝受壞滅故學。何以故？以真如等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學，無二分故；不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學。何以故？以布施波羅蜜多等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學，無二分故；不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學。何以故？以布施波羅蜜多等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學，無二分故；不為四無量、四無色定增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學。何以故？以四靜慮等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學，無二分故；不為四無量、四無色定增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學。何以故？以四靜慮等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學，無二分故；不為八勝處、九次第定、十遍處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學。何以故？以八解脫等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學，無二分故；不為八勝處、九次第定、十遍處增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學。何以故？以八解脫等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為四念住增減故學，無二分故；不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷乃至八聖道支攝受壞滅故學。何以故？以四念住等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為四念住增減故學，無二分故；不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷乃至八聖道支攝受壞滅故學。何以故？以四念住等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學，無二分故；不為無相、無願解脫門增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學。何以故？以空解脫門等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學，無二分故；不為無相、無願解脫門增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學。何以故？以空解脫門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為五眼增減故學，無二分故；不為六神通增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學。何以故？以五眼等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為五眼增減故學，無二分故；不為六神通增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學。何以故？以五眼等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學，無二分故；不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏乃至十八佛不共法攝受壞滅故學。何以故？以佛十力等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學，無二分故；不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏乃至十八佛不共法攝受壞滅故學。何以故？以佛十力等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學，無二分故；不為恒住捨性增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學。何以故？以無忘失法等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學，無二分故；不為恒住捨性增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學。何以故？以無忘失法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為一切智增減故學，無二分故；不為道相智、一切相智增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學。何以故？以一切智等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為一切智增減故學，無二分故；不為道相智、一切相智增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學。何以故？以一切智等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門增減故學，無二分故；不為一切三摩地門增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學。何以故？以一切陀羅尼門等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門增減故學，無二分故；不為一切三摩地門增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學。何以故？以一切陀羅尼門等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為預流增減故學，無二分故；不為一來、不還、阿羅漢增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學。何以故？以預流等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為預流增減故學，無二分故；不為一來、不還、阿羅漢增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學。何以故？以預流等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學，無二分故；不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。何以故？以預流向預流果等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學，無二分故；不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學。何以故？以預流向預流果等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學，無二分故；不為獨覺向獨覺果增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。何以故？以獨覺等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學，無二分故；不為獨覺向獨覺果增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學。何以故？以獨覺等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學，無二分故；不為三藐三佛陀增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。何以故？以菩薩摩訶薩等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學，無二分故；不為三藐三佛陀增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學。何以故？以菩薩摩訶薩等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學，無二分故；不為無上正等菩提增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學。何以故？以菩薩摩訶薩法等無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學，無二分故；不為無上正等菩提增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學。何以故？以菩薩摩訶薩法等無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學，無二分故；不為獨覺乘、無上乘增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學。何以故？以聲聞乘等無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學，無二分故；不為獨覺乘、無上乘增減故學，無二分故。是菩薩摩訶薩不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學。何以故？以聲聞乘等無二分故。」

時，舍利子問善現言：「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為色攝受壞滅故學，不為受、想、行、識攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼處攝受壞滅故學，不為耳、鼻、舌、身、意處攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為色處攝受壞滅故學，不為聲、香、味、觸、法處攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為眼界攝受壞滅故學，不為色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為耳界攝受壞滅故學，不為聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為鼻界攝受壞滅故學，不為香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為舌界攝受壞滅故學，不為味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為身界攝受壞滅故學，不為觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為意界攝受壞滅故學，不為法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為地界攝受壞滅故學，不為水、火、風、空、識界攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為苦聖諦攝受壞滅故學，不為集、滅、道聖諦攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為無明攝受壞滅故學，不為行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為內空攝受壞滅故學，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為真如攝受壞滅故學，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為四靜慮攝受壞滅故學，不為四無量、四無色定攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為八解脫攝受壞滅故學，不為八勝處、九次第定、十遍處攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為四念住攝受壞滅故學，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為空解脫門攝受壞滅故學，不為無相、無願解脫門攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為五眼攝受壞滅故學，不為六神通攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為佛十力攝受壞滅故學，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為無忘失法攝受壞滅故學，不為恒住捨性攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切智攝受壞滅故學，不為道相智、一切相智攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為一切陀羅尼門攝受壞滅故學，不為一切三摩地門攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流攝受壞滅故學，不為一來、不還、阿羅漢攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為預流向預流果攝受壞滅故學，不為一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果，攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為獨覺攝受壞滅故學，不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學，不為三藐三佛陀攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學，不為無上正等菩提攝受壞滅故學耶？

「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是學時，不為聲聞乘攝受壞滅故學，不為獨覺乘、無上乘攝受壞滅故學耶？」