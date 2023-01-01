大般若波羅蜜多經卷第八十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第八十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分學般若品第二十六之二

「憍尸迦！苦聖諦苦聖諦性空故，菩薩摩訶薩不見苦聖諦；集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空故，菩薩摩訶薩不見集、滅、道聖諦。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見苦聖諦故，不於苦聖諦學；不見集、滅、道聖諦故，不於集、滅、道聖諦學。何以故？憍尸迦！不可苦聖諦空見苦聖諦空，不可集、滅、道聖諦空見集、滅、道聖諦空故。憍尸迦！不可苦聖諦空於苦聖諦空學，不可集、滅、道聖諦空於集、滅、道聖諦空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！苦聖諦苦聖諦性空故，菩薩摩訶薩不見苦聖諦；集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空故，菩薩摩訶薩不見集、滅、道聖諦。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見苦聖諦故，不於苦聖諦學；不見集、滅、道聖諦故，不於集、滅、道聖諦學。何以故？憍尸迦！不可苦聖諦空見苦聖諦空，不可集、滅、道聖諦空見集、滅、道聖諦空故。憍尸迦！不可苦聖諦空於苦聖諦空學，不可集、滅、道聖諦空於集、滅、道聖諦空學故。

「憍尸迦！無明無明性空故，菩薩摩訶薩不見無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空故，菩薩摩訶薩不見行乃至老死愁歎苦憂惱。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見無明故，不於無明學；不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故，不於行乃至老死愁歎苦憂惱學。何以故？憍尸迦！不可無明空見無明空，不可行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空見行乃至老死愁歎苦憂惱空故。憍尸迦！不可無明空於無明空學，不可行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空於行乃至老死愁歎苦憂惱空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無明無明性空故，菩薩摩訶薩不見無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空故，菩薩摩訶薩不見行乃至老死愁歎苦憂惱。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見無明故，不於無明學；不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱故，不於行乃至老死愁歎苦憂惱學。何以故？憍尸迦！不可無明空見無明空，不可行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空見行乃至老死愁歎苦憂惱空故。憍尸迦！不可無明空於無明空學，不可行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空於行乃至老死愁歎苦憂惱空學故。

「憍尸迦！內空內空性空故，菩薩摩訶薩不見內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空故，菩薩摩訶薩不見外空乃至無性自性空。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見內空故，不於內空學；不見外空乃至無性自性空故，不於外空乃至無性自性空學。何以故？憍尸迦！不可內空空見內空空，不可外空乃至無性自性空空見外空乃至無性自性空空故。憍尸迦！不可內空空於內空空學，不可外空乃至無性自性空空於外空乃至無性自性空空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！內空內空性空故，菩薩摩訶薩不見內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空故，菩薩摩訶薩不見外空乃至無性自性空。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見內空故，不於內空學；不見外空乃至無性自性空故，不於外空乃至無性自性空學。何以故？憍尸迦！不可內空空見內空空，不可外空乃至無性自性空空見外空乃至無性自性空空故。憍尸迦！不可內空空於內空空學，不可外空乃至無性自性空空於外空乃至無性自性空空學故。

「憍尸迦！真如真如性空故，菩薩摩訶薩不見真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、法界乃至不思議界性空故，菩薩摩訶薩不見法界乃至不思議界。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見真如故，不於真如學；不見法界乃至不思議界故，不於法界乃至不思議界學。何以故？憍尸迦！不可真如空見真如空，不可法界乃至不思議界空見法界乃至不思議界空故。憍尸迦！不可真如空於真如空學，不可法界乃至不思議界空於法界乃至不思議界空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！真如真如性空故，菩薩摩訶薩不見真如；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界、法界乃至不思議界性空故，菩薩摩訶薩不見法界乃至不思議界。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見真如故，不於真如學；不見法界乃至不思議界故，不於法界乃至不思議界學。何以故？憍尸迦！不可真如空見真如空，不可法界乃至不思議界空見法界乃至不思議界空故。憍尸迦！不可真如空於真如空學，不可法界乃至不思議界空於法界乃至不思議界空學故。

「憍尸迦！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多故，不於布施波羅蜜多學；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！不可布施波羅蜜多空見布施波羅蜜多空，不可淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故。憍尸迦！不可布施波羅蜜多空於布施波羅蜜多空學，不可淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多故，不於布施波羅蜜多學；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！不可布施波羅蜜多空見布施波羅蜜多空，不可淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空故。憍尸迦！不可布施波羅蜜多空於布施波羅蜜多空學，不可淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學故。

「憍尸迦！四靜慮四靜慮性空故，菩薩摩訶薩不見四靜慮；四無量、四無色定四無量、四無色定性空故，菩薩摩訶薩不見四無量、四無色定。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見四靜慮故，不於四靜慮學；不見四無量、四無色定故，不於四無量、四無色定學。何以故？憍尸迦！不可四靜慮空見四靜慮空，不可四無量、四無色定空見四無量、四無色定空故。憍尸迦！不可四靜慮空於四靜慮空學，不可四無量、四無色定空於四無量、四無色定空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四靜慮四靜慮性空故，菩薩摩訶薩不見四靜慮；四無量、四無色定四無量、四無色定性空故，菩薩摩訶薩不見四無量、四無色定。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見四靜慮故，不於四靜慮學；不見四無量、四無色定故，不於四無量、四無色定學。何以故？憍尸迦！不可四靜慮空見四靜慮空，不可四無量、四無色定空見四無量、四無色定空故。憍尸迦！不可四靜慮空於四靜慮空學，不可四無量、四無色定空於四無量、四無色定空學故。

「憍尸迦！八解脫八解脫性空故，菩薩摩訶薩不見八解脫；八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空故，菩薩摩訶薩不見八勝處、九次第定、十遍處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見八解脫故，不於八解脫學；不見八勝處、九次第定、十遍處故，不於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？憍尸迦！不可八解脫空見八解脫空，不可八勝處、九次第定、十遍處空見八勝處、九次第定、十遍處空故。憍尸迦！不可八解脫空於八解脫空學，不可八勝處、九次第定、十遍處空於八勝處、九次第定、十遍處空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！八解脫八解脫性空故，菩薩摩訶薩不見八解脫；八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空故，菩薩摩訶薩不見八勝處、九次第定、十遍處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見八解脫故，不於八解脫學；不見八勝處、九次第定、十遍處故，不於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？憍尸迦！不可八解脫空見八解脫空，不可八勝處、九次第定、十遍處空見八勝處、九次第定、十遍處空故。憍尸迦！不可八解脫空於八解脫空學，不可八勝處、九次第定、十遍處空於八勝處、九次第定、十遍處空學故。

「憍尸迦！四念住四念住性空故，菩薩摩訶薩不見四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空故，菩薩摩訶薩不見四正斷乃至八聖道支。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見四念住故，不於四念住學；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，不於四正斷乃至八聖道支學。何以故？憍尸迦！不可四念住空見四念住空，不可四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空見四正斷乃至八聖道支空故。憍尸迦！不可四念住空於四念住空學，不可四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空於四正斷乃至八聖道支空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四念住四念住性空故，菩薩摩訶薩不見四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空故，菩薩摩訶薩不見四正斷乃至八聖道支。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見四念住故，不於四念住學；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故，不於四正斷乃至八聖道支學。何以故？憍尸迦！不可四念住空見四念住空，不可四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空見四正斷乃至八聖道支空故。憍尸迦！不可四念住空於四念住空學，不可四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空於四正斷乃至八聖道支空學故。

「憍尸迦！空解脫門空解脫門性空故，菩薩摩訶薩不見空解脫門；無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空故，菩薩摩訶薩不見無相、無願解脫門。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見空解脫門故，不於空解脫門學；不見無相、無願解脫門故，不於無相、無願解脫門學。何以故？憍尸迦！不可空解脫門空見空解脫門空，不可無相、無願解脫門空見無相、無願解脫門空故。憍尸迦！不可空解脫門空於空解脫門空學，不可無相、無願解脫門空於無相、無願解脫門空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！空解脫門空解脫門性空故，菩薩摩訶薩不見空解脫門；無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空故，菩薩摩訶薩不見無相、無願解脫門。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見空解脫門故，不於空解脫門學；不見無相、無願解脫門故，不於無相、無願解脫門學。何以故？憍尸迦！不可空解脫門空見空解脫門空，不可無相、無願解脫門空見無相、無願解脫門空故。憍尸迦！不可空解脫門空於空解脫門空學，不可無相、無願解脫門空於無相、無願解脫門空學故。

「憍尸迦！五眼五眼性空故，菩薩摩訶薩不見五眼；六神通六神通性空故，菩薩摩訶薩不見六神通。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見五眼故，不於五眼學；不見六神通故，不於六神通學。何以故？憍尸迦！不可五眼空見五眼空，不可六神通空見六神通空故。憍尸迦！不可五眼空於五眼空學，不可六神通空於六神通空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！五眼五眼性空故，菩薩摩訶薩不見五眼；六神通六神通性空故，菩薩摩訶薩不見六神通。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見五眼故，不於五眼學；不見六神通故，不於六神通學。何以故？憍尸迦！不可五眼空見五眼空，不可六神通空見六神通空故。憍尸迦！不可五眼空於五眼空學，不可六神通空於六神通空學故。

「憍尸迦！佛十力佛十力性空故，菩薩摩訶薩不見佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空故，菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不共法。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見佛十力故，不於佛十力學；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，不於四無所畏乃至十八佛不共法學。何以故？憍尸迦！不可佛十力空見佛十力空，不可四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦！不可佛十力空於佛十力空學，不可四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空於四無所畏乃至十八佛不共法空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛十力佛十力性空故，菩薩摩訶薩不見佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空故，菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不共法。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見佛十力故，不於佛十力學；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故，不於四無所畏乃至十八佛不共法學。何以故？憍尸迦！不可佛十力空見佛十力空，不可四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故。憍尸迦！不可佛十力空於佛十力空學，不可四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空於四無所畏乃至十八佛不共法空學故。

「憍尸迦！無忘失法無忘失法性空故，菩薩摩訶薩不見無忘失法；恒住捨性恒住捨性性空故，菩薩摩訶薩不見恒住捨性。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見無忘失法故，不於無忘失法學；不見恒住捨性故，不於恒住捨性學。何以故？憍尸迦！不可無忘失法空見無忘失法空，不可恒住捨性空見恒住捨性空故。憍尸迦！不可無忘失法空於無忘失法空學，不可恒住捨性空於恒住捨性空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無忘失法無忘失法性空故，菩薩摩訶薩不見無忘失法；恒住捨性恒住捨性性空故，菩薩摩訶薩不見恒住捨性。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見無忘失法故，不於無忘失法學；不見恒住捨性故，不於恒住捨性學。何以故？憍尸迦！不可無忘失法空見無忘失法空，不可恒住捨性空見恒住捨性空故。憍尸迦！不可無忘失法空於無忘失法空學，不可恒住捨性空於恒住捨性空學故。

「憍尸迦！一切智一切智性空故，菩薩摩訶薩不見一切智；道相智、一切相智道相智、一切相智性空故，菩薩摩訶薩不見道相智、一切相智。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見一切智故，不於一切智學；不見道相智、一切相智故，不於道相智、一切相智學。何以故？憍尸迦！不可一切智空見一切智空，不可道相智、一切相智空見道相智、一切相智空故。憍尸迦！不可一切智空於一切智空學，不可道相智、一切相智空於道相智、一切相智空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切智一切智性空故，菩薩摩訶薩不見一切智；道相智、一切相智道相智、一切相智性空故，菩薩摩訶薩不見道相智、一切相智。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見一切智故，不於一切智學；不見道相智、一切相智故，不於道相智、一切相智學。何以故？憍尸迦！不可一切智空見一切智空，不可道相智、一切相智空見道相智、一切相智空故。憍尸迦！不可一切智空於一切智空學，不可道相智、一切相智空於道相智、一切相智空學故。

「憍尸迦！一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故，菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門；一切三摩地門一切三摩地門性空故，菩薩摩訶薩不見一切三摩地門。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門故，不於一切陀羅尼門學；不見一切三摩地門故，不於一切三摩地門學。何以故？憍尸迦！不可一切陀羅尼門空見一切陀羅尼門空，不可一切三摩地門空見一切三摩地門空故。憍尸迦！不可一切陀羅尼門空於一切陀羅尼門空學，不可一切三摩地門空於一切三摩地門空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空故，菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門；一切三摩地門一切三摩地門性空故，菩薩摩訶薩不見一切三摩地門。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門故，不於一切陀羅尼門學；不見一切三摩地門故，不於一切三摩地門學。何以故？憍尸迦！不可一切陀羅尼門空見一切陀羅尼門空，不可一切三摩地門空見一切三摩地門空故。憍尸迦！不可一切陀羅尼門空於一切陀羅尼門空學，不可一切三摩地門空於一切三摩地門空學故。

「憍尸迦！預流預流性空故，菩薩摩訶薩不見預流；一來、不還、阿羅漢一來、不還、阿羅漢性空故，菩薩摩訶薩不見一來、不還、阿羅漢。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見預流故，不於預流學；不見一來、不還、阿羅漢故，不於一來、不還、阿羅漢學。何以故？憍尸迦！不可預流空見預流空，不可一來、不還、阿羅漢空見一來、不還、阿羅漢空故。憍尸迦！不可預流空於預流空學，不可一來、不還、阿羅漢空於一來、不還、阿羅漢空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流預流性空故，菩薩摩訶薩不見預流；一來、不還、阿羅漢一來、不還、阿羅漢性空故，菩薩摩訶薩不見一來、不還、阿羅漢。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見預流故，不於預流學；不見一來、不還、阿羅漢故，不於一來、不還、阿羅漢學。何以故？憍尸迦！不可預流空見預流空，不可一來、不還、阿羅漢空見一來、不還、阿羅漢空故。憍尸迦！不可預流空於預流空學，不可一來、不還、阿羅漢空於一來、不還、阿羅漢空學故。

「憍尸迦！預流向預流果預流向預流果性空故，菩薩摩訶薩不見預流向預流果；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空故，菩薩摩訶薩不見一來向乃至阿羅漢果。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見預流向預流果故，不於預流向預流果學；不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果故，不於一來向乃至阿羅漢果學。何以故？憍尸迦！不可預流向預流果空見預流向預流果空，不可一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空見一來向乃至阿羅漢果空故。憍尸迦！不可預流向預流果空於預流向預流果空學，不可一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空於一來向乃至阿羅漢果空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流向預流果預流向預流果性空故，菩薩摩訶薩不見預流向預流果；一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空故，菩薩摩訶薩不見一來向乃至阿羅漢果。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見預流向預流果故，不於預流向預流果學；不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果故，不於一來向乃至阿羅漢果學。何以故？憍尸迦！不可預流向預流果空見預流向預流果空，不可一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空見一來向乃至阿羅漢果空故。憍尸迦！不可預流向預流果空於預流向預流果空學，不可一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空於一來向乃至阿羅漢果空學故。

「憍尸迦！獨覺獨覺性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺；獨覺向獨覺果獨覺向獨覺果性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見獨覺故，不於獨覺學；不見獨覺向獨覺果故，不於獨覺向獨覺果學。何以故？憍尸迦！不可獨覺空見獨覺空，不可獨覺向獨覺果空見獨覺向獨覺果空故。憍尸迦！不可獨覺空於獨覺空學，不可獨覺向獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！獨覺獨覺性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺；獨覺向獨覺果獨覺向獨覺果性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見獨覺故，不於獨覺學；不見獨覺向獨覺果故，不於獨覺向獨覺果學。何以故？憍尸迦！不可獨覺空見獨覺空，不可獨覺向獨覺果空見獨覺向獨覺果空故。憍尸迦！不可獨覺空於獨覺空學，不可獨覺向獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩；三藐三佛陀三藐三佛陀性空故，菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故，不於菩薩摩訶薩學；不見三藐三佛陀故，不於三藐三佛陀學。何以故？憍尸迦！不可菩薩摩訶薩空見菩薩摩訶薩空，不可三藐三佛陀空見三藐三佛陀空故。憍尸迦！不可菩薩摩訶薩空於菩薩摩訶薩空學，不可三藐三佛陀空於三藐三佛陀空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩；三藐三佛陀三藐三佛陀性空故，菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故，不於菩薩摩訶薩學；不見三藐三佛陀故，不於三藐三佛陀學。何以故？憍尸迦！不可菩薩摩訶薩空見菩薩摩訶薩空，不可三藐三佛陀空見三藐三佛陀空故。憍尸迦！不可菩薩摩訶薩空於菩薩摩訶薩空學，不可三藐三佛陀空於三藐三佛陀空學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩法菩薩摩訶薩法性空故，菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法；無上正等菩提無上正等菩提性空故，菩薩摩訶薩不見無上正等菩提。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法故，不於菩薩摩訶薩法學；不見無上正等菩提故，不於無上正等菩提學。何以故？憍尸迦！不可菩薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空，不可無上正等菩提空見無上正等菩提空故。憍尸迦！不可菩薩摩訶薩法空於菩薩摩訶薩法空學，不可無上正等菩提空於無上正等菩提空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩法菩薩摩訶薩法性空故，菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法；無上正等菩提無上正等菩提性空故，菩薩摩訶薩不見無上正等菩提。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法故，不於菩薩摩訶薩法學；不見無上正等菩提故，不於無上正等菩提學。何以故？憍尸迦！不可菩薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空，不可無上正等菩提空見無上正等菩提空故。憍尸迦！不可菩薩摩訶薩法空於菩薩摩訶薩法空學，不可無上正等菩提空於無上正等菩提空學故。

「憍尸迦！聲聞乘聲聞乘性空故，菩薩摩訶薩不見聲聞乘；獨覺乘、無上乘獨覺乘、無上乘性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺乘、無上乘。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見聲聞乘故，不於聲聞乘學；不見獨覺乘、無上乘故，不於獨覺乘無上乘學。何以故？憍尸迦！不可聲聞乘空見聲聞乘空，不可獨覺乘、無上乘空見獨覺乘、無上乘空故。憍尸迦！不可聲聞乘空於聲聞乘空學，不可獨覺乘、無上乘空於獨覺乘、無上乘空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！聲聞乘聲聞乘性空故，菩薩摩訶薩不見聲聞乘；獨覺乘、無上乘獨覺乘、無上乘性空故，菩薩摩訶薩不見獨覺乘、無上乘。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見聲聞乘故，不於聲聞乘學；不見獨覺乘、無上乘故，不於獨覺乘無上乘學。何以故？憍尸迦！不可聲聞乘空見聲聞乘空，不可獨覺乘、無上乘空見獨覺乘、無上乘空故。憍尸迦！不可聲聞乘空於聲聞乘空學，不可獨覺乘、無上乘空於獨覺乘、無上乘空學故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色空學，不於受、想、行、識空學，是菩薩摩訶薩為於色空學，為於受、想、行、識空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色空學，不於受、想、行、識空學，是菩薩摩訶薩為於色空學，為於受、想、行、識空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於眼處空學，不於耳、鼻、舌、身、意處空學，是菩薩摩訶薩為於眼處空學，為於耳、鼻、舌、身、意處空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於眼處空學，不於耳、鼻、舌、身、意處空學，是菩薩摩訶薩為於眼處空學，為於耳、鼻、舌、身、意處空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色處空學，不於聲、香、味、觸、法處空學，是菩薩摩訶薩為於色處空學，為於聲、香、味、觸、法處空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色處空學，不於聲、香、味、觸、法處空學，是菩薩摩訶薩為於色處空學，為於聲、香、味、觸、法處空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於眼界空學，不於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於眼界空學，為於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於眼界空學，不於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於眼界空學，為於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於耳界空學，不於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於耳界空學，為於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於耳界空學，不於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於耳界空學，為於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於鼻界空學，不於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於鼻界空學，為於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於鼻界空學，不於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於鼻界空學，為於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於舌界空學，不於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於舌界空學，為於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於舌界空學，不於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於舌界空學，為於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於身界空學，不於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於身界空學，為於觸界乃至身觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於身界空學，不於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於身界空學，為於觸界乃至身觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於意界空學，不於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於意界空學，為於法界乃至意觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於意界空學，不於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空學，是菩薩摩訶薩為於意界空學，為於法界乃至意觸為緣所生諸受空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於地界空學，不於水、火、風、空、識界空學，是菩薩摩訶薩為於地界空學，為於水、火、風、空、識界空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於地界空學，不於水、火、風、空、識界空學，是菩薩摩訶薩為於地界空學，為於水、火、風、空、識界空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於苦聖諦空學，不於集、滅、道聖諦空學，是菩薩摩訶薩為於苦聖諦空學，為於集、滅、道聖諦空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於苦聖諦空學，不於集、滅、道聖諦空學，是菩薩摩訶薩為於苦聖諦空學，為於集、滅、道聖諦空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於無明空學，不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空學，是菩薩摩訶薩為於無明空學，為於行乃至老死愁歎苦憂惱空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於無明空學，不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空學，是菩薩摩訶薩為於無明空學，為於行乃至老死愁歎苦憂惱空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於內空空學，不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空學，是菩薩摩訶薩為於內空空學，為於外空乃至無性自性空空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於內空空學，不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空學，是菩薩摩訶薩為於內空空學，為於外空乃至無性自性空空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於真如空學，不於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空學，是菩薩摩訶薩為於真如空學，為於法界乃至不思議界空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於真如空學，不於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空學，是菩薩摩訶薩為於真如空學，為於法界乃至不思議界空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多空學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學，是菩薩摩訶薩為於布施波羅蜜多空學，為於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多空學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學，是菩薩摩訶薩為於布施波羅蜜多空學，為於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於四靜慮空學，不於四無量、四無色定空學，是菩薩摩訶薩為於四靜慮空學，為於四無量、四無色定空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於四靜慮空學，不於四無量、四無色定空學，是菩薩摩訶薩為於四靜慮空學，為於四無量、四無色定空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於八解脫空學，不於八勝處、九次第定、十遍處空學，是菩薩摩訶薩為於八解脫空學，為於八勝處、九次第定、十遍處空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於八解脫空學，不於八勝處、九次第定、十遍處空學，是菩薩摩訶薩為於八解脫空學，為於八勝處、九次第定、十遍處空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於四念住空學，不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空學，是菩薩摩訶薩為於四念住空學，為於四正斷乃至八聖道支空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於四念住空學，不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空學，是菩薩摩訶薩為於四念住空學，為於四正斷乃至八聖道支空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空解脫門空學，不於無相、無願解脫門空學，是菩薩摩訶薩為於空解脫門空學，為於無相、無願解脫門空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空解脫門空學，不於無相、無願解脫門空學，是菩薩摩訶薩為於空解脫門空學，為於無相、無願解脫門空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於五眼空學，不於六神通空學，是菩薩摩訶薩為於五眼空學，為於六神通空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於五眼空學，不於六神通空學，是菩薩摩訶薩為於五眼空學，為於六神通空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於佛十力空學，不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空學，是菩薩摩訶薩為於佛十力空學，為於四無所畏乃至十八佛不共法空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於佛十力空學，不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空學，是菩薩摩訶薩為於佛十力空學，為於四無所畏乃至十八佛不共法空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於無忘失法空學，不於恒住捨性空學，是菩薩摩訶薩為於無忘失法空學，為於恒住捨性空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於無忘失法空學，不於恒住捨性空學，是菩薩摩訶薩為於無忘失法空學，為於恒住捨性空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於一切智空學，不於道相智、一切相智空學，是菩薩摩訶薩為於一切智空學，為於道相智、一切相智空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於一切智空學，不於道相智、一切相智空學，是菩薩摩訶薩為於一切智空學，為於道相智、一切相智空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於一切陀羅尼門空學，不於一切三摩地門空學，是菩薩摩訶薩為於一切陀羅尼門空學，為於一切三摩地門空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於一切陀羅尼門空學，不於一切三摩地門空學，是菩薩摩訶薩為於一切陀羅尼門空學，為於一切三摩地門空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於預流空學，不於一來、不還、阿羅漢空學，是菩薩摩訶薩為於預流空學，為於一來、不還、阿羅漢空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於預流空學，不於一來、不還、阿羅漢空學，是菩薩摩訶薩為於預流空學，為於一來、不還、阿羅漢空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於預流向預流果空學，不於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學，是菩薩摩訶薩為於預流向預流果空學，為於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於預流向預流果空學，不於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學，是菩薩摩訶薩為於預流向預流果空學，為於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於獨覺空學，不於獨覺向獨覺果空學，是菩薩摩訶薩為於獨覺空學，為於獨覺向獨覺果空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於獨覺空學，不於獨覺向獨覺果空學，是菩薩摩訶薩為於獨覺空學，為於獨覺向獨覺果空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩空學，不於三藐三佛陀空學，是菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩空學，為於三藐三佛陀空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩空學，不於三藐三佛陀空學，是菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩空學，為於三藐三佛陀空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空學，不於無上正等菩提空學，是菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩法空學，為於無上正等菩提空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於菩薩摩訶薩法空學，不於無上正等菩提空學，是菩薩摩訶薩為於菩薩摩訶薩法空學，為於無上正等菩提空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於聲聞乘空學，不於獨覺乘、無上乘空學，是菩薩摩訶薩為於聲聞乘空學，為於獨覺乘、無上乘空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於聲聞乘空學，不於獨覺乘、無上乘空學，是菩薩摩訶薩為於聲聞乘空學，為於獨覺乘、無上乘空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於色空學，無二分故；於受、想、行、識空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於色空學，無二分故；於受、想、行、識空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於眼處空學，無二分故；於耳、鼻、舌、身、意處空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於眼處空學，無二分故；於耳、鼻、舌、身、意處空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於色處空學，無二分故；於聲、香、味、觸、法處空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於色處空學，無二分故；於聲、香、味、觸、法處空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於眼界空學，無二分故；於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於眼界空學，無二分故；於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於耳界空學，無二分故；於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於耳界空學，無二分故；於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於鼻界空學，無二分故；於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於鼻界空學，無二分故；於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於舌界空學，無二分故；於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於舌界空學，無二分故；於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於身界空學，無二分故；於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於身界空學，無二分故；於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於意界空學，無二分故；於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於意界空學，無二分故；於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於地界空學，無二分故；於水、火、風、空、識界空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於地界空學，無二分故；於水、火、風、空、識界空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於苦聖諦空學，無二分故；於集、滅、道聖諦空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於苦聖諦空學，無二分故；於集、滅、道聖諦空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於無明空學，無二分故；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於無明空學，無二分故；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於內空空學，無二分故；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於內空空學，無二分故；於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於真如空學，無二分故；於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於真如空學，無二分故；於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多空學，無二分故；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多空學，無二分故；於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於四靜慮空學，無二分故；於四無量、四無色定空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於四靜慮空學，無二分故；於四無量、四無色定空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於八解脫空學，無二分故；於八勝處、九次第定、十遍處空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於八解脫空學，無二分故；於八勝處、九次第定、十遍處空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於四念住空學，無二分故；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於四念住空學，無二分故；於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於空解脫門空學，無二分故；於無相、無願解脫門空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於空解脫門空學，無二分故；於無相、無願解脫門空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於五眼空學，無二分故；於六神通空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於五眼空學，無二分故；於六神通空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於佛十力空學，無二分故；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於佛十力空學，無二分故；於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於無忘失法空學，無二分故；於恒住捨性空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於無忘失法空學，無二分故；於恒住捨性空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於一切智空學，無二分故；於道相智、一切相智空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於一切智空學，無二分故；於道相智、一切相智空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門空學，無二分故；於一切三摩地門空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門空學，無二分故；於一切三摩地門空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於預流空學，無二分故；於一來、不還、阿羅漢空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於預流空學，無二分故；於一來、不還、阿羅漢空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於預流向預流果空學，無二分故；於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於預流向預流果空學，無二分故；於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於獨覺空學，無二分故；於獨覺向獨覺果空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於獨覺空學，無二分故；於獨覺向獨覺果空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學，無二分故；於三藐三佛陀空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學，無二分故；於三藐三佛陀空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學，無二分故；於無上正等菩提空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學，無二分故；於無上正等菩提空學，無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於聲聞乘空學，無二分故；於獨覺乘、無上乘空學，無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩於聲聞乘空學，無二分故；於獨覺乘、無上乘空學，無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學，能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學，能於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於內空學，能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於內空學，能於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於真如學，能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於真如學，能於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於苦聖諦學，能於集、滅、道聖諦學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於苦聖諦學，能於集、滅、道聖諦學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於四靜慮學，能於四無量、四無色定學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於四靜慮學，能於四無量、四無色定學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於八解脫學，能於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於八解脫學，能於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於四念住學，能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於四念住學，能於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於空解脫門學，能於無相、無願解脫門學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於空解脫門學，能於無相、無願解脫門學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於五眼學，能於六神通學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於五眼學，能於六神通學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於佛十力學，能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於佛十力學，能於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於無忘失法學，能於恒住捨性學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於無忘失法學，能於恒住捨性學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於一切智學，能於道相智、一切相智學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於一切智學，能於道相智、一切相智學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學，能於一切三摩地門學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於一切陀羅尼門學，能於一切三摩地門學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於預流學，能於一來、不還、阿羅漢學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於預流學，能於一來、不還、阿羅漢學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於預流向預流果學，能於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於預流向預流果學，能於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於獨覺學，能於獨覺向獨覺果學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於獨覺學，能於獨覺向獨覺果學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學，能於三藐三佛陀學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學，能於三藐三佛陀學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學，能於無上正等菩提學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學，能於無上正等菩提學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學，能於獨覺乘、無上乘學。何以故？無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學，能於獨覺乘、無上乘學。何以故？無二分故。」